Indici di Alchemy: Strixhaven
Indici di Alchemy: Strixhaven
La scuola estiva ha inizio con le nuove carte solo digitali di Alchemy: Strixhaven!
Proprio quando pensavi di poter andare in vacanza estiva in tutta sicurezza, Alchemy: Strixhaven è arrivato ad assegnarti altri studi arcani! Come parte di questa versione solo digitale, ti portiamo tre carte con indici pieni di sorprese da tutto il Multiverso.
Alchemy: Strixhaven sarà disponibile nel negozio di MTG Arena domani, 19 maggio. Di seguito trovi un inventario completo di tutti e tre gli indici e dei loro contenuti.
Indici
Adunata dell’Era del Sangue
Generale dell’Era del Sangue Cavaliere del Conflitto alla Carica Effige Fumante Guardiano di Piccorupe Mascotte Spirito Docente di Pietra Famiglio del Vincolapietra Mentore Vincolata dalla Pietra Spirito Pietralata Dromedario Evocato
Cambiaparadigma
Dissertazione sul Decoro Simposio di Ecoincantesimo Corso Pratico di Germinazione Coronamento dell’Improvvisazione Seminario di Restauro
L’Archivio Mistico
Abrasione Ad Nauseam Armageddon Berserk Colpo Grosso Mettere Su Massa Crepitare di Potere Dedurre Fendente Sdegnoso Svuotare i Cunicoli Forza di Volontà Crescita Gigante Fai un Balzo Mandare al Tappeto Scegli il Tuo Veleno Pongificare Finale Prismatico Sollievo Incursione della Confisca Rivelazione Sciamanica Editto di Sheoldred Esantema Astrosguardo Fare Scorta Zombificare
Cerca Alchemy: Strixhaven su MTG Arena! Puoi vedere tutte le carte di Alchemy: Strixhaven nella galleria immagini delle carte de I Segreti di Strixhaven.