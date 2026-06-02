Benvenuti, veri credenti, al crossover della vostra vita: Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes. Abbiamo riunito decenni di storia del fumetto per la collaborazione definitiva tra Magic e Marvel che mette nelle tue mani personaggi, storie e leggende amatissime. L'Universo Marvel arriva in tutta la sua forza con l'uscita dell'espansione il 26 giugno 2026. Prepara i tuoi mazzi e le tue collezioni per nuove potenti meccaniche, trattamenti Booster Fun e molto altro!

0080a_MTGMSH_Main: Tony Stark 0065_MTGMSH_Main: Loki, Dio dell'Inganno 0219a_MTGMSH_Main: Re T'Challa

I nostri contatti con lo S.H.I.E.L.D. hanno recentemente declassificato diverse nuove carte e trattamenti da Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Hanno preparato questo dossier sui prodotti e sui trattamenti Booster Fun che puoi trovare nel set. E se stai solo cercando i punti salienti non preoccuparti, ci pensiamo noi. Ecco le quattro cose più importanti da sapere per collezionare Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes prima che arrivi nel tuo negozio di zona.

1. Aggiungi la Pietra della Mente al tuo Guanto e preparati a Imbrigliare l'Infinito

0385_MTGMSH_CsmcStn: La Pietra della Mente

*Rappresentazione digitale. Non è la carta reale.

La Pietra della Mente è sempre mozzafiato, che sia incastonata nella fronte di un synthezoide o mischiata nel tuo mazzo. Una nuova Pietra dell'Infinito arriva in Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes con tre versioni della Pietra della Mente che meritano un posto nel tuo Guanto. La versione dell'espansione principale presenta l'artwork di Volkan Baga. La versione del Guanto senza bordi raffigura la Pietra dell'Infinito nelle mani di Thanos. Infine, la versione con lamina cosmica e senza testo della Pietra della Mente è un pezzo da collezione Marvel ultra-limitato che sembra potente quanto lo è in gioco.

Maggiori informazioni sul collezionare La Pietra della Mente qui.

2. I personaggi prendono vita nelle carte fumetto classico

0395_MTGMSH_Iconic: Elektra, Figlia della Mano 0400_MTGMSH_Iconic: Thanos, Titano Pazzo

L'eredità senza tempo delle opere Marvel arriva su Magic! I nostri designer hanno collaborato con il team Marvel per combinare estratti dall'arte dei fumetti con nuove carte di Magic, dando vita a queste splendide carte fumetto classico senza bordo! Ogni carta è caratterizzata da un'immagine famosa della storia della Marvel combinata con il testo delle regole, il costo di mana e il nome di una creatura leggendaria: l'ideale per guidare il tuo prossimo mazzo Commander.

3. Ristampe di Magic e l'arte Marvel combinate con le carte materiale originale

0076_MTGMSH_Source: Difesa del Cuore 0094_MTGMSH_Source: Tempesta, Forza della Natura

Stiamo combinando le tue carte preferite della storia di Magic con le tue opere d’arte preferite preferita della storia della Marvel! Le carte materiale originale senza bordo portano le emozionanti opere d'arte degli stimati artisti Marvel (Jack Kirby, Alex Ross e altri) in Magicgrazie a emozionanti ristampe, incluse le leggendarie creature del Secret Lair Marvel Superdrop.

4. Trova la carta logo del tuo personaggio preferito

0368_MTGMSH_BoldLogo: Scarlet 0379_MTGMSH_BoldLogo: Visione

Audaci. Potenti. Impressionanti. Le carte logo senza bordo evocano lo stile iconico della Marvel sulle creature leggendarie di tutta l'espansione. Queste carte presentano immagini stilizzate dei personaggi Marvel su sfondi monocolore con i loghi dei personaggi. Presenteremo un'ampia varietà di personaggi provenienti da tutte le parti dell'Universo Marvel, quindi rimani sintonizzato per i tuoi preferiti.

Porta le storie dell’Universo Marvel sul campo di battaglia per l’adunata della vita quando Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes uscirà il 26 giugno 2026! L’espansione è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, su TCGplayer, Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.

Dettagli di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Simbolo dell’espansione MSH Simbolo dell’espansione MSC

Codice dell'espansione Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes: MSH

Codice dell’espansione Commander Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes: MSC

Carte materiale originale del'espansione: MAR

Legalità:

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes (MSH) è legale in tutti i formati.

| (MSH) è legale in tutti i formati. Le espansioni legali in Eternal di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes (MSC e MAR) sono legali in Commander, Legacy e Vintage, e anche le singole carte sono legali se già disponibili in altri formati.

| (MSC e MAR) sono legali in Commander, Legacy e Vintage, e anche le singole carte sono legali se già disponibili in altri formati. Le buste di gioco di Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes contengono carte di MSH e MAR. Queste carte possono essere giocate nei formati Draft e Sealed di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes se trovate nelle buste di gioco.

Sito web: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Galleria immagini delle carte: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

I prezzi consigliati per Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes saranno i seguenti:

Buste di gioco: 6,99 $

Collector Booster: 37,99 $

Buste di Jumpstart: 6,99 $

Mazzi Commander: 74,99 $

Mazzi Commander Collector’s Edition: 159,99 $

Bundle: 69,99 $

Gift Bundle: 89,99 $

Serata di draft: 119,99 $

Confezione scena: 41,99 $

Kit per principianti: 34,99 $

Date essenziali:

Evento di gioco Summer Game Fest : 5 giugno

: 5 giugno Rivelazioni dei mazzi Commander : 8-11 giugno

: 8-11 giugno Galleria immagini delle carte completa : 12 giugno

: 12 giugno Avengers Academy : 12-18 giugno

: 12-18 giugno Eventi di Prerelease : 19-25 giugno

: 19-25 giugno Data di uscita su MTG Arena : June 23

: June 23 Data di uscita della versione da tavolo : June 26

: June 26 Magic Academy : 26 giugno-6 agosto

: 26 giugno-6 agosto Standard Showdown : 26 giugno–6 agosto

: 26 giugno–6 agosto Magic Spotlight: Marvel Super Heroes a Las Vegas : 26-28 giugno

: 26-28 giugno Commander Party, Round 1 : 3-9 luglio

: 3-9 luglio MagicCon: Amsterdam e Pro Tour di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes : 17-19 luglio

: 17-19 luglio Magic presenta: Dio dell’inganno : 17–23 luglio

: 17–23 luglio Magic Spotlight: Marvel Super Heroes a Bruxelles : 24–26 luglio

: 24–26 luglio Commander Party, Round 2: 31 luglio-6 agosto

Preparati per la Marvel in Magic: The Gathering

0207_MTGMSH_Main: Pantera Nera, Avanguardia 0210_MTGMSH_Main: Capitan America, Leggenda Vivente 0216_MTGMSH_Main: Iron Man, Maestro delle Macchine

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes porta tutta la forza dell'Universo Marvel nelle tue partite di Magic. Con buste di gioco, Collector Booster, una suite completa di mazzi Commander e altro ancora, c'è qualcosa per ogni singolo fan di Magic e Marvel. Se sei curioso di sapere da dove iniziare (o cosa regalare a quel fan sfegatato della Marvel che conosci), abbiamo messo insieme una guida ai prodotti e ai percorsi da seguire con Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Se vuoi saperne di più sull'espansione, dai un'occhiata alla Galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes e alla nostra guida alle meccaniche dell'espansione. Impara a conoscere i trucchi e i segreti di un supereroe prima dell'uscita dell'espansione il 26 giugno 2026! Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon e ovunque siano venduti prodotti di Magic.

