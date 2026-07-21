Dettagli maestria di Magic: The Gathering® | Lo Hobbit™
Dettagli maestria di Magic: The Gathering® | Lo Hobbit™
Magic: The Gathering | Lo Hobbit arriva su MTG Arena l’11 agosto 2026, e includerà i nuovi sistemi di progressione delle ricompense della maestria dell’espansione e del pass di maestria! Il sistema di progressione delle ricompense della maestria dell’espansione ti permette di ottenere buste di MTG Arena e sfere della maestria giocando a MTG Arena. Le sfere della maestria sono riscattabili per avatar e stili di carte nell’emporio di maestria di Magic: The Gathering | Lo Hobbit.
Il pass di maestria è un potenziamento che sblocca un sistema di progressione delle ricompense aggiuntivo dove puoi ottenere una varietà di premi, tra cui carte e buste digitali, stili delle carte, oro, gemme, ingressi eventi, elementi cosmetici e altro ancora!
Per una suddivisione più dettagliata degli oggetti che è possibile ottenere da ogni sistema di progressione, continua a leggere. Per avere tutti i dettagli sulla maestria dell’espansione e molto altro, consulta l’articolo sulla distribuzione delle ricompense e la probabilità di apparizione.
Maestria dell’espansione di Magic: The Gathering | Lo Hobbit
- 21 buste di Magic: The Gathering | Lo Hobbit
- 5 Sfere della maestria (riscattabili per uno stile della carta o avatar nell’emporio di maestria di Magic: The Gathering | Lo Hobbit)
Pass di maestria di Magic: The Gathering | Lo Hobbit
Avatar
- Avatar di Bilbo
Carte e buste
- 20 buste di MTG Arena:
- 4 buste di Magic: The Gathering | Lo Hobbit
- 4 buste de I Segreti di Strixhaven
- 4 buste di L’Eclissi di Lorwyn
- 4 buste di Ai Confini dell’Eternità
- 4 buste di Tarkir: La Dracotempesta
- 10 Carte ricompensa individuali (CRI) rare mitiche di Magic: The Gathering | Lo Hobbit
- Livello 46+: 1 CRI non comune
Bustine protettive
- Bustina protettiva base Casa Baggins
- Bustina pregiata Smaug il Magnifico
Stili delle carte
- 30 Sfere della maestria (riscattabili per uno stile della carta o bustina protettiva nell’emporio di maestria di Magic: The Gathering | Lo Hobbit)
- 15 stili delle carte comuni
- 10 stili di carte non comuni
Ingressi per gli eventi
- 1 ingresso per draft con giocatori (utilizzabile per un draft premier o tradizionale)
Oro e gemme
- 4.000 oro
- 1.200 gemme
Compagni
- 3 compagni Nano:
- Cuoco Nanico
- Fabbro Nanico
- Thorin Scudodiquercia
Quanti livelli comprende la maestria dell’espansione di Magic: The Gathering | Lo Hobbit?
La maestria dell’espansione di Magic: The Gathering | Lo Hobbit si estende fino al livello 42. Tutti i giocatori ricevono ricompense fino al livello 42, mentre i giocatori in possesso del pass di maestria riceveranno ricompense fino al livello 45 e oltre!
Emporio della maestria Magic: The Gathering | Lo Hobbit
I giocatori possono usare le proprie sfere della maestria di Magic: The Gathering | Lo Hobbit per approfittare delle offerte dell’emporio di maestria di Magic: The Gathering | Lo Hobbit:
Stili delle carte
Ogni stile della carta è disponibile per una (1) sfera della maestria:
- 5 stili delle carte comuni
- 5 stili di carte non comuni
- 10 stili delle carte rari
- 5 stili delle carte rari mitici
Avatar
Ogni avatar è disponibile per due (2) sfere della maestria:
- Avatar di Bard
- Avatar di Gollum
- Avatar di Radagast
- Avatar di Smaug
- Avatar di Thorin Scudodiquercia