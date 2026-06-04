A causa di problemi di produzione e spedizione, alcuni prodotti di Magic: The Gathering® | Marvel Super Heroes potrebbero arrivare in ritardo rispetto al previsto. I ritardi esatti variano a seconda della regione.

Per prima cosa, le buone notizie. Le buste di gioco, i Collector Booster e i Prerelease Pack sono tutti in linea con i tempi previsti per gli eventi Prerelease e di uscita e non presentano ritardi in nessuna regione. Altri prodotti potrebbero subire dei ritardi a seconda della regione. Alcuni prodotti potrebbero arrivare dopo gli eventi di Prerelease del 19 giugno, mentre altri potrebbero arrivare dopo l'uscita della versione da tavolo dell’espansione il 26 giugno. Abbiamo incluso una lista delle regioni e dei prodotti interessati di seguito, dove puoi cliccare per rivelare le informazioni di ogni regione.

Questi ritardi sono variabili, in quanto i nostri team logistici stanno lavorando per accelerare le tempistiche laddove possibile. Controlla sempre dal tuo negozio di zona o rivenditore per informazioni sulle disponibilità.

▲ Nord America

Bundle, mazzi Commander e buste di Jumpstart subiranno dei ritardi. I mazzi Commander Collector’s Edition sono previsti dopo l’uscita dell’espansione. I mazzi di benvenuto subiranno dei ritardi, con priorità delle quote disponibili per i negozi che hanno in precedenza programmato eventi Avengers Academy. Tutti gli altri prodotti sono in linea con i tempi previsti.

▲ Asia Pacifico

I mazzi Commander Collector’s Edition dovrebbero arrivare dopo l’uscita della versione da tavolo di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Tutti gli altri prodotti sono in linea con i tempi previsti.

▲ Europa, Medio Oriente e Africa

I mazzi Commander in lingua inglese, alcuni mazzi Commander in lingua francese, tedesca, italiana e spagnola e alcuni Kit per principianti in lingua italiana e spagnola potrebbero subire dei ritardi e arrivare dopo gli eventi di Prerelease. I mazzi Commander Collector’s Edition, i Kit per principianti, le confezioni scena e i mazzi di benvenuto subiranno dei ritardi. Tutti gli altri prodotti sono in linea con i tempi previsti.

▲ Giappone

I mazzi Commander Collector’s Edition subiranno dei ritardi. Tutti gli altri prodotti sono in linea con i tempi previsti.

▲ America Latina

Alcune quantità di buste di Jumpstart, bundle, mazzi Commander e mazzi Commander Collector’s Edition potrebbero subire dei ritardi. L'arrivo dei mazzi Commander e dei mazzi Commander Collector’s Edition è previsto in due ondate: la prima ondata arriverà in tempo per l'uscita dell’espansione, mentre l'altra arriverà dopo l'uscita dell’espansione. Tutti gli altri prodotti sono in linea con i tempi previsti.

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