Booster Fun di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

0017_MTGMSH_Main: Donna Invisibile, Sue Storm 0066_MTGMSH_Main: Mister Fantastic, Reed Richards 0136_MTGMSH_Main: Torcia Umana, Johnny Storm 0190_MTGMSH_Main: La Cosa, Ben Grimm

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes non si concentra solo sui supereroi, ma anche suoi loro avversari e le storie che li uniscono. Il team di Booster Fun di Magic ha portato lo stile Marvel su Magic con trattamenti che restituiscono l'azione dei fumetti tramite le carte più belle dell'espansione. Puoi trovare tutti i dettagli qui sotto e dare un'occhiata alle carte nella Galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Colleziona le Pietre dell'Infinito: La Pietra della Mente

0021_MTGMSH_Main: La Pietra della Mente

Le Pietre Infinito, alcuni degli artefatti più potenti dell’intero Universo Marvel, sono il premio definitivo per i collezionisti Marvel. Cerca un pezzo di fenomenale potere cosmico: la Pietra della Mente, che in Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes ha tre versioni distinte che vorrai aggiungere alla tua collezione. La versione dell'espansione principale è caratterizzata dalle illustrazioni di Volkan Baga, che rendono omaggio alle più famose illustrazioni di manufatti di Baga. Puoi trovare questa versione sia nelle buste di gioco che nelle Collector Booster in versione foil e non foil.

0386_MTGMSH_Gauntlet: La Pietra della Mente

La versione Guanto senza bordo della Pietra della Mente raffigura l'artefatto nelle mani di Thanos. Finché non metterà le mani sulle altre cinque, l'Universo Marvel dovrebbe essere al sicuro. La versione Guanto senza bordo della Pietra della Mente appare solo in foil e solo nelle Collector Booster.

0385_MTGMSH_CsmcStn: La Pietra della Mente

Infine, l'apice della collezionabilità in Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes è la versione foil cosmico e senza testo della Pietra della Mente. Questo artefatto stellare presenta uno speciale trattamento foil che evoca le immagini cosmiche dell'Universo Marvel. Questa versione ultra-collezionabile de La Pietra della Mente è disponibile in meno di 150 stampe e appare solo nei Collector Booster di qualsiasi lingua.

Carte fumetto classico senza bordo

0392b_MTGMSH_Iconic: L'Invincibile Iron Man 0399b_MTGMSH_Iconic: Pantera Nera, Speranza Eterna

*Questi sono i retro delle carte di Tony Stark e Re T'Challa .

La leggendaria arte dell’Universo Marvel ha catturato le menti di generazioni di persone. Ora stiamo portando queste illustrazioni su alcune delle creature leggendarie più belle dell'espansione. Le carte fumetto classico senza bordo combinano illustrazioni senza tempo con il linguaggio delle carte di Magic.

Ci sono 15 carte fumetto classico rare mitiche classiche, 4 delle quali sono carte a doppia faccia. Le carte fumetto classico sono disponibili solo in foil e solo nelle Collector Booster. Queste carte possono apparire nelle Collector Booster di qualsiasi lingua, ma le carte stesse sono sempre in inglese.

Carte materiale originale senza bordo

0061_MTGMSH_Source: Sintetizzatore del Simulacro 0091_MTGMSH_Source: Iron Man, Titano dell’Innovazione

Le carte materiale originale senza bordo combinano le popolari ristampe di Magic con le accattivanti opere d'arte dei fumetti Marvel. Molti degli artisti Marvel più amati dai fan faranno il loro debutto su Magic, tra cui Alex Ross, Dan Adkins, Tony S. Daniel e altri ancora. Oltre alle ristampe di alcune delle carte più famose di Magic, questa espansione presenta le versioni delle carte materiale originale delle leggendarie creature del Secret Lair Marvel Superdrop.

0078_MTGMSH_Source: Intervento Eroico 0079_MTGMSH_Source: Intervento Eroico 0080_MTGMSH_Source: Intervento Eroico

Una carta materiale originale non foil appare in 1 busta di gioco su 24. Ogni Collector Booster contiene una carte materiale originale foil o non foil. Ci sono 60 carte materiale originale diverse, 3 delle quali sono versioni diverse di Intervento Eroico. Ogni carta materiale originale compare con la stessa probabilità.

Carte scena senza bordo

0316_MTGMSH_ScnBstr: Capitan America, Super Soldato 0331a_MTGMSH_ScnBstr: Bruce Banner

Assembla momenti epici dell'Universo Marvel con le carte scena senza bordo. Ogni carta cena fa parte di un'opera d'arte più grande. Mettetele insieme in un unico mazzo, esponetele in un raccoglitore o ammiratele sul campo di battaglia!

