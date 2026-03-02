Programma degli eventi di MTG Arena di Magic: The Gathering® | Teenage Mutant Ninja Turtles
Il team di MTG Arena ha lavorato senza sosta per preparare i nostri eroi mutanti al loro debutto Magic digitale. Con tutti gli eventi programmati per l’uscita su MTG Arena di Magic: The Gathering® | Teenage Mutant Ninja Turtles, abbiamo voluto creare questa guida per farti organizzare al meglio! Tutti gli eventi Limited elencati di seguito sono dedicati a Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles (a meno che non sia indicato diversamente).
Draft premier
Draft premier è l’offerta di punta di MTG Arenaper il formato Limited. È il nostro punto di riferimento. Per questa uscita, offriremo lo stesso formato Draft premier prendi uno con otto giocatori che proponiamo per l’uscita di ogni espansione. Non abbiamo organizzato un Draft premier per Attraverso le Vie dei Presagi e abbiamo saputo che ai giocatori è dispiaciuto. Questo evento sarà disponibile per tutta la durata dell’uscita.
Draft prendi due
La versione rapida del Draft prendi due “quattro vittorie o due sconfitte” sarà disponibile per tutta la durata di questa uscita. Stiamo sperimentando il modo migliore per far funzionare il Draft prendi due su MTG Arena e abbiamo scoperto che la struttura dell’evento più rapida si è rivelata più coinvolgente per i giocatori. Non vediamo l’ora di ricevere ulteriori commenti dai giocatori su questa nuova struttura dell’evento e continueremo a proporla.
Draft tradizionale
Il Draft al meglio delle tre partite userà una struttura prendi uno con otto giocatori per tutta la durata di questa uscita. Questo rispecchia il modo in cui l’espansione verrà giocata nei tornei competitivi della versione da tavolo.
Draft veloce
Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles utilizzerà un formato prendi uno con otto giocatori per il Draft veloce. L’espansione entrerà nella programmazione del Draft veloce a partire dal 12 marzo. La programmazione degli eventi di Draft veloce ruota tra le espansioni legali nel formato Standard per favorire la collezione, offrendo al contempo varietà.
Sealed e Sealed tradizionale
Come per le espansioni precedenti, offriremo il Sealed per le prime tre settimane successive all’uscita di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles su MTG Arena. Dato che il Sealed al meglio delle tre partite vede meno giocatori, sarà disponibile per le prime due settimane dell’uscita per mantenere un sistema di abbinamento sano.
Eventi Arena Direct
Ci saranno degli Arena Direct per le confezioni di Collector Booster Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles, le confezioni di buste di gioco Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles e per le confezioni di buste di gioco Bloomburrow giapponesi.
Cubo Potenziato di Arena
Questo Cubo molto amato tornerà il 31 marzo con nuovi aggiornamenti sia alla lista del Cubo sia alle ricompense delle Buste Premio Cubo! Annunceremo maggiori dettagli quando si avvicinerà la data in questione.
Sfida Metagame Modificato di Brawl
Dal 31 marzo al 21 aprile offriremo un’altra edizione della Sfida Metagame Modificato di Brawl. Questa volta, l’accesso all’evento sarà gratuito e classificato in modo simile alle altre code classificate Constructed. I giocatori che vinceranno almeno una partita riceveranno 1.000 ESP aggiuntivi.
Flashback Draft premier
Stiamo pianificando cinque settimane di Flashback Draft per questa uscita! Si tratta di tutti Draft premier usciti in precedenza che riproponiamo per una settimana ciascuno.
- 17 marzo: L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani
- 24 marzo: Draft remix artefatti
- 31 marzo: Bloomburrow
- 7 aprile: Fondamenti di Magic: The Gathering
- 14 aprile: Kamigawa: Dinastia Neon
Calendario completo degli eventi
Draft premier
- 3 marzo–20 aprile: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 31 marzo–6 aprile: Bloomburrow
- 7–13 aprile: Fondamenti
Flashback Draft premier
- 17–23 marzo: L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani
- 24–30 marzo: Draft remix artefatti
- 14–20 aprile: Kamigawa: Dinastia Neon
Draft prendi due
- 3 marzo–20 aprile: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
Draft tradizionale
- 3 marzo–20 aprile: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
Draft veloce
- 12–22 marzo: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 23 marzo–6 aprile: Fondamenti
- 7–20 aprile: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
Sealed e Sealed tradizionale
- 3–26 marzo: Sealed di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 3–17 marzo: Sealed tradizionale di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
Arena Direct
- 13–15 marzo: Arena Direct per le confezioni di Collector Booster di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 27–29 marzo: Arena Direct per le confezioni di buste di gioco di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 10–12 aprile: Arena Direct per le confezioni di buste di gioco di Bloomburrow giapponesi
Cubo Potenziato di Arena
- 31 marzo–20 aprile: Cubo Potenziato di Arena
Sfida metagame
- 13–15 marzo: Sfida metagame Historic
- 27–29 marzo: Sfida metagame Pioneer
- 31 marzo–20 aprile: Sfida Metagame Modificato di Brawl
- 3–5 aprile: Sfida metagame Standard
- 10–12 aprile: Sfida metagame Timeless
Midweek Magic
- 3–4 marzo: Standard Pauper
- 10–11 marzo: Ai confini (con Fondamenti)
- 17–18 marzo: Sfida di costruzione del mazzo Brawl
- 24–25 marzo: Partenza lenta Alchemy
- 31 marzo–1 aprile: Rituali d’Abbondanza Brawl
- 7–8 aprile: Draft con bot di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 14–15 aprile: Momir
Eventi delle Qualificazioni al Campionato Arena
Formato di marzo
Sealed di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 21 marzo: Qualifier Play-In a partita singola
- 27 marzo: Qualifier Play-In al meglio delle tre partite
- 28–30 marzo: Qualifier Weekend
Formato di aprile
Historic
- 4 aprile: Qualifier Play-In a partita singola
- 10 aprile: Qualifier Play-In al meglio delle tre partite
- 11–12 aprile: Qualifier Weekend