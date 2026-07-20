Parti con spirito avventuroso insieme a tredici amici nani per gli eventi di Magic: The Gathering® | Lo Hobbit™! Il ritorno di Magic nella Terra di Mezzo è pieno di meraviglie e fantasia, e puoi vivere tutte queste gioie di persona nel tuo negozio di zona, insieme a tante altre avventure. C’è qualcosa per ogni giocatore, devi solo scegliere l’evento che più ti rispecchia!

Magic: The Gathering | Lo Hobbit uscirà il 14 agosto 2026 in tutto il mondo, ed è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon e ovunque sia venduto Magic.

Magic: The Gathering | Lo Hobbit alla Gen Con

(30 luglio–2 agosto)

Entra nelle sale ricche di storie di Indianapolis e vivi l’esperienza di Magic: The Gathering | Lo Hobbit alla Gen Con! Questa è la tua prima occasione per provare l’espansione e scoprire tutto ciò che il nostro ritorno nella Terra di Mezzo ha da offrire. Partecipa insieme a noi agli eventi di Pre Prerelease con il formato Sealed di Magic: The Gathering | Lo Hobbit, incluso uno speciale brunch in famiglia.

0005_MTGHOB_EventPrm: Guglielmo, Berto e Maso

I giocatori che parteciperanno a un evento di Pre Prerelease alla Gen Con riceveranno una carta promozionale foil di Guglielmo, Berto e Maso con illustrazione di Narendra Bintara Adi (fino a esaurimento scorte). I giocatori potranno anche ottenerla tramite altre sfide che si terranno in loco. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito web della Gen Con! Oltre ai consueti eventi di gioco, ospiteremo anche diverse sessioni dimostrative per imparare a giocare rivolte ai nuovi giocatori, un panel con gli sviluppatori che svelerà i retroscena dell’espansione, e molto altro ancora! Ci sono esperienze per umani, Hobbit ed elfi di tutte le età, quindi porta con te amici e familiari e divertitevi insieme.

Se ti stai dirigendo alla Gen Con, registrati oggi stesso per questi eventi.

Eventi di Prerelease

(7–13 agosto)

Prerelease Pack di Magic: The Gathering | Lo Hobbit



Si dice che un mago non sia mai in anticipo, ma potrai giocare con questa espansione prima del previsto agli eventi di Prerelease di Magic: The Gathering | Lo Hobbit! Gli eventi di Prerelease si tengono nei negozi di zona prima dell’uscita ufficiale del gioco da tavolo. Si tratta di ambienti amatoriali e amichevoli in cui giocatori di tutti i livelli possono riunirsi per festeggiare una nuova uscita.

Riceverai un Prerelease Pack e costruirai un mazzo Sealed di 40 carte usando il suo contenuto e un numero qualsiasi di terre base. Poi giocherai a partite amatoriali di Magic contro gli altri partecipanti. Non preoccuparti se ti sembra di non avere il mazzo migliore di tutti. L’importante è divertirsi senza rinunciare al proprio stile! Parla con gli altri giocatori del Prerelease, scopri quali sono le loro parti preferite della Terra di Mezzo e, al termine dell’evento, te ne andrai con nuove carte e magari nuovi amici!

Pubblicheremo una guida alla costruzione di un mazzo per il Prerelease di Magic: The Gathering | Lo Hobbit prima dell’inizio degli eventi nei negozi di zona il 7 agosto 2026. Registrati all’evento di Prerelease del tuo negozio oggi stesso e assicurati un posto nella battaglia per la Terra di Mezzo!

Impara a giocare con Magic Academy

(14 agosto–24 settembre)

Porta i tuoi amici e familiari in un’avventura indimenticabile insegnando loro a giocare a Magic! Non hai bisogno di un antico mago che ti guidi: tutto ciò di cui hai bisogno sono gli eventi Magic Academy nel tuo negozio di zona. Questi eventi si tengono nei negozi di zona e offrono agli avventurieri coraggiosi gli strumenti e le conoscenze necessarie per iniziare a giocare a Magic o, per chi torna a giocare dopo una pausa, riaccendere la passione per il più grande gioco di carte collezionabili del mondo.

