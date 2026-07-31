Per ogni Mago che guida con coraggio i suoi alleati, ci sono tre umili Hobbit che iniziano la loro prima avventura. Puoi impugnare la tua spada e intraprendere un’avventura tutta tua con i mazzi di benvenuto di Magic: The Gathering® | Lo Hobbit™! Questi mazzi di benvenuto saranno disponibili nel tuo negozio di zona e in eventi selezionati in tutto il mondo.

Mazzo di benvenuto

(bianco) Mazzo di benvenuto

(blu) Mazzo di benvenuto

(nero) Mazzo di benvenuto

(rosso) Mazzo di benvenuto

(verde)

Ogni mazzo di benvenuto contiene un mazzo da 40 carte monocolore dalle espansioni Magic: The Gathering | Lo Hobbit (HOB) e Magic: The Gathering | The Hobbit legale in Eternal (HOC). Ogni carta riporta personaggi, momenti e storie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Se tu o qualcuno che conosci adora le storie della Terra di Mezzo, questo è il modo perfetto per insegnargli a giocare!

Di seguito troverai le liste dei mazzi per ciascuno dei cinque mazzi di benvenuto. Questi mazzi di benvenuto saranno disponibili nel tuo negozio di zona e in eventi selezionati come il Gen Con. Contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni su come pensa di distribuire questi mazzi.

Puoi anche vedere tutte le carte rivelate di recente dalla galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering | Lo Hobbit se vuoi cambiare alcune delle te nuove carte preferite.

Magic: The Gathering | Lo Hobbit uscirà il 14 agosto 2026 in tutto il mondo, ed è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon e ovunque sia venduto Magic.

Bofur, Reliable Guardian 16 Plains 2 Dwarven Provisioner Velvetwing Butterflies 2 Magnificent End Mentor of the Meek Fiend Hunter 2 Errand-Rider of Gondor Landroval, Horizon Witness Rogue's Passage 2 Soldier of the Grey Host Eagles of the North Dúnedain Blade Fog on the Barrow-Downs Eagle of the Great Shelf Banishing Light Dawn of a New Age Vow to Erebor 2 Westfold Rider Esquire of the King

2 Bilbo Baggins, Burglar 16 Island Pelargir Survivor 2 Lakeshore Apothecary Confusticate and Bebother Ravenhill Flock Lórien Revealed Thranduil's Decree Knights of Dol Amroth Grey Havens Navigator Rogue's Passage 2 Ithilien Kingfisher Hithlain Knots Captain of Umbar Minas Tirith Garrison Colossal Whale Willow-Wind Bilbo, Luckwearer 2 Uneasy Partings Nimrodel Watcher Stern Scolding

Front Porch Sentries Great Fierce Bee Stir Up Trouble Haunt of the Dead Marshes Desolation Prowler Ravening Warg 2 Gollum, Silent Slinker 2 Bilbo's Deadly Slice Dreaded Bat-Cloud Rogue's Passage Crude Bent Blade Languish Shadow of the Enemy Gollum the Abandoned Gnashing of Teeth Troll of Khazad-dûm Merciless Executioner Front Porch Sentries Bitter Downfall Reverent Howl Night's Whisper Stony-Voiced Goblins 16 Swamp

16 Mountain 2 Wayfarer's Bauble 2 Battle-Scarred Goblin Improvised Club 2 Smaug, the Great Calamity Olog-hai Crusher Gandalf, Spark Starter 2 Ragged Short Spear 2 Smite the Deathless 2 Goblin Fireleaper Oliphaunt Rogue's Passage Goblin Cratermaker Inferno Titan Guttersnipe Orcish Siegemaster Snowslope Hunter Fire of Orthanc Olog-hai Crusher

16 Forest 2 Guardian of the Halls 2 Quarrel 2 Galadhrim Guide Galion, Elvenking's Butler Elvish Visionary Warg Tactics Beorn's Hospitality Rogue's Passage Mirkwood Elk Celeborn the Wise Gift of Strands Elvish Archdruid Lothlórien Lookout Woodland Weavemaster Mirkwood Pathmaker Beorn, Reluctant Host 2 Wood Elves 2 Elvish Mystic Attercop

Magic: The Gathering | Lo Hobbit uscirà il 14 agosto 2026 in tutto il mondo, ed è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon e ovunque sia venduto Magic.