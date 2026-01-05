Dettagli maestria di L’Eclissi di Lorwyn
Maestria dell’espansione di L’Eclissi di Lorwyn
- 18 buste di L’Eclissi di Lorwyn
- 5 sfere della maestria (riscattabili per uno stile della carta o bustine protettive nell’emporio di maestria di L’Eclissi di Lorwyn)
Pass di maestria di L’Eclissi di Lorwyn
Avatar
- Avatar di Cenerina
Carte e buste
- 20 buste:
- 5 buste di L’Eclissi di Lorwyn
- 5 buste di Attraverso le Vie dei Presagi
- 5 buste di Ai Confini dell’Eternità
- 5 buste di Tarkir: La Dracotempesta
- 10 carte ricompensa individuali (CRI) rare mitiche di L’Eclissi di Lorwyn
- Livello 41+: 1 CRI non comune
Bustine protettive
- 1 Bustina protettiva base
- 1 Bustina protettiva pregiata
Stili delle carte
- 30 sfere della maestria (riscattabili per uno stile della carta o bustina protettiva nell’emporio di maestria di L’Eclissi di Lorwyn)
- 15 stili delle carte comuni
- 10 stili di carte non comuni
Ingressi per gli eventi
- 1 ingresso per draft con giocatori (utilizzabile per un draft premier o tradizionale)
Oro e gemme
- 4.000 oro
- 1.200 gemme
Compagni
- 3 compagni Cangiante
Quanti livelli comprende la maestria dell’espansione di L’Eclissi di Lorwyn?
La maestria dell’espansione di L’Eclissi di Lorwyn si estende fino al livello 40. Tutti i giocatori ricevono ricompense fino al livello 36, mentre i giocatori in possesso del pass di maestria riceveranno ricompense fino al livello 40 e oltre!
L’Eclissi di Lorwyn
Avatar
Ogni avatar è disponibile per due (2) sfere della maestria:
- 5 Avatar
Stili delle carte
Ogni stile della carta è disponibile per una (1) sfera della maestria:
- 5 stili delle carte comuni
- 5 stili di carte non comuni
- 10 stili delle carte rari
- 5 stili delle carte rari mitici