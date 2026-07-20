Dove giocare a Magic: The Gathering® | Lo Hobbit™
Parti con spirito avventuroso insieme a tredici amici nani per gli eventi di Magic: The Gathering® | Lo Hobbit™! Il ritorno di Magic nella Terra di Mezzo è pieno di meraviglie e fantasia, e puoi vivere tutte queste gioie di persona nel tuo negozio di zona, insieme a tante altre avventure. C’è qualcosa per ogni giocatore, devi solo scegliere l’evento che più ti rispecchia!
Magic: The Gathering | Lo Hobbit uscirà il 14 agosto 2026 in tutto il mondo, ed è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon e ovunque sia venduto Magic.
Magic: The Gathering | Lo Hobbit alla Gen Con
(30 luglio–2 agosto)
Entra nelle sale ricche di storie di Indianapolis e vivi l’esperienza di Magic: The Gathering | Lo Hobbit alla Gen Con! Questa è la tua prima occasione per provare l’espansione e scoprire tutto ciò che il nostro ritorno nella Terra di Mezzo ha da offrire. Partecipa insieme a noi agli eventi di Pre Prerelease con il formato Sealed di Magic: The Gathering | Lo Hobbit, incluso uno speciale brunch in famiglia.
I giocatori che parteciperanno a un evento di Pre Prerelease alla Gen Con riceveranno una carta promozionale foil di Guglielmo, Berto e Maso con illustrazione di Narendra Bintara Adi (fino a esaurimento scorte). I giocatori potranno anche ottenerla tramite altre sfide che si terranno in loco. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito web della Gen Con! Oltre ai consueti eventi di gioco, ospiteremo anche diverse sessioni dimostrative per imparare a giocare rivolte ai nuovi giocatori, un panel con gli sviluppatori che svelerà i retroscena dell’espansione, e molto altro ancora! Ci sono esperienze per umani, Hobbit ed elfi di tutte le età, quindi porta con te amici e familiari e divertitevi insieme.
Se ti stai dirigendo alla Gen Con, registrati oggi stesso per questi eventi.
Eventi di Prerelease
(7–13 agosto)
Si dice che un mago non sia mai in anticipo, ma potrai giocare con questa espansione prima del previsto agli eventi di Prerelease di Magic: The Gathering | Lo Hobbit! Gli eventi di Prerelease si tengono nei negozi di zona prima dell’uscita ufficiale del gioco da tavolo. Si tratta di ambienti amatoriali e amichevoli in cui giocatori di tutti i livelli possono riunirsi per festeggiare una nuova uscita.
Riceverai un Prerelease Pack e costruirai un mazzo Sealed di 40 carte usando il suo contenuto e un numero qualsiasi di terre base. Poi giocherai a partite amatoriali di Magic contro gli altri partecipanti. Non preoccuparti se ti sembra di non avere il mazzo migliore di tutti. L’importante è divertirsi senza rinunciare al proprio stile! Parla con gli altri giocatori del Prerelease, scopri quali sono le loro parti preferite della Terra di Mezzo e, al termine dell’evento, te ne andrai con nuove carte e magari nuovi amici!
Pubblicheremo una guida alla costruzione di un mazzo per il Prerelease di Magic: The Gathering | Lo Hobbit prima dell’inizio degli eventi nei negozi di zona il 7 agosto 2026. Registrati all’evento di Prerelease del tuo negozio oggi stesso e assicurati un posto nella battaglia per la Terra di Mezzo!
Impara a giocare con Magic Academy
(14 agosto–24 settembre)
Porta i tuoi amici e familiari in un’avventura indimenticabile insegnando loro a giocare a Magic! Non hai bisogno di un antico mago che ti guidi: tutto ciò di cui hai bisogno sono gli eventi Magic Academy nel tuo negozio di zona. Questi eventi si tengono nei negozi di zona e offrono agli avventurieri coraggiosi gli strumenti e le conoscenze necessarie per iniziare a giocare a Magic o, per chi torna a giocare dopo una pausa, riaccendere la passione per il più grande gioco di carte collezionabili del mondo.
