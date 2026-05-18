Indici di Alchemy: Strixhaven

La scuola estiva ha inizio con le nuove carte solo digitali di Alchemy: Strixhaven!

Proprio quando pensavi di poter andare in vacanza estiva in tutta sicurezza, Alchemy: Strixhaven è arrivato ad assegnarti altri studi arcani! Come parte di questa versione solo digitale, ti portiamo tre carte con indici pieni di sorprese da tutto il Multiverso.

Alchemy: Strixhaven sarà disponibile nel negozio di MTG Arena domani, 19 maggio. Di seguito trovi un inventario completo di tutti e tre gli indici e dei loro contenuti.

Indici

Adunata dell’Era del Sangue

104146_Y26-SOS: Adunata dell’Era del Sangue

Generale dell’Era del Sangue

Cavaliere del Conflitto alla Carica

Effige Fumante

Guardiano di Piccorupe

Mascotte Spirito

Docente di Pietra

Famiglio del Vincolapietra

Mentore Vincolata dalla Pietra

Spirito Pietralata

Dromedario Evocato

Cambiaparadigma

104153_Y26-SOS: Cambiaparadigma

Dissertazione sul Decoro

Simposio di Ecoincantesimo

Corso Pratico di Germinazione

Coronamento dell’Improvvisazione

Seminario di Restauro

L’Archivio Mistico

104160_Y26-SOS: L’Archivio Mistico

Abrasione

Ad Nauseam

Armageddon

Berserk

Colpo Grosso

Mettere Su Massa

Crepitare di Potere

Dedurre

Fendente Sdegnoso

Svuotare i Cunicoli

Forza di Volontà

Crescita Gigante

Fai un Balzo

Mandare al Tappeto

Scegli il Tuo Veleno

Pongificare

Finale Prismatico

Sollievo

Incursione della Confisca

Rivelazione Sciamanica

Editto di Sheoldred

Esantema

Astrosguardo

Fare Scorta

Zombificare

Cerca Alchemy: Strixhaven su MTG Arena! Puoi vedere tutte le carte di Alchemy: Strixhaven nella galleria immagini delle carte de I Segreti di Strixhaven.