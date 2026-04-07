Stiamo rinnovando i nostri mazzi di benvenuto nel Multiverso di Magic con I Segreti di Strixhaven! I mazzi di benvenuto sono un ottimo modo per iniziare a giocare a Magic nel tuo negozio di zona. Questi mazzi saranno disponibili nei negozi WPN partecipanti fino a esaurimento scorte a partire dall’uscita de I Segreti di Strixhaven il 24 aprile 2026.

Mazzo di benvenuto

(bianco) Mazzo di benvenuto

(blu) Mazzo di benvenuto

(nero) Mazzo di benvenuto

(rosso) Mazzo di benvenuto

(verde)

Ognuno di questi mazzi di benvenuto contiene un mazzo monocromatico da 40 carte composto da carte legali in Standard da Fondamenti di Magic: The Gathering. Questi mazzi sono incentrati su strategie facili da capire che ti aiuteranno a imparare le regole di Magic o a insegnare a un amico come si gioca. E dato che ogni carta in questi mazzi è legale in Standard, puoi usare queste carte per creare un mazzo Standard da 60 carte per gli eventi del tuo negozio di zona.

Di seguito troverai le liste dei mazzi per ciascuno dei cinque mazzi di benvenuto. Questi mazzo di benvenuto saranno disponibili nei negozi WPN partecipanti a partire dal 24 aprile 2026. Contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni su come pensa di distribuire questi mazzi.

Contenuto dei mazzi di benvenuto

2 Healer's Hawk 1 Ajani's Pridemate 16 Plains [6UX17Wxb1R6iM9qWzoaSu6] 1 Joust Through 1 Prayer of Binding 1 Helpful Hunter 1 Bishop's Soldier 1 Serra Angel 1 Herald of Faith 1 Pacifism 1 Cathar Commando 1 Inspiring Overseer 1 Crusader of Odric 1 Exemplar of Light 1 Cryptic Caves 1 Lyra Dawnbringer 1 Linden, the Steadfast Queen 1 Dauntless Veteran 1 Moment of Triumph 1 Banishing Light 1 Dazzling Angel 1 Helpful Hunter 1 Diamond Mare 1 Hinterland Sanctifier

16 Island [184gmoXFqWyGyy0U659A29] 2 Kitesail Corsair 1 Spectral Sailor 2 Starlight Snare 2 Refute 1 Think Twice 1 Uncharted Voyage 1 Sphinx of the Final Word 2 Icewind Elemental 1 Storm Fleet Spy 1 Aetherize 1 Bigfin Bouncer 1 Rune-Sealed Wall 1 Tempest Djinn 1 Cryptic Caves 1 Arcanis the Omnipotent 1 Unsummon 1 Mocking Sprite 1 Quick Study 1 Strix Lookout 1 Aegis Turtle

16 Swamp [tqYSQrbOKIsXDfv3dnhPQ] 1 Vampire Interloper 2 Gutless Plunderer 2 Eaten Alive 1 Vampire Neonate 1 Vampire Gourmand 2 Hero's Downfall 1 Stromkirk Bloodthief 1 Vampire Soulcaller 1 Crossway Troublemakers 1 Vampire Nighthawk 1 Kalastria Highborn 1 Zombify 1 Macabre Waltz 1 Vengeful Bloodwitch 1 Vampire Spawn 1 Massacre Wurm 1 Bloodtithe Collector 1 Rogue's Passage 1 Gatekeeper of Malakir 1 Sanguine Syphoner 1 Pulse Tracker

17 Mountain [6grJk8vOLJHKcVlQzDE0Xb] 2 Burst Lightning 1 Carnelian Orb of Dragonkind 2 Firespitter Whelp 2 Kargan Dragonrider 1 Drakuseth, Maw of Flames 2 Scorching Dragonfire 1 Spitfire Lagac 2 Incinerating Blast 2 Dragonlord's Servant 1 Cryptic Caves 1 Axgard Cavalry 1 Terror of Mount Velus 1 Brazen Scourge 1 Etali, Primal Storm 1 Skyraker Giant 1 Shivan Dragon 1 Fanatical Firebrand

17 Forest [3vqdmUSeI0Osj0hckmzHBK] 2 Llanowar Elves 2 Thrashing Brontodon 1 Mild-Mannered Librarian 2 Bite Down 1 Wary Thespian 1 Magnigoth Sentry 1 Springbloom Druid 1 Pelakka Wurm 1 Elvish Regrower 1 Blanchwood Armor 1 Primal Might 1 Broken Wings 1 Rogue's Passage 1 Wildheart Invoker 1 Thornweald Archer 1 Vizier of the Menagerie 1 Surrak, the Hunt Caller 1 Affectionate Indrik 1 Bushwhack 1 Treetop Snarespinner

Questi mazzo di benvenuto saranno disponibili nei negozi WPN partecipanti a partire dal 24 aprile 2026. Contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni su come pensa di distribuire questi mazzi.