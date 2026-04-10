Un appello a tutti i maghi, incantatori e lanciamagie! I Segreti di Strixhaven è all’orizzonte e le più grandi menti accademiche di tutto il Multiverso si stanno unendo per lanciare una magia sui giocatori di Magic in tutto il mondo. Unisciti a noi per la gita scolastica di una vita agli eventi di Prerelease nel tuo negozio di zona a partire dal 17 aprile 2026, dove potrai giocare con l’espansione in anticipo rispetto alla sua uscita ufficiale. Fare i compiti in anticipo non è mai stato così divertente!

Prerelease Pack

(Pennargento) Prerelease Pack

(Prismari) Prerelease Pack

(Germoglioscuro) Prerelease Pack

(Archeorocca) Prerelease Pack

(Quandrix)

Quando ti iscrivi a un evento di Prerelease, riceverai un Prerelease Pack de I Segreti di Strixhaven. Ogni Prerelease Pack è incentrato su una delle cinque accademie di Strixhaven. Ogni Prerelease Pack avrà il seguente contenuto:

5 buste di gioco de I Segreti di Strixhaven

1 busta a tema accademia de I Segreti di Strixhaven Ogni busta a tema accademia contiene carte dei due colori dell’accademia.

1 carta promo foil

1 portamazzo

1 dado Spindown (abbinato all’accademia del Prerelease Pack)

Costruirai un mazzo Sealed da 40 carte usando il contenuto del tuo Prerelease Pack e un numero qualsiasi di terre base. Poi, ti impegnerai in un dibattito amichevole e giocherai contro gli altri partecipanti al Prerelease. I Prerelease sono eventi amatoriali e rilassati, quindi non avere paura di fare domande e provare nuove strategie!

È tempo di un corso introduttivo ai Prerelease de I Segreti di Strixhaven. Nel corso di questo articolo, imparerai a costruire un mazzo, scoprirai le strategie principali de I Segreti di Strixhaven e riceverai alcuni consigli su come rendere il tuo Prerelease davvero magico. Gli eventi di Prerelease iniziano il 17 aprile 2026. Iscriviti subito agli eventi di Prerelease del tuo negozio di zona e preordina I Segreti di Strixhaven nel tuo negozio di zona, su TCGplayer, Amazon e ovunque siano venduti i prodotti di Magic.

Come costruire un mazzo di Prerelease

Il tuo Prerelease Pack sarà ispirato a una delle cinque accademie di Strixhaven. Ogni accademia è incentrata su due dei colori di Magic. Ogni accademia ha il proprio tema, la propria strategia e la propria estetica. Qualsiasi accademia può creare un mazzo valido, quindi non c’è una risposta sbagliata (a differenza di un esame finale).

Ogni Prerelease Pack de I Segreti di Strixhaven contiene una busta a tema accademia con carte dei colori di quell’accademia. Per esempio, il tuo Prerelease Pack di Germoglioscuro avrà più carte nere e verdi per supportare gli studi deliziosamente macabri di quell’accademia. Alcuni negozi di zona ti lasceranno scegliere il tuo Prerelease Pack, mentre altri li distribuiranno casualmente, quindi chiedi i dettagli all’organizzatore del tuo Prerelease.

0007_MTGSOS_Main: Antiquities on the Loose 0097_MTGSOS_Main: Ral Zarek, Guest Lecturer 0180_MTGSOS_Main: Colorstorm Stallion

Inizia aprendo le tue buste di gioco e la tua busta a tema accademia, poi cerca le minacce di alto livello che vorrai includere nel tuo mazzo. Le minacce sono tutte quelle carte che, in maniera appropriata, minacciano di farti vincere la partita grazie alla loro pura potenza. Queste possono essere creature imponenti, planeswalker che generano valore, o super stregonerie dell’Archivio Mistico. La maggior parte delle minacce saranno carte rare o rare mitiche, quindi cerca quelle carte quando apri il tuo Prerelease Pack.

Probabilmente riuscirai a trovare una o due minacce in uno dei colori del tuo Prerelease Pack. Poiché ci sono cinque coppie di colori supportate ne I Segreti di Strixhaven, scegliere uno dei tuoi colori ti apre a uno degli altri due colori. Se il tuo primo colore è il blu, l’altro colore dovrebbe essere il rosso (per un mazzo Prismari) o il verde (per un mazzo Quandrix). Trova il tuo colore di partenza migliore, poi segui il resto del tuo insieme sealed per il secondo colore.

0006_MTGSOS_Main: Ajani's Response 0083_MTGSOS_Main: Foolish Fate 0192_MTGSOS_Main: Grapple with Death

Le rimozioni sono la seconda componente principale del tuo mazzo. Queste carte ti aiutano a rispondere alle carte del tuo avversario, rimuovendole dal campo di battaglia o impedendo loro di entrare. Gli effetti che infliggono danno, le carte che assegnano segnalini stordimento e le magie che distruggono direttamente le creature sono i principali esempi di rimozione.

