La MagicCon: Amsterdam est dans seulement cinq mois, ce qui signifie qu'il est temps de commencer à partager plus d'informations sur l'événement ! Rejoignez-nous au RAI Amsterdam du 28 au 30 juin pour un week-end en immersion dans l'univers de Magic: The Gathering ! Des événements de jeu, des panels, des spectacles, le Pro Tour Horizons du Modern 3, et plus encore, seront au rendez-vous lors de ce week-end de célébration de Magic. Les tickets pour la MagicCon: Amsterdam seront disponibles à la vente dès mardi 30 janvier à 6 h (heure du Pacifique) / 15 h (HNEC) sur mcamsterdam.mtgfestivals.com.

Préparez votre venue cet été en vous plongeant dans ces quelques détails et aperçus que nous vous dévoilons avant l'ouverture de la billetterie !

Packs de tickets et tarif spécial prévente de la MagicCon: Amsterdam

Les tickets en prévente ont des tarifs préférentiels pour la MagicCon ! Le tarif spécial prévente sera disponible sur tous les badges adultes de la MagicCon: Amsterdam du 30 janvier au 8 février à 6 h (heure du Pacifique) / 15 h (HNEC) ou jusqu'à épuisement des stocks . Obtenez votre badge aussi tôt que possible pour profiter de cette offre à durée limitée !

En plus d'être fournis avec une carte promo Contresort, tous les badges vous autorisent à entrer dans l'événement et vous donnent accès aux panels et événements sur la scène de mana, aux rencontres avec les invités spéciaux, aux zones de jeu libre et la Command Zone. Ils vous offrent également la possibilité de vous inscrire à des événements sur demande, aux événements MagicCon: Amsterdam Immersive Experience et Art of Magic, et à la Magic Marketplace, entre autres !

Contresort (Promo)

Veuillez noter que tous les prix incluent les taxes et les frais de service. Les packs de badges commencent à partir de 25 € pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Les enfants de moins de 5 ans n'ont pas besoin de badge pour entrer dans la MagicCon. Les mineurs de moins de 18 ans doivent être accompagnés d'un parent ou d'un tuteur légal. Veuillez consulter les conditions d'utilisation du billet pour en savoir plus.

Tarif enfant pour une journée : 25 €

Badge pour le vendredi, le samedi ou le dimanche

1 carte promo Contresort non-Premium

Deck d'initiation pour deux joueurs Magic: The Gathering

Tarif enfant pour le week-end : 60 €

Badge pour le week-end (accès le vendredi, le samedi et le dimanche)

1 carte promo Contresort non-Premium

2 boosters Jumpstart 2022

Deck d'initiation pour deux joueurs Magic: The Gathering

Tarif une journée : 35 € (tarif prévente) et 40 € (tarif normal)

Badge pour le vendredi, le samedi ou le dimanche

1 carte promo Contresort non-Premium

Tarif une journée Premium : 65 € (tarif prévente) et 75 € (tarif normal)

Badge pour le vendredi, le samedi ou le dimanche

1 carte promo Contresort non-Premium

1 booster Mystery Booster Convention Edition (2021)

1 booster collector Horizons du Modern 3

Tarif week-end : 90 € (tarif prévente) et 95 € (tarif normal)

Badge pour le week-end (accès le vendredi, le samedi et le dimanche)

2 cartes promos Contresort non-Premium

Tarif week-end Premium : 160 € (tarif prévente) et 170 € (tarif normal)

Badge pour le week-end (accès le vendredi, le samedi et le dimanche)

2 cartes promos Contresort Premium traditionnelles

1 booster Mystery Booster Convention Edition (2021)

2 boosters collector Horizons du Modern 3

Tapis de jeu de l'événement MagicCon: Amsterdam

Boîte de deck et protège-cartes de la MagicCon 2024

Tarif Legendary VIP : 380 € (tarif prévente) et 400 € (tarif normal)

Badge pour le week-end (accès le vendredi, le samedi et le dimanche)

Lanière estampillée

2 cartes promos Contresort Premium traditionnelles

3 boosters Mystery Booster Convention Edition (2021)

3 boosters collectors Horizons du Modern 3

Tapis de jeu Commander Legendary VIP exclusif

Boîte de deck et protège-cartes de la MagicCon 2024

50 € dans les événements sur demande/coupons de la ligue

Pin's de la MagicCon: Amsterdam officiel

10 % de réduction sur les produits dérivés officiels de la boutique

Accessoire Legendary VIP exclusif

Sac estampillé Legendary VIP

Tarifs VIP Black Lotus : 800 € (tarif prévente) et 825 € (tarif normal)

