Standard

Nessun cambiamento

Pioneer

Lama in Acciaio di Cori è bandita.

Modern

Phlage, Titano della Furia del Fuoco è bandita.

Campo di Loto è bandita.

Esplosione Violenta non è più bandita.

Jitte di Umezawa non è più bandita.

Legacy

Informatore della Città Sepolta è bandita.

Vintage

Nessun cambiamento

Pauper

Ornamento del Vincolatore non è più bandita.

Alchemy

Fognacamera di Sicurezza è bandita.

Historic

Nessun cambiamento

Timeless

Nessun cambiamento

Brawl

Nessun cambiamento

Dai uno sguardo all’elenco di tutte le carte bandite e limitate suddivise per formato.

Prossimo annuncio: 30 giugno 2026

Ehilà, giocatore!

Mi chiamo Carmen Klomparens. Sono una progettista senior del team di design del gioco di Magic. Dopo un aggiornamento piuttosto tranquillo a marzo, siamo tornati con un aggiornamento massiccio per diversi formati. Magic è un grande gioco, ma cerchiamo sempre di migliorarlo per le persone più importanti: i giocatori.

Come al solito, saremo su WeeklyMTG tramite twitch.tv/magic domani, 19 maggio, alle 10:00 PT per discutere di queste modifiche. Ti ricordo che il prossimo aggiornamento dell’elenco delle carte bandite e limitate arriverà il 30 giugno. Invece di passare troppo tempo a stendere il tappeto rosso per tutti i membri del team per parlare dei rispettivi formati, andiamo subito al sodo!

Standard

Scritto da Jadine Klomparens

Nessun cambiamento

Standard è stato un formato volatile nel 2026, con contendenti principali il Cucciolo di Talpa Tasso e le varianti Izzet che si evolvono di settimana in settimana cercando di superare l’uno l’altro e il resto del formato. In vista del Pro Tour de I Segreti di Strixhaven, il parere comune era che Prodezza Izzet fosse il mazzo da battere. Ha occupato una quota di metagame del 30,5% nel primo giorno, ma con una prestazione mediocre non è riuscito a conquistare un posto nella Top 8 e ha registrato una percentuale di vittorie complessiva non speculare leggermente inferiore al 50%. Nel complesso, una prestazione deludente per il miglior mazzo pre torneo.

6 Island 4 Eddymurk Crab 4 Opt 4 Stormchaser's Talent 4 Burst Lightning 1 Stormcarved Coast 1 Bounce Off 1 Great Hall of the Biblioplex 4 Boomerang Basics 1 Get Out 1 Roaring Furnace Steaming Sauna 4 Flow State 1 Impractical Joke 1 Multiversal Passage 1 Spell Pierce 1 Stock Up 1 Prismari Charm 4 Riverpyre Verge 4 Steam Vents 4 Spirebluff Canal 4 Sleight of Hand 4 Slickshot Show-Off 1 Disdainful Stroke 1 Wan Shi Tong, Librarian 1 Slagstorm 1 Get Out 1 Ghost Vacuum 1 Roaring Furnace Steaming Sauna 2 Ral, Crackling Wit 1 Pyroclasm 1 Abrade 1 Soul-Guide Lantern 1 Spell Pierce 1 Spell Snare 1 Negate 1 Broadside Barrage

Invece, i mazzi Terraferma alimentati dal Cucciolo di Talpa Tasso si sono dimostrati trionfanti. Sia i mazzi monocolore verde che quelli Terraferma Selesnya hanno ottenuto alte percentuali di vittoria e ottimi piazzamenti al Pro Tour, con le finali del torneo che sono state persino un mirror Terraferma Selesnya. L’evoluzione dei mazzi Cucciolo di Talpa Tasso, dalle strutture base di Ritmo della Natura ai mazzi Terraferma, è degna di nota e segue una scarsa prestazione dei mazzi Cucciolo di Talpa Tasso Ritmo della Natura al Pro Tour di L’Eclissi di Lorwyn all’inizio di quest’anno, dove erano i mazzi più popolari con un ampio margine.

4 Erode 1 Surrak, Elusive Hunter 2 Lumbering Worldwagon 2 Bushwhack 4 Earthbender Ascension 7 Forest 4 Sazh's Chocobo 2 Temple Garden 2 Icetill Explorer 1 Keen-Eyed Curator 4 Llanowar Elves 4 Badgermole Cub 4 Fabled Passage 2 Dyadrine, Synthesis Amalgam 4 Hushwood Verge 4 Mightform Harmonizer 3 Escape Tunnel 2 Plains 3 Ba Sing Se 1 Mossborn Hydra 2 Surrak, Elusive Hunter 3 Sheltered by Ghosts 1 Restoration Magic 1 Kutzil, Malamet Exemplar 2 Mossborn Hydra 3 Rest in Peace 2 Snakeskin Veil 1 Voice of Victory

Quella del Pro Tour de I Segreti di Strixhaven è una storia comune per quest’anno di Standard. Abbiamo visto i mazzi Cucciolo di Talpa Tasso evolversi dalle strutture base di Ritmo della Natura a quelle Terraferma e abbiamo osservato i mazzi Izzet nascere, guadagnare e perdere popolarità nel loro percorso verso la coalescenza nell’attuale tripletta perfetta di Prodezza, Lezioni e Spellemental. Abbiamo visto diverse settimane in cui una particolare versione di uno o dell’altro sembrava veramente dominante, solo per vedere il torneo del fine settimana successivo ribaltare la narrazione.

