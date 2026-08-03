Magic: The Gathering® | Lo Hobbit™ arriva su MTG Arena l’11 agosto, dando il via a un enorme calendario di eventi che durerà per tutto settembre. Continua a leggere per avere qualche informazione sui formati nuovi e riproposti, modifiche degne di nota e per tutto il programma degli eventi! A meno che non venga indicato altrimenti, tutti gli eventi Limited avranno Magic: The Gathering | Lo Hobbit!

Draft premier

La nostra struttura di draft più popolare tornerà, mettendo i giocatori in pod da otto per draftare l’uno contro l’altro. Si terrà per la durata del lancio di Magic: The Gathering | Lo Hobbit.

Draft prendi due

Il draft prendi due è ormai un must dei lanci delle espansioni, poiché c’è un chiaro gruppo di giocatori che apprezza l’esperienza rapida del draft. L’idea è di mantenere il draft prendi due per tutta la durata dell’uscita dell’espansione.

Draft tradizionale

Il Draft tradizionale al meglio delle tre partite userà una struttura prendi uno con otto giocatori per tutta la durata di questa uscita. Questo rispecchia il modo in cui l’espansione verrà giocata nei tornei competitivi della versione da tavolo.

Draft veloce

Concentrandosi sulle espansioni legali in Standard, questo draft con bot senza limite di tempo ruoterà tra Duskmourn: La Casa degli Orrori, Magic: The Gathering | Lo Hobbit, I Segreti di Strixhaven, Le Caverne Perdute di Ixalan, per poi tornare a Magic: The Gathering | Lo Hobbit nelle prossime nove settimane.

Sealed e Sealed tradizionale

Magic: The Gathering | Lo Hobbit non è un’espansione con fazioni, quindi sia il Sealed tradizionale che quello al meglio di uno torneranno alla loro normale configurazione.

Draft premier Mixed-Up

Abbraccia il caos con il ritorno del popolare formato draft Mixed-Up su MTG Arena! Otto giocatori draftano tre buste speciali ciascuno che possono contenere qualunque carta collezionabile su MTG Arena. Che sinergie speciali scoprirai da un insieme di carte così ampio?

Duelli con i mazzi di benvenuto (novità)

Da tempo volevamo creare un evento perfetto per i nuovi giocatori che arrivano su MTG Arena per godersi una specifica uscita Mondi Altrove. Questo evento usa due mazzi di benvenuto precostruiti che i giocatori possono usare per sfidarsi quante volte vogliono. Non c’è alcuna quote d’iscrizione e l’ambiente è rilassato, quindi questo è un ottimo punto di ingresso per i nuovi giocatori appassionati di Magic: The Gathering | Lo Hobbit.

Eventi Arena Direct

Per questa uscita abbiamo una quantità limitata di confezioni di Collector Booster e buste di gioco di Magic: The Gathering | Lo Hobbit da usare come premio come parte di un evento Arena Direct prolungato fino a esaurimento scorte. Gli eventi iniziano una settimana prima del solito, con l’Arena Direct per le confezioni di Collector Booster di Magic: The Gathering | Lo Hobbit che inizierà il 14 agosto.

Inoltre, siamo entusiasti di offrire alcuni eventi a tempo limitato con le confezioni di buste di gioco di Aetherdrift e le confezioni di buste dell’espansione di L’Avanzata delle Macchine.

Magic: The Gathering | Lo Hobbit Limited Open (novità)

Metti alla prova le tue abilità in un torneo draft agonistico dove puoi vincere fino a 2,000$ USD! Con una struttura simile ai nuovi eventi Qualificazioni al Campionato Limited di Arena, i giocatori si affronteranno in due eventi draft quante volte vorranno nel fine settimana dell’evento. Tieni presente che questo evento non è un evento Qualificazioni al Campionato Limited di Arena.

Cubo Potenziato di Arena

Torna il Cubo Potenziato di Arena, con carte inedite in MTG Arena degne di un re. Inoltre le nuove carte saranno nelle ricompense delle Buste Premio Cubo! Ti aspettano tre settimane intere di un fortissimo (e con molta forza) Magic dall’8 al 28 settembre.

Flashback Draft premier

Nelle ultime settimane dell’uscita di Magic: The Gathering | Lo Hobbit, riporteremo i seguenti formati draft per far divertire i giocatori. Ogni evento userà la struttura Draft di Premier.

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo

Orizzonti di Modern 3

Dominaria Unita

Banditi di Crocevia Tonante

Calendario completo degli eventi

Draft premier

11 agosto – 29 settembre: Magic: The Gathering | Lo Hobbit

Flashback Draft premier

25 agosto - 7 settembre: Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo

8-15 settembre: Orizzonti di Modern 3

16-21 settembre: Dominaria Unita

22–28 settembre: Banditi di Crocevia Tonante

Draft prendi due

11 agosto – 29 settembre: Magic: The Gathering | Lo Hobbit

Draft tradizionale

11 agosto – 29 settembre: Magic: The Gathering | Lo Hobbit

Draft veloce

11–19 agosto: Duskmourn: La Casa degli Orrori

20-30 agosto: Magic: The Gathering | Lo Hobbit

| 31 agosto – 2 settembre: I Segreti di Strixhaven

Sealed

11 agosto – 8 settembre: Magic: The Gathering | Lo Hobbit

| 28 agosto – 3 settembre: Magic: The Gathering | Lo Hobbit + Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo

Sealed tradizionale

11-25 agosto: Magic: The Gathering | Lo Hobbit

Arena Direct

14–23 agosto: Arena Direct per le confezioni di Collector Booster di Magic: The Gathering | Lo Hobbit

| Dal 28 agosto al 6 settembre: Arena Direct per le confezioni di buste di gioco di Magic: The Gathering | Lo Hobbit

| 15-20 settembre: Arena Direct per le confezioni di buste di gioco di Aetherdrift

25-27 settembre: Arena Direct per le confezioni di buste dell’espansione di L’Avanzata delle Macchine

Cubo Potenziato di Arena

8-28 settembre: Cubo Potenziato di Arena

Draft Concorrente

24 Agosto – 29 settembre: Magic: The Gathering | Lo Hobbit

Sfida metagame

14-17 agosto: Sfida metagame Timeless

28–31 agosto: Sfida metagame Standard

Midweek Magic

11–13 agosto: Brawl

18–20 agosto: Historic Pauper

25–27 agosto: Sfida di costruzione del mazzo Brawl

1-3 settembre: Midweek Magic: Fondamenti Terra di Mezzo

Eventi delle Qualificazioni al Campionato Arena

Formato di agosto: Timeless

22 agosto: Qualifier Play-In a partita singola

28 agosto: Qualifier Play-In al meglio di tre

29–30 agosto: Qualifier Weekend

Formato di settembre: Magic: The Gathering | Lo Hobbit Sealed

12 settembre: Qualifier Play-In a partita singola

18 settembre: Qualifier Play-In al meglio di tre

19-20 settembre: Qualifier Weekend

Altri eventi