Indici di Alchemy: Strixhaven

La scuola estiva ha inizio con le nuove carte solo digitali di Alchemy: Strixhaven!

Proprio quando pensavi di poter andare in vacanza estiva in tutta sicurezza, Alchemy: Strixhaven è arrivato ad assegnarti altri studi arcani! Come parte di questa versione solo digitale, ti portiamo tre carte con indici pieni di sorprese da tutto il Multiverso.

Alchemy: Strixhaven sarà disponibile nel negozio di MTG Arena domani, 19 maggio. Di seguito trovi un inventario completo di tutti e tre gli indici e dei loro contenuti.

Indici

Adunata dell’Era del Sangue

104146_Y26-SOS: Adunata dell’Era del Sangue
  • Generale dell’Era del Sangue
  • Cavaliere del Conflitto alla Carica
  • Effige Fumante
  • Guardiano di Piccorupe
  • Mascotte Spirito
  • Docente di Pietra
  • Famiglio del Vincolapietra
  • Mentore Vincolata dalla Pietra
  • Spirito Pietralata
  • Dromedario Evocato

Cambiaparadigma

104153_Y26-SOS: Cambiaparadigma
  • Dissertazione sul Decoro
  • Simposio di Ecoincantesimo
  • Corso Pratico di Germinazione
  • Coronamento dell’Improvvisazione
  • Seminario di Restauro

L’Archivio Mistico

104160_Y26-SOS: L’Archivio Mistico
  • Abrasione
  • Ad Nauseam
  • Armageddon
  • Berserk
  • Colpo Grosso
  • Mettere Su Massa
  • Crepitare di Potere
  • Dedurre
  • Fendente Sdegnoso
  • Svuotare i Cunicoli
  • Forza di Volontà
  • Crescita Gigante
  • Fai un Balzo
  • Mandare al Tappeto
  • Scegli il Tuo Veleno
  • Pongificare
  • Finale Prismatico
  • Sollievo
  • Incursione della Confisca
  • Rivelazione Sciamanica
  • Editto di Sheoldred
  • Esantema
  • Astrosguardo
  • Fare Scorta
  • Zombificare

Cerca Alchemy: Strixhaven su MTG Arena! Puoi vedere tutte le carte di Alchemy: Strixhaven nella galleria immagini delle carte de I Segreti di Strixhaven.