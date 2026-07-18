Il tempo che abbiamo passato con le magnifiche parole di J.R.R. Tolkien prende vita mentre torniamo a vivere l’avventura di una vita con Bilbo, Gandalf, Thorin, il terrificante Drago Smaug e tutti gli altri in Magic: The Gathering | Lo Hobbit™. Nuove (beh, vecchie) avventure portano a nuove meccaniche, e questa espansione include innovazioni degne di una canzone. Cantare i testi delle regole delle tue carte durante le partite è opzionale, ma se vuoi imparare tutto ciò che sta accadendo, ti basterà continuare a leggere.

Nella Storia

Le tue avventure, che siano sul campo di battaglia o sul tavolo da pranzo, creano storie che ispirano e deliziano. Mentre la tua leggenda cresce con la nuova meccanica nella storia, i tuoi compagni saranno ispirati a gesta ancora più grandiose, con tua grande gioia.

0165_MTGHOB_Main: Thorin Oakenshield

Nella storia è un’abilità statica che tiene d’occhio i permanenti che controlli, aspettando due condizioni: uno, che controlli un permanente con nella storia. Due, che controlli tre o più artefatti, permanenti leggendari e/o Saghe. Potresti ricordarli come gli stessi permanenti che definiamo storici, anche se storico non tornerà in questa espansione. Appena queste condizioni si verificano, hai una storia eterna per il resto della partita. Una storia eterna non è un’abilità o un oggetto. E una designazione, qualcosa che è vero per te e che alcune abilità come quella di Thorin Scudodiquercia possono notare per dare egida {1} agli artefatti e alle creature che controlli.

Quando hai guadagnato la tua storia eterna, nulla può togliertela. Non importa se perdi il controllo del permanente con nella storia o dei tuoi artefatti, permanenti leggendari e/o Saghe. Tutte le belle storie meritano una certa enfasi, ma la tua è scritta.

Assoldare

Che tu sia un manager di Wizards o un vero mago che sta progettando un colpaccio, hai bisogno di personale. Qui torna utile assoldare.

0024_MTGHOB_Main: The Queen of Dale

Assoldare è una nuova azione definita da parola chiave. Quando ti viene detto di assoldare, per prima cosa peschi una carta. Che bello! Le carte sono utili. Poi scarti una carta. Che bello! A chi serviva quella carta? Se hai scartato una carta non terra, crei una pedina creatura Soldato Umano 1/1 bianca. Assoldare riempie sia il tuo lato del campo di battaglia che il tuo cimitero, facendoti scoprire man mano il tuo grimorio, sperando di pescare la carta giusta.

Segnalini perfezionamento

Come suol dirsi, chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia e non sa quel che trova. Fai contare ogni colpo. I segnalini perfezionamento ti aiutano a sfruttare al meglio i tuoi Equipaggiamenti, poiché anche la spada più rinomata può essere più affilata.

0178_MTGHOB_Main: Sting, Bilbo's Sword

Varie carte dell’espansione mettono segnalini perfezionamento sugli Equipaggiamenti, incluso Pungolo, Spada di Bilbo, che lo fa per se stesso. Ogni segnalino perfezionamento su un Equipaggiamento fornisce +1/+0 alla creatura equipaggiata. Ricorda che non è un’abilità fornita all’Equipaggiamento. È semplicemente così a causa delle regole associate al segnalino. Potrebbe sembrarti un effetto semplice e facile da comprendere, e che mi sto perdendo in chiacchiere per raggiungere il conteggio di parole per questa sezione. E avresti ragione.

Avventure

Bilbo non è l’unico che parte per un’avventura in questa espansione. Molte altre creature (e altri permanenti inaspettati) partono per un viaggio, grazie al sottotipo riproposto Avventura. Se hai giocato con Avventure prima d’ora, ma anche se non l’hai fatto, nulla è cambiato. Ma magari le Avventure ti sono nuove o ti serve un aggiornamento. Siedi, amico mio. Lascia che ti racconti una storia.

