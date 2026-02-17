Magic: The Gathering® | Teenage Mutant Ninja Turtles arriva su MTG Arena il 3 marzo! Siamo lieti di offrire una maestria dell’espansione e un pass di maestria per Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles.

Giocare partite su MTG Arena contro altri giocatori ti farà avanzare lungo il sistema di progressione della maestria dell’espansione. Guadagnando ESP puoi sbloccare buste di MTG Arena e sfere della maestria, che possono essere scambiate per stili delle carte e avatar digitali nell’emporio di maestria dell’espansione.

Ottenere il pass di maestria permette di sbloccare le ricompense della progressione del pass di maestria. Avanzare di posizione di permetterà di sbloccare ricompense come un avatar, compagni, ingressi eventi, bustine protettive, oro e gemme, in aggiunta a busta e stili delle carte di MTG Arena!

Consulta l’articolo sulla distribuzione delle ricompense e la probabilità di apparizione per avere tutti i dettagli sulla maestria dell’espansione e molto altro.

Maestria dell’espansione di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

21 buste di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 5 sfere della maestria (riscattabili per uno stile della carta o bustine protettive nell’emporio di maestria di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles)

Pass di maestria di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Avatar

Avatar di Shredder

Carte e buste

20 buste: 4 buste di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles 4 buste di L’Eclissi di Lorwyn 4 buste di Attraverso le Vie dei Presagi 4 buste di Ai Confini dell’Eternità 4 buste di Tarkir: La Dracotempesta

10 carte ricompensa individuali (CRI) rare mitiche di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| Livello 51+: 1 CRI non comune

Bustine protettive

Bustina protettiva Furgone delle Tartarughe

Bustina protettiva pregiata Comunicatore delle Tartarughe

Stili delle carte

38 sfere della maestria (riscattabili per uno stile della carta o bustine protettive nell’emporio di maestria di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles )

| ) 15 stili delle carte comuni

10 stili di carte non comuni

Ingressi per gli eventi

1 ingresso per draft con giocatori (utilizzabile per un draft premier o tradizionale)

Oro e gemme

4.000 oro

1.200 gemme

Compagni

4 compagni di Teenage Mutant Ninja Turtle

Quanti livelli ci sono nella maestria dell’espansione di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles?

La Maestria dell’espansione di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles arriva fino al livello 50. Tutti i giocatori ricevono ricompense fino al livello 42, mentre i giocatori in possesso del pass di maestria riceveranno ricompense fino al livello 50 e oltre!

Emporio di maestria di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

I giocatori possono spendere le loro sfere di maestria di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles sulle offerte dell’emporio di maestria di Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles:

Avatar

Ogni avatar è disponibile per due (2) sfere della maestria:

9 avatar

Stili delle carte

Ogni stile della carta è disponibile per una (1) sfera della maestria: