Data dell’annuncio: 29 maggio 2023

Standard:

Fiaba dello Spaccaspecchi // Riflesso di Kiki-Jiki è bandita.

Invocare la Disperazione è bandita.

Sfondabanche degli Esattori è bandita.

Data di applicazione:

Cartaceo e Magic Online: 29 maggio 2023

MTG Arena: 30 maggio 2023

L’elenco di tutte le carte bandite e limitate, suddivise per formato, è disponibile qui.

Aggiornamento della filosofia relativa alle carte bandite e limitate con modifiche al formato Standard

Di recente, abbiamo pubblicato un articolo sul formato Standard da tavolo e sul nostro rinnovato impegno a migliorarlo su ogni livello. Oggi rappresenta il nostro secondo passo verso il conseguimento di quell’obiettivo.

Parlando con i giocatori riguardo le carte bandite in Standard, la maggior parte dei commenti che abbiamo ricevuto dalla community (sia dai giocatori che competono ai tavoli migliori del Pro Tour, sia da quelli che giocano in Standard durante un rilassato mercoledì sera al loro negozio locale) riguarda quanto sia destabilizzante la nostra cadenza nel bandire le carte. Bandire le carte è un tasto dolente per il coinvolgimento in Standard. È una scelta imprevedibile, incoerente e mina la sicurezza dei giocatori nel costruire e giocare con i propri mazzi.

In futuro, abbiamo intenzione di cambiare la cadenza della gestione dei nostri formati, soprattutto Standard. Il nostro obiettivo è sfruttare al meglio le modifiche al formato una volta all’anno, per mantenere una migliore coerenza. Questo annuncio sarà divulgato annualmente prima delle anteprime d’autunno. Non includerà solo il formato Standard ma anche Modern, Pioneer, Legacy e Vintage.

In generale, il nostro obiettivo di mantenere Standard come un ambiente di gioco divertente e sano non è cambiato. Tuttavia, esamineremo più minuziosamente le carte e gli schemi di gioco in vigore da più tempo, per fare in modo che Standard sia un formato fresco, coinvolgente e continuamente emozionante.

Oltre all’annuncio annuale, pubblicheremo inoltre un aggiornamento sulle carte bandite e limitate il terzo lunedì dopo l’uscita di ogni espansione, dedicato nello specifico ai grossi squilibri nell’ambiente. In linea di massima, questo avverrà dopo il Pro Tour.

La nostra intenzione è fare in modo che le modifiche al formato Standard nell’arco di queste tre settimane siano molto rare. Se una nuova carta ha un immediato ed esagerato effetto negativo su un formato, siamo convinti che sia importante che i nostri giocatori non si sentano “bloccati” in un formato mal bilanciato per oltre un anno. Riserveremo questa finestra di tempo per le carte del livello di Guardiano Felidar come strumento che speriamo di non usare mai. Idealmente, la maggior parte degli aggiornamenti al formato Standard dovrebbero avvenire solo una volta all’anno, per rinnovare la fiducia dei giocatori nella selezione e costruzione dei propri mazzi.

Detto ciò, oggi bandiremo tre carte dal formato Standard per aiutare questa transizione. Crediamo sia importante iniziare questa nuova era di Standard con una fedina pulita, per così dire, senza lo spettro di recenti carte bandite che aleggia sul formato. Per fare ciò, abbiamo deciso di attuare le seguenti modifiche:

Invocare la Disperazione è bandita.

Abbiamo visto l’ascesa e il dominio del nucleo di tre colori basato sul nero-rosso nelle varie uscite delle espansioni passate e nei tornei a livello Premier. Siamo convinti che queste modifiche aiuteranno a ridurre il tasso di vittorie della strategia dominante nel formato e a scuotere il formato creando un entusiasmante punto di partenza, prima dell’estate e dell’uscita di Terre Selvagge di Eldraine.

Fiaba dello Spaccaspecchi // Riflesso di Kiki-Jiki è stata la colonna portante delle strategie basate sul nero-rosso e una delle carte più forti del formato per tutta la sua permanenza in Standard. La sua abilità di generare risorse, il flusso di carte e la sua minaccia letale non hanno pari al suo livello di efficienza. I contrattacchi disponibili verso questa carta sono pochi e di solito costano molto più di tre mana, per cui è particolarmente difficile da sconfiggere sul momento. Rimuovendo Fiaba dello Spaccaspecchi // Riflesso di Kiki-Jiki, speriamo di ridurre il potere dei mazzi nero-rossi, ma anche di migliorare le scelte della costruzione del mazzo, dirigendole con precisione verso una strategia più specifica: minaccia più letale, selezione di carte o abilità di rigenerazione. Per questi motivi e anche per l’alto tasso di utilizzo della carta in tanti mazzi, Fiaba dello Spaccaspecchi // Riflesso di Kiki-Jiki è bandita.

Sfondabanche degli Esattori è stata la carta avvantaggiante preferita in tanti mazzi in Standard, sin dalla sua uscita. In quanto carta incolore, è stato facilissimo inserirla in un’ampia varietà di colori e strategie. La sua generale ubiquità e forza hanno sovrastato le altre carte avvantaggianti, grazie anche alla sua identità incolore. Ha inoltre posto l’accento sulla scelta delle creature, dato che le creature in grado di manovrare Sfondabanche degli Esattori sono più favorite rispetto ad altre. Per promuovere una maggiore diversità e restituire il potere ad altri tipi di carte di diversi colori, Sfondabanche degli Esattori è bandita.

Invocare la Disperazione è stata la carta preferita nella maggior parte dei mazzi nero-rossi e nelle strategie basate sul nero, per quasi tutto il suo periodo di attività. Non è solo forte per quanto riguarda la gestione del campo di battaglia e il generare vantaggio di carte, ma si è anche dimostrata eccellente per rimediare ad alcuni punti deboli del nero. Tradizionalmente, giocare un’ampia varietà di permanenti è più forte contro mazzi con un forte potere di rimozione uno contro uno. Invocare la Disperazione rende particolarmente difficile trovare una difesa dalle strategie del nero, in quanto carta efficiente da lanciare su un campo vuoto e che neutralizza gli incantesimi e i planeswalker storicamente efficienti contro questo tipo di strategie di rimozione pesante. Per via del suo livello di potenza e l’impatto negativo sulla diversità delle carte, Invocare la Disperazione è bandita.

Pubblicheremo il nostro primo annuncio annuale sulle carte bandite e limitate il 7 agosto 2023, prima delle anteprime di Terre Selvagge di Eldraine.