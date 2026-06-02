Dalla Avengers Tower alla sala del trono di Wakanda e oltre, la collaborazione di Magic con l’Universo Marvel si sta espandendo. Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes porta i supereroi e i loro nemici dai campi di battaglia più leggendari della storia di Marvel nelle tue partite di Magic. Vuoi salvare la situazione, sventare il male e magari trovare una super squadra che ti dia supporto? O forse senti più... la chiamata dell’oscurità? In ogni caso, il tempo della normalità è finito. È ora di essere super. Diamo un’occhiata alle meccaniche che ti aspettano in Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Superpotere

A cosa servono i superpoteri se non puoi scatenarli in modo impressionante in un momento cruciale? Le abilità superpotere danno ad alcune creature una spinta extra proprio al momento giusto per sconfiggere qualsiasi nemico.

0136_MTGMSH_Main: Human Torch, Johnny Storm

Ogni abilità superpotere è un’abilità attivata che si può attivare solo una volta. Metterai uno o più segnalini +1/+1 sulla creatura. Questi ti servono come un comodo promemoria del fatto che hai attivato l’abilità superpotere. Potrebbero esserci anche altri effetti, alcuni dei quali piuttosto devastanti.

0062_MTGMSH_Main: Kang the Conqueror

Se la creatura entra e attivi l’abilità superpotere tutto nello stesso turno, ottieni uno sconto sull’attivazione del superpotere. A quel costo di attivazione viene sottratto il costo di mana della creatura. Ad esempio, se attivi l’abilità superpotere di Torcia Umana nel turno in cui è entrato, l’abilità costerà {4} per essere attivata, ovvero il costo di attivazione di {6} {R} meno il suo costo mana di {2} {R} .

Come scorciatoia, pensa al costo dell’abilità superpotere come a quanto mana dovresti spendere per lanciare la magia e attivare l’abilità superpotere tutto in un unico turno. Se attivi un’abilità superpotere in un turno successivo a quello in cui la creatura è entrata, dovrai pagare l’intero costo di attivazione.

Lavoro di squadra

Non tutti sono esseri cosmici che affrontano interi pianeti da soli. A volte abbiamo bisogno di una squadra che ci copra le spalle. Le magie con lavoro di squadra chiamano i tuoi compagni per ricevere un piccolo aiuto in più.

0024_MTGMSH_Main: Murdock's Crusade

Lavoro di squadra si trova in una selezione di istantanei e stregonerie in questa espansione. Rappresenta un costo addizionale facoltativo per lanciare quelle magie. Se decidi di lanciare una magia con lavoro di squadra, controlla il numero incluso nell’abilità lavoro di squadra e TAPpa un qualsiasi numero di creature STAPpate che controlli con forza totale pari o superiore a quel numero. Per esempio, per pagare un costo di lavoro di squadra 4, potresti TAPpare una creatura con forza 4, due creature con forza 3 o cinque creature con forza 1. Potresti persino TAPpare una creatura con forza 6, una creatura con forza -1 e una creatura con forza 0. Guarda, Hulk non sempre pianifica una strategia. A volte lui semplicemente...

0135_MTGMSH_Main: HULK SMASH!

Lanciare una magia con il lavoro di squadra può significare molte cose. Con HULK, SPACCA!, potrai scegliere entrambi i modi, SPACCAndo con totale sfrontatezza. Per altri istantanei e stregonerie, lavoro di squadra può fornire un effetto aggiuntivo o un effetto potenziato. Leggi attentamente ogni carta con lavoro di squadra così saprai esattamente cosa stai sottoscrivendo per la tua squadra.

Progetto

Beh... C’è sicuramente un sacco di eroismo qui. Non temete, campioni del caos. Abbiamo creato un progetto.

0096_MTGMSH_Main: Doom Reigns Supreme

Progetto è un nuovo sottotipo di incantesimo presente in un gruppo di incantesimi che, come suggerisce il nome, progettano una strategia per te. Ognuno ha un’abilità innescata che ti dice quale azione devi compiere per far progredire il progetto. Per Destino Regna Sovrano, questa consiste nel far entrare i Nemici che controlli. Evocare dei complici è un’ottima idea! Questa abilità innescata metterà un segnalino progetto sull’incantesimo e ti darà una piccola ricompensa quando si risolve.

Una seconda abilità ti premierà per aver portato a compimento il Progetto, innescandosi quando viene posto un certo segnalino progetto sull’incantesimo. Per Destino Regna Sovrano, è il quinto segnalino progetto. Mentre quella abilità innescata si risolve, sacrificherai il Progetto e sbloccherai la tua ricompensa migliore.

0095_MTGMSH_Main: Doctor Doom

Come sottotipo, altre magie e abilità possono fare riferimento a Progetto, il che è forse qualcosa che Destino ha specificato nel suo contratto. Trama sempre qualcosa.

