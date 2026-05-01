Torniamo nella leggendaria Terra di Mezzo per partire per un viaggio inaspettato con Magic: The Gathering® | Lo Hobbit™! Lascia l’accogliente Contea per raggiungere la Montagna Solitaria insieme a uno degli eroi fantasy più amati (e sorprendenti) di sempre: Bilbo Baggins. Ti aspettano tante canzoni da cantare, amici da custodire e nemici da sconfiggere.

La nostra chiassosa compagnia di game designer e appassionati di Tolkien ha mostrato alcune delle carte preferite di questa espansione al MagicCon: Las Vegas. Sei ti sei perso il panel, non preoccuparti. Abbiamo preparato un lauto banchetto di anteprime delle carte, date importanti e curiosità per consentirti di prepararti al meglio a questa uscita. Ti diamo il benvenuto a questa speciale anteprima di Magic: The Gathering | Lo Hobbit!

Magic: The Gathering | Lo Hobbit uscirà il 14 agosto 2026 in tutto il mondo, ed è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon e ovunque sia venduto Magic.

Dettagli di Magic: The Gathering | Lo Hobbit

Simbolo dell’espansione di HOB Simbolo dell’espansione di HOC

Codice espansione di Magic: The Gathering | Lo Hobbit: HOB

Codice espansione di Magic: The Gathering | Lo Hobbit legale in Eternal: HOC

Legalità:

Magic: The Gathering | Lo Hobbit (HOB) è legale in tutti i formati.

| (HOB) è legale in tutti i formati. L’espansione di Magic: The Gathering | Lo Hobbit legale in Eternal (HOC) è legale in Commander, Legacy e Vintage, mentre le singole carte sono legali anche laddove sono già disponibili in altri formati.

| legale in Eternal (HOC) è legale in Commander, Legacy e Vintage, mentre le singole carte sono legali anche laddove sono già disponibili in altri formati. Le buste di gioco di Magic: The Gathering | Lo Hobbit contengono carte di HOB. Queste carte possono essere giocate in Draft e Sealed diMagic: The Gathering | Lo Hobbit se trovate nelle buste di gioco.

Sito Web: Magic: The Gathering | Lo Hobbit

Galleria immagini delle carte: Magic: The Gathering | Lo Hobbit

I prezzi consigliati per Magic: The Gathering | Lo Hobbit saranno i seguenti:

Buste di gioco: 6,99$

Collector Booster: 37,99$

Bundle: 69,99$

Gift Bundle: 89,99$

Serata di draft: 119,99$

Confezione scena: 41,99$

Date essenziali:

MagicCon: Amsterdam : 17-19 luglio 2026

: 17-19 luglio 2026 Magic: The Gathering | Lo Hobbit alle Gen Con : dal 30 luglio al 2 agosto

: dal 30 luglio al 2 agosto Eventi di Prerelease : 7-13 agosto

: 7-13 agosto Uscita globale della versione da tavolo : 14 agosto

: 14 agosto Standard Showdown : dal 14 agosto al 24 settembre

: dal 14 agosto al 24 settembre Commander Party, turno 1 : 21-27 agosto

: 21-27 agosto Magic Spotlight: Lo Hobbit a Brisbane : 28-30 agosto

: 28-30 agosto Data di uscita del Gift Bundle : 4 settembre

: 4 settembre Magic Spotlight: Lo Hobbit a Dallas : 4–6 settembre

: 4–6 settembre Magic presenta: Cuore della Montagna : 4-10 settembre

: 4-10 settembre Commander Party, turno 2: 18-24 settembre

Il tuo viaggio inizia il 14 agosto

0029_MTGHOB_Main: An Unexpected Party

Rivivi la fantastica magia de Lo Hobbit rivisitata in chiave Magic: The Gathering! Ogni carta si ispira ai classici Racconti della Terra di Mezzo, portando le avventure di Bilbo, Gandalf e dei nani nelle partite di Magic. Ogni viaggio è più piacevole se compiuto con un amico. Preparati insieme ai tuoi compagni e non fatevi cogliere impreparati dall’uscita di Magic: The Gathering | Lo Hobbit, il 14 agosto 2026. Guarda tutte le carte rivelate di recente nella Galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering | Lo Hobbit. L’espansione uscirà il 14 agosto 2026 ed è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, su TCGplayer, Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.