Ancora una volta, lasciamo un Pro Tour di Standard con la netta sensazione che il metagame continuerà a evolversi da qui in avanti. Sembra improbabile che Prodezza Izzet mantenga il titolo di mazzo più giocato vista la sua modesta percentuale di vittorie, ma è comunque possibilità se si trovano le giuste modifiche. Le strategie Terraferma sembrano pronte a prendere il titolo di miglior mazzo nel formato, ma in questo formato Standard, essere considerato il miglior mazzo è solitamente un buon modo per essere sconfitti il fine settimana successivo. Dato che quei mazzi continuano a evolversi e i giocatori con strategie innovative continuano a trovare modi per attaccarli, è chiaro che c’è ancora molto da raccontare su questa storia.

Infatti, la settimana dopo il Pro Tour de I Segreti di Strixhaven ha iniziato a dipingere un quadro diverso del metagame. Due grandi tornei Standard, Magic Spotlight: Secrets in London e le finali della Champions Cup in Giappone, hanno presentato un metagame complessivo più diversificato rispetto al Pro Tour, e solo una strategia Terraferma è riuscita a raggiungere la Top 8 in entrambi gli eventi.

I mazzi Izzet e Cucciolo di Talpa Tasso sono i protagonisti principali nell’ambiente Standard e creano vincoli che altri mazzi devono rispettare per avere successo. Soprattutto, i mazzi di successo in Standard in questo momento devono essere in grado di interagire costantemente molto presto nelle partite, altrimenti si ritroveranno travolti dai mazzi Izzet e Cucciolo di Talpa Tasso. La velocità di Standard in questo momento è superiore a quanto vorremmo.

Tuttavia, ci sono mazzi nel formato capaci di esistere entro i parametri definiti dai mazzi Cucciolo di Talpa Tasso e Izzet, e quei mazzi stanno ottenendo successo. Vediamo anche segni che il pool di carte potrebbe non essere stato ancora completamente esplorato o che ci sono mazzi poco esplorati capaci di reggere il confronto con le due strategie principali.

4 Momo, Friendly Flier 2 Erode 2 Aang, Swift Savior 2 Haliya, Guided by Light 4 Floodfarm Verge 4 Hallowed Fountain 2 Seam Rip 4 Springleaf Drum 2 Practiced Offense 4 Daydream 4 Multiversal Passage 2 Abandoned Air Temple 7 Plains 4 Sage of the Skies 4 Starfield Shepherd 2 Cosmogrand Zenith 2 Nurturing Pixie 1 Gran-Gran 4 Quantum Riddler 1 Disdainful Stroke 2 Seam Rip 2 Pyrrhic Strike 2 Hide on the Ceiling 2 No More Lies 2 Rest in Peace 1 Spell Pierce 3 Clarion Conqueror

Varie declinazioni di strategie basate su creature bianco-blu hanno trovato la strada verso la Top 8 nei tornei Standard. Magic Spotlight: Secrets è stata vinta da un mazzo di questo tipo, una versione aggressiva che utilizza Momo, Amico Volante per accelerare una curva di creature volanti efficienti. Un mazzo bianco-blu differente, noto come Azorius Tempo o Azorius Prison, ha evitato Momo a favore di un piano di gioco basato sul lampo ed è entrato nella Top 8 sia del Pro Tour de I Segreti di Strixhaven che del torneo Champions Cup. Questi mazzi sono una costante nota in Standard e potrebbero ora aumentare di popolarità dati i recenti successi.

4 Concealed Courtyard 2 Erode 4 Iron-Shield Elf 2 Inspiring Vantage 3 Burst Lightning 1 Cecil, Dark Knight 4 Starting Town 4 Practiced Offense 1 Mountain 1 Shardmage's Rescue 1 Multiversal Passage 4 Moonshadow 4 Hardened Academic 4 Marauding Mako 4 Sacred Foundry 4 Cool but Rude 1 Blazemire Verge 3 Tersa Lightshatter 4 Bloodghast 4 Blood Crypt 1 Godless Shrine 1 Inti, Seneschal of the Sun 2 Strategic Betrayal 1 Seam Rip 1 Shoot the Sheriff 2 Case of the Crimson Pulse 1 Erode 3 Voice of Victory 4 Leyline of the Void

Un piccolo numero di avventurieri ha portato Scartare Mardu al Pro Tour de I Segreti di Strixhaven, e nonostante non sia riuscito a raggiungere la Top 8, il mazzo sembrava piuttosto buono. A Magic Spotlight: Secrets, un mazzo Scartare Mardu è arrivato fino alle finali. Le carte de I Segreti di Strixhaven come Accademico Temprato e Offensiva Perfezionata sono nuove aggiunte che danno nuova linfa alle strategie Scartare in Standard, e i primi risultati sono promettenti.