Badge pour le week-end (accès le vendredi, le samedi et le dimanche)

Lanière estampillée

4 cartes promos Contresort Premium traditionnelles

3 boosters Mystery Booster Convention Edition (2021)

3 boosters collectors Horizons du Modern 3

Tapis de jeu de l'événement MagicCon: Amsterdam

Boîte de deck et protège-cartes de la MagicCon 2024

Événement en Paquet scellé progressif Black Lotus (pendant tout le week-end)

Accès anticipé à la marketplace Magic (entre 9 h et 10 h chaque jour)

Accès au salon VIP*

Accès aux séances de signature exclusives et opportunités de jeu

Pin's de la MagicCon: Amsterdam officiel

Sac à dos estampillé

10 % de réduction sur les produits dérivés officiels de la boutique de la MagicCon

110 € dans les événements sur demande/coupons de la ligue

Tapis de jeu Black Lotus de la MagicCon: Amsterdam

Accessoire Black Lotus de la MagicCon: Amsterdam

Produits dérivés exclusifs de la MagicCon: Amsterdam

Lanière Black Lotus de la MagicCon: Amsterdam

*Vous trouverez plus d'informations sur l'expérience VIP Black Lotus de la MagicCon: Amsterdam ici.

Participez à la MagicCon: Amsterdam

La vente de tickets pour l'événement commencera en mars. Nous avons pris en compte vos retours et nous travaillons avec nos partenaires pour améliorer le logiciel de vente de tickets d'événements ! Les changements s'appliqueront à l'ensemble de la plateforme, mais ne pourront pas être implémentés avant la MagicCon: Chicago.

Ces mises à jour amélioreront l'expérience des utilisateurs, et nous avons hâte de les mettre en place ! Nous allons bientôt partager le programme complet des événements nécessitant l'achat de tickets, afin que les participants aient le temps de le consulter avant le début des inscriptions en mars. En attendant, voici quelques exemples de ce à quoi vous pourrez jouer lors de la MagicCon: Amsterdam :

L'événement Open Modern avec 75 000 $ à la clé de la MagicCon: Amsterdam Commencez à vous préparer dès aujourd'hui pour ce vaste tournoi Modern de la MagicCon: Amsterdam. Avec 75 000 $ et (au moins) huit invitations pour le premier Pro Tour de 2025 à gagner, l'Open Modern est un événement Magic à ne pas manquer !

Ce tournoi sur plusieurs jours comprendra huit rondes de Modern le premier jour, six rondes de Modern le deuxième jour et un Top 8 à élimination directe en Modern le dimanche. Des informations supplémentaires sur les tournois, y compris sur les tarifs, seront disponibles avant l'ouverture de la billetterie.

L'affrontement Secret Lair Mesurez-vous à d'autres joueurs pour remporter l'une des cartes Secret Lair limitées : Dark Ritual ! Avec quatre Modern qualifiers, un le vendredi et trois le samedi, les joueurs s'affronteront pour remporter l'une des 32 places du championnat Secret Lair. Chaque participant du qualifier recevra une carte Secret Lair Spell Pierce. Ceux qui parviennent à gagner une place pour le championnat recevront une carte Secret Lair Murktide Regent !

Pro Tour Qualifier Montrez l'étendue de vos talents compétitifs en participant à un tournoi en Paquet scellé Horizons du Modern 3 et remportez une invitation pour le premier Pro Tour de 2025. De nombreuses récompenses et quatre (4) invitations pour le premier Pro Tour de 2025 sont en jeu.

Un-Known avec Gavin Verhey L'expérience Un-Known regroupe des boosters, de l'amusement, du chaos et un gameplay exceptionnel ! Profitez d'un tournoi unique en son genre lors duquel Gavin Verhey vous met sur la voie d'un gameplay Magic extraordinaire, auquel divers éléments parmi les plus amusants de Magic viennent s'ajouter. Tous les bénéfices engendrés par le tournoi Un-Known du samedi soir iront à notre partenaire caritatif pour la MagicCon: Amsterdam que nous vous communiquerons d'ici peu !