0320_MTGMSH_ScnBstr: Mister Fantastic, Reed Richards 0338_MTGMSH_ScnBstr: Thor, Dio del Tuono

Ci sono sei scene diverse che possono essere formate con le carte trovate nelle buste di gioco e nelle Collector Booster:

Leinil Francis Yu e Sunny Gho hanno illustrato una scena di 4 carte dei Fantastici Quattro.

Kev Walker ha illustrato una scena di 4 carte di Daredevil che combatte i suoi famigerati nemici a Hell's Kitchen.

Annie Wu ha illustrato una scena di 6 carte di Capitan America che combatte l'HYDRA.

Adi Granov ha illustrato una scena di 6 carte in cui si affrontano vari personaggi infusi di gamma.

Johan Grenier ha illustrato un'enorme scena di 18 carte che raffigura vari Super Eroi in lotta per il controllo di un cubo cosmico.

Infine, Chris Bachalo ha illustrato il lato frontale di ogni carta scena a doppia faccia. Queste carte formano una scena di 5 carte di Super Eroi che condividono un pasto insieme.

Ci sono 3 carte scena comuni, 12 non comuni, 8 rare e 15 rare mitiche che possono essere trovate nelle buste di gioco e nelle Collector Booster. Puoi trovare queste carte sia in versione foil che non foil nelle buste di gioco e nelle Collector Booster.

Ci sono anche due confezioni scena di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Ogni confezione scena contiene 6 carte scena foil senza bordo nuove di Magic. Le versioni non foil di queste carte scena appaiono nelle Collector Booster.

Carte logo senza bordo

0362_MTGMSH_BoldLogo: Namor, il Sub-Mariner 0369_MTGMSH_BoldLogo: Thor, Dio del Tuono

Condividi la tua passione per i personaggi Marvel preferiti con le carte logo senza bordo! Ogni carta logo raffigura un personaggio Marvel di spicco su uno sfondo monocolore. Sono perfette come elemento centrale della tua collezione incentrata sui personaggi. Se adori Atlantide (o semplicemente i Merfolk), questa versione di Namor, il Sub-Mariner è perfetta per guidare i tuoi alleati sottomarini in battaglia!

Tra le carte logo ci sono 15 rare mitiche e 13 rare. Puoi trovare queste carte sia in versione foil che non foil nelle buste di gioco e nelle Collector Booster.

Terre senza bordo

0380_MTGMSH_BdlsLand: Dark Fortress 0381_MTGMSH_BdlsLand: Gathering Place 0382_MTGMSH_BdlsLand: Gleaming Bastion 0383_MTGMSH_BdlsLand: Hidden Lair 0384_MTGMSH_BdlsLand: Training Compound

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes introduce 5 nuove terre doppie rare. Oltre alle versioni dell'espansione principale, ci sono anche 5 terre senza bordo che raffigurano questi luoghi attraverso gli schermi dei computer dei Vendicatori.

Ci sono 5 rare terre senza bordo. Puoi trovare queste carte sia in versione foil che non foil nelle buste di gioco e nelle Collector Booster.

Carte vignetta in stile vetrina

0303_MTGMSH_ShwPanel: Mjölnir, Martello di Thor 0305_MTGMSH_ShwPanel: Guerre dell’Armatura

Le carte vignetta in stile vetrina evidenziano oggetti di immenso potere come Mjölnir, storie come le Guerre dell'Armatura e vari momenti della storia dell'Universo Marvel. Ogni carta vignetta presenta una cornice stilizzata che sembra strappata direttamente da un fumetto! (Nota: non strappare le pagine dei fumetti).

Ci sono 11 rare e 6 rare mitiche tra le carte vignetta. Puoi trovare queste carte sia in versione foil che non foil nelle buste di gioco e nelle Collector Booster.

Terre base con illustrazione completa della Calma della Città e Caos della Città

0278_MTGMSH_MbarLand: Pianura 0280_MTGMSH_MbarLand: Isola 0282_MTGMSH_MbarLand: Palude 0284_MTGMSH_MbarLand: Montagna 0286_MTGMSH_MbarLand: Foresta

Non sono meravigliosi i panorami e i suoni della città? Stiamo ritraendo i Super Eroi in brevi momenti di tregua su un ciclo di terre base calma della città con illustrazione completa.