2 Mistrise Village 1 Cori Mountain Monastery 1 Erode 1 Traumatic Critique 2 Shattered Sanctum 1 Stormcarved Coast 3 Inevitable Defeat 1 Pyroclasm 2 Flashback 4 Great Hall of the Biblioplex 1 Ill-Timed Explosion 3 Hallowed Fountain 4 Jeskai Revelation 1 Sundown Pass 2 Consult the Star Charts 2 No More Lies 2 Sear 1 Multiversal Passage 2 Lightning Helix 1 Day of Judgment 2 Sacred Foundry 1 Meticulous Archive 4 Stock Up 1 Plains 4 Steam Vents 4 Tablet of Discovery 1 Sunbillow Verge 2 Gloomlake Verge 1 Godless Shrine 2 Swallowed by Leviathan 1 Fire Magic 1 Ultima 1 Disdainful Stroke 2 High Noon 1 Wan Shi Tong, Librarian 1 Annul 2 Pyroclasm 2 Emeritus of Ideation 2 Rest in Peace 2 Flashfreeze 1 Erode

La settimana dopo il Pro Tour ha visto anche un’ondata di successi da parte di varie strategie di controllo alimentate dalla Tavoletta della Scoperta. Oltre al mazzo Controllo a Quattro Colori sopra menzionato, altri due mazzi controllo con Tavoletta della Scoperta hanno raggiunto la Top 4 del torneo Champions Cup, e un mazzo Opera Izzet che usa la carta ha raggiunto la Top 8 di Magic Spotlight: Secrets. La Tavoletta della Scoperta in precedenza aveva avuto poco impatto in Standard, e il suo successo in questi tornei è un segno incoraggiante che I Segreti di Strixhaven ha ancora contenuti Standard rilevanti da esplorare.

Standard continua a cambiare, e nuovi mazzi trovano la strada verso il successo con ogni torneo. Dato che ci aspettiamo che il metagame di Standard continui a cambiare ed evolversi, abbiamo deciso di non apportare modifiche alla lista delle carte bandite di Standard in questo aggiornamento. Continueremo a monitorare Standard e rivaluteremo il suo stato con il nostro prossimo aggiornamento relativo alle carte bandite e limitate il 30 giugno, in seguito all’uscita di Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes.

Pioneer

Scritto da Arya Karamchandani

Lama in Acciaio di Cori è bandita.

Pioneer si trova in una posizione complicata. In un senso più ampio, il metagame è diversificato, con una buona distribuzione di macro-strategie. I risultati dei tornei sembrano buoni, con strategie rapide e bilanciate più eque come Compagnia Selesnya e Golgari bilanciato che ottengono molti risultati solidi, mentre i mazzi combo come Turbozanna vedono ancora molto gioco. C’è una ricchezza di mazzi praticabili che ottengono risultati occasionali, come Combo Campo di Loto, Niv to Light e Cat-Oven Sacrifice, conferendo al formato molta profondità.

2 Abandoned Air Temple 4 Archon of Emeria 4 Badgermole Cub 1 Boseiju, Who Endures 4 Brushland 4 Collected Company 1 Eiganjo, Seat of the Empire 2 Elspeth, Storm Slayer 4 Elvish Mystic 4 Enduring Innocence 1 Forest 4 Llanowar Elves 3 Ouroboroid 4 Plains 4 Razorverge Thicket 4 Skyclave Apparition 1 Starting Town 4 Temple Garden 3 Thalia, Guardian of Thraben 2 The Wandering Emperor 4 Aven Interrupter 3 Beza, the Bounding Spring 1 Elesh Norn, Mother of Machines 2 March of Otherworldly Light 2 Seam Rip 3 Unlicensed Hearse

Nonostante l’ampiezza dei modelli di gioco in Pioneer oggi, la diversità nel gioco competitivo è lentamente diminuita negli ultimi mesi. Varie basi Izzet sono cresciute fino ad avere una quota maggiore del metagame, sostenute dal pacchetto Lezioni di Magic: The Gathering® | Avatar: La Leggenda di Aang™ e più recentemente Seguire il Flusso de I Segreti di Strixhaven. I mazzi con magie Izzet sono sempre stati una parte centrale di Pioneer, e crediamo che sia salutare averli in giro fino a un certo punto. Detto questo, i recenti numeri del tasso di gioco e di vittoria dei mazzi Izzet nei nostri dati di MTG Arena sono sembrati chiaramente fuori scala. Per aiutare la diversità competitiva, abbiamo sentito il bisogno di agire contro questi mazzi.

3 Academic Dispute 3 Boomerang Basics 2 Consider 4 Cori-Steel Cutter 1 Experimental Synthesizer 3 Fiery Impulse 4 Flow State 3 Monastery Swiftspear 4 Mountain 2 Reckless Rage 1 Riverglide Pathway 4 Riverpyre Verge 3 Shivan Reef 3 Sleight of Hand 3 Soul-Scar Mage 4 Spirebluff Canal 4 Steam Vents 4 Stormchaser's Talent 3 Vivi Ornitier 2 Wild Ride 2 Abrade 1 Boomerang Basics 2 Divide by Zero 1 Firebending Lesson 1 Iroh's Demonstration 1 It'll Quench Ya! 1 Octopus Form 1 Price of Freedom 3 Pyroclasm 2 Spell Pierce

Tra gli strumenti che i mazzi Izzet hanno ottenuto negli ultimi anni, Lama in Acciaio di Cori è l’anomalia evidente in termini di livello di potenza e modello di gioco. La pressione e la resilienza che questa carta fornisce ai mazzi Izzet hanno compresso troppo le partite, lasciando ai mazzi in Pioneer scarso spazio di manovra. Fornendo creature turno dopo turno, Lama isola i mazzi Izzet contro piani di gioco che si affidano all’interazione con le loro limitate minacce. Crediamo che senza Lama, i vari mazzi Izzet rimarranno praticabili, ma a un livello di potenza più appropriato e con una chiara contromossa, permettendo un metagame sano.

Modern

Scritto da Carmen Klomparens

Phlage, Titano della Furia del Fuoco è bandita.

Campo di Loto è bandita.

Esplosione Violenta non è più bandita.

Jitte di Umezawa non è più bandita.

In generale, Modern sembra divertente da un po’ di tempo, con una manciata di mazzi che hanno trovato successo ai vertici del metagame, ognuno a turno in cima alle classifiche a un ritmo che generalmente ci piace vedere.

