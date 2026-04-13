I Segreti di Strixhaven arriva su MTG Arena il 21 aprile! Qual modo migliore per celebrare un così potente afflusso di energia accademica arcana se non con un’enorme serie di nuovi eventi su MTG Arena! Di seguito troverai brevi descrizioni di ogni tipo di evento, seguite da un programma dettagliato degli eventi, a partire dall’uscita de I Segreti di Strixhaven su MTG Arena. Tutti gli eventi Limited elencati prevedono I Segreti di Strixhaven, salvo diversa indicazione.

Draft premier

La nostra struttura di draft più popolare tornerà, mettendo i giocatori in pod da otto per draftare l’uno contro l’altro. Questo evento durerà per tutta la durata degli eventi de I Segreti di Strixhaven.

Draft prendi due

Da quando su MTG Arena è stato aggiunto il draft prendi due, un draft a tempo con altri tre giocatori, abbiamo visto un aumento del numero di giocatori che provano i formati Limited. Alcuni giocatori preferiscono la versione più veloce del formato draft prendi due, quindi lo abbiamo fatto tornare per tutta la durata degli eventi de I Segreti di Strixhaven.

Draft tradizionale

Il Sealed tradizionale al meglio delle tre partite userà una struttura prendi uno con otto giocatori per tutta la durata di questa uscita. Questo rispecchia il modo in cui l’espansione verrà giocata nei tornei competitivi della versione da tavolo.

Draft veloce

Concentrandosi sulle espansioni legali in Standard, questo draft con bot senza limite di tempo ruoterà tra Tarkir: La Dracotempesta, I Segreti di Strixhaven, Ai Confini dell’Eternità, Delitti al Maniero Karlov e Bloomburrow nelle prossime nove settimane.

Sealed e Sealed tradizionale

Il Sealed a fazioni è tornato! I giocatori si uniranno a una delle cinque accademie di Strixhaven: Pennargento, Prismari, Germoglioscuro, Archeorocca o Quandrix. Riceveranno carte che riflettono la loro scelta con cui creare un mazzo, oltre a una carta dell’Archivio Mistico in linea con la loro accademia. I giocatori possono scegliere di supportare la loro accademia, oppure possono visitare una delle altre accademie a ogni evento per esplorarne le offerte uniche.

Il Sealed tradizionale al meglio di tre rimarrà senza fazioni, in linea con il Sealed del formato cartaceo per tutti gli eventi di gioco Premier.

Eventi Arena Direct

Ci sono molte opportunità per aggiudicarti carte fisiche in questa espansione, con un Arena Direct con Collector Booster de I Segreti di Strixhaven e due eventi Arena Direct con buste di gioco in programma. Inoltre, a giugno riporteremo il popolare Arena Direct con buste di gioco di Fondamenti di Magic: The Gathering.

Qualificazioni al Campionato Limited di Arena

Le Qualificazioni al Campionato Limited di Arena tornano dl 5 al 7 giugno! I giocatori più audaci possono competere per vincere fino a 2.000 $ in premi in denaro e un posto per giocare nel Campionato Limited di Arena. I dettagli completi sono disponibili qui.

Draft Concorrente – Novità!

Abbiamo un nuovo formato di draft ad alto rischio, competitivo e a tempo limitato che uscirà con I Segreti di Strixhaven. I giocatori possono competere per ottenere ricompense maggiori e il nuovo titolo “Concorrente Draft”.

Pezzo di iscrizione : 3.000 gemme o 20.000 oro

: 3.000 gemme o 20.000 oro Durata evento : 7 vittorie o 3 sconfitte

: 7 vittorie o 3 sconfitte Ricompense :

: 3 vittorie = 1.400 gemme e 3 buste de I Segreti di Strixhaven



4 vittorie = 2.800 gemme e 6 buste de I Segreti di Strixhaven



5 vittorie = 3.200 gemme e 8 buste de I Segreti di Strixhaven



6 vittorie = 4.200 gemme, 10 buste de I Segreti di Strixhaven e 4 buste mitiche de I Segreti di Strixhaven

e 4 buste mitiche de

7 vittorie = 7.200 gemme, 12 buste de I Segreti di Strixhaven, 10 buste mitiche de I Segreti di Strixhaven e il titolo "Concorrente Draft"

Cubo di Arena

Cubo di Arena farà il suo trionfante ritorno dal 2 al 22 giugno! Vivi il draft cubo originale di MTG Arena, che mette in mostra il gioco digitale veloce e divertente di Magic. Questo evento cubo includerà ricompense di Buste Premio Cubo e utilizzerà la struttura del Draft Premier.