L’avventura arriva alla soglia del tuo negozio di zona

Non c’è posto migliore per celebrare Magic: The Gathering | Lo Hobbit del tuo negozio di zona. Unisciti ai festeggiamenti e guadagna carte promo speciali fino a esaurimento scorte.

0004_MTGHOB_EventPrm: Wood Elves

Metti in mostra le tue abilità in Magic negli eventi Standard Showdown! Il vincitore di ogni evento riceverà una carta promo foil Elfi dei Boschi con illustrazione di Ramza Psyru, fino a esaurimento scorte.

0002_MTGHOB_EventPrm: Bilbo, Luckwearer

Gli eventi Commander Party fondono il divertimento di Commander con il mondo accattivante de Lo Hobbit. In occasione di questi eventi, i partecipanti riceveranno una carta promo Bilbo, Portafortuna con illustrazione di Yigit Koroglu, fino a esaurimento scorte. Le copie non foil saranno disponibili nella maggior parte dei negozi WPN, mentre le copie foil saranno disponibili nei negozi WPN Premium.

0001_MTGHOB_EventPrm: An Unexpected Party

Parti per una missione alla ricerca di grandi tesori (e una fantastica carta promo) in occasione di Magic presenta: Cuore della Montagna. I partecipanti riceveranno una carta promo foil Una Festa Inattesa con illustrazione di Tomas Duchek, fino a esaurimento scorte.

Il tuo negozio di zona ti darà sicuramente un caloroso benvenuto agli eventi di Magic: The Gathering | Lo Hobbit, a patto che tu non infranga piatti e bicchieri. Condivideremo maggiori informazioni su questi eventi e su altre avventure nella Terra di Mezzo in futuro, quindi tieni d’occhio DailyMTG e Magic.gg per ulteriori dettagli.

Booster Fun di Magic: The Gathering | Lo Hobbit

Per chi desidera possedere una collezione degna di un vero tesoro, Magic: The Gathering | Lo Hobbit ha in serbo una montagna di trattamenti Booster Fun e carte scintillanti, in attesa di essere scovati. Abbiamo mostrato in anteprima qualche trattamento al MagicCon: Las Vegas, ma ne teniamo qualcuno segreto, all’interno della Montagna Solitaria, fino all’uscita dell’espansione.

Smaug il Magnifico in oro scintillante

0249_MTGHOB_Headline: Smaug the Magnificent

Nelle viscere della Montagna Solitaria, il terribile Drago Smaug è a guardia del suo magnifico e abbondante tesoro. Aggiungi alla tua collezione il drago più famigerato della Terra di Mezzo con la carta star Smaug il Magnifico in oro scintillante. Questa meravigliosa carta da collezione presenta un trattamento speciale foil che sfoggia tutta la grandezza del Drago Smaug.

Saranno stampate circa 500 carte star Smaug il Magnifico in oro scintillante. Questa versione di Smaug il Magnifico sarà presente solo nei Collector Booster. Le versioni in oro scintillante di Smaug il Magnifico possono comparire nei Collector Booster di qualsiasi lingua, ma la carta sarà sempre in inglese.

Carte d’artista classiche della Terra di Mezzo

0038_MTGHOB_MEClass: Tom Bombadil 0044_MTGHOB_MEClass: The One Ring

Nel 2023, Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo™ ha catapultato Magic: The Gathering in una delle ambientazioni fantasy più amate di tutti i tempi per la prima volta in assoluto. Per celebrare il nostro ritorno al mito di Tolkien, faremo uscire 40 carte d’artista classiche della Terra di Mezzo senza bordo. Ognuna di queste carte faceva parte de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo e presenta un’illustrazione senza bordo completamente nuova, eseguita da un’artista fantasy molto amato.

Ogni confezione di buste di gioco e di Collector Booster di Magic: The Gathering | Lo Hobbit include una carta bonus che è una carta d’artista foil classica della Terra di Mezzo. Le carte d’artista non foil e ondata foil classiche della Terra di Mezzo sono presenti nei Collector Booster.

Carte in lingua nanica

0095_MTGHOB_AltLang: Arcane Signet

Abbiamo portato la lingua nanica della Terra di Mezzo in una selezione speciale di carte! Il nostro team ha lavorato duramente per riprodurre fedelmente 5 carte Magic molto amate in Nanico. Ogni carta rappresenta un momento de Lo Hobbit, come questo Sigillo Arcano, che ricorda la runa raffigurata sulla porta d’ingresso della casa di Bilbo.