Ricorda che il tuo avversario probabilmente avrà un sacco di rimozioni nel suo mazzo. Di seguito abbiamo incluso un elenco di magie di rimozione chiave de I Segreti di Strixhaven. Puoi fare riferimento a questo elenco quando costruisci il tuo mazzo e durante le tue partite. Cerca di anticipare quali rimozioni potrebbe avere il tuo avversario nel suo mazzo. Se sei seduto di fronte a un avversario che gioca Prismari, probabilmente ha una o due copie di Discussione Accesa nel suo mazzo.

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Seleziona un simbolo di mana per vedere le magie di rimozione chiave.

0006_MTGSOS_Main: Ajani's Response 0018_MTGSOS_Main: Harsh Annotation 0028_MTGSOS_Main: Rapier Wit 0031_MTGSOS_Main: Shattered Acolyte 0034_MTGSOS_Main: Stand Up for Yourself

0038_MTGSOS_Main: Banishing Betrayal 0039_MTGSOS_Main: Brush Off 0042_MTGSOS_Main: Deluge Virtuoso 0047_MTGSOS_Main: Essence Scatter 0064_MTGSOS_Main: Procrastinate

0079_MTGSOS_Main: Dissection Practice 0081_MTGSOS_Main: End of the Hunt 0083_MTGSOS_Main: Foolish Fate 0086_MTGSOS_Main: Last Gasp 0104_MTGSOS_Main: Wander Off

0108_MTGSOS_Main: Artistic Process 0112_MTGSOS_Main: Duel Tactics 0118_MTGSOS_Main: Heated Argument 0119_MTGSOS_Main: Impractical Joke 0135_MTGSOS_Main: Tome Blast

0141_MTGSOS_Main: Burrog Barrage 0142_MTGSOS_Main: Chelonian Tackle 0150_MTGSOS_Main: Glorious Decay

Una volta trovate le tue minacce e rimozioni, questo dovrebbe essere tutto ciò di cui hai bisogno per assemblare il tuo mazzo di Prerelease. Le tue minacce, rimozioni e terre dovrebbero costituire poco più della metà del tuo mazzo. Poiché hai deciso i colori del tuo mazzo, il resto del processo di costruzione del mazzo è semplice, purché tu tenga d’occhio la tua curva di mana.

La curva di mana per I Segreti di Strixhaven

La curva di mana è una delle lezioni più fondamentali del Magic Limited. Questo è un modo per bilanciare i valori di mana delle carte nel tuo mazzo. L’obiettivo è avere un po’ di carte a basso costo per assicurarti di poter lanciare magie nelle prime fasi della partita, oltre ad alcune magie ad alto costo in grado di chiudere la partita. La tua curva di mana media nel formato Sealed dovrebbe apparire più o meno così:

1 Mana: 1-2 carte

2 Mana: 7-8 carte

3 mana: 5-6 carte

4 mana: 3-4 carte

5 mana: 2-3 carte

6 mana: 0-1 carte

e 17 terre!

0026_MTGSOS_Main: Primary Research

Puoi calcolare il valore di mana di una carta sommando i simboli di mana nel costo di mana di una carta. Per esempio, Ricerca Primaria ha un valore di mana pari a 5 perché il suo costo di mana è {4}{W}.

0023_MTGSOS_Main: Joined Researchers 0068_MTGSOS_Main: Spellbook Seeker

In particolare, creature come Ricercatrici Congiunte ti permettono di lanciare magie preparate. Sebbene queste creature offrano maggiore flessibilità, non dovresti contare quelle magie preparate nella tua curva di mana. Dopotutto, una magia ha bisogno di qualcuno che la legga! Pensa alle magie preparate come ad abilità attivate piuttosto che a carte sulla tua curva di mana.

0043_MTGSOS_Main: Divergent Equation 0167_MTGSOS_Main: Wild Hypothesis 0204_MTGSOS_Main: Molten Note

Non serve essere un prodigio di Quandrix per capire le magie con costo X variabile (anche se aiuta). Alcune magie ti permettono di lanciarle con una quantità variabile di mana, indicata dalla {X} nel loro costo di mana. Quando le collochi nella tua curva di mana, pensa alla quantità media di mana che probabilmente spenderai per lanciarle. Sebbene tecnicamente la carta Ipotesi Selvaggia abbia un valore di mana pari a 1, in gran parte delle partite potresti volerla lanciare per {2}{G}. Questo significa che dovresti contarla come una carta con valore di mana pari a 3.