Quindi perché bandire qualcosa?

4 Ajani, Nacatl Pariah 3 Arena of Glory 4 Arid Mesa 1 Blood Moon 2 Elegant Parlor 3 Flooded Strand 4 Galvanic Discharge 3 Goblin Bombardment 4 Guide of Souls 2 Marsh Flats 1 Mountain 4 Ocelot Pride 4 Phlage, Titan of Fire's Fury 2 Plains 4 Ragavan, Nimble Pilferer 3 Sacred Foundry 4 Seasoned Pyromancer 1 The Legend of Roku 2 Thraben Charm 2 Voice of Victory 3 Windswept Heath 1 Blood Moon 1 Celestial Purge 1 Damping Sphere 1 High Noon 2 Obsidian Charmaw 2 Orim's Chant 2 Surgical Extraction 1 The Legend of Roku 1 Wear Tear 3 Wrath of the Skies

Negli ultimi due anni, Energia di Boros è stato un mazzo che ha visto un successo costante, oscillando tra i primi tre mazzi più giocati nel formato. Nel gioco online, abbiamo visto Energia di Boros salire costantemente nella quota del metagame, con sempre meno mazzi in grado di competere con esso. Per un certo periodo, abbiamo visto diverse versioni di Energia di Boros che mescolavano nuovi colori e tecnologie, ma le liste si sono in gran parte consolidate attorno a versioni come la lista sopra. Crediamo che questo sia dovuto in parte alla velocità della combo tra Phlage, Titano della Furia del Fuoco e Arena della Gloria.

0197_MTGMH3_Main: Phlage, Titan of Fire's Fury 0215_MTGMH3_Main: Arena of Glory

Queste due carte insieme incombono sulle partite e minacciano una serie di danni diretti o di distribuire due degli inneschi del Titano di Phlage dal cimitero. La frequenza di questa coppia ha portato il mazzo a giocare progressivamente più copie di Arena della Gloria nel tempo, il che rende poi più difficile includere altre carte di colori che non siano rosso. La nostra decisione di rimuovere una carta da questa coppia (invece di attaccare un’altra parte del mazzo) è perché questa consolidazione della variazione non si è localizzata interamente nelle varianti Energia. Abbiamo anche osservato che la maggior parte dei mazzi aggro e midrange nel formato o adottano la combo o quasi scompaiono dal metagame.

Pensiamo che le sinergie ambiziose che Arena della Gloria offre con carte come Progenie di Draco e Enigmista Quantico siano cose che ci portano a preservarla rispetto al Gigante Antico. Ciò ci ha portato a credere che avessimo bisogno di agire e che Phlage fosse la carta da mandare fuori.

Phlage non è però l’unica carta che viene aggiunta alla lista delle bandite di Modern.

2 Aftermath Analyst 4 Amulet of Vigor 4 Arboreal Grazer 3 Boseiju, Who Endures 4 Crumbling Vestige 1 Dryad Arbor 1 Echoing Deeps 3 Forest 4 Green Sun's Zenith 4 Gruul Turf 1 Hanweir Battlements 1 Insidious Fungus 2 Lotus Field 1 Mirrorpool 1 Otawara, Soaring City 3 Primeval Titan 4 Scapeshift 1 Shifting Woodland 3 Simic Growth Chamber 4 Spelunking 2 Summoner's Pact 1 The Wandering Minstrel 1 Tolaria West 4 Urza's Saga 1 Vesuva 1 Collector Ouphe 1 Cultivator Colossus 2 Dismember 1 Elder Gargaroth 2 Fire Magic 1 Force of Vigor 1 Ghost Vacuum 1 Icetill Explorer 1 Six 3 Trinisphere 1 Vexing Bauble

Titano Amuleto ha avuto un buon successo negli ultimi diciotto mesi circa, con la maggior parte di quel successo concentrata nel gioco da tavolo. La versione del mazzo ampiamente considerata la più forte è quella che utilizza una combinazione di Campo di Loto, Scrutatore di Scene e Selva Mutevole. Una volta stabilito tale ciclo, può mettere tutte le terre del suo mazzo sul campo di battaglia, nella mano del suo proprietario, o lasciarle nel cimitero se necessario. Ciò fornisce mana infinito e un canale infinito per Boseiju, Che Persiste e Otawara, Città Volante. Il percorso per arrivarci può spesso comportare linee di gioco estremamente complicate e, cosa più importante, non deterministiche, che sono un incubo per la logistica dei tornei.

Anche guardando oltre i dettagli della logistica dei tornei, il Campo di Loto aggiunge un potere molto significativo al mazzo Titano Amuleto. Permette al mazzo di iniziare a eseguire la sua combo con meno risorse di quante potrebbe altrimenti, poiché è l’unica terra in Modern che può produrre tre mana senza dover coinvolgere diverse altre carte. Questo finisce per contare in modelli di gioco che coinvolgono Morforama e un Amuleto del Vigore.

Percepiamo la rimozione di Phlage, Titano della Furia del Fuoco come un colpo significativo a alcuni dei mazzi più forti del formato. Eravamo già preoccupati per il livello di potenza di Titano Amuleto in seguito all’ultima serie di Campionati Regionali e crediamo che Modern sarà più divertente da giocare senza questa versione di Titano Amuleto. Prendiamo molto seriamente l’opzione di bandire archetipi storicamente iconici e non vogliamo uccidere del tutto il mazzo. Questa mossa è pensata per indebolire il mazzo in una direzione che affronti altri punti critici che avevamo identificato in passato.

Entrambe le mosse sopra citate sono fatte per modulare il potere nel nome di rendere il formato più divertente. Cambiando direzione, abbiamo anche alcune carte non bandite di cui parlare:

Esplosione Violenta è stata inizialmente bandita in una versione molto diversa di Modern, poco più di due anni fa. All’epoca, era in un mondo pre Orizzonti di Modern 3. Breccia dell’Ade, Afflizione, L’Unico Anello e Jegantha, la Sorgente erano ancora legali, e non avevamo ancora visto il rimescolamento arrivato con la rimozione dall’elenco dei banditi di Mox di Opale, Zenit del Sole Verde e Saccheggio degli Infedeli. Ci sono state anche alcune carte di contromisura estremamente potenti per i mazzi Cascata stampate da allora, tra cui Relegare nel Ricordo e Ninnolo Irritante. Crediamo che il divario tra la precedente versione di Temur Rhinos esistita all’inizio del 2024 sia più vicino a un livello di potenza appropriato per l’attuale Modern. L’Eclissi di Lorwyn dando una spinta a Fine Vivente sembra essere stata in gran parte ben accolta dalla community, il che ci porta a mostrare un po’ d’affetto per l’archetipo.

Vogliamo che Modern sia un luogo dove le persone possano innamorarsi degli archetipi, padroneggiarli e trovare successo. Far tornare l’Esplosione Violenta è certamente rischioso vista che è stata bandita di recente, ma crediamo che ci siano vantaggi molto chiari nell’esistenza di questo tipo di mazzi in Modern e siamo felici di correre un rischio calcolato.

Dopo circa quindici anni, possiamo finalmente far salire il contatore del “Numero di giorni in cui Jitte di Umezawa è stata legale in Modern” a uno. Quando Modern è diventato per la prima volta un formato sanzionato, aveva circa 20 carte nella sua lista delle bandite, inclusa Jitte. Magic è cambiato molto dal 2011. Abbiamo anche visto giocatori felici di giocare con la carta in formati come Legacy e Cube. Speriamo che questa reintroduzione ispiri le persone a provare mazzi più orientati al combattimento o a dare nuova vita ai mazzi Mistica Forgiapietra che sono stati ai margini di Modern per qualche anno.

In generale siamo stati esitanti a riportare la carta in Modern perché ha alcuni modelli di gioco che sono... discutibili, per così dire. Detto questo, il sentimento della community verso la carta è stato generalmente positivo. Ci piacciono anche gli incentivi della carta anche se le ricompense non sono le nostre preferite.

In definitiva, Modern è un formato forte che può assorbire molto, sia in termini di livello di potenza che di tolleranza per modelli di gioco insoliti. Speriamo che queste rimozioni dall’elenco delle carte bandite ispirino i giocatori e rendano le persone felici di sperimentare in Modern.

Legacy

Scritto da Carmen Klomparens

Informatore della Città Sepolta è bandita.

Complessivamente, Legacy sembra stare... piuttosto bene! Vediamo nuove carte arrivare nel formato, nuovi mazzi spuntare e diversi mazzi che si alternano nella vittoria ogni settimana. Ciò tuttavia non significa che le cose non possano essere migliorate. Molto di ciò che è cambiato in Legacy nell’ultimo anno è il risultato diretto della decompressione delle partite e dell’elenco delle carte bandite che funziona come uno strumento per potenziare ciò che i giocatori di Legacy amano del formato.

Con l’uscita di Orizzonti di Modern 3, Legacy ha visto un massiccio aumento di potenza in un tempo brevissimo. Pochi archetipi hanno guadagnato quanto i mazzi Oops, All Spells! che esistevano nel formato da oltre un decennio.

4 Agadeem's Awakening 4 Balustrade Spy 4 Boggart Trawler 1 Bridge from Below 3 Cabal Ritual 2 Cabal Therapy 4 Dark Ritual 1 Dread Return 4 Elvish Spirit Guide 4 Fell the Profane 1 Jack-o'-Lantern 4 Lotus Petal 1 Memory's Journey 3 Narcomoeba 4 Pact of Negation 2 Poxwalkers 1 Reanimate 4 Simian Spirit Guide 1 Thassa's Oracle 4 Thoughtseize 4 Undercity Informer 4 Disciple of Freyalise 4 Force of Vigor 4 Wear Down 3 Xantid Swarm

Il piano di gioco del mazzo è semplice. Usa Informatore della Città Sepolta o Spia della Balaustra, prendendo come bersaglio te stesso per macinare l’intero mazzo. Da lì, usa una combinazione di Narcomeba, Pestevaganti e Ponte con gli Abissi per lanciare la Terapia della Cabala e distruggere la mano dell’avversario prima di uccidere con il Ritorno Terrificante più l’Oracolo di Thassa. Patto di Negazione forniva protezione dalla combo dalla mano, e Viaggio del Ricordo proteggeva i pezzi della combo nel cimitero da carte come a Estrazione Chirurgica o altre forme di ostilità al cimitero.

Per gran parte della sua esistenza in Legacy, il mazzo è stato un’affettuosa dimostrazione di ciò che era possibile con il motore di gioco di Magic. Dopotutto, è estremamente insolito che qualcosa del genere possa esistere. Quella novità svanisce molto rapidamente ogni volta che il mazzo è abbastanza forte da essere un contendente regolare nel formato.