Queste carte sono presenti solo nei Collector Booster, foil e non foil, e sempre in Nanico.

Carte Copertina

0243_MTGHOB_BkCover: Thorin, Mountain-king 0247_MTGHOB_BkCover: The Arkenstone

Molti lettori hanno scoperto le avventure de Lo Hobbit sfogliando le pagine di questo tanto amato romanzo, e noi abbiamo portato l’arte e l’estetica di questi grandi classici su carte copertina senza bordo. Queste carte presentano un’illustrazione stilizzata e un nuovo bordo ispirato ai romanzi fantasy. I nostri artisti hanno reinventato 10 carte, le cui illustrazioni spaziano dai temerari eroi agli artefatti di immenso potere, di Magic: The Gathering | Lo Hobbit.

Puoi trovare le carte copertina nelle buste di gioco e nei Collector Booster sia in versione foil che non foil. Puoi trovare le carte copertina ondata foil sono nei Collector Booster.

Carte con bordo Bottino del Drago

0229_MTGHOB_Hoard: Smaug the Magnificent 0235_MTGHOB_Hoard: My Precious

Colleziona il tuo tesoro personale di potenti reliquie con le carte con bordo Bottino del Drago. Ogni carta con bordo Bottino del Drago presenta un bordo speciale ispirato al Drago Smaug, con tanto di scaglia mancante nella versione rossa del bordo.

L’espansione di Magic: The Gathering | Lo Hobbit contiene 25 carte con bordo Bottino del Drago. Puoi trovare le carte con bordo Bottino del Drago nelle buste di gioco e nei Collector Booster sia in versione foil che non foil. Puoi trovare le carte con bordo Bottino del Drago ondata foil solo nei Collector Booster.

Terre base Viaggio nella Terra di Mezzo

0194_MTGHOB_JrnyLand: Plains 0195_MTGHOB_JrnyLand: Island 0196_MTGHOB_JrnyLand: Swamp 0197_MTGHOB_JrnyLand: Mountain 0198_MTGHOB_JrnyLand: Forest

Segui Bilbo e la sua compagnia in queste terre base Viaggio nella Terra di Mezzo con illustrazione completa. Ogni terra presenta un meraviglioso paesaggio de Lo Hobbit con la nostra chiassosa compagnia che si fa strada nella Terra di Mezzo.

Puoi trovare le terre base Viaggio nella Terra di Mezzo foil e non foil nelle buste di gioco. Ogni Collector Booster contiene una terra base Viaggio nella Terra di Mezzo foil.

Terre base Hobbit stagionali

0313_MTGHOB_HbbtLand: Plains (Spring) 0314_MTGHOB_HbbtLand: Plains (Summer) 0315_MTGHOB_HbbtLand: Plains (Fall) 0316_MTGHOB_HbbtLand: Plains (Winter)

“Guardando infine i pascoli ridenti” puoi tornare alla Contea per un po’ di meritato riposo. Le terre base Hobbit stagionali con illustrazione completa rappresentano la Contea nelle varie stagioni. Ci sono 4 terre base Hobbit stagionali, ognuna delle quali è una Pianura. Puoi trovare queste terre solo nei Prerelease Pack, nei Bundle e nei Gift Bundle.

Ogni Prerelease Pack contiene 4 terre base Hobbit stagionali non foil. Ogni Bundle contiene 4 terre base Hobbit stagionali foil. Ogni Gift Bundle contiene 4 terre base Hobbit stagionali ondata foil. Ognuno di questi prodotti include 1 terra base Hobbit stagionale diversa.