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Ci sono due tipologie di eventi Magic Academy. Gli eventi Impara a giocare sono pensati per i giocatori che muovono i primi passi in Magic. Questi eventi utilizzano i mazzi di benvenuto di Magic: The Gathering | Lo Hobbit, con tutti i tuoi Hobbit, nani e creature preferite. Gli eventi Costruzione del Mazzo guidano i giocatori nella creazione di un mazzo a partire da sei buste di gioco. All’inizio dell’evento assisteranno a un breve video tutorial, poi costruiranno un mazzo con il contenuto delle proprie buste di gioco.
Se conosci qualcuno che sai adorerà Magic, questa è la tua occasione per mostrare a lui o lei le parti migliori di questo gioco. Contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni sui loro eventi Magic Academy e per scoprire come insegnare Magic ai tuoi amici!
Two-Headed Giant Commander Night
(14 agosto–24 settembre)
Un viaggio con un amico è due volte più emozionante, e stiamo portando questo spirito di amicizia alle Two-Headed Giant Commander Night! Registrati con un amico o lascia che sia il negozio a scegliere un altro partecipante per te, e poi inizia a giocare partite amatoriali multiplayer di Commander.
I partecipanti riceveranno una carta promo Bilbo, Portafortuna con illustrazione di Yigit Koroglu (fino a esaurimento scorte). Le copie non foil saranno disponibili nella maggior parte dei negozi WPN, mentre le copie foil saranno disponibili nei negozi WPN Premium. Premi aggiuntivi potranno essere assegnati a discrezione del singolo negozio di zona; contattalo per maggiori dettagli.
Standard Showdown
(14 agosto–24 settembre)
Pensi di avere ciò che serve per trionfare contro ostacoli inimmaginabili? Porta il tuo miglior mazzo Standard e il tuo spirito eroico al tuo negozio di zona per lo Standard Showdown, per avere la possibilità di conquistare la gloria e una speciale carta promo! Questi eventi prevedono il formato Standard Constructed e coltivano un ambiente più competitivo rispetto a un evento medio.
Elfi dei Boschi è di nuovo in Standard! Celebriamo il ritorno di questi esploratori di terre con la carta promo Standard Showdown di questa stagione. Il vincitore di ogni evento Standard Showdown riceverà una carta promo foil Elfi dei Boschi con illustrazione di Ramza Psyru (fino a esaurimento scorte). Contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni sui loro eventi Standard Showdown.
Commander Party
(21–27 agosto, 18–24 settembre)
Se non ti manca il coraggio (o la stoltezza) per sfidare l’ira del drago Smaug, recati agli eventi Commander Party di Magic: The Gathering | Lo Hobbit del tuo negozio di zona! Questi eventi combinano il gameplay di Commander che conosci e ami con una serie speciale di regole che porterà le tue partite nella Terra di Mezzo.
Quando la partita ha inizio, tu e il tuo gruppo di avventurieri incontrerete luoghi celebri de Lo Hobbit. Potrai fare una scelta in ognuno di questi luoghi, ottenendo ricompense speciali che ti aiuteranno durante la partita. Una volta raggiunta La Montagna Solitaria, inizierai a rubare dal bottino del drago Smaug, accumulando lentamente valore mentre rischi di scatenare la sua ira.
▲ Clicca per rivelare il Bottino del drago Smaug
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I giocatori riceveranno la carta promozionale Bilbo, Portafortuna descritta sopra (fino ad esaurimento scorte). Non perdere l’occasione di conquistare tesori al di là dei tuoi sogni più sfrenati. Iscriviti oggi agli eventi Commander Party del tuo negozio di zona.
Magic Spotlight: Lo Hobbit
(28–30 agosto a Brisbane, Australia; 4–6 settembre a Dallas, Texas)
Le prossime due tappe del nostro viaggio sono Brisbane e Dallas, che saranno animate da Magic Spotlight: Lo Hobbit e dove i giocatori avranno la possibilità di competere e vincere fantastici premi. L’evento principale prevede il formato Modern Constructed, quindi porta con te le carte di entrambe le nostre visite nella Terra di Mezzo.