Mazzo di benvenuto

(bianco) Mazzo di benvenuto

(blu) Mazzo di benvenuto

(nero) Mazzo di benvenuto

(rosso) Mazzo di benvenuto

(verde)

Ci sono due tipologie di eventi Magic Academy. Gli eventi Impara a giocare sono pensati per i giocatori che muovono i primi passi in Magic. Questi eventi utilizzano i mazzi di benvenuto di Magic: The Gathering | Lo Hobbit, con tutti i tuoi Hobbit, nani e creature preferite. Gli eventi Costruzione del Mazzo guidano i giocatori nella creazione di un mazzo a partire da sei buste di gioco. All’inizio dell’evento assisteranno a un breve video tutorial, poi costruiranno un mazzo con il contenuto delle proprie buste di gioco.

Se conosci qualcuno che sai adorerà Magic, questa è la tua occasione per mostrare a lui o lei le parti migliori di questo gioco. Contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni sui loro eventi Magic Academy e per scoprire come insegnare Magic ai tuoi amici!

Two-Headed Giant Commander Night

(14 agosto–24 settembre)

Un viaggio con un amico è due volte più emozionante, e stiamo portando questo spirito di amicizia alle Two-Headed Giant Commander Night! Registrati con un amico o lascia che sia il negozio a scegliere un altro partecipante per te, e poi inizia a giocare partite amatoriali multiplayer di Commander.

0002_MTGHOB_EventPrm: Bilbo, Portafortuna

I partecipanti riceveranno una carta promo Bilbo, Portafortuna con illustrazione di Yigit Koroglu (fino a esaurimento scorte). Le copie non foil saranno disponibili nella maggior parte dei negozi WPN, mentre le copie foil saranno disponibili nei negozi WPN Premium. Premi aggiuntivi potranno essere assegnati a discrezione del singolo negozio di zona; contattalo per maggiori dettagli.

Standard Showdown

(14 agosto–24 settembre)

Pensi di avere ciò che serve per trionfare contro ostacoli inimmaginabili? Porta il tuo miglior mazzo Standard e il tuo spirito eroico al tuo negozio di zona per lo Standard Showdown, per avere la possibilità di conquistare la gloria e una speciale carta promo! Questi eventi prevedono il formato Standard Constructed e coltivano un ambiente più competitivo rispetto a un evento medio.

0004_MTGHOB_EventPrm: Elfi dei Boschi

Elfi dei Boschi è di nuovo in Standard! Celebriamo il ritorno di questi esploratori di terre con la carta promo Standard Showdown di questa stagione. Il vincitore di ogni evento Standard Showdown riceverà una carta promo foil Elfi dei Boschi con illustrazione di Ramza Psyru (fino a esaurimento scorte). Contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni sui loro eventi Standard Showdown.

Commander Party

(21–27 agosto, 18–24 settembre)

Se non ti manca il coraggio (o la stoltezza) per sfidare l’ira del drago Smaug, recati agli eventi Commander Party di Magic: The Gathering | Lo Hobbit del tuo negozio di zona! Questi eventi combinano il gameplay di Commander che conosci e ami con una serie speciale di regole che porterà le tue partite nella Terra di Mezzo.

Quando la partita ha inizio, tu e il tuo gruppo di avventurieri incontrerete luoghi celebri de Lo Hobbit. Potrai fare una scelta in ognuno di questi luoghi, ottenendo ricompense speciali che ti aiuteranno durante la partita. Una volta raggiunta La Montagna Solitaria, inizierai a rubare dal bottino del drago Smaug, accumulando lentamente valore mentre rischi di scatenare la sua ira.