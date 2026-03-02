Il team di MTG Arena ha lavorato senza sosta per preparare i nostri eroi mutanti al loro debutto Magic digitale. Con tutti gli eventi programmati per l’uscita su MTG Arena di Magic: The Gathering® | Teenage Mutant Ninja Turtles, abbiamo voluto creare questa guida per farti organizzare al meglio! Tutti gli eventi Limited elencati di seguito sono dedicati a Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles (a meno che non sia indicato diversamente).

Draft premier

Draft premier è l’offerta di punta di MTG Arenaper il formato Limited. È il nostro punto di riferimento. Per questa uscita, offriremo lo stesso formato Draft premier prendi uno con otto giocatori che proponiamo per l’uscita di ogni espansione. Non abbiamo organizzato un Draft premier per Attraverso le Vie dei Presagi e abbiamo saputo che ai giocatori è dispiaciuto. Questo evento sarà disponibile per tutta la durata dell’uscita.

Draft prendi due

La versione rapida del Draft prendi due “quattro vittorie o due sconfitte” sarà disponibile per tutta la durata di questa uscita. Stiamo sperimentando il modo migliore per far funzionare il Draft prendi due su MTG Arena e abbiamo scoperto che la struttura dell’evento più rapida si è rivelata più coinvolgente per i giocatori. Non vediamo l’ora di ricevere ulteriori commenti dai giocatori su questa nuova struttura dell’evento e continueremo a proporla.

Draft tradizionale

Il Draft al meglio delle tre partite userà una struttura prendi uno con otto giocatori per tutta la durata di questa uscita. Questo rispecchia il modo in cui l’espansione verrà giocata nei tornei competitivi della versione da tavolo.

Draft veloce

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles utilizzerà un formato prendi uno con otto giocatori per il Draft veloce. L’espansione entrerà nella programmazione del Draft veloce a partire dal 12 marzo. La programmazione degli eventi di Draft veloce ruota tra le espansioni legali nel formato Standard per favorire la collezione, offrendo al contempo varietà.

Sealed e Sealed tradizionale

Come per le espansioni precedenti, offriremo il Sealed per le prime tre settimane successive all’uscita di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles su MTG Arena. Dato che il Sealed al meglio delle tre partite vede meno giocatori, sarà disponibile per le prime due settimane dell’uscita per mantenere un sistema di abbinamento sano.

Eventi Arena Direct

Ci saranno degli Arena Direct per le confezioni di Collector Booster Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles, le confezioni di buste di gioco Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles e per le confezioni di buste di gioco Bloomburrow giapponesi.

Cubo Potenziato di Arena

Questo Cubo molto amato tornerà il 31 marzo con nuovi aggiornamenti sia alla lista del Cubo sia alle ricompense delle Buste Premio Cubo! Annunceremo maggiori dettagli quando si avvicinerà la data in questione.

Sfida Metagame Modificato di Brawl

Dal 31 marzo al 21 aprile offriremo un’altra edizione della Sfida Metagame Modificato di Brawl. Questa volta, l’accesso all’evento sarà gratuito e classificato in modo simile alle altre code classificate Constructed. I giocatori che vinceranno almeno una partita riceveranno 1.000 ESP aggiuntivi. Tajic, Valore della Legione verrà aggiunta all’elenco delle carte bandite.

Flashback Draft premier

Stiamo pianificando cinque settimane di Flashback Draft per questa uscita! Si tratta di tutti Draft premier usciti in precedenza che riproponiamo per una settimana ciascuno.

17 marzo : L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani

: 24 marzo : Draft remix artefatti

: Draft remix artefatti 31 marzo : Bloomburrow

: 7 aprile : Fondamenti di Magic: The Gathering

: 14 aprile: Kamigawa: Dinastia Neon

Calendario completo degli eventi

Draft premier

3 marzo–20 aprile: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 31 marzo–6 aprile: Bloomburrow

7–13 aprile: Fondamenti

Flashback Draft premier

17–23 marzo: L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani

24–30 marzo: Draft remix artefatti

14–20 aprile: Kamigawa: Dinastia Neon

Draft prendi due

3 marzo–20 aprile: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Draft tradizionale

3 marzo–20 aprile: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Draft veloce

12–22 marzo: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 23 marzo–6 aprile: Fondamenti

7–20 aprile: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Sealed e Sealed tradizionale

3–26 marzo: Sealed di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 3–17 marzo: Sealed tradizionale di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Arena Direct

13–15 marzo: Arena Direct per le confezioni di Collector Booster di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 27–29 marzo: Arena Direct per le confezioni di buste di gioco di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 10–12 aprile: Arena Direct per le confezioni di buste di gioco di Bloomburrow giapponesi

Cubo Potenziato di Arena

31 marzo–20 aprile: Cubo Potenziato di Arena

Sfida metagame

13–15 marzo: Sfida metagame Historic

27–29 marzo: Sfida metagame Pioneer

31 marzo–20 aprile: Sfida Metagame Modificato di Brawl

3–5 aprile: Sfida metagame Standard

10–12 aprile: Sfida metagame Timeless

Midweek Magic

3–4 marzo: Standard Pauper

10–11 marzo: Ai confini (con Fondamenti )

) 17–18 marzo: Sfida di costruzione del mazzo Brawl

24–25 marzo: Partenza lenta Alchemy

31 marzo–1 aprile: Rituali d’Abbondanza Brawl

7–8 aprile: Draft con bot di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 14–15 aprile: Momir

Eventi delle Qualificazioni al Campionato Arena

Formato di marzo

Sealed di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

21 marzo: Qualifier Play-In a partita singola

27 marzo: Qualifier Play-In al meglio delle tre partite

28–30 marzo: Qualifier Weekend

Formato di aprile

Historic