Archetipi per il draft de I Segreti di Strixhaven

Ogni accademia bicolore ne I Segreti di Strixhaven ha la propria strategia che attraversa tutta l’espansione. Queste strategie sono conosciute come archetipi per il draft. Costruendo il tuo mazzo con conoscendo l’archetipo per il draft della tua accademia, sarai in grado di individuare le carte che supportano la tua strategia e ti spingono verso la vittoria. Ogni archetipo mette in risalto anche una delle meccaniche de I Segreti di Strixhaven, quindi assicurati di rispolverare le tue conoscenze prima dell’evento.

Ecco una breve descrizione di ciascun archetipo per il draft in I Segreti di Strixhaven, alcune carte chiave e alcuni consigli su come costruire quell’archetipo. È come un catalogo dei corsi, ma per Magic!

Pennargento Dileggio aggro

0170_MTGSOS_Main: Abigale, Poet Laureate 0227_MTGSOS_Main: Snooping Page

Le carte con dileggio vogliono che bersagli le creature. Supporta le tue creature con trucchi da combattimento come Interiezione o assumi un tono più astioso bersagliando le creature del tuo avversario con magie di rimozione. I mazzi Pennargento richiederanno un attento equilibrio di creature da bersagliare e magie con cui bersagliarle, il che rende le creature con magie preparate come l’Ombromante Aspro particolarmente preziose.

Prismari Magie opera

0223_MTGSOS_Main: Sanar, Unfinished Genius 0229_MTGSOS_Main: Spectacular Skywhale

Più grande. Più brillante. Più audace. La meccanica opera ti fa lanciare moltissimi istantanei e stregonerie. Se lanci una magia per cinque o più mana, ottieni un bonus per aver corso un rischio così creativo! Poiché a questo mazzo interessano le magie ad alto costo, vorrai carte che producano mana addizionale come la Pittomaga Astratta e il Momento Estatico. Anche le carte con {X} nel loro costo di mana sono vantaggiose, poiché possono essere lanciate nelle prime fasi o più avanti nella partita per ottenere l’intero beneficio dalle tue carte opera.

Germoglioscuro Guadagno di punti vita orda

0199_MTGSOS_Main: Lluwen, Exchange Student 0207_MTGSOS_Main: Old-Growth Educator

Trasforma i tuoi punti vita nella morte del tuo avversario con la meccanica infusione, che si attiva quando guadagni punti vita. Uno dei modi più semplici per guadagnare punti vita è con le pedine Peste, poiché possono mettere pressione ai tuoi avversari attaccando e allo stesso tempo innescare le tue carte infusione. Il Bradipo della Covata di Pesti e Lluwen, Studente in Scambio sono entrambi abili nel trovare pedine Peste. Basta non chiedere dove le abbiano trovate.

Archeorocca Flashback scavo

0198_MTGSOS_Main: Kirol, History Buff 0204_MTGSOS_Main: Molten Note

I tuoi avversari saranno storia antica quando li manderai nel passato con le magie flashback. L’approccio più diretto è lanciare una magia come le Tattiche di Duello dalla tua mano, per poi lanciarla dal tuo cimitero. Se scarti una carta con flashback per Inseguire il Passato per generare valore, puoi comunque lanciarla dal tuo cimitero. Metti insieme una squadra di archeologi come la Storica Gufide e lo Scavatore della Guarnigione le cui abilità si innescano quando le carte lasciano il tuo cimitero per vincere la partita.

Quandrix Valore incrementale

0237_MTGSOS_Main: Tam, Observant Sequencer 0190_MTGSOS_Main: Fractal Tender

Quando all’equazione aggiungi creature verdi più magie blu ottieni un potente archetipo per il draft! La meccanica incremento aggiunge segnalini +1/+1 alle tue creature quando lanci magie con valore di mana maggiore della loro forza o costituzione. Schiera presto la Colonia di Cuboidi, poi aggiungile segnalini con magie imponenti. Questo archetipo è incredibilmente efficiente nel far crescere le sue creature, quindi cerca effetti di evasione come Emil, Nomade delle Terrevaste e l’Aviatrice Incoraggiante per eludere i bloccanti del tuo avversario e vincere la partita.

Inizia la tua formazione nel tuo negozio di zona con gli eventi di Prerelease de I Segreti di Strixhaven a partire dal 17 aprile 2026! A prescindere da quale anno di studi di Magic tu stia frequentando, questa è la tua occasione per andare al campus con la tua community di gioco. Iscriviti oggi al Prerelease del tuo negozio di zona e assicurati un posto all’Università di Strixhaven.

I Segreti di Strixhaven uscirà in tutto il mondo il 24 aprile 2026. L’espansione è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, su TCGplayer, Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.