Maestria dell’espansione di L’Eclissi di Lorwyn

  • 18 buste di L’Eclissi di Lorwyn
  • 5 sfere della maestria (riscattabili per uno stile della carta o bustine protettive nell’emporio di maestria di L’Eclissi di Lorwyn)

Pass di maestria di L’Eclissi di Lorwyn

Avatar

  • Avatar di Cenerina

Carte e buste

  • 20 buste:
    • 5 buste di L’Eclissi di Lorwyn
    • 5 buste di Attraverso le Vie dei Presagi
    • 5 buste di Ai Confini dell’Eternità
    • 5 buste di Tarkir: La Dracotempesta
  • 10 carte ricompensa individuali (CRI) rare mitiche di L’Eclissi di Lorwyn
  • Livello 41+: 1 CRI non comune

Bustine protettive

  • 1 Bustina protettiva base
  • 1 Bustina protettiva pregiata

Stili delle carte

  • 30 sfere della maestria (riscattabili per uno stile della carta o bustina protettiva nell’emporio di maestria di L’Eclissi di Lorwyn)
  • 15 stili delle carte comuni
  • 10 stili di carte non comuni

Ingressi per gli eventi

  • 1 ingresso per draft con giocatori (utilizzabile per un draft premier o tradizionale)

Oro e gemme

  • 4.000 oro
  • 1.200 gemme

Compagni

  • 3 compagni Cangiante

Quanti livelli comprende la maestria dell’espansione di L’Eclissi di Lorwyn?

La maestria dell’espansione di L’Eclissi di Lorwyn si estende fino al livello 40. Tutti i giocatori ricevono ricompense fino al livello 36, mentre i giocatori in possesso del pass di maestria riceveranno ricompense fino al livello 40 e oltre!

L’Eclissi di Lorwyn

Avatar

Ogni avatar è disponibile per due (2) sfere della maestria:

  • 5 Avatar

Stili delle carte

Ogni stile della carta è disponibile per una (1) sfera della maestria:

  • 5 stili delle carte comuni
  • 5 stili di carte non comuni
  • 10 stili delle carte rari
  • 5 stili delle carte rari mitici