0003_MTGHOB_EventPrm: Indovinelli nell’Oscurità
Ogni evento in campo aperto include un montepremi di 50.000 $, inviti al Pro Tour e una carta promo a tema. I partecipanti riceveranno una carta promo non foil Indovinelli nell’Oscurità con illustrazione di Tomas Duchek. I primi 128 classificati di ogni evento riceveranno anche versioni foil di questa carta promo.
Il trofeo Loto Nero da Magic Spotlight: Eclissi
I primi 8 classificati di ogni evento principale riceveranno inviti per il prossimo Pro Tour. Il vincitore di ogni evento riceverà inoltre uno straordinario trofeo a tema Loto Nero con il simbolo dell’espansione di Magic: The Gathering | Lo Hobbit.
Gli eventi della Spotlight Series sono aperti a tutti, per questo sono un ottimo modo per accedere direttamente al Pro Tour. Ma è necessario registrarsi, e i posti si stanno esaurendo velocemente. Contatta l’organizzatore del tuo evento e prepara il tuo mazzo Modern per l’azione!
- Brisbane, Australia: 28–30 agosto 2026 — Organizzato da Let’s Play Games
- Dallas, Texas: 4–6 settembre 2026 — Organizzato da Star City Games
Magic presenta: Cuore della Montagna
(4–10 settembre)
L’Arkengemma è un potente artefatto molto ambito, capace di tentare persino i cuori più valorosi. Contenditi il controllo dell’Arkengemma a Magic presenta: Cuore della Montagna, un evento Commander speciale ospitato nei negozi di zona partecipanti! Porta il tuo mazzo Commander o costruisci un nuovo mazzo a tema Terra di Mezzo.
La prima volta che un giocatore infligge danno da combattimento durante questo evento, rivendica l’Arkengemma, che offre potenti ricompense turno dopo turno. Se un giocatore controlla l’Arkengemma per tre turni, vince la partita automaticamente. Ma ricorda: se qualcuno infligge danno a chi la controlla, quel giocatore rivendicherà l’Arkengemma.
0001_MTGHOB_EventPrm: Una Festa Inattesa
Indipendentemente da chi vince, tutti i partecipanti riceveranno una carta promo di Una Festa Inattesa con illustrazione di Tomas Duchek. Le copie non foil saranno disponibili nella maggior parte dei negozi WPN, mentre le copie foil saranno disponibili nei negozi WPN Premium (fino a esaurimento scorte). Contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni su questi eventi!
I CommandFest tornano in Canada, Giappone, Messico e Italia
(a partire dal 21 agosto)
C’è una celebrazione all’orizzonte. Quattro, in realtà, mentre ci prepariamo al ritorno dei CommandFest in quattro amate sedi in tutto il mondo. Questi eventi sono ricchi di rivenditori, creatori di contenuti e (ovviamente) giocatori che vogliono giocare a Commander!
Carte promo Elfi di Fyndhorn, non foil e foil, con illustrazione di Julie Dillon, saranno disponibili ai CommandFest 2026. Queste carte promo sono disponibili con l’acquisto di un badge, fino a esaurimento scorte e, insieme ad esso, gli organizzatori dell’evento potrebbero offrire dei bonus, quindi contatta l’organizzatore del tuo evento per maggiori dettagli.
Sebbene i CommandFest si terranno durante tutto l’anno, volevamo mettere in evidenza i CommandFest che si terranno durante la stagione di uscita di Magic: The Gathering | Lo Hobbit. Per maggiori informazioni su questi eventi e su altri CommandFest, dai un’occhiata a questo articolo.
- 21–23 agosto 2026 a Toronto, Canada - Presentato da Face to Face Games
- 30 agosto a Yokohama, Giappone – Presentato da Hareruya
- 29–30 agosto 2026, a Mexico City, Messico — Presentato da Necrotower
- 4–6 settembre 2026 a Bologna, Italia – Presentato da 4Seasons
Qualificazioni al campionato regionale in arrivo
(15 agosto–29 novembre 2026)
Vuoi vivere la straordinaria avventura del Pro Tour? Le Qualificazioni al Campionato Regionale (RCQ) sono il punto perfetto da cui partire. Per questo round, le RCQ che si terranno presso i negozi WPN possono essere eventi Standard Constructed o Limited. Gli eventi più grandi che sono designati come qualificazioni “destinazione” possono essere organizzati come altri formati Constructed.
