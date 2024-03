Data annuncio: martedì 11 marzo 2024

Standard:

Nessun cambiamento

Pioneer:

Nessun cambiamento

Modern:

Esplosione Violenta è bandita.

Legacy:

Nessun cambiamento

Vintage:

Ponderare non è più limitata.

Explorer:

Nessun cambiamento

Pauper:

Nessun cambiamento

Data di applicazione: 11 marzo 2024 nella versione cartaceo e online di Magic

Il prossimo annuncio relativo alle carte bandite e limitate uscirà il 13 maggio 2024. L’elenco di tutte le carte bandite e limitate, suddivise per formato, è disponibile qui.

Come già detto a fine anno nell’ultimo annuncio relativo alle carte bandite e limitate del 4 dicembre, abbiamo pianificato questo annuncio in modo da poter osservare e raccogliere dati dagli ultimi eventi prima e dopo l’uscita di Delitti al Maniero Karlov. Dall’inizio del nuovo anno, abbiamo assistito a quasi una stagione completa di Qualificazioni al Campionato Regionale Standard, una stagione completa di Campionati Regionali Modern e al Pro Tour Pioneer al MagicCon Chicago con Delitti al Maniero Karlov.

Con queste informazioni a nostra disposizione, esamineremo lo stato di salute di ciascun formato, che abbia subito modifiche o meno. Inoltre, se vuoi saperne di più sulle nostre opinioni su ciascuno di questi formati, sintonizzati su WeeklyMTG martedì 12 marzo (domani se stai leggendo questo il giorno della sua pubblicazione) e scopri di più da Andrew Brown e Dan Musser.

STANDARD

Poco più di 10 mesi fa abbiamo iniziato a dare nuova vita a Standard. Abbiamo aggiornato la rotazione, modificato la nostra filosofia sulle carte bandite, aggiunto più eventi e opportunità di gioco, e fatto uscire diverse nuove espansioni. E siamo entusiasti di dire che Standard sta andando alla grande in questo momento, sia in termini di ambiente di gioco che di interesse nel giocare il formato.

Nell’ultimo anno, il numero di giocatori che hanno partecipato al gioco Standard da tavolo ha mostrato una tendenza al rialzo, culminando la scorsa settimana con numeri più alti di qualsiasi altra settimana dalla pandemia. Ci sono più del triplo dei “biglietti” (entrate individuali in un evento) per Standard quest’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Infatti, Standard è ora tornato a essere il formato da tavolo da 60 carte più giocato (oltre a rimanere il formato digitale più giocato)! Quindi grazie a tutti i giocatori e i negozi che hanno esplorato Standard e l’hanno trovato davvero... divertente!

Come accennato, Standard sembra andare bene ed essere divertente, con ogni macro-archetipo che ha più varianti e l’effetto delle nuove carte di Delitti al Maniero Karlov. Carte come Ispettore Novizio e Caso del Ravnica Express hanno potenziato Boros Convoke, mentre Basta Bugie ha elevato Azorius Control. I mazzi Domain ed Esper Midrange sono ancora solidi e quasi tutti i mazzi si sono adattati alle nuove terre con sorvegliare. Abbiamo assistito a nuovi emozionanti mazzo combo con carte come Studioso Vapornucleo, Ricreare la Scena del Criminee Rivelatrice del Complotto. Forse uno degli sviluppi più interessanti in Standard viene dal vincitore dell’Open da 75.000$ al MagicCon Chicago, Rei Zhang (ovvero cftsoc), il cui mazzo conteneva Scrutatore di Scene; Nissa, Animista Rinascentee Slogurk, la Melma Sovrana!

Con a disposizione il numero di carte più alto di sempre, i giocatori si stanno divertendo a scoprire quali strategie vincenti possono ideare in questo nuovo e ancora più ampio banco di prova. Di conseguenza, non abbiamo cambiamenti per Standard e siamo entusiasti di vedere cosa i giocatori inventeranno per il Pro Tour di Banditi di Crocevia Tonante di aprile.

Se non hai provato Standard ultimamente, ma siamo riusciti ad accendere il tuo interesse, trova un negozio vicino a te con il nostro localizzatore di negozi ed eventi.

PIONEER

Abbiamo apportato alcune modifiche durante il nostro ultimo annuncio, con l’obiettivo di preparate il terreno per un metagame di Pioneer più divertente e vario. Il Pro Tour Pioneer del MagicCon Chicago ha da allora giocato su quel nuovo terreno, e i risultati sono stati entusiasmanti.

Le ultime espansioni continuano ad avere un impatto sul formato con carte stampate nell’ultimo anno che appaiono nei mazzi di punta. Basta Bugie, Dedurree Archivio Meticoloso in Azorius Control. Amalia Benavides Aguirre come pezzo forte del mazzo combo incentrato sull’omonima creatura. Scassinatore Dispettoso e Gioco di Prestigio danno continuità a Izzet Phoenix. L’Amuleto dell’Arcidruido aiuta la combo di Campo di Loto . Ma il mazzo rivelazione del torneo è stata una variazione di Rakdos Midrange con il nostro vecchio amico Sorin, Signore Sanguinario Imperioso con il suo nuovo miglior amico Laceraveneche ha trionfato all’evento! Complimenti alla squadra ChannelFireball, il vincitore Seth Manfield e al creatore del mazzo, Paul Rietzl.

Dopo essere stato dichiarato di recente non più bandito, anche Aerocottero del Contrabbandiere ha fatto la sua comparsa nel già citato mazzo Rakdos Vampires e negli elenchi Izzet Ensoul.

Con le nuove carte che influenzano il formato e una miriade di strategie valide, Pioneer è in un ottimo stato per le prossime Qualificazioni al Campionato Regionale che inizieranno ad aprile.

EXPLORER

Ogni carta bandita in Pioneer disponibile su MTG Arena è bandita anche in Explorer.

MODERN

Esplosione Violenta è bandita.

Nel nostro ultimo aggiornamento su Modern abbiamo rimosso Furia e Arrampicata della Pianta di Fagioli dall’ambiente. Così facendo, Rakdos Midrange è tornato a un livello accettabile senza eliminarlo dal metagame. Da allora abbiamo visto Temur Rhinos, Living End, Golgari Yawgmoth, Amulet Titan e Izzet Murktide crescere nel metagame. Di recente, i giocatori hanno avuto successo con Leyline del Patto delle Gilde da Delitti al Maniero Karlov in varianti di Domain Zoo e Rhinos con Progenie di Draco e Costrizione della Leyline.

Durante l’ultima stagione del Campionato Regionale, Temur Rhinos ha iniziato ad avvicinarsi ai precedenti livelli di dominio del metagame di Rakdos Midrange. Mentre vogliamo preservare le strategie di cascata come opzioni valide in Modern, vorremmo rimuoverne uno degli aspetti più potenti. Nello specifico, la capacità di rendere a cascata una carta molto vantaggiosa a velocità di istantaneo. Lanciare Esplosione Violenta durante il turno di un avversario riduce gran parte del rischio intrinseco in una tale strategia. Permette al giocatore della cascata di iniziare il suo turno con tutto il mana disponibile e le pedine Rinoceronte o le creature con ciclo pronte ad attaccare. Entrambi i mazzi includono anche Forza della Negazione, che costa zero mana durante il turno degli avversari, consentendo una difesa agile della combo.

Esplosione Violenta è bandita. Rimuovendo Esplosione Violenta dal formato costringerà i giocatori di cascata a utilizzare Invocazione Ardente o Terrore Demoniaco e li porterà a giocare più spesso nel proprio turno, indebolendo le strategie di cascata e riportandole a un livello accettabile del metagame, un po’ come l’aver bandito Furia da Rakdos Midrange.

LEGACY

Il formato Legacy ha subito una leggera modifica dall’ultima volta, principalmente con l’inclusione di Bombardieri della Bordata nei mazzi Goblins e Red Prison. Insieme a questi mazzi rossi aggiornati, i mazzi control, combo e tempo si contendono tutti una posizione di rilievo nel metagame, offrendo ai giocatori molte opzioni tra cui scegliere.

Orchi Maestri Arcieri si è infiltrata in molte delle macro-strategie ed è presente nelle varianti tempo Scopritore di Segreti , Sultai Control e Reanimator. Sebbene la frequenza di gioco di Orchi Maestri Arcieri non sia ancora al livello di pilastri del formato come Brainstorm, Ponderaree Forza di Volontà, la stiamo tenendo d’occhio. Per il momento, siamo contenti del fatto che molti mazzi diversi possano vincere ai massimi livelli di Legacy.

VINTAGE

Ponderare non è più limitata.

Ponderare è limitata in Vintage dal 2008! Non è necessariamente vero che vogliamo reintrodurre ogni carta che è stata limitata per oltre un decennio, ma le prove suggeriscono che Ponderare è pronto a tornare nel club delle “quattro copie”.

Anche se non molto è cambiato in Vintage dalla nostra ultima comunicazione, crediamo che sarebbe bello se i mazzi combo basati sulle magie in Vintage ricevessero un piccolo aiuto. In cima al metagame troviamo mazzi basati sulla Saga di Lurrus, Iniziativa e sul Laboratorio di Mishra . Anche se molti dei mazzi Lurrus contengono blu, generalmente non hanno nessuna copia di Ponderare.

Anche se questo non dovrebbe causare un enorme cambiamento, dovrebbe dare qualche punto percentuale in più ai mazzi che cercano di trovare carte specifiche per attuare al meglio la loro strategia.