Dettagli dei prodotti di Magic: The Gathering | Lo Hobbit

Buste di gioco

Confezione di buste di gioco di Magic: The Gathering | Lo Hobbit



Ogni confezione di buste di gioco di Magic: The Gathering | Lo Hobbit contiene 30 buste di gioco e 1 carta bonus che è una carta d’artista foil classica della Terra di Mezzo. Ogni busta di gioco contiene quanto segue:

14 carte di Magic: The Gathering 7 carte comuni 3 carte non comuni 1 carta jolly di qualsiasi rarità 1 carta rara o rara mitica 1 carta foil di qualsiasi rarità 1 carta terra

1 pedina bifronte non foil

Collector Booster

Confezione di Collector Booster di Magic: The Gathering | Lo Hobbit



Ogni confezione di Collector Booster di Magic: The Gathering | Lo Hobbit contiene 12 Collector Booster e 1 carta bonus che è una carta d’artista foil classica della Terra di Mezzo. Ogni Collector Booster avrà il seguente contenuto:

15 carte di Magic: The Gathering 5 carte comuni foil 3 carte non comuni foil 1 carta non comune ondata foil o foil 1 carta terra base Viaggio nella Terra di Mezzo foil 2 carte rare o rare mitiche foil 2 carte Booster Fun non foil 1 carta Booster Fun foil rara o rara mitica

1 pedina bifronte non foil

Carte bonus

Carta bonus di Magic: The Gathering | Lo Hobbit



Ogni carta bonus di Magic: The Gathering | Lo Hobbit è 1 carta d’artista classica della Terra di Mezzo foil.

Bundle

Bundle di Magic: The Gathering | Lo Hobbit



Ogni Bundle di Magic: The Gathering | Lo Hobbit contiene:

9 buste di gioco di Magic: The Gathering | Lo Hobbit

| 4 terre base Hobbit stagionali con illustrazione completa foil

15 terre base foil Include 5 terre base Viaggio nella Terra di Mezzo con illustrazione completa

15 terre base non foil Include 5 terre base Viaggio nella Terra di Mezzo con illustrazione completa

1 carta promo foil

2 schede di riferimento

1 segnapunti vita Spindown oversize

1 confezione per conservare le carte

Gift Bundle

Gift Bundle di Magic: The Gathering | Lo Hobbit



Il Gift Bundle di Magic: The Gathering | Lo Hobbit esce il 4 settembre 2026. Ogni Gift Bundle di Magic: The Gathering | Lo Hobbit contiene:

9 buste di gioco di Magic: The Gathering | Lo Hobbit

| 1 Collector Booster di Magic: The Gathering | Lo Hobbit

| 4 terre base Hobbit stagionali con illustrazione completa ondata foil

15 terre base foil Include 5 terre base Viaggio nella Terra di Mezzo con illustrazione completa

15 terre base non foil Include 5 terre base Viaggio nella Terra di Mezzo con illustrazione completa

1 carta promo foil

2 schede di riferimento

1 segnapunti vita Spindown oversize

1 confezione per conservare le carte

Serata di draft

Serata di draft di Magic: The Gathering | Lo Hobbit



Ogni Serata di draft di Magic: The Gathering | Lo Hobbit contiene:

12 buste di gioco di Magic: The Gathering | Lo Hobbit

| 1 Collector Booster di Magic: The Gathering | Lo Hobbit

| 90 terre base non foil

10 pedine bifronte non foil

1 inserto draft

Confezioni scena

Confezione scena

Crack the Plates Confezione scena

Treasures of Smaug

Ogni Confezione scena di Magic: The Gathering | Lo Hobbit contiene:

3 buste di gioco di Magic: The Gathering | Lo Hobbit

| 6 carte scena foil senza bordo

6 carte con illustrazione

1 cavalletto

Prerelease Pack

Prerelease Pack di Magic: The Gathering | Lo Hobbit



Ogni Prerelease Pack di Magic: The Gathering | Lo Hobbit contiene:

6 buste di gioco di Magic: The Gathering | Lo Hobbit

| 1 carta rara o rara mitica foil

4 terre base Hobbit stagionali con illustrazione completa non foil

1 portamazzo

1 dado Spindown

Magic: The Gathering | Lo Hobbit arriva il 14 agosto

Le avventure della Seconda Colazione della Terra di Mezzo di Magic arriveranno presto con Magic: The Gathering | Lo Hobbit! Puoi guardare tutte le carte rivelate di recente nella Galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering | Lo Hobbit. Più avanti condivideremo altre informazioni su questa espansione, tra cui il Kit Co-Op Battaglia dei Cinque Eserciti previsto per il 2027. Tieni d’occhio DailyMTG e le nostre pagine di social media.

Magic: The Gathering | Lo Hobbit uscirà il 14 agosto 2026, ed è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon e ovunque sia venduto Magic.