Magic è pronto ad accogliere i poteri dell’Universo Marvel! Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes riunisce due mondi incredibili in un crossover mastodontico. L’azione dei fumetti parte dal tuo negozio di zona per continuare in tutto il mondo. Se vuoi iniziare a giocare a Magic nell’Universo Marvel o continuare il tuo viaggio insieme ai tuoi supereroi preferiti, sei nel posto giusto!

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes esce il 26 giugno 2026 ed è già disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon e ovunque sia venduto Magic.

Impara a giocare con l’Accademia Avengers

(12-18 giugno)

Inizia la tua formazione da supereroe all’Accademia Avengers! Questi eventi si tengono nei negozi partecipanti degli Stati Uniti e del Canada. Cogli la prima opportunità di giocare con le carte di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Questo nuovo evento è il modo perfetto di introdurre i tuoi amici al mondo di Magic con i superpoteri dell’Universo Marvel.

Mazzo di benvenuto

(bianco) Mazzo di benvenuto

(blu) Mazzo di benvenuto

(nero) Mazzo di benvenuto

(rosso) Mazzo di benvenuto

(verde)

L’Accademia Avengers ha lo scopo di aiutare i nuovi giocatori a scoprire tutti i segreti di Magic al fianco di un compagno di squadra esperto. I giocatori riceveranno un mazzo di benvenuto di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes e giocheranno in incontri Two-Headed Giant insieme a un compagno di squadra. Tu e il tuo compagno di squadra giocherete con uno dei mezzi mazzi da 30 carte ciascuno. Dopo l’evento, potrete combinare i due mezzi mazzi per assemblare un mazzo di 60 carte bicolore.

Al termine dell’addestramento all’Accademia Avengers, non dimenticare di registrarti all’evento di Prerelease Two-Headed Giant del tuo negozio di zona che si terrà la settimana successiva. Se ti registri a entrambi gli eventi, riceverai un paio di corna di Loki indossabili all’evento di Prerelease Two-Headed Giant (fino a esaurimento scorte). È un ringraziamento da parte del Dio dell’inganno per la partecipazione. Se il tuo negozio si è registrato in anticipo all’Accademia Avengers, riceverai anche una borsa con cordoncino e una pedina bifronte Eroe // Nemico (fino a esaurimento scorte).

Gli eroi più forti sulla terra hanno bisogno di te, registrati all’Accademia Avengers oggi stesso! Contatta il tuo negozio di zona per maggiori dettagli su questi eventi.

Eventi di Prerelease

(19-25 giugno)

Il divertimento continua agli eventi di Prerelease di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes! Non esiste modo migliore di iniziare una super stagione di Magic. I nuovi giocatori potranno partecipare a partite amatoriali di Magic, mentre i più potranno sperimentare tutte le nuove carte e meccaniche insieme agli amici.

Prerelease Pack di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes



Agli eventi di Prerelease, riceverai un Prerelease Pack. Costruirai un mazzo Sealed da 40 carte usando il contenuto del tuo Prerelease Pack e un numero qualsiasi di terre base. Ogni Prerelease Pack avrà il seguente contenuto:

6 buste di gioco di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 1 carta rara o rara mitica foil

1 portamazzo

1 dado Spindown (in uno dei cinque colori)

Per Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, i negozi di zona possono organizzare eventi di Prerelease tradizionali dove i giocatori possono sfidarsi l’un l’altro in partite oppure optare per eventi di Prerelease Two-Headed Giant. Two-Headed Giant è un formato speciale in cui tu e un compagno di squadra affrontate un’altra squadra di due giocatori. È un ottimo modo per insegnare a un amico a giocare, specialmente se esci da un evento Accademia Avengers.

Gli eventi di Prerelease iniziano il 19 giugno 2026. Registrati agli eventi di Prerelease del tuo negozio di zona oggi stesso!

Impara a giocare con Magic Academy

(26 giugno-6 agosto)

Acquisisci il potere di Magic con la Magic Academy presso il tuo negozio di zona. È qualcosa di simile agli eventi dell’Accademia Avengers, una valida introduzione a Magic e alla collaborazione con la Marvel.

Ci sono due tipologie di eventi Magic Academy. Gli eventi Impara a Giocare sono pensati per i giocatori che stanno muovendo i primi passi in Magic. In questi eventi si usano gli stessi mazzi di benvenuto di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes degli eventi dell’Accademia Avengers. In aggiunta, i negozi selezionati di Nord America, America Latina, Giappone, Europa, Medio Oriente e Africa riceveranno copie di kit per principianti di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes da usare in questi eventi.