Negli ultimi due anni, la presenza del mazzo nel metagame è andata e venuta, ma non è mai scesa al di sotto dei circa sei mazzi più popolari. In molti modi, questo non è intrinsecamente problematico per un mazzo combo, ma il fatto che Oops, All Spells! sia un mazzo combo a carta singola estremamente ripetitivo è problematico.

Siamo stati esitanti ad agire contro il mazzo in passato perché in gran parte non presentava un tasso di vittoria preoccupante.

Questo ci ha portato a una di due possibilità. Potrebbe essere un mazzo che alla gente piace giocare anche se perde. Questo è qualcosa che ci piace vedere nei mazzi perché comunica passione per una strategia specifica. In alternativa, potrebbe essere perché è il mazzo che ha fornito un punto di accesso iniziale per le persone nuove in Legacy.

Uno dei più grandi punti di forza di Legacy è che premia la fedeltà a lungo termine e la maestria. È un formato traboccante di persone che giocano con le loro carte da oltre un decennio e hanno impiegato ancora più tempo a collezionarne alcune. Per chiunque sia nuovo nel formato, può essere estremamente scoraggiante compiere i primi passi per diventare un giocatore regolare di Legacy. Questo è anche qualcosa a cui speriamo che i potenziali giocatori di Legacy possano accedere.

Sfortunatamente, gli ultimi mesi hanno visto Oops, All Spells! avere un impatto ampiamente malsano sul formato, con la sua percentuale di vittorie in costante aumento negli ultimi mesi. Il grado in cui il mazzo può vincere al primo turno è frustrante e alimenta alcuni dei peggiori stereotipi sul fatto che le partite nei formati Eternal sembrino decise prima che una persona possa giocare. Sebbene il mazzo sia rispondibile e ci siano alcune strategie molto brave a contrastarlo, alla fine sta limitando quali mazzi sono ragionevoli giocare in Legacy.

Questi fattori hanno portato il team a bandire Informatore della Città Sepolta ma a mantenere legale Spia della Balaustra. La nostra intenzione con questa scelta è preservare l’esistenza del mazzo ma indebolirlo per renderlo più un’esperienza opzionale piuttosto che qualcosa che i giocatori giocano settimana dopo settimana. I mazzi Sparafuoco Goblin sono simili alle versioni esistenti di Oops, All Spells! e sono stati una parte accettabile del metagame per molto tempo. Questo ci dà fiducia che una versione di Oops, All Spells! a un livello di potenza più sostenibile possa ancora servire i giocatori che amano davvero giocare questo tipo di mazzo, riducendo al contempo l’impatto del mazzo nel metagame, in virtù del fatto che sarà molto meno costante.

Detto questo, continueremo a monitorare il mazzo mentre si evolve da qui e non esiteremo ad agire ulteriormente contro di esso se in futuro sarà necessario.

Osservare lo sviluppo del resto del metagame di Legacy è un piacere. Abbiamo visto la quota del metagame di Tempo Dimir diminuire negli ultimi mesi, i mazzi Izzet stanno usando Seguire il Flusso de I Segreti di Strixhaven con grande effetto, e stiamo vedendo i mazzi bianchi consolidare una posizione nel metagame. C’è un mazzo che ha attirato l’attenzione del team che vale la pena menzionare:

4 Ancient Tomb 4 Candelabra of Tawnos 1 Cityscape Leveler 2 Disruptor Flute 1 Emrakul, the Aeons Torn 4 Grim Monolith 4 Karn, the Great Creator 4 Kozilek's Command 2 Manifold Key 1 Pithing Needle 4 Planar Nexus 4 The One Ring 4 Trinisphere 4 Ugin, Eye of the Storms 2 Urza's Mine 2 Urza's Power Plant 4 Urza's Saga 4 Urza's Tower 4 Urza's Workshop 1 Voltaic Key 1 Cityscape Leveler 2 Dismember 1 Ensnaring Bridge 4 Leyline of the Void 1 Liquimetal Coating 3 Mindbreak Trap 1 Mycosynth Lattice 1 Paradox Engine 1 Tormod's Crypt

Abbiamo visto la nuova forma del Tron Incolore salire nelle classifiche sia per quota di metagame che per percentuale di vittorie. Il mazzo non ha mostrato la longevità necessaria affinché il team senta il bisogno di intervenire, ma se manterrà la sua percentuale di vittorie e la crescita della quota di metagame ancora più a lungo, esploreremo quali opzioni abbiamo per mantenere Legacy sano.

Il Legacy di oggi ha le basi di un’iterazione davvero speciale del formato. Siamo entusiasti di vedere come si svilupperà il formato nelle prossime settimane.

Vintage

Scritto da Eric Engelhard

Nessun cambiamento

Vintage continua a trovarsi in una posizione eccellente. I pilastri di Vintage, sia nuovi che vecchi, rimangono praticabili, inclusi, ma non limitati a: Shop, Dragare, Giudizio, Iniziativa, Giuramento, Controllo Lurrus e Combo Lurrus. Questi e altri mazzi si contendono la supremazia in un metagame dall’aspetto sano di settimana in settimana, senza che nessun mazzo si elevi notevolmente sopra gli altri.

Vintage ha persino visto alcune carte recenti lasciare il segno dal precedente aggiornamento. Seguire il Flusso ha dato a qualsiasi mazzo basato sul blu una vera opzione di potenza di pescata che si inserisce perfettamente in alcune basi di controllo e combo. Abbiamo discusso questa carta in termini del suo impatto su Vintage e Legacy quando abbiamo l’abbiamo progettata e siamo andati avanti sapendo che era probabile che venisse giocata. Siamo ansiosi di vedere come si assesterà nel metagame come ha fatto Fare Scorta prima di lei, che Seguire il Flusso ha persino sostituito in alcune liste. Raf e Mikey, Combinaguai di Magic: The Gathering® | Teenage Mutant Ninja Turtles hanno iniziato con il botto nei mazzi Giuramento dei Druidi.