0277_MTGMSH_MbarLand: Pianura 0279_MTGMSH_MbarLand: Isola 0281_MTGMSH_MbarLand: Palude 0283_MTGMSH_MbarLand: Montagna 0285_MTGMSH_MbarLand: Foresta

Ma questa pace non dura per sempre. Le terre base caos della città con illustrazione completa mostrano l'azione cinematografica di varie località dell'Universo Marvel.

Queste terre base appaiono nei prodotti di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes con i seguenti trattamenti:

Buste di gioco: terre base non foil e foil Calma della Città e Caos della Città

Collector Booster: terre base foil Calma della Città e Caos della Città

Buste di Jumpstart: 1 terra base non foil calma della città o caos della città in ogni busta di Jumpstart

Bundle: 1 terra base caos della città non foil e 1 foil di ogni tipo

Gift bundle: 1 terra base calma della città non foil e 1 foil di ogni tipo

Mazzi Commander Collector's Edition: terre base calma della città e caos della città foil ondata

Kit per principianti: terre base non foil calma della città e caos della città

Dettagli dei prodotti di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Buste di gioco

Confezione di buste di gioco di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



Ogni confezione di buste di gioco di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes include 30 buste di gioco, ognuna delle quali contiene:

14 carte di Magic: The Gathering 7 comuni Ci sono 81 carte comuni dell’espansione principale che possono comparire in questi slot. Ci sono 3 carte scena che possono comparire in questi slot (8,6%). In 1 busta di gioco su 24, 1 delle 60 carte materiale originale non foil sostituirà una comune. 3 non comuni Ci sono 100 carte non comuni dell’espansione principale che possono comparire in questi slot. Ci sono 12 carte scena che possono comparire in questi slot (12%). 1 carta jolly di qualsiasi rarità Una carta comune (12,4%), non comune (64%), rara (16,8%) o rara mitica (2,1%) dell’espansione principale Una carta scena comune (meno dell’1%), non comune (2,7%), rara (meno dell’1%) o rara mitica (meno dell’1%) Una carta logo rara (meno dell'1%) o rara mitica (meno dell'1%) Una carta vignetta rara (meno dell’1%) o rara mitica (meno dell’1%) Una terra senza bordo rara (1%) 1 carta rara o rara mitica Una carta rara (76,1%) o rara mitica (16,6%) dall’espansione principale Una carta scena rara (1%) o rara mitica (0,8%) Una carta logo (2,4%) o rara mitica (0,7%) Una carta vignetta (1,9%) o rara mitica (meno dell’1%) 1 carta foil di qualsiasi rarità Una carta comune (59,9%), non comune (29,6%), rara (5,9%) o rara mitica (1,2%) dall’espansione principale Una carta scena comune (meno dell’1%), non comune (1,2%), rara (meno dell’1%) o rara mitica (meno dell’1%) Una carta logo (meno dell’1%) o rara mitica (meno dell’1%) Una carta vignetta rara (meno dell’1%) o rara mitica (meno dell’1%) Una terra senza bordo rara (meno dell'1%) 1 carta terra non foil o foil Una terra doppia comune non foil (40%) o foil (10%) Una terra base con bordo predefinito non foil (20%) o foil (5%) Una terra base calma della città non foil (10%) o foil (2,5%) Una terra base caos della città non foil (10%) o foil (2,5%)

1 carta guida (8,5%) o pedina bifronte (91,5%) non foil

Attenzione: le percentuali sommate potrebbero non risultare 100 a causa dell’arrotondamento.