Tournois Cup Rejoignez ces événements pour mettre vos compétences en Standard Construit à l'épreuve dans l'un de nos tournois Cup. Vous pouvez y jouer dans les formats Commander, Pauper, Pioneer, Modern, Legacy et Standard. Les vainqueurs de chaque tournoi Cup recevront un trophée MagicCon: Amsterdam du format, un tapis de jeu pour le gagnant et une photo professionnelle. Restez à l'écoute pour obtenir toutes les informations sur l'événement et les dotations !

Événements commémoratifs Aidez-nous à rendre hommage aux précédentes extensions de Magic avec cette sélection d'événements en draft et Paquet scellé commémoratifs pour le week-end. En voici un résumé : Draft commémoratif – 1 Ravnica : la Cité des Guildes, 1 Le Pacte des Guildes, et 1 Discorde Draft commémoratif – 2 Zendikar et 1 Worldwake Draft commémoratif – 3 L’ascension des Eldrazi Paquet scellé commémoratif – 2 Theros, 2 Créations divines, et 2 Incursion dans Nyx Paquet scellé commémoratif – 3 Double Masters et 3 Double Masters 2022

Ça déboîte ! Ouvrez 24 boosters Magic au charme unique pour construire un deck Commander incroyable. Rejoignez les autres joueurs dans une zone spéciale pour participer à cette ligue dont vous pourrez profiter tout le week-end !

Événements sur demande La MagicCon: Amsterdam propose de nombreux événements sur demande auxquels vous pouvez jouer quand vous le souhaitez. Des groupes de Commander de quatre joueurs pour des parties conviviales, complexes et compétitives Des drafts en rondes suisses Les hors-la-loi de Croisetonnerre et Horizons du Modern 3 en Troll à deux têtes à quatre équipes Des groupes de Commander en Troll à deux têtes à deux équipes Des drafts à élimination directe et en rondes suisses Horizons du Modern 3 à huit joueurs Des drafts en rondes suisses Les hors-la-loi de Croisetonnerre à huit joueurs Des drafts à élimination directe Horizons du Modern 3 compétitifs pour les boîtes de boosters collector Des rondes à élimination directe Construit permettant de « gagner une boîte » en Standard, Pauper, Pioneer, Modern, and Legacy



Spell Pierce (Secret Lair) Murktide Regent (Secret Lair) Dark Ritual (Secret Lair)

De plus, la MagicCon: Amsterdam proposera une Command Zone et une zone dédiée au jeu libre pour les joueurs friands de parties amicales ou en Commander avec d'autres participants !

Pro Tour Horizons du Modern 3

Il s'agit du dernier Pro Tour de 2024 avant le 30e Championnat du Monde de Magic, et l'enjeu est de taille ! Rejoignez-nous sur place alors que les participants s'affrontent en Modern Construit et en Booster Draft Horizons du Modern 3 pour tenter de remporter les places tant convoitées du Championnat du Monde de Magic.

Avec des récompenses d'une valeur de 500 000 $ à la clé, la compétition risque d'être rude au RAI. Suivez l'actualité du Pro Tour Horizons du Modern 3 avec le hashtag #PTMH3 sur les médias sociaux.

Produits dérivés de la MagicCon: Amsterdam

La boutique officielle de la MagicCon fera son grand retour lors de la MagicCon: Amsterdam ! Si vous êtes à la recherche de produits dérivés de l'événement pour immortaliser votre week-end, c'est le bon endroit.

Les participants de la MagicCon: Amsterdam recevront une carte promo Retour au pays signée Heiko Mueller tous les 138 € dépensés en une seule transaction pour l'achat de produits dans la boutique officielle de l'événement ! Veuillez noter que cette offre est disponible jusqu'à épuisement des stocks et seulement pour les achats sur place.

Retour au pays (promo)

Par ailleurs, nous sommes ravis de vous dévoiler un secret bien gardé : un drop Secret Lair convention 2024, Burning Revelations ! Uniquement disponible en Premium traditionnel, ce drop comprend les cartes Inspiring Overseer, Price of Glory, Consider, Reckless Fireweaver et Akroma's Memorial, avec de superbes illustrations de Ricardo Cavolo.

Ce drop Secret Lair sera disponible à la vente sur place lors de tous les événements de MagicCon en 2024 pour 43,85 € (incluant 20 % de TVA), et peut-être également lors d'autres événements non organisés par Wizards en 2024. Ce drop sera en quantité limitée dans chaque événement.