Complottare

A proposito di malvagie macchinazioni, complottare ritorna per aiutare il tuo flusso di carte e potrebbe dare ai tuoi servitori un piccolo vantaggio su qualsiasi buonista possano incontrare.

0217_MTGMSH_Main: Kang, Temporal Tyrant

Se a una creatura che controlli viene detto di complottare, prima peschi una carta e poi scarti una carta. Se scarti una carta non terra in questo modo, metti un segnalino +1/+1 sulla creatura che ha complottato. Scartare una carta terra non comporterà l’aggiunta di un segnalino, ma se stai scartando terre in eccesso, probabilmente sei in una buona posizione. Hai abbastanza terre, giusto?

Una nota importante: se una creatura non è sul campo di battaglia quando si risolve un’abilità che le dice di complottare, la creatura complotterà comunque. Pescherai comunque una carta e scarterai una carta. Non potrai mettere un segnalino +1/+1 sulla creatura qualunque cosa tu scarti, poiché non si trova più sul campo di battaglia.

Carte bifronte modali (che si trasformano!)

Le identità segrete (okay, a volte identità non proprio così segrete) sono una parte fondamentale dell’Universo Marvel. Se non stai salvando e/o minacciando il mondo, a volte vuoi solo fare la spesa in santa pace. Nascondere la tua identità rende ciò possibile, e ci permette anche di portarti altre splendide carte bifronte modali che presentano due identità molto diverse.

0219a_MTGMSH_Main: King T'Challa

Introdotte con Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man, queste carte offrono la massima flessibilità. Ognuna ha due lati e, se ne stai lanciando una, scegli quale stai lanciando. Se una entra nel campo di battaglia senza essere lanciata, entra con il lato frontale a faccia in su. Le note di release di questa espansione conterranno informazioni aggiuntive sulle interazioni più complesse con le carte bifronte.

Ma aspetta! Non è tutto! (Ma è lo stesso colpo di scena delle carte bifronte di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man.) Un tempo esisteva una regola per cui le carte bifronte modali non potevano trasformarsi, ma quella regola è sparita da un pezzo. Ora, qualsiasi carta bifronte modale a cui viene detto di trasformarsi lo farà, e molte di queste carte in questa espansione includono abilità per far sì che ciò accada.

Le prossime due sezioni presentano meccaniche che si trovano solo nelle carte di questa espansione: una nuova e una riproposta. Sebbene non siano meccaniche dell’espansione su cui puoi costruire un intero mazzo, sono d’impatto e meritevoli (scusa, sto anticipando i tempi) di sezioni dedicate.

Mjölnir, Martello di Thor e Meritevole

Chiunque legga questo articolo è meritevole. Le tue creature però, hanno requisiti leggermente più severi.

0146_MTGMSH_Main: Mjölnir, Hammer of Thor

Il martello di Thor non permette a chiunque di sollevarlo. Un cittadino, ascensore o nemico comune farebbero fatica a costringerlo a muoversi con la sola forza di volontà. Una creatura è meritevole se è una creatura leggendaria rossa e/o bianca e non è un Nemico. Nota che solo l’abilità equipaggiare di Mjölnir, Martello di Thor, verifica se una creatura è meritevole. Il martello può finire in mani non meritevoli se viene equipaggiato con mezzi diversi dalla sua abilità equipaggiare. Inoltre, se una creatura che impugna già Mjölnir, Martello di Thor dovesse in qualche modo cadere in disgrazia e smettere di soddisfare tutti i requisiti che la rendevano meritevole, Mjölnir rimarrà comunque assegnato.

La Gemma della Mente e Imbrigliare

La prossima Pietra dell’Infinito è qui! Proprio come la Gemma dell’Anima prima di lei, la Gemma della Mente è un artefatto incredibilmente potente risalente all’origine dell’universo. Merita un po’ di attenzione.

0021_MTGMSH_Main: The Mind Stone

Non appena controlli La Gemma della Mente, avrai accesso alla sua abilità di mana. È sicuramente utile, ma non è certo il motivo di tutto questo clamore. L’abilità seguente ti permette di imbrigliare La Gemma della Mente. Una volta che La Gemma della Mente è imbrigliata, la sua abilità ∞ diventa attiva e inizierà a innescarsi all’inizio di ogni tua sottofase finale. Come per La Gemma dell’Anima in precedenza, puoi attivare l’abilità che imbriglia la Gemma della Mente più volte, ma può essere imbrigliata solo una volta, quindi non c’è davvero motivo di farlo.

Entra nell’Universo Marvel

Sono iniziate le anteprime di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, Veri Credenti! L’espansione uscirà il 26 giugno ed è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic. Gente (ri)unitevi… al Prerelease!