0032_MTGHOB_Main: Bilbo, Portafortuna

Ogni carta avventuriero ha due parti. La prima occupa la maggior parte dello spazio ed è un permanente di qualche tipo. Ad esempio, Bilbo, Portafortuna è una notevole creatura leggendaria. Il nome, il costo di mana, la riga del tipo, la forza e la costituzione del permanente (se applicabili) sono nelle solite posizioni, e il suo testo delle regole è nella metà a destra del riquadro di testo. L’altra parte della carta è un istantaneo o una stregoneria con il sottotipo Avventura e occupa il quadrante inferiore sinistro della carta. Le Avventure hanno un nome specifico, un costo di mana, una riga del tipo e un testo delle regole.

Quando giochi una di queste carte, come Bilbo, Portafortuna, hai una scelta. Puoi lanciare la parte permanente (o giocarla se è una terra, come alcune carte avventuriero del passato). Se lo fai, ignora la parte Avventura e lancia Bilbo come qualsiasi altra magia creatura. Mettilo in pila, paga il suo costo di mana e aspetta che si risolva affinché possa iniziare la sua avv... diciamo il suo “viaggio” per questa sezione.

Puoi anche scegliere di lanciare il Piano dello Scassinatore, la magia Avventura. Se scegli questa via, ignora la parte permanente della carta. Il Piano dello Scassinatore viene messo in pila come qualsiasi altra magia stregoneria. A quel punto, è possibile risponderle o può anche essere neutralizzata. Se si risolve, avvengono i suoi infingardi effetti. Ma questo piano deve ancora essere completato. Una magia Avventura non viene messa nel cimitero dopo che si risolve. Ma invece, viene esiliata. Dopo che un’Avventura si risolve e la carta viene esiliata, puoi giocare la parte permanente di quella carta dall’esilio. Non puoi lanciare di nuovo l’Avventura dall’esilio in questo modo.

Mentre una carta con un’Avventura è nella tua mano, nel tuo grimorio o anche in esilio, ha solo le caratteristiche del permanente, non quelle dell’Avventura. Ad esempio, se un effetto ti permettesse di passare in rassegna il tuo grimorio per una carta creatura, potresti trovare Bilbo, Portafortuna, che te ne sarebbe grato. Se un effetto ti facesse passare in rassegna per una carta stregoneria, invece, non potresti trovare questa carta, perché nessuna delle caratteristiche del Piano dello Scassinatore possono essere trovate.

Reclutare

Con questo gran parlare di avventure e ricchezze da scovare, vale la pena specificare che grandi forze del male sono contro di te. Il lato positivo è che potresti scatenare grandi forze del male contro i tuoi avversari. Meglio così.

0148_MTGHOB_Main: Bolg of the North

Reclutare è una meccanica riproposta che è comparsa anche in Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo™. Forse ne hai sentito parlare. Le istruzioni per reclutare vengono seguite da un tipo di creatura e da un numero, ad esempio reclutare Goblin X come su Bolg del Nord. Bolg avrebbe potuto rendersi più utile e fornire un numero, ma non è il tipo da rendersi utile. Diciamo che ti viene detto di reclutare Goblin 4. Ecco come funziona.

Prima di tutto, determina se controlli una creatura Esercito. Se non è così, crei una pedina creatura Esercito Goblin 0/0 nera. Se stai reclutando un tipo di creatura diverso, sostituisci Goblin con quel tipo di creatura. Ad esempio, se recluti Orchi 4 e non controlli una creatura Esercito, crei una pedina creatura Esercito Orco 0/0 nera. Il tipo di creatura aggiunto all’Esercito nella pedina può cambiare, ma la pedina è sempre nera.

0004_MTGHOB_TknBstr: Goblin Army Token

Poi scegli un Esercito che controlli e metti N segnalini +1/+1 su di esso, dove N è il numero dell’abilità reclutare. In questo esempio era reclutare 4, quindi metti quattro segnalini +1/+1 su di una creatura Esercito che controlli.

Nella maggior parte dei casi, le uniche creature Esercito che controllerai saranno pedine create reclutando. Tuttavia, Esercito è un tipo di creatura come gli altri, quindi potresti controllare un Esercito non pedina, come una creatura con l’abilità cangiante. Se dovessi trovarti a controllare più creature Esercito mentre recluti, scegli su quale mettere i segnalini +1/+1.

Andata e Ritorno

... un sottotitolo che nessun altro userà mai.

Le anteprime di Magic: The Gathering | Lo Hobbit sono iniziate. L’espansione uscirà il 14 agosto 2026 ed è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, su TCGplayer, Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic. Il Prerelease è all’orizzonte. Andare avanti? L’unica cosa da fare!