Oltre agli inviti al Campionato Regionale, potrai ottenere anche fantastiche carte promo! Tutti i partecipanti alle qualificazioni del Campionato Regionale durante questo round riceveranno una carta promo non foil Kirin Perla del Sole con illustrazione di kelogsloops. I migliori classificati riceveranno anche una carta promo Astrogabbia del Vertice non foil con illustrazione di Princess Hidir. I giocatori che si qualificano per un Campionato Regionale riceveranno anche una carta promo foil Astrogabbia del Vertice. Queste carte promo sono disponibili fino a esaurimento scorte.
Contatta l’organizzatore dell’RCQ per maggiori info sui formati ammessi, i dettagli delle carte promo e tanto altro!
Campionati Regionali del primo Pro Tour del 2027
(a partire dall’11 settembre)
Dopo aver dimostrato il tuo valore a un RCQ, la prossima tappa del tuo percorso competitivo è il Campionato Regionale. Qui, i giocatori qualificati si sfidano per premi speciali e inviti al Pro Tour. A partire dall’11 settembre, daremo il via al prossimo round di Campionati Regionali, che offriranno inviti al Pro Tour Nauctis, il primo Pro Tour del 2027.
In questi Campionati Regionali si giocherà il formato Modern Constructed. I giocatori di Eldrazi Tron possono gioire, perché la carta promo di questo round di Campionati Regionali mette al centro della scena gli orrori più inquietanti di Magic. Tutti i partecipanti di questo round del Campionato Regionale riceveranno una carta promo non foil Comando di Kozilek con illustrazione di Mike Burns, mentre i migliori classificati riceveranno copie foil. Queste carte promo sono disponibili fino a esaurimento scorte.
Inizia a testare il tuo mazzo Modern, perché questi eventi saranno pieni di alcuni dei competitori più agguerriti di Magic. Per ulteriori informazioni su questi eventi, contatta il tuo organizzatore del Campionato Regionale.
- Cina — Organizzato da Kadou
- 11–13 settembre a Hangzhou
- Stati Uniti — Organizzato da Star City Games
- 11–13 settembre a Baltimora, Maryland
- 9–11 ottobre a Los Angeles, California
- Canada — Organizzato da Face to Face Games
- 2–4 ottobre a Ottawa, Canada
- Giappone — Organizzato da BIG MAGIC
- 3–4 ottobre a Yokohama, Giappone
- EMEA — Organizzato da Fanfinity
- 9–11 ottobre a Gand, Belgio
- Messico/America Centrale/Caraibi — Organizzato da Necrotower
- 9–11 ottobre a Città del Messico, Messico
- Sud America — Organizzato da Devir Brasil
- 23-24 ottobre a Buenos Aires, Argentina
- Australia/Nuova Zelanda — Organizzato da Let’s Play Games
- 23–25 ottobre a Sydney, Australia
- Taipei Cinese — Organizzato da Game Square
- Da confermare
- Sud-est asiatico — Organizzato da Oracle Events
- Da confermare
Ci sono molti percorsi da seguire nel tuo viaggio con Magic: The Gathering | Lo Hobbit, che tu stia cercando partite amatoriali di Commander o inviti al Pro Tour. Se stai cercando ulteriori informazioni sul nostro ritorno nella Terra di Mezzo, dai un’occhiata alla nostra guida su Collezionare Magic: The Gathering | Lo Hobbit, che descrive nel dettaglio tutti gli entusiasmanti prodotti e i trattamenti Booster Fun in questa uscita. Per le ultime anticipazioni, esplora la Galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering | Lo Hobbit e trova le tue nuove carte preferite.
Magic: The Gathering | Lo Hobbit uscirà il 14 agosto 2026 in tutto il mondo, ed è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon e ovunque sia venduto Magic.