Gli eventi Costruzione del Mazzo ti guidano nella creazione di un mazzo personale a partire da sei buste di gioco. All’inizio dell’evento assisterai a un breve video tutorial, poi costruirai un mazzo con il contenuto delle tue buste di gioco.

Arricchisci le tue conoscenze di Magic e la tua collezione con Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni sui loro eventi Magic Academy!

Standard Showdown

(26 giugno-6 agosto)

Non perderti l’azione del tuo negozio di zona con gli eventi Standard Showdown. Porta le tue carte preferite di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes in Standard e dai una dimostrazione del potere dell’Universo Marvel!

0003_MTGMSH_PlyPromo: Dark Deed

Il vincitore di ciascun evento Standard Showdown (una volta finito di deridere gli avversari) riceverà una carta promo Azione Oscura foil con illustrazione di Jason Smith (fino a esaurimento scorte). Contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni sui loro eventi Standard Showdown.

Commander Night Two-Headed Giant

(26 giugno-6 agosto)

Cosa c’è di meglio di un supereroe? Due supereroi ovviamente! Soprattutto quando fanno squadra nelle Commander Night Two-Headed Giant! Sono un ottimo modo per proseguire le avventure eroiche con il tuo compagno di squadra dopo l’Accademia Avengers e gli eventi di Prerelease.

0001_MTGMSH_PlyPromo: Echo, Perceptive Prodigy 0002_MTGMSH_PlyPromo: Mister Fantastic, Reed Richards

A questi eventi potrai ricevere due carte promo: una è Echo, Prodigio Perspicace con illustrazione di Alessandra Pisano e l’altra è Mister Fantastic, Reed Richards con illustrazione di Tyler Walpole. Queste carte promo sono disponibili fino a esaurimento scorte. Le copie non foil saranno disponibili nella maggior parte dei negozi WPN, mentre le copie foil saranno disponibili nei negozi WPN Premium. Chiedi al tuo negozio di zona quale carta potresti ricevere.

Magic Spotlight: Marvel Super Heroes

(26-28 giugno e 24-26 luglio)

Ottieni carte promo, uno splendido trofeo e inviti al Pro Tour al Magic Spotlight: Marvel Super Heroes! L’evento principale di Magic Spotlight: Marvel Super Heroes avrà anche il tanto amato Limited a squadre. Forma la tua squadra di tre giocatori e preparatevi, perché la Spotlight Series arriverà a Las Vegas, Nevada, dal 26 al 28 giugno e a Bruxelles, Belgio, dal 24 al 26 luglio!

0004_MTGMSH_PlyPromo: Elektra, Daughter of the Hand

Ogni evento Magic Spotlight: Marvel Super Heroes offre un montepremi di 60.000 dollari. Ogni membro della squadra partecipante riceverà una carta promo Elektra, Figlia della Mano non foil con illustrazione di Alessandra Pisano. Le prime 48 squadre riceveranno copie foil della carta promo.

Oltre a questa incredibile carta promo, ci saranno anche dei premi piuttosto speciali. I membri delle prime 4 squadre guadagneranno inviti al primo Pro Tour del 2027, per un totale di 12 inviti in premio a ciascun evento. Infine, ogni membro della squadra vincente riceverà un trofeo Guanto dell’Infinito prodotto da East Continental Gems. Questo trofeo in bronzo da 23 cm circa per collezionisti presenta una ghiera in oro 18 carati e cinque nocche in bronzo incassate. Ciascun trofeo è caratterizzato da una splendida gemma di citrino giallo ovale (10 per 8 millimetri), selezionata a mano da esperti di gemme, di circa 3 carati di peso, che rappresenta la Pietra della Mente. Abbiamo introdotto questo stile di trofeo lo scorso anno al Magic Spotlight: Spider-Man e non vediamo l’ora di vedere altri Guanti dell’Infinito nelle mani dei migliori giocatori di Magic (e si spera molto, molto lontano da titani folli).

Commander Party

(3-9 luglio e 31 luglio-6 agosto)

Stiamo organizzando una festa e tu e l’Universo Marvel siete invitati! Gli eventi Commander Party portano le regole più originali nelle partite di Commander. Scegli il tuo mazzo Commander preferito, organizza il tuo pod e preparati a usare il potere delle Pietre Infinito.