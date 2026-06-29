Standard

Nessun cambiamento

Pioneer

Nessun cambiamento

Modern

Nessun cambiamento

Legacy

Candelabro di Tawnos è bandita.

Vintage

Nessun cambiamento

Pauper

Cercatore di Cielguasto è bandita.

Alchemy

Nessun cambiamento

Historic

Nessun cambiamento

Timeless

Nessun cambiamento

Brawl

Forza di Volontà è bandita.

Sottigliezza è bandita.

Lavare Via è bandita.

Labirinto di Ugin è bandita.

Distorsione Temporale è bandita.

Manipolazione Temporale è bandita.

Brawl agonistico

Nessun cambiamento

Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 29 giugno 2026. Dai uno sguardo all’elenco di tutte le carte bandite e limitate suddivise per formato.

Prossimo annuncio: 10 agosto 2026

Ehilà, giocatore!

Mi chiamo Carmen Klomparens e sono una progettista senior del team di design del gioco di Magic. Siamo appena oltre la metà del 2026, quindi è appropriato che questo sia il quarto dei sette annunci relativi alle carte bandite e limitate per l’anno. Dopo diversi cambiamenti nel nostro ultimo annuncio, la maggior parte dei nostri formati sembra trovarsi in uno stato di cambiamento organico che ci piace vedere. Di seguito daremo alcune opinioni riguardo ogni formato.

Come sempre, ci trovi su twitch.tv/magic domani 30 giugno alle 10:00 PT, con il prossimo episodio di WeeklyMTG, in cui parleremo di questi cambiamenti e risponderemo alle vostre domande. Ti ricordiamo che il prossimo annuncio relativo alle carte bandite e limitate uscirà il 10 agosto. Senza ulteriori indugi, tuffiamoci nell’argomento di cui tutti vogliamo parlare: Magic!

Standard

Scritto da Jadine Klomparens

Nessun cambiamento

Al momento lo standard è un formato in cui molti mazzi diversi possono vincere in qualsiasi fine settimana. Quando abbiamo parlato durante l’annuncio relativo alle carte bandite e limitate del 18 maggio 2026, la narrazione del formato riguardava solo la battaglia tra i mazzi Prodezza Izzet (e altre varianti Izzet) e Cucciolo di Talpa Tasso verde. Erano (e sono) ai vertici del metagame, e il timore era che il loro effetto soffocante sul resto del metagame potesse aumentare, portandoci a vedere uno Standard sempre meno diversificato nel tempo. Invece, abbiamo osservato il contrario: Standard è ora più diversificato di com’era al Pro Tour de I Segreti di Strixhaven.

Le pressioni esercitate sul formato dai due pilastri di Prodezza Izzet e Cucciolo di Talpa Tasso non sono cambiate, ma sono stati scoperti e perfezionati mazzi in grado di esistere entro quei parametri, che hanno consolidato il loro posto nel metagame. Controllo a quattro colori, Scartare Mardu, Momo di Azorius e Scartare di Dimir sono i nomi più importanti qui, avendo ottenuto costantemente quote rispettabili nel metagame e avendo ciascuno vinto un campionato regionale nelle ultime settimane.

Uno degli sviluppi più grandi in Standard nelle ultime settimane è il consolidamento di Controllo a quattro colori come pilastro del formato. È stato il secondo mazzo più giocato, dopo Prodezza Izzet, nei tornei Standard ad alto livello nelle ultime due settimane di maggio, come spiegato da Frank Karsten qui. Questo mazzo è stato reso possibile dalla stampa della Tavoletta della Scoperta in I Segreti di Strixhaven e non ha ottenuto un riscontro significativo in tempo per il Pro Tour, ma la sua popolarità è in crescita ultimamente. È un ottimo esempio di un nuovo mazzo che raggiunge un successo stabile nel formato Standard.

2 Mistrise Village 1 Thundering Falls 1 Three Steps Ahead 1 Thunder Magic 2 Shattered Sanctum 1 Abrade 3 Inevitable Defeat 1 Stormcarved Coast 2 Flashback 3 Consult the Star Charts 4 Great Hall of the Biblioplex 1 Floodfarm Verge 1 Get Lost 1 Hallowed Fountain 4 Jeskai Revelation 1 Sundown Pass 1 Mountain 2 No More Lies 2 Sear 1 Multiversal Passage 2 Day of Judgment 1 Firebending Lesson 3 Sacred Foundry 1 Meticulous Archive 4 Stock Up 1 Together as One 1 Plains 4 Tablet of Discovery 3 Steam Vents 1 Sunbillow Verge 2 Gloomlake Verge 1 Godless Shrine 1 Fire Magic 1 Disdainful Stroke 1 Return the Favor 2 High Noon 2 Strategic Betrayal 1 Wan Shi Tong, Librarian 1 Pest Control 1 Stoic Sphinx 1 Pyroclasm 2 Emeritus of Ideation 2 Flashfreeze 1 Day of Judgment

Nonostante la forza e la costanza dei mazzi più giocati, questo metagame di Standard ha continuato a evolvere nel tempo. Anche se l’ampio insieme di carte di Standard permette la creazione di mazzi importanti estremamente rifiniti, è incoraggiante vedere che fornisce ai giocatori anche gli strumenti necessari per contrastare quei mazzi. Poiché i giocatori possono affrontare i mazzi principali del metagame, continuiamo a vedere movimento nel formato man mano che attaccano i mazzi migliori.

