Ogni aspetto di Magic: The Gathering® | Lo Hobbit™ celebra una delle storie più amate del fantasy, dai pomposi Draghi che volano sopra il campo di battaglia ai temibili Lupi che lavorano bene in branco. Quella passione per il mondo di Tolkien si estende alle pedine dell’espansione che rappresentano varie creature e personaggi della terra di Mezzo.

0007_MTGHOB_TknBstr: Bear Token 0014_MTGHOB_Helper: Enduring Story (Helper)

Ogni busta di gioco contiene una pedina bifronte non foil. Ci sono 13 pedine con illustrazione completa e 2 carte guida nelle buste di gioco. Tra quelle pedine con illustrazione completa ci sono 2 diverse pedine Esercito Goblin (per mostrare i tuoi ranghi in crescita) e 2 diverse pedine Tesoro (per mostrare la tua crescente ricchezza).

0010_MTGHOB_TknBstr: Axe Token 0009_MTGHOB_TknBstr: Wolf Token

Ogni Collector Booster contiene una pedina bifronte foil o una carta con illustrazione foil. Ricorda che le carte guida non compaiono nei Collector Booster.

Puoi trovare queste pedine e molto altro nella galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering | Lo Hobbit. Per maggiori informazioni su dove trovare tutte le carte di questa espansione, dai un’occhiata alla nostra guida su come Collezionare Magic: The Gathering | Lo Hobbit.

Magic: The Gathering | Lo Hobbit uscirà il 14 agosto 2026, ed è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon e ovunque sia venduto Magic.