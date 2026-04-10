Riempi il tuo zaino con libri di magie, pergamene e pedine da I Segreti di Strixhaven! Torna alla più grande scuola del Multiverso quando I Segreti di Strixhaven uscirà il 24 aprile 2026. Per aiutarti a prepararti per l’inizio delle lezioni, abbiamo ricercato e catalogato le pedine de I Segreti di Strixhaven. Dopo un’ampia revisione della letteratura disponibile, ecco i nostri risultati:

0003_MTGSOS_ToknBstr: Elemental Token 0013_MTGSOS_ToknBstr: Professor Dellian Fel Emblem

In I Segreti di Strixhaven, ogni busta di gioco contiene una pedina bifronte non foil. Ci sono 12 diverse pedine con illustrazione completa e un emblema (creato da Professor Dellian Fel) che si trovano nelle buste di gioco, disponibili in una varietà di combinazioni di queste pedine bifronte. Tra le 12 pedine con illustrazione completa, ci sono 2 versioni diverse della mascotte di ogni accademia: Elementali, Frattali, Scarabocchi, Pesti e Spiriti.

0003a_MTGSOS_TknComm: Contract Token // Copy Token 0024a_MTGSOS_TknComm: Primo, the Indivisible Token // Treasure Token

Ogni mazzo Commander de I Segreti di Strixhaven contiene 10 pedine bifronte non foil. Troverai tutto il necessario per tenere traccia della tua prossima partita di Commander.

0006_MTGSOS_ToknBstr: Inkling Token 0008_MTGSOS_ToknBstr: Pest Token

Ogni Collector Booster di I Segreti di Strixhaven contiene una pedina bifronte foil o una carta con illustrazione foil. Le 12 pedine con illustrazione completa e l’emblema delle buste di gioco, insieme alle 28 pedine dei mazzi Commander de I Segreti di Strixhaven, possono comparire come pedine bifronte foil nei Collector Booster. Tieni presente che le carte-guida dei mazzi Commander non compaiono nei Collector Booster.

Puoi trovare tutte queste pedine e altro nella galleria immagini delle carte de I Segreti di Strixhaven:

Diamo alle pedine de I Segreti di Strixhaven un 10 e lode! I Segreti di Strixhaven uscirà ilo 24 aprile 2026 ed è già disponibile per il preordine presso il tuo negozio di fiducia, TCGplayer, Amazon, e ovunque sia venduto Magic.