Negli ultimi mesi, Standard è stato spesso un formato che non si risolve completamente in fretta. Ci sono così tante potenziali strategie in Standard che esplorarle e perfezionarle tutte è un compito monumentale che può richiedere mesi. Sta diventando sempre più comune che nuovi mazzi vengano scoperti e inizino a far parte del metagame in ogni fase del ciclo di Standard, non solo dopo l’uscita dell’espansione. Ad esempio, mazzi come Controllo a quattro colori, e Pixie Esper dello Standard 2025, hanno raggiunto una notevole quota del metagame molto tempo dopo l’uscita delle carte usate in quei mazzi. Questo è un ottimo segno per Standard e significa che i giocatori che amano costruire mazzi possono divertirsi molto.

In annunci precedenti relativi alle carte bandite e limitate, abbiamo parlato dei problemi del metagame con Standard. Principalmente abbiamo visto che il formato è troppo veloce e una porzione troppo ampia del formato può terminare le partite troppo presto. Questi problemi persistono, ma non sono insormontabili. La crescita di Controllo a quattro colori dimostra che i mazzi lenti possono ancora avere successo in Standard. Mentre continuiamo a imparare da Standard e a migliorare nel progettare per ridurre questi problemi in futuro, non crediamo che i problemi di gioco di questo Standard siano abbastanza gravi da giustificare il bandire una carta in questo momento.

In generale, Standard è migliorato da com’era dopo il Pro Tour de I Segreti di Strixhaven. Il metagame è più variegato e il gioco più diversificato. Al momento non interverremo e continueremo a monitorare il formato mentre cambia nel corso dell’anno.

Pioneer

Scritto da Arya Karamchandani

Nessun cambiamento

Abbiamo monitorato Pioneer da quando abbiamo bandito la Lama in Acciaio di Cori e siamo contenti di come si sia sviluppato. La diversità del formato sembra ottima, con molti mazzi utilizzabili e nuove carte, come la Tavoletta della Scoperta, che creano movimento nel formato.

3 Bleachbone Verge 4 Blood Crypt 2 Deadly Cover-Up 4 Fiery Impulse 2 Flashback 2 Go for the Throat 4 Great Hall of the Biblioplex 3 Inevitable Defeat 4 Jeskai Revelation 2 Lightning Helix 1 Mistrise Village 1 Plains 1 Raugrin Triome 3 Riverpyre Verge 2 Sacred Foundry 1 Savai Triome 2 Shattered Sanctum 2 Starting Town 1 Steam Vents 4 Stock Up 1 Swamp 4 Tablet of Discovery 1 The Celestus 4 Thoughtseize 2 Together as One 2 Dovin's Veto 1 Elesh Norn, Mother of Machines 1 Inevitable Defeat 1 Lightning Helix 1 Mistrise Village 1 Pest Control 4 Rest in Peace 2 Sphinx of the Final Word 2 Thought Distortion

Il formato presenta ancora una buona distribuzione di macro-archetipi, con Cucciolo di Talpa Tasso midrange e strategie di accelerazione che stanno guadagnando importanza come i mazzi più giocati del formato, mentre mazzi combo come Turbozanna hanno subito un calo nel gioco. Le varie basi Izzet hanno continuato a ottenere ottimi risultati dopo aver bandito la Lama in Acciaio di Cori, ma la quota che occupano nel metagame è diminuita a un numero più appropriato. Non vediamo l’ora di vedere come il formato continuerà a evolversi e svilupparsi nei prossimi mesi.

Modern

Scritto da Carmen Klomparens

Nessun cambiamento

Il Pro Tour di Modern sta per iniziare e abbiamo fatto delle modifiche al formato un mesetto fa. Da allora, Modern sembra stare piuttosto bene! Sebbene nell’ultimo aggiornamento abbiamo incluso una serie di modifiche al formato, si è trattato per lo più di cambiamenti che classificherei come “manutenzione” non come “gestione di un disastro”. Invece di cercare di alterare radicalmente il panorama di Modern bandendo o reintroducendo carte, l’obiettivo dei nostri ultimi aggiornamenti era quello di affrontare la quota di metagame e il livello di potenza di alcuni dei principali protagonisti del formato, preservandone comunque l’esistenza.

Da quel momento le cose sembrano andare bene, con varie versioni di Affinità che sono tra più grandi vincitori nelle fasi iniziali di questa iterazione di Modern.

2 Claws of Gix 4 Emry, Lurker of the Loch 4 Engineered Explosives 4 Fiery Islet 2 Island 4 Kappa Cannoneer 3 Metallic Rebuke 4 Mishra's Bauble 4 Mox Opal 4 Pinnacle Emissary 1 Pithing Needle 2 Preordain 1 Shadowspear 1 Shivan Reef 1 Sink into Stupor 1 Skateboard 4 Spirebluff Canal 1 Steam Vents 3 Tormod's Crypt 4 Urza's Saga 4 Weapons Manufacturing 2 Welding Jar 1 Blood Moon 1 Boomerang Basics 3 Consign to Memory 2 Damping Sphere 1 Flusterstorm 3 Galvanic Blast 1 Hurkyl's Recall 2 Swan Song 1 Whipflare

Considerando che il mazzo esisteva già in Modern prima delle ultime rimozioni, ha senso che inizi con un po’ di vantaggio rispetto al resto del formato dopo l’annuncio del mese scorso. Anche se al momento è il mazzo de facto da giocare, gli eventi competitivi come quello vinto dalla lista Affinità sopra citata hanno mostrato un’enorme varietà nel resto della Top 8. Analizzeremo attentamente qualsiasi mazzo che inizi regolarmente con più di sei artefatti a costo zero, e Affinità Modern non fa eccezione. Tra un paio di settimane inizierà il Pro Tour di Magic: the