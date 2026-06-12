Recluta una squadra di pedine da tutto l’Universo Marvel con Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes. Questa espansione è piena di tutte le pedine di cui hai bisogno per tenere traccia delle tue partite di Magic, con un tocco extra in stile Marvel. Nemici Robot malvagi e deliziose pedine Cibo shawarma ti aspettano quando Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes uscirà il 26 giugno 2026.

0019_MTGMSH_TknBstr: Food Token 0020_MTGMSH_TknBstr: Robot Villain Token

Ogni busta di gioco di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contiene una pedina bifronte non foil. Ci sono 22 diverse pedine con illustrazione completa che puoi trovare nelle buste di gioco.

0015a_MTGMSH_CmdrTkn: Vibranium Token // Angel Token 0008a_MTGMSH_CmdrTkn: Council of Reeds Copy Token // Merfolk Token

Ogni mazzo Commander di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes include 10 pedine bifronte. Queste pedine sono in versione non foil nei mazzi Commander e con ondata foil nei mazzi Commander Collector’s Edition. Le pedine ondata foil sono disponibili solo sulle pedine bifronte nei mazzi Commander Collector’s Edition, con il trattamento ondata foil su un lato e non foil sull’altro. I mazzi Commander includono una combinazione di pedine della busta di gioco, 15 pedine di Commander e una carta-guida.

0009a_MTGMSH_TknBstr: Villain Token // Robot Hero Token

Il kit per principianti di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes include 5 pedine bifronte non foil. La pedina Eroe Robot creata da Iron Man, Tony Stark, appare solo nel kit per principianti.

0008_MTGMSH_TknBstr: Galactus Token 0010_MTGMSH_TknBstr: The Void Token

Ogni Collector Booster di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contiene una pedina bifronte foil o una carta con illustrazione. Nei Collector Booster può apparire una qualunque delle 22 pedine con illustrazione completa provenienti dalle buste di gioco e delle 15 pedine con illustrazione completa dai mazzi Commander di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Ricorda che le carte guida non compaiono nei Collector Booster.

Puoi trovare queste pedine e molto altro nella galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Porta l’Universo Marvel nella tua collezione quando Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes uscirà il 26 giugno 2026! L’espansione è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, su TCGplayer, Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.