1 Ancestral Recall 1 Black Lotus 1 Brainstorm 1 Demonic Tutor 4 Flooded Strand 3 Flow State 4 Force of Negation 4 Force of Will 1 Gitaxian Probe 1 Island 1 Lórien Revealed 1 Mental Misstep 1 Meticulous Archive 1 Misty Rainforest 1 Mox Jet 1 Mox Pearl 1 Mox Sapphire 4 Orcish Bowmasters 2 Ponder 4 Psychic Frog 1 Scalding Tarn 4 Stony Silence 1 Strip Mine 4 Swords to Plowshares 1 Time Walk 1 Timetwister 1 Treasure Cruise 3 Tundra 1 Undercity Sewers 3 Underground Sea 1 Urza's Saga 1 Vexing Bauble 4 Containment Priest 3 Deafening Silence 1 Fatal Push 1 Grafdigger's Cage 1 Lurrus of the Dream-Den 1 Nihil Spellbomb 1 Pithing Needle 2 Serenity 1 The Tabernacle at Pendrell Vale

I “mazzi” Lurrus sono una grande parte del metagame, e abbiamo fatto un approfondimento su questo argomento in una delle riunioni sull’elenco delle carte bandite dello scorso anno. La diversità dei mazzi sotto l’egida di Lurrus continua a essere forte, e questa è una delle nostre metriche chiave quando pensiamo al posto di Lurrus in Vintage.

Tutto sommato, è un momento fantastico per giocare in Vintage!

Pauper

Scritto da Gavin Verhey

Ornamento del Vincolatore non è più bandita.

Complessivamente, Pauper sembra piuttosto sano. Mentre i mazzi abituali come Terrore di Tolaria, Follia, Affinità e Incendio Jund sono ancora presenti come sempre, c’è stato molto movimento con mazzi come Elfi, monocolore bianco Aggro e Tron che stanno facendo grandi ritorni. Molti recenti grandi eventi Pauper, come MagicCon Pauper Cup, New York City Invitational Series Pauper Open e Pauperissima in Italia, hanno presentato sei o più mazzi diversi nella Top 8. Il formato sembra sia divertente che vario.

Una cosa di cui il formato è stato povero, tuttavia, sono i mazzi di controllo più lenti. E nel valutare l’elenco delle carte bandite, Ornamento del Vincolatore è una carta che sembrava che potesse essere rimossa. È stata bandita in un’era diversa di Pauper, prima dell’uscita di Commander Masters e Orizzonti di Modern 3, e il formato è accelerato considerevolmente da allora. Se dovesse essere giocata (il che potrebbe non accadere, vista la velocità del formato odierno), è probabile che aiuti a dare una spinta ad alcuni mazzi leggermente più lenti e a rivitalizzare alcuni che esistevano in precedenza.

Abbiamo lanciato l’idea nel nostro ultimo aggiornamento, e ha ricevuto interesse dalla community. Quindi, vorremmo procedere e continuare la procedura di prova di reintroduzione che abbiamo tentato l’anno scorso, facendo tornare l’Ornamento del Vincolatore, così da vedere come si evolve questa estate. Torneremo a controllare il formato per l’aggiornamento dell’elenco delle carte bandite del 10 agosto con un verdetto finale sull’Ornamento del Vincolatore.

Per maggiori informazioni, dai un’occhiata all’articolo del Pauper Format Panel su questo cambiamento.

Alchemy

Scritto da Daniel Xu

Fognacamera di Sicurezza è bandita.

Cosa? Fognacamera di Sicurezza? Sì, questa comune apparentemente innocua di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles ha lasciato il segno nel metagame di Alchemy, portando in gioco A-Vivi Orunitia. Sebbene la versione Alchemy di Vivi Orunitia fosse rimasta tranquilla da quando la sua abilità di mana è stata riequilibrata in un’abilità di TAP nell’ottobre 2025, Fognacamera di Sicurezza aggiunge una massa critica di effetti di STAP ad Alchemy da abbinare al Mago. L’interazione tra Fognacamera di Sicurezza e Basi del Boomerang è particolarmente dimostrativa di quanto possano essere potenti questi effetti. STAPpando A-Vivi Orunitia con l’abilità entra della Fognacamera e facendola tornare in mano con le Basi del Boomerang, il giocatore può pescare una carta mentre STAPpa A-Vivi Orunitia tre volte. Questo genera una quantità enorme di mana, portando a vittorie facili in un singolo turno. Il mazzo Vivi Orunitia più Fognacamera di Sicurezza è particolarmente dominante nella classifica al meglio di tre, dove rappresenta oltre il 20% del metagame ai ranghi più alti.

