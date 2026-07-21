Dettagli maestria di Magic: The Gathering® | Lo Hobbit™

Magic: The Gathering | Lo Hobbit arriva su MTG Arena l’11 agosto 2026, e includerà i nuovi sistemi di progressione delle ricompense della maestria dell’espansione e del pass di maestria! Il sistema di progressione delle ricompense della maestria dell’espansione ti permette di ottenere buste di MTG Arena e sfere della maestria giocando a MTG Arena. Le sfere della maestria sono riscattabili per avatar e stili di carte nell’emporio di maestria di Magic: The Gathering | Lo Hobbit.

Il pass di maestria è un potenziamento che sblocca un sistema di progressione delle ricompense aggiuntivo dove puoi ottenere una varietà di premi, tra cui carte e buste digitali, stili delle carte, oro, gemme, ingressi eventi, elementi cosmetici e altro ancora!

Per una suddivisione più dettagliata degli oggetti che è possibile ottenere da ogni sistema di progressione, continua a leggere. Per avere tutti i dettagli sulla maestria dell’espansione e molto altro, consulta l’articolo sulla distribuzione delle ricompense e la probabilità di apparizione.

Maestria dell’espansione di Magic: The Gathering | Lo Hobbit

21 buste di Magic: The Gathering | Lo Hobbit

| 5 Sfere della maestria (riscattabili per uno stile della carta o avatar nell’emporio di maestria di Magic: The Gathering | Lo Hobbit)

Pass di maestria di Magic: The Gathering | Lo Hobbit

Avatar

Avatar di Bilbo

Carte e buste

20 buste di MTG Arena :

: 4 buste di Magic: The Gathering | Lo Hobbit

|

4 buste de I Segreti di Strixhaven



4 buste di L’Eclissi di Lorwyn



4 buste di Ai Confini dell’Eternità



4 buste di Tarkir: La Dracotempesta

10 Carte ricompensa individuali (CRI) rare mitiche di Magic: The Gathering | Lo Hobbit

| Livello 46+: 1 CRI non comune

Bustine protettive

Bustina protettiva base Casa Baggins

Bustina pregiata Smaug il Magnifico

Stili delle carte

30 Sfere della maestria (riscattabili per uno stile della carta o bustina protettiva nell’emporio di maestria di Magic: The Gathering | Lo Hobbit )

| ) 15 stili delle carte comuni

10 stili di carte non comuni

Ingressi per gli eventi

1 ingresso per draft con giocatori (utilizzabile per un draft premier o tradizionale)

Oro e gemme

4.000 oro

1.200 gemme

Compagni

3 compagni Nano:

Cuoco Nanico



Fabbro Nanico



Thorin Scudodiquercia

Quanti livelli comprende la maestria dell’espansione di Magic: The Gathering | Lo Hobbit?

La maestria dell’espansione di Magic: The Gathering | Lo Hobbit si estende fino al livello 42. Tutti i giocatori ricevono ricompense fino al livello 42, mentre i giocatori in possesso del pass di maestria riceveranno ricompense fino al livello 45 e oltre!

Emporio della maestria Magic: The Gathering | Lo Hobbit

I giocatori possono usare le proprie sfere della maestria di Magic: The Gathering | Lo Hobbit per approfittare delle offerte dell’emporio di maestria di Magic: The Gathering | Lo Hobbit:

Stili delle carte

Ogni stile della carta è disponibile per una (1) sfera della maestria:

5 stili delle carte comuni

5 stili di carte non comuni

10 stili delle carte rari

5 stili delle carte rari mitici

Avatar

Ogni avatar è disponibile per due (2) sfere della maestria: