Carte con illustrazione di Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes
Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes dà vita ai personaggi e ai momenti preferiti dai fan della storia di Marvel in maniera del tutto nuova. Preparati a spiccare il volo nell’Universo Marvel quando Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes uscirà il 26 giugno 2026! Per celebrare questa espansione e le sue incredibili illustrazioni, ti mostriamo alcune delle nostre carte con illustrazione preferite dell’espansione.
Troverai 1 delle 45 diverse carte con illustrazione nel 31% dei Collector Booster di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Di questi, il 4% presenta una carta con illustrazione e la firma dell’artista impressa in oro o il simbolo dei Planeswalker. (Le versioni senza impressione in oro hanno la stessa illustrazione ma senza la firma o il simbolo dei Planeswalker.)
Inoltre, nel 5% dei Collector Booster puoi trovare 1 delle 9 diverse carte con illustrazione, che puoi collezionare e unire per formare l’opera d’arte di Björn Barends per Thanos, Titano Pazzo. (Queste carte con illustrazione non hanno la firma dell’artista impressa in oro o il simbolo dei Planeswalker.)
Unisci le tue opere d’arte preferite quando Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes uscirà il 26 giugno 2026. L’espansione è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, su TCGplayer, Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.