Magic: The Gathering® | Lo Hobbit™ dipinge un quadro incantevole della Terra di Mezzo di Tolkien. I nostri artisti hanno catturato quella bellezza nelle illustrazioni di questa espansione. Ora puoi mettere in mostra quelle opere d’arte grazie alle carte con illustrazione di Magic: The Gathering | Lo Hobbit. Troverai 1 di 54 carte con illustrazione diverse senza impressione nel 30% dei Collector Booster di Magic: The Gathering | Lo Hobbit. Un 5% in più di Collector Booster contiene carte con illustrazione con la firma dell’artista impressa in oro o il simbolo dei Planeswalker. (Le versioni senza impressione in oro hanno la stessa illustrazione ma senza la firma o il simbolo dei Planeswalker.)

0034a_MTGHOB_ACArt: Aragorn, the Uniter Art Card 34/54

Inoltre, ogni confezione scena di Magic: The Gathering | Lo Hobbit contiene carte con illustrazione che rispecchiano la scena da 6 carte di ogni scatola.

Trova le tue illustrazioni e carte con illustrazione preferite nella galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering | Lo Hobbit prima dell’uscita globale dell’espansione. Magic: The Gathering | Lo Hobbit uscirà il 14 agosto 2026, ed è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon e ovunque sia venduto Magic.