Eventi Limited con Flashback

Un assortimento di Premier Draft flashback farà il suo ritorno su MTG Arena durante le ultime quattro settimane dal l'uscita di questa espansione. Rivisiteremo l'espansione originale di Strixhaven: Scuola dei Maghi, oltre a Draft di Magic: The Gathering® | Avatar: La Leggenda di Aang™, Tarkir: La Dracotempesta Sealed e Draft di Magic: The Gathering®—FINAL FANTASY™!

Calendario completo degli eventi

Draft premier

21 aprile–22 giugno: I Segreti di Strixhaven

Flashback Draft premier

26 maggio–1 giugno: Strixhaven: Scuola dei Maghi

2–8 giugno: Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang

| 9–15 giugno: Tarkir: La Dracotempesta Sealed

Sealed 16–22 giugno: Magic: The Gathering—FINAL FANTASY

Draft tradizionale

21 aprile–22 giugno: I Segreti di Strixhaven

Sealed tradizionale

21 aprile–13 maggio: I Segreti di Strixhaven con fazioni al meglio di uno

con fazioni al meglio di uno 21 aprile–4 maggio: I Segreti di Strixhaven al meglio di tre

Draft prendi due

21 aprile–22 giugno: I Segreti di Strixhaven

Draft veloce

21–29 aprile: Tarkir: La Dracotempesta

30 aprile–10 maggio: I Segreti di Strixhaven

11–25 maggio: Ai Confini dell’Eternità

26 maggio–7 giugno: I Segreti di Strixhaven

8–16 giugno: Delitti al Maniero Karlov

17 giugno–1 luglio: Bloomburrow

Draft Alchemy

26 maggio–1 giugno: I Segreti di Strixhaven

Eventi delle Qualificazioni al Campionato Arena

Formato di maggio: I Segreti di Strixhaven Sealed

9 maggio: Qualifier Play-In a partita singola

15 maggio: Qualifier Play-In al meglio delle tre partite

16-17 maggio: Fine settimana Qualifier

Formato di giugno: Standard

6-7 giugno: Qualifier Play-In a partita singola

12 giugno: Qualifier Play-In al meglio delle tre partite

13-14 giugno: Fine settimana Qualifier

Arena Direct

1-3 maggio: Arena Direct per confezioni di Collector Booster de I Segreti di Strixhaven

15-17 maggio: Arena Direct per confezioni di buste di gioco de I Segreti di Strixhaven

29-31 maggio: Arena Direct per confezioni di buste di gioco de I Segreti di Strixhaven

12–14 giugno: Arena Direct per confezioni di buste di gioco di Fondamenti

Eventi del Campionato Limited di Arena

5-7 giugno: Qualificazioni al Campionato Limited di Arena

Cubo di Arena

2-22 giugno: Cubo di Arena

Draft Concorrente

22-28 maggio: I Segreti di Strixhaven

Sfida metagame

24-26 aprile: Sfida metagame Historic

8-10 maggio: Sfida metagame Timeless

22-25 maggio: Sfida metagame Standard

Midweek Magic

21-22 aprile: Jump In!

28-29 aprile: Ai confini (con Fondamenti )

) 5–6 maggio: Historic Pauper

12–13 maggio: Chromatic Start Standard

19–20 maggio: Into the Future

26–27 maggio: Sfida di costruzione del mazzo Brawl

2–3 giugno: Partenza lenta Standard

9–10 giugno: I Segreti di Strixhaven Draft cascata

Draft cascata 16–17 giugno: I Segreti di Strixhaven Sealed fittizio

Draft fittizio senza quota d’iscrizione