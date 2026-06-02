Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes arriva su MTG Arena il 23 giugno. L’espansione sarà accompagnata da nuovi sistemi di progressione delle ricompense della maestria dell’espansione e del pass di maestria, per potenziare la tua esperienza di MTG Arena con stile. Il sistema di progressione delle ricompense della maestria dell’espansione contiene buste di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes e sfere della maestria, che sono riscattabili per oggetti nell’emporio di maestria di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Ottenere il pass di maestria permette di sbloccare le ricompense della progressione del pass di maestria che permette ai giocatori di ottenere un avatar, compagni, ingressi eventi, carte e buste digitali, bustine protettive, stili delle carte, oro e gemme!

Per una suddivisione più dettagliata degli oggetti che è possibile ottenere da ogni sistema di progressione, continua a leggere. Per avere tutti i dettagli sulla maestria dell’espansione e molto altro, consulta l’articolo sulla distribuzione delle ricompense e la probabilità di apparizione.

Maestria dell’espansione di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

21 buste di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| 5 Sfere della maestria (riscattabili per uno stile della carta o bustine protettive nell’emporio di maestria di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes)

Pass di maestria di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Avatar

Avatar di Nick Fury

Carte e buste

20 buste di MTG Arena :

: 4 buste di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

|

4 buste de I Segreti di Strixhaven



4 buste di L’Eclissi di Lorwyn



4 buste di Ai Confini dell’Eternità



4 buste di Magic: The Gathering® | Marvel's Spider-Man

10 carte ricompensa individuali (CRI) rare mitiche di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

| Livello 41+: 1 CRI non comune

Bustine protettive

Bustina Capitan America, Caposquadra

Bustina pregiata Rito Oscuro di Destino

Stili delle carte

30 Sfere della maestria (riscattabili per uno stile della carta o bustine protettive nell’emporio di maestria di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes )

| ) 15 stili delle carte comuni

10 stili di carte non comuni

Ingressi per gli eventi

1 ingresso per draft con giocatori (utilizzabile per un draft premier o tradizionale)

Oro e gemme

4.000 oro

1.200 gemme

Compagni

3 compagni Scudo di Cap

Quanti livelli comprende la maestria dell’espansione di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes?

La maestria dell’espansione di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes si estende fino al livello 45. Tutti i giocatori ricevono ricompense fino al livello 42, mentre i giocatori in possesso del pass di maestria riceveranno ricompense fino al livello 45 e oltre!

Emporio di maestria di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

I giocatori possono usare le proprie sfere della maestria di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes per approfittare delle offerte dell’emporio di maestria di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes:

Stili delle carte

Ogni stile della carta è disponibile per una (1) sfera della maestria:

5 stili delle carte comuni

5 stili di carte non comuni

10 stili delle carte rari

5 stili delle carte rari mitici

Bustine protettive

Ogni bustina protettiva è disponibile per due (2) sfere della maestria: