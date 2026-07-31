Per ogni Mago che guida con coraggio i suoi alleati, ci sono tre umili Hobbit che iniziano la loro prima avventura. Puoi impugnare la tua spada e intraprendere un’avventura tutta tua con i mazzi di benvenuto di Magic: The Gathering® | Lo Hobbit™! Questi mazzi di benvenuto saranno disponibili nel tuo negozio di zona e in eventi selezionati in tutto il mondo.
Mazzo di benvenuto
(bianco)
Mazzo di benvenuto
(blu)
Mazzo di benvenuto
(nero)
Mazzo di benvenuto
(rosso)
Mazzo di benvenuto
(verde)
Ogni mazzo di benvenuto contiene un mazzo da 40 carte monocolore dalle espansioni Magic: The Gathering | Lo Hobbit (HOB) e Magic: The Gathering | The Hobbit legale in Eternal (HOC). Ogni carta riporta personaggi, momenti e storie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Se tu o qualcuno che conosci adora le storie della Terra di Mezzo, questo è il modo perfetto per insegnargli a giocare!
Di seguito troverai le liste dei mazzi per ciascuno dei cinque mazzi di benvenuto. Questi mazzi di benvenuto saranno disponibili nel tuo negozio di zona e in eventi selezionati come il Gen Con. Contatta il tuo negozio di zona per maggiori informazioni su come pensa di distribuire questi mazzi.
Puoi anche vedere tutte le carte rivelate di recente dalla galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering | Lo Hobbit se vuoi cambiare alcune delle te nuove carte preferite.
Magic: The Gathering | Lo Hobbit uscirà il 14 agosto 2026 in tutto il mondo, ed è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon e ovunque sia venduto Magic.
Bofur, Reliable Guardian
16 Plains
2 Dwarven Provisioner
Velvetwing Butterflies
2 Magnificent End
Mentor of the Meek
Fiend Hunter
2 Errand-Rider of Gondor
Landroval, Horizon Witness
Rogue's Passage
2 Soldier of the Grey Host
Eagles of the North
Dúnedain Blade
Fog on the Barrow-Downs
Eagle of the Great Shelf
Banishing Light
Dawn of a New Age
Vow to Erebor
2 Westfold Rider
Esquire of the King
2 Bilbo Baggins, Burglar
16 Island
Pelargir Survivor
2 Lakeshore Apothecary
Confusticate and Bebother
Ravenhill Flock
Lórien Revealed
Thranduil's Decree
Knights of Dol Amroth
Grey Havens Navigator
Rogue's Passage
2 Ithilien Kingfisher
Hithlain Knots
Captain of Umbar
Minas Tirith Garrison
Colossal Whale
Willow-Wind
Bilbo, Luckwearer
2 Uneasy Partings
Nimrodel Watcher
Stern Scolding
Front Porch Sentries
Great Fierce Bee
Stir Up Trouble
Haunt of the Dead Marshes
Desolation Prowler
Ravening Warg
2 Gollum, Silent Slinker
2 Bilbo's Deadly Slice
Dreaded Bat-Cloud
Rogue's Passage
Crude Bent Blade
Languish
Shadow of the Enemy
Gollum the Abandoned
Gnashing of Teeth
Troll of Khazad-dûm
Merciless Executioner
Front Porch Sentries
Bitter Downfall
Reverent Howl
Night's Whisper
Stony-Voiced Goblins
16 Swamp
16 Mountain
2 Wayfarer's Bauble
2 Battle-Scarred Goblin
Improvised Club
2 Smaug, the Great Calamity
Olog-hai Crusher
Gandalf, Spark Starter
2 Ragged Short Spear
2 Smite the Deathless
2 Goblin Fireleaper
Oliphaunt
Rogue's Passage
Goblin Cratermaker
Inferno Titan
Guttersnipe
Orcish Siegemaster
Snowslope Hunter
Fire of Orthanc
Olog-hai Crusher
16 Forest
2 Guardian of the Halls
2 Quarrel
2 Galadhrim Guide
Galion, Elvenking's Butler
Elvish Visionary
Warg Tactics
Beorn's Hospitality
Rogue's Passage
Mirkwood Elk
Celeborn the Wise
Gift of Strands
Elvish Archdruid
Lothlórien Lookout
Woodland Weavemaster
Mirkwood Pathmaker
Beorn, Reluctant Host
2 Wood Elves
2 Elvish Mystic
Attercop
Magic: The Gathering | Lo Hobbit uscirà il 14 agosto 2026 in tutto il mondo, ed è disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, TCGplayer, Amazon e ovunque sia venduto Magic.