Una delle storie più longeve del fantasy fa il suo ingresso in Magic con Magic: The Gathering® | Lo Hobbit™! Abbiamo catturato i momenti più amati del viaggio di Bilbo e della Compagnia verso la Montagna Solitaria nelle carte scena dell’espansione. Le carte scena senza bordo riportano illustrazioni che fanno parte di un’immagine multicarta più grande. I nostri artisti hanno dato il loro meglio per dare vita a questi momenti, quindi abbiamo voluto evidenziare il loro lavoro mostrandovelo in queste carte scena.

Lo Scontro dei Cinque Eserciti!

Lo Scontro dei Cinque Eserciti! è una scena da 9 certe di Denman Rooke che dipinge l’epica battaglia tra cinque degli eserciti della Terra di Mezzo, ognuna delle quali rivendicò il tesoro del drago Smaug.

Scontro con il Grande Goblin

La scena da 6 carte Scontro con il Grande Goblin di Ted Nasmith dipinge Gandalf il Grigio che affronta con coraggio il capo della Città dei Goblin.

Confezioni scena

Confezione scena

Rompere i piatti Confezione scena

Tesoro di Smaug

Ci sono anche due confezioni scena di Magic: The Gathering | Lo Hobbit. Ogni confezione scena include 6 carte scena senza bordo che formano un momento della storia di Bilbo.

Rompere i piatti

La scena Rompere i piatti di Dmitry Burmark dipinge un momento iniziale de Lo Hobbit in cui Bilbo riceve dei visitatori poco cortesi. Chissà a quali avventure porteranno?

Tesoro di Smaug

Ah, quel tipo di avventura. La scena Tesoro di Smaug di marta Nael mostra Bilbo che affronta il drago Smaug. Solo un vero scassinatore potrebbe sfuggire senza ferite o bruciature!

Colleziona queste carte scena e tanto altro quando Magic: The Gathering | Lo Hobbit uscirà il 14 agosto 2026! Puoi scoprire di più su dove trovare queste carte nella nostra guida su come Collezionare Magic: The Gathering | Lo Hobbit. L’espansione è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, su TCGplayer, Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.