Collector Booster

Confezione di buste di gioco di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



Ogni confezione di buste di gioco di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes include 12 Collector Booster, ognuna delle quali contiene:

15 carte di Magic: The Gathering 3 carte comuni foil Ci sono 81 carte comuni (89%) e 10 terre doppie comuni (11%) dell’espansione principale che possono comparire in questi slot. 2 carte non comuni foil Ci sono 100 carte non comuni dell’espansione principale che possono comparire in questi slot. 2 carte comuni MSC foil Una carta ristampa dalle buste di Jumpstart (50%) Una nuova carta di Magic dalle buste di Jumpstart (40,5%) Una nuova carta di Magic dai Mazzi di Benvenuto (9,5%) 1 carta comune MSC foil Una carta ristampa dalle buste di Jumpstart (18,6%) Una nuova carta di Magic dalle buste di Jumpstart (77,9%) Una nuova carta di Magic dai Mazzi di Benvenuto (3,5%) 1 carta scena tradizionale foil comune (20%) o non comune (80%) 1 terra base foil calma della città (50%) o caos della città (50%) 1 carta rara o rara mitica foil Una carta rara (45%) o rara mitica (9,4%) dall’espansione principale Una carta scena rara mitica a doppia faccia (1,4%) Una carta logo rara mitica a doppia faccia (1,4%) Una nuova carta di Magic dalle buste di Jumpstart rara (33,8%) o mitica rara (4,1%) Una carta rara ristampata dalle buste di Jumpstart (3%) Una carta rara mitica nuova di Magic dai Mazzi di Benvenuto (1,9%) 1 carta Booster Fun non foil 203 carte con illustrazione estesa rare (93,6%) Include 92 ristampe e 111 nuove carte di Magic 7 carte rare mitiche con illustrazione estesa (3,2%) Include 4 ristampe e 3 nuove carte di Magic 7 comandanti protagonisti senza bordo (3,2%) 1 carta Booster Fun rara o rara mitica non foil Una carta con illustrazione estesa rara (27,8%) o rara mitica (2,3%) dall’espansione principale Una carta scena rara (6,4%) o rara mitica (4,9%) Una carta logo (15,1%) o rara mitica (4,6%) Una carta vignetta rara (12,1%) o rara mitica (2,6%) Una carta senza bordo dalle Confezioni scena (13,9%) Una terra senza bordo rara (5,8%) Una carta materiale originale senza bordo (4,5%) 1 carta materiale originale non foil (75%) o foil (25%) 1 carta Booster Fun foil rara o rara mitica Una carta con illustrazione estesa rara (31,8%) o rara mitica (2,7%) dall’espansione principale Una carta scena rara (7,3%) o rara mitica (4%) Le carte di scena a doppia faccia non compaiono in questo slot. Una carta logo foil rara (17,2%) o rara mitica (3,6%) Le carte logo a doppia faccia non compaiono in questo slot. Una carta vignetta foil (13,9%) o rara mitica (3%) Una carta terra foil senza bordo rara (6,6%) Una carta fumetto classico foil (9,9%) Le carte fumetto classico sono sempre in lingua inglese, e si possono trovare nelle Collector Booster di qualsiasi lingua. Una versione Guanto senza bordo della Pietra della Mente appare in meno dell’1% delle Collector Booster in questo slot. Una versione senza testo con foil cosmico della Pietra della Mente appare in una quantità estremamente piccola di Collector Booster. Questa carta è sempre in lingua inglese, e si può trovare nelle Collector Booster di qualsiasi lingua.

1 carta con illustrazione o pedina bifronte foil Puoi trovare una pedina bifronte foil nel 64% delle Collector Booster. 1 delle 54 carte con illustrazione appare nel 32% delle Collector Booster. Un 4% in più di Collector Booster contiene carte con illustrazione con la firma dell’artista impressa in oro o il simbolo dei Planeswalker.



Attenzione: le percentuali sommate potrebbero non risultare 100 a causa dell’arrotondamento.

Buste di Jumpstart

Confezione di buste di Jumpstart Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



Ogni confezione di buste di Jumpstart di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes include 24 buste di Jumpstart, ognuna delle quali contiene:

20 carte di Magic: The Gathering 51 possibili temi Almeno 1 nuova carta MSC di Magic 1 terra base calma della città o caos della città con illustrazione completa

1 inserto tematico

Mazzi Commander

Mazzo Commander

Avengers Uniti Mazzo Commander

Wakanda per Sempre Mazzo Commander

I Fantastici Quattro Mazzo Commander

Destino Trionfa

Ogni mazzo Commander di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contiene quanto segue:

1 mazzo Commander da 100 carte pronto all’uso I mazzi Commander Avengers Uniti, Wakanda per Sempre e Destino Trionfa contengono quanto segue: 1 comandante protagonista foil con illustrazione senza bordo 99 carte non foil, incluse 29 carte inedite di Magic Il mazzo Commander I Fantastici Quattro contiene quanto segue: 4 carte comandante protagonista foil con illustrazione senza bordo 96 carte non foil, incluse 26 carte inedite di Magic

10 pedine bifronte non foil

1 carta-guida

1 portamazzo

Mazzi Commander Collector’s Edition

Avengers Uniti

Collector's Edition Wakanda per Sempre

Collector's Edition I Fantastici Quattro

Collector's Edition Destino Trionfa

Collector's Edition

Ogni mazzo Commander Collector’s Edition di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contiene:

1 mazzo Commander da 100 carte pronto all’uso I mazzi Commander Collector's Edition Avengers Uniti, Wakanda per Sempre e Destino Trionfa contengono quanto segue: 1 Comandante protagonista ondata foil con illustrazione senza bordo 99 carte foil ondata, comprese terre base con illustrazione completa e 29 nuove carte di magic Il mazzo Commander Collector's Edition I Fantastici Quattro include quanto segue: 4 carte Comandante protagonista ondata foil con illustrazione senza bordo 96 carte ondata foil, incluse terre base con illustrazione completa e 26 carte inedite di Magic 10 pedine bifronte Queste pedine hanno il trattamento ondata foil da un lato e non fai dall’altro. 1 carta-guida 1 portamazzo



Bundle

Bundle di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



0431_MTGMSH_BndPromo: Scarlet

Ogni bundle di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contiene:

9 buste di gioco di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 15 terre base foil Include 5 terre base caos della città con illustrazione completa

15 terre base non foil Include 5 terre base caos della città con illustrazione completa

2 schede di riferimento

1 carta promo foil Scarlet

1 segnapunti vita Spindown oversize

1 confezione per conservare le carte

Gift Bundle

Gift Bundle di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



0432_MTGMSH_BndPromo: Daredevil, Uomo Senza Paura

Ogni bundle di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contiene:

9 buste di gioco di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 1 Collector Booster di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 15 terre base foil Include 5 terre base calma della città con illustrazione completa

15 terre base non foil Include 5 terre base calma della città con illustrazione completa

2 schede di riferimento

1 carta promo foil Daredevil, Uomo Senza Paura

1 segnapunti vita Spindown oversize

1 confezione per conservare le carte

Serata di draft

Serata di draft Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



Ogni serata di draft Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contiene:

12 buste di gioco di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 1 Collector Booster di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 90 terre base non foil

10 pedine bifronte non foil

1 inserto draft

Confezioni scena

Confezione scena

Eroi riuniti Confezione scena

Nemici scatenati

Ogni confezione scena di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contiene:

3 buste di gioco di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 6 carte scena foil senza bordo

6 carte con illustrazione

1 cavalletto

Kit per principianti

Kit per principianti di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



Ogni kit per principianti di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contiene:

10 mezzi mazzi tematici di Jumpstart Due (2) di questi mezzi mazzi di Jumpstart sono dimostrativi e sono stati pensati per essere giocati uno contro l’altro. Ogni mezzo mazzo include 20 carte. Mischiale insieme e comincia a giocare!

5 pedine non foil

2 tappetini di gioco

2 guide introduttive al gioco

2 schede di riferimento

2 dadi Spindown

1 guida introduttiva

Prerelease Pack

Prerelease Pack di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



Ogni Prerelease Pack di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contiene:

6 buste di gioco di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 1 carta rara o rara mitica foil

1 portamazzo

1 dado Spindown

Riunitevi per il crossover definitivo di Magic

Due mondi collidono in Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes! Preparati all’avventura con alcuni dei tuoi personaggi Marvel preferiti in arrivo in Magic! Guarda tutte le carte recentemente rivelate nella Galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes e prepara la tua collezione per questa monumentale collaborazione con Magic.

Rispondi alla chiamata quando Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes uscirà il 26 giugno 2026. L’espansione è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, su TCGplayer, Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.