Inspiring Overseer (Secret Lair) Consider (Secret Lair) Price of Glory (Secret Lair)

Reckless Fireweaver (Secret Lair) Akroma's Memorial (Secret Lair)

Vous souhaitez acheter des produits dérivés Magic sans attendre jusqu'en juin ? Précommandez les produits dérivés à partir de la date de mise en vente des badges le 30 janvier. Vous pourrez y retrouver un t-shirt exclusif de la MagicCon: Amsterdam par Cacho Rubione.

Scène de mana

La scène de mana est l'un des éléments de la MagicCon préférés des fans et vous permet d'être au premier rang pour avoir des informations exclusives de Wizards of the Coast lors du Preview Panel (aperçu des extensions à venir), et plus encore ! La scène accueille également de grands spectacles comme le Game Knights Live à Amsterdam, le concours de cosplay lors duquel s'affronteront les cosplayers les plus talentueux avec leurs dernières créations, la Pro Tour Sunday Watch Party, ainsi que des événements privés (et parfois interactifs) tout au long du week-end.

Vous aimeriez présenter un panel à la MagicCon: Amsterdam ? Le portail de candidature de panel de communauté sera ouvert jusqu'au 10 mars. En savoir plus.

Programme de subvention Nouvelles perspectives

Les candidatures pour le programme de subvention Nouvelles perspectives sont maintenant ouvertes pour la MagicCon: Amsterdam. Ce programme a pour objectif de soutenir l'inclusion des fans de Magic qui appartiennent à des groupes historiquement sous-représentés en les aidant à prendre part à des événements de MagicCon.

Pour la toute première fois, le programme de subvention Nouvelles perspectives est ouvert aux fans du monde entier ! Nous encourageons les joueurs de Magic du monde entier à poser leur candidature. Les candidatures prendront fin le 21 février à 8 h (heure du Pacifique). Apprenez-en plus et envoyez votre candidature ici.

The Art of Magic

Les illustrations sont l'une des parties les plus intéressantes de Magic, et leurs créateurs sont tout aussi intéressants ! Rendez-vous à Art of Magic lors de la MagicCon: Amsterdam pour rencontrer les incroyables artistes qui donnent vie aux créatures, aux personnages et au Multivers de Magic. Vous pourrez obtenir leur autographe sur vos cartes préférées, acheter des réimpressions exclusives ainsi que des produits dérivés à leur stand, et plus encore.

Nos têtes d'affiches pour la MagicCon 2024 sont Kieran Yanner, Alayna Lemmer Danner, Magali Villeneuve et Leon Tukker. Ils nous rejoindront à Amsterdam, en plus des artistes Jason Rainville, Milivoj Ceran, Aurore Folny, Anna Steinbauer, Mathias Kollros, et d'autres invités que nous annoncerons bientôt. Consultez Art of Magic pour plus d'informations.

Alayna Lemmer-Danner Kieran Yanner Magali Villeneuve

Milivoj Ćeran Jason Rainville Leon Tukker

Anna Steinbauer Mathias Kollros Aurore Folny

Vous aimeriez faire partie de Art of Magic ? Apprenez-en plus et candidatez dès aujourd'hui ! Les candidatures se clôtureront le dimanche 3 mars à 23 h 59 (HNEC).

Dates importantes et rappels

Voici un récapitulatif des quelques dates importantes à venir pour ne pas les oublier :

Les badges pour la MagicCon: Amsterdam seront en vente dès le mardi 30 janvier à 6 h (heure du Pacifique) / 15 h (HNEC) sur mcamsterdam.mtgfestivals.com.

Le tarif spécial prévente se terminera le 8 février à 6 h (heure du Pacifique) / 15 h (HNEC).

Date limite des candidatures au programme de subvention Nouvelles perspectives : le 21 février à 8 h (heure du Pacifique).

Date limite des inscriptions à Art of Magic : le 3 mars à 23 h 59 (HNEC) / 14 h 59 (heure du Pacifique).

Date limite des candidatures de panel de communauté : le 10 mars à 23 h 59 (HNEC) / 14 h 59 (heure du Pacifique).

Vente des tickets : en mars, horaire à confirmer.

Date limite des candidatures au concours de cosplay : le 27 mai à 23 h 59 (HAEC) / 14 h 59 (heure du Pacifique).

Nous avons encore tant de choses à vous dévoiler sur la MagicCon: Amsterdam. Restez à l'écoute pour suivre l'actualité et n'oubliez pas de vous procurer votre badge spécial prévente le 30 janvier sur mcamsterdam.mtgfestivals.com !