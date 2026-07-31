Avanti, avanti! Prendi posto al tavolo, mangia un boccone con noi e preparati per gli eventi di Prerelease di Magic: The Gathering® | Lo Hobbit™ del tuo negozio di zona! A partire dal 7 agosto, puoi addentrarti nella Terra di Mezzo in anticipo per vivere le avventure di Bilbo in un nuovo modo. Gli eventi di Prerelease sono accessibili per i nuovi giocatori e familiari per i fan di lunga data, quindi vieni a festeggiare con il tuo gruppo più allegro.

Prerelease Pack di Magic: The Gathering | Lo Hobbit



Quando ti registri a un evento di Prerelease di Magic: The Gathering | Lo Hobbit, ricevi un Prerelease Pack. Ogni Prerelease Pack contiene:

6 buste di gioco di Magic: The Gathering | Lo Hobbit

| 1 carta promo foil

1 portamazzo

1 dado Spindown

Costruirai un mazzo Sealed da 40 carte utilizzando il contenuto del tuo Prerelease Pack e un qualsiasi numero di terre base. Poi giocherai partite amichevoli di Magic contro gli altri partecipanti al Prerelease. È il posto perfetto per provare nuove strategie, scoprire nuove meccaniche e giocare le carte che ami con le persone a cui tieni. È il Magic più rurale che si sia mai visto!

Abbiamo creato una breve guida su come costruire un mazzo al tuo Prerelease e quali strategie potrai adottare nelle tue partite. Rinfresca le tue conoscenze prima del Prerelease nel tuo negozio di zona o manda questa guida a un amico interessato a Magic.

Gli eventi di Prerelease di Magic: The Gathering | Lo Hobbit iniziano il 7 agosto 2026, una settimana prima dell’uscita globale dell’espansione il 14 agosto 2026. I preordini sono già disponibili presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon, e ovunque sia venduto Magic.

Costruire un mazzo di Prerelease

0145_MTGHOB_Main: Bard the Bowman 0148_MTGHOB_Main: Bolg of the North 0165_MTGHOB_Main: Thorin Oakenshield 0150_MTGHOB_Main: The Chief Warg 0163_MTGHOB_Main: Silvan Reveler

Il tuo mazzo dovrebbe includere due dei cinque colori di Magic, idealmente concentrandosi su una delle cinque coppie di colori di Magic: The Gathering | Lo Hobbit. Ognuna di queste coppie di colori ha una sua strategia e un suo tema, rappresentando una delle armate del culmine de Lo Hobbit. Inizia aprendo le tue sei buste di gioco e ordinando le carte per colore, separando le carte multicolore, gli artefatti e le carte incolore.

0026_MTGHOB_Main: Settle the Wreckage 0113_MTGHOB_Main: Stone-Giant of High Pass

Per decidere quale coppia di colori è più adatta al tuo mazzo, cerca minacce che possono mettere pressione ai tuoi avversari. Sono solitamente carte rare e rare mitiche che possono volgere la partita a tuo favore. Potrebbe essere una grande creatura come il Gigante di Pietra di Alto Passo o una devastante magia come Incagliare il Relitto. Se ti stai chiedendo se una carta è una buona minaccia, chiediti come ti sentiresti se venisse giocata contro di te. Se la risposta è “mortificato e pronto a tornarmene a Hobbiville”, congratulazioni! Hai una buona minaccia tra le mani.

0028_MTGHOB_Main: Thorin's Last Stand 0035_MTGHOB_Main: Confusticate and Bebother

Quando hai trovato una o due minacce, inizia a cercare rimozioni. Le rimozioni sono tutte le carte che rimuovono le carte dei tuoi avversari o ne neutralizzano le minacce. Ogni colore ha il suo stile di rimozione e un tipo di carta contro il quale è più efficace. Due delle rimozioni bianche fondamentali di questa espansione, Ultima Resistenza di Thorin e Pietra alla Luce del Sole, dimostrano come il bianco affronti grandi creature, artefatti e incantesimi. Anche se il blu non può distruggere direttamente le creature, magie come Confondere e Infastidire possono neutralizzare le magie prima ancora che possano risolversi.

La maggior parte delle magie di rimozione sono istantanei e stregonerie comuni e non comuni, ma hai molti modi a tua disposizione per fermare i tuoi avversari. Puoi trovare un elenco di magie di rimozione monocolore fondamentali di seguito, ordinate per colore. Puoi usarlo come riferimento per la costruzione del tuo mazzo o durante il gioco.

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Seleziona un simbolo di mana per vedere le magie di rimozione chiave.