4 A-Vivi Ornitier 4 Stormchaser's Talent 4 Wild Ride 4 Boomerang Basics 4 Stock Up 2 Iroh's Demonstration 2 Illuminating Lash 2 Octopus Form 2 Bounce Off 1 Burst Lightning 4 Sewer-veillance Cam 4 Preponderant Pearl 7 Island 4 Steam Vents 4 Riverpyre Verge 4 Sulfur Falls 2 Mountain 1 Starting Town 1 Multiversal Passage 3 A-Cori Steel Cutter 2 Pyroclasm 2 Spell Pierce 2 Spell Snare 2 Sear 2 Ghost Vacuum 1 Negate 1 Annul

Quindi perché agire sulla Fognacamera di Sicurezza e non su A-Vivi Orunitia? Beh, eravamo soddisfatti del ruolo di A-Vivi Orunitia in Alchemy prima dell’uscita di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles e crediamo che un mazzo basato sul Mago possa esistere nel formato senza essere cattivo come lo è ora. Abbiamo anche considerato di annullare il riequilibrio su Vivi Orunitia e bandirla da Alchemy, ma questo avrebbe avuto ripercussioni su Brawl, dove A-Vivi Orunitia è attualmente ben posizionata. Alla fine, crediamo che questo sia la modifica più semplice che avrà l’effetto desiderato su Alchemy mantenendo la salute degli altri nostri formati.

Historic

Scritto da Dave Finseth

Nessun cambiamento

Con nessun mazzo che costituisca più del tre percento del gioco a livello mitico, siamo entusiasti della diversità dei mazzi che vediamo nel formato. Ruby Storm sta mostrando prestazioni forti con l’uscita del Rituale Febbrile e della Volontà di Jeska dell’Archivio Mistico de I Segreti di Strixhaven che aiutano a creare turni esplosivi.

3 Wish 4 Pyretic Ritual 4 Manamorphose 4 Ruby Medallion 4 Runaway Steam-Kin 2 Spirebluff Canal 4 Strike It Rich 4 Reckless Impulse 4 Wrenn's Resolve 4 Ral, Monsoon Mage 4 Riverpyre Verge 1 Gamble 4 Jeska's Will 4 Riverglide Pathway 1 Past in Flames 1 Echo of Eons 1 Storm of Memories 7 Mountain 1 Tormod's Crypt 1 Untimely Malfunction 1 Tendrils of Agony 1 Past in Flames 1 Grapeshot 1 Meltdown 1 Echo of Eons 1 Galvanic Relay 1 Brotherhood's End 1 Into the Flood Maw 1 Underworld Breach 1 Storm of Memories 1 Raphael's Technique 1 Flashback 1 Expropriate

Insieme a Ruby Storm , alcuni mazzi completano le strategie più popolari, inclusi Aure Boros, Jund, Tempo Dimir e Fenice Izzet. Inoltre, i pilastri del formato come Elfi monocolore verde, Guadagno di punti vita monocolore bianco e Maghi continuano a ottenere percentuali di vittoria rispettabili attraverso i vari livelli classificati.

Dato l’attuale equilibrio e la diversità del formato, non vediamo l’ora di guardare il gioco di alto livello durante il Campionato Arena 12 il 23-24 maggio.

Timeless

Scritto da Dave Finseth

Nessun cambiamento

Il potente Archivio Mistico de I Segreti di Strixhaven è arrivato in Timeless, creando il più grande spostamento del metagame che abbiamo visto da orizzonti di Modern 3. Grazie a Forza di Volontà e Sbalordire, circa il 20% dei mazzi sono ora una variante di Tempo Blu. Sebbene popolare, questo mazzo emergente non è ancora stato risolto poiché compete con le raffinate strategie Mostra e Dimostra, Energia Mardu e Rianimatore. Ci aspettiamo che la popolarità di questo mazzo si stabilizzi man mano che troverà il suo posto tra gli altri mazzi competitivi.

Progettista dell’Idroponica è una carta che terremo d’occhio a causa della sua interazione unica con Sbalordire, ma finora sembra in linea con tutte le altre cose sleali che puoi fare nel formato.

Brawl

Scritto da Dave Finseth

Nessun cambiamento

Brawl è un formato difficile da gestire perché i giocatori hanno una vasta gamma di obiettivi e aspettative. Alcuni giocatori vogliono la sfida di costruire un mazzo Brawl usando un comandante non convenzionale, altri vogliono puntare su un tema Mondi Altrove, e alcuni si presentano per mostrare la loro abilità e conoscenza del metagame competitivo. Tutte queste sono ottime ragioni per giocare Brawl che vogliamo continuare a supportare, ma è stato difficile garantire che i giusti tipi di giocatori vengano accoppiati tra loro.

Per continuare a migliorare l’esperienza per tutti i giocatori, lanceremo la nostra prossima versione dell’abbinamento di Brawl martedì 19 maggio. Questa sarà una modifica sperimentale e importante al modo in cui funziona l’abbinamento di Brawl, in modo da dare priorità alla ricerca di avversari all’interno di livelli di comandante simili, indipendentemente dal livello di abilità dell’avversario. Ci aspettiamo che questo cambiamento aumenti il numero di partite con comandanti di potenza simile, mantenendo al contempo tempi di abbinamento ragionevoli. Con un abbinamento basato sul comandante più rigoroso, puntiamo ad abbinare giocatori con aspettative simili tra loro e consentire più spazio per la sperimentazione. Questa è una modifica intenzionale per rendere il Brawl non classificato meno focalizzato sulla competizione.

Infine, so che molti giocatori stanno aspettando di sapere cosa ci sarà di nuovo per il Brawl classificato. I nostri esperimenti con un evento Brawl classificato competitivo sono stati produttivi negli ultimi mesi, con un pubblico considerevole che partecipa al formato. Abbiamo imparato molto mentre perfezionavamo la breve lista dei comandanti banditi e stiamo iniziando a sentirci più sicuri nel formato. Siamo entusiasti di annunciare cosa arriverà dopo, ma abbiamo bisogno di qualche settimana in più per finalizzare i nostri piani. Prevediamo di avere un aggiornamento prima dell’uscita della prossima espansione su MTG Arena.