0020_MTGHOB_Main: Magnificent End 0027_MTGHOB_Main: Stone by Sunlight 0028_MTGHOB_Main: Thorin's Last Stand

0035_MTGHOB_Main: Confusticate and Bebother 0039_MTGHOB_Main: Enchanted River's Grasp 0055_MTGHOB_Main: Sound the Trumpets 0056_MTGHOB_Main: Thranduil's Decree 0058_MTGHOB_Main: Uneasy Partings

0062_MTGHOB_Main: Bilbo's Deadly Slice 0063_MTGHOB_Main: Crude Bent Blade 0069_MTGHOB_Main: Gnashing of Teeth 0084_MTGHOB_Main: Stir Up Trouble

0090_MTGHOB_Main: Burn, Burn, Tree and Fern 0097_MTGHOB_Main: Gandalf, Spark Starter 0099_MTGHOB_Main: Glóin the Mighty 0107_MTGHOB_Main: Pinecone Strike 0109_MTGHOB_Main: Smaug, the Great Calamity

0135_MTGHOB_Main: Quarrel 0138_MTGHOB_Main: Troll Negotiations 0139_MTGHOB_Main: Warg Tactics

Una volta identificate le tue minacce e magie di rimozione migliori, puoi decidere su quale coppia di colori basare il tuo mazzo. La cosa più importante di Magic Sealed è identificare gli strumenti a tua disposizione. Se hai trovato Smaug il Magnifico e molteplici copie del Fendente Mortale di Bilbo, è un buon inizio per un potente mazzo nero-rosso. Ma se hai una copia di Guglielmo, Berto e Maso ma nessuna magia di rimozione verde o nera, è meglio evitare di costruire un mazzo nero-verde. Trovare il giusto equilibrio di carte potenti ed effetti fondamentali è metà del lavoro per vincere in un Prerelease.

Ma in un mazzo serve più che minacce e rimozioni. Hai bisogno di una base solida di creature, magie e terre che ti aiutino a rimanere in gioco abbastanza a lungo da vincere. Sedete, coraggiosi avventurieri, poiché porto la lezione più importante di tutte: la curva di mana.

La curva di mana in Magic: The Gathering | Lo Hobbit

La curva di mana ti aiuta ad avere una media bilanciata del valore di mana delle tue carte. Costruire il mazzo con la curva di mana fa sì che esso abbia magie a basso costo sufficienti per iniziare la partita e alcune magie ad alto costo per dare il colpo finale al tuo avversario. Un tipico mazzo Sealed dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

1 Mana: 1-2 carte

2 Mana: 7-8 carte

3 mana: 5-6 carte

4 mana: 3-4 carte

5 mana: 2-3 carte

6 mana: 0-1 carte

e 17 terre!

Quando peschi la tua mano iniziale, ti conviene avere almeno due terre e una magia che puoi giocare presto. Una buona regola di base è che il giocatore che spende la maggior parte del suo mana nel corso della partita è il più favorito a vincere. Se lanci una magia da un mana nel primo turno, una magia da due mana nel secondo e così via, hai guadagnato una buona posizione dalla quale minacciare il tuo avversario.

0034_MTGHOB_Main: Bilbo Baggins, Burglar 0032_MTGHOB_Main: Bilbo, Luckwearer

Ma cosa conta come magia da due mana? Normalmente, la risposta è ovvia: qualsiasi cosa che costi due mana per essere lanciata. Ma Magic: The Gathering | Lo Hobbit ha le Avventure, che sono magie legate a permanenti come creature e artefatti. Se lanci una magia Avventura, esiliala mentre si risolve. Poi puoi lanciare la carta permanente con Avventura dall’esilio. Sono praticamente due magie in una carta!

0030_MTGHOB_Main: Velvetwing Butterflies

Farfalle Vellutali è una creatura da tre mana, ma ha un’Avventura da due mana, Guardare con Stupore. Va trattata come una carta da tre o due mana? La risposta varia a seconda di come prevedi di usare la carta nel tuo mazzo. Solitamente, dovresti assegnarle una posizione nella curva di mana che si allinea con la parte Avventura della carta. (La maggior parte delle Avventure costano meno della carta permanente della quale fanno parte).

0049_MTGHOB_Main: Most Decrepit Old Bird

Però magari giochi Vecchio Uccello Più Decrepito, che offre un dilemma. Dovresti giocare la creatura nel primo turno o aspettare l’Avventura nel secondo turno? Qui entra in gioco il tuo mazzo. In base a come è costruito, ti conviene giocare presto una creatura a basso costo per poterla potenziare con un Equipaggiamento? In quel caso, tratta Vecchio Uccello Più Decrepito come una magia da un mana. Ma se preferisci lanciare la magia Avventura per riempire il tuo cimitero, trattala come una magia da due mana poiché quello è il costo di Rivelare Segreti.

Hai riempito la tua curva di mana. Hai costruito il tuo mazzo. Hai preparato il tuo zaino con ogni tipo di conforto e prelibatezza da casa. È ora di giocare a Magic! Questa parte è semplice. Ti basterà seguire la strategia dell’archetipo per il draft del tuo mazzo, che guiderà le tue partite verso la vittoria!

Archetipi per il draft di Magic: The Gathering | Lo Hobbit

Gli archetipi per il draft servono a guidare la tua esperienza Limited fino alla costruzione di un mazzo efficace. Ci sono cinque archetipi per il draft bicolori in Magic: The Gathering | Lo Hobbit. Le carte all’interno di queste coppie di colore supportano una strategie condivisa, come terraferma o pescare due carte a turno.

0145_MTGHOB_Main: Bard the Bowman 0148_MTGHOB_Main: Bolg of the North

Tieni gli occhi aperti per le carte bicolore non comuni, o non comuni “bussola”, che indicano chiaramente gli obiettivi di ogni archetipo per il draft. L’archetipo per il draft bianco-blu vuole che tu peschi due carte in un turno, e Bard l’Arciere è esattamente la ricompensa giusta nel tuo mazzo pesca carte. Bard ti ricompensa quando peschi e potenzia le pedine creatura che assoldi, che ti aiuta inoltre a innescare l’abilità di Bard.

Trovi di seguito una lista dei cinque archetipi per il draft e alcune carte fondamentali. Issa la bandiera della tua armata prescelta e parti alla carica! L’importante è avere un buon piano prima di gettarsi nella mischia.

Umani Bianco-Blu

0145_MTGHOB_Main: Bard the Bowman 0045_MTGHOB_Main: Long Lake Nuisance

Pescare carte è fantastico. Ricevere ricompense per farlo è ancora meglio! La meccanica assoldare, vista su carte come Presidio di Esgaroth, Festeggiare il Re della Montagna e Seccatura del Lago Lungo, ti permette di pescare carte addizionali mentre riempi il campo di battaglia di pedine creatura. Una volta radunate le tue forze, potenziale con Bard l’Arciere o Ultima Resistenza di Thorin, poi punta alla vittoria.

Goblin Nero-Rosso

0148_MTGHOB_Main: Bolg of the North 0105_MTGHOB_Main: Misty Mountains Raider

Porta i tuoi avversari alla Città dei Goblin con questo archetipo nero-rosso. Reclutare ti fornisce una pedina Esercito in continua crescita, ma puoi anche sacrificarla per magie come Piantare una Grana o Cacciatore del Pendio Innevato. Le carte con abilità innescate alla morte come Sentinelle del Porticato sono ottima carne da cannone. Prosciuga i tuoi avversari, erodi le loro risorse e portali alla sconfitta.

Lupi Nero-Verde

0150_MTGHOB_Main: The Chief Warg 0078_MTGHOB_Main: Nighthowl Pursuer

Guida un branco di feroci Lupi! Ferocia guarda se controlli una creatura con forza pari o superiore a 4, quindi cerca di mettere sul campo di battaglia un grande Lupo il prima possibile. Orso Normale e Gollum, Sgattaiolatore Silente sono grandi creature da giocare in curva. Se vuoi essere davvero in vantaggio, accelera il mana per giocare grandi creature con Beorn, Ospite Riluttante o Cane Grigio a Torso Lungo.

Nani Rosso-Bianco

0165_MTGHOB_Main: Thorin Oakenshield 0016_MTGHOB_Main: Iron Hills Blacksmith

Narra ai tuoi avversari una storia indimenticabile con la meccanica nella storia, che guarda se controlli tre o più artefatti, leggendari o Saghe. Dori, Portamici conta come leggendario e ti rende un artefatto, quindi assicurati di includerlo nella tua compagnia di Nani. Una volta stabilita la tua storia eterna, cerca ricompense come Thorin Scudodiquercia e Bombur, Sognatore Gentile.

Elfi Verde-Blu

Gli Elfi della Terra di Mezzo hanno una profonda connessione con il mondo naturale, rappresentata dalla meccanica terraferma. È una strategia di controllo, quindi concentra le tue forze a negare le creature del tuo avversario con Guidazattera Elfico o a costruire un grande Aprivarchi di Bosco Atro. Thranduil, Vassallo del Sindarin permette una versione elfica di questo archetipo, permettendoti di sfruttare al massimo Elfi dei Boschi e Mastro Tessitore del Bosco.

Gli eventi di Prerelease sono solo il primo capitolo della tua storia. Dopo aver esplorato ciò che Magic: The Gathering | Lo Hobbit ha da offrire, preparati per ancora più eventi nel tuo negozio di zona e oltre! Se sei in cerca di tesori, puoi esplorare le carte più appariscenti e opulente di questa espansione nella Galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering | Lo Hobbit.

Gli eventi di Prerelease di Magic: The Gathering | Lo Hobbit iniziano il 7 agosto 2026, una settimana prima dell’uscita globale dell’espansione il 14 agosto 2026. I preordini sono già disponibili presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon, e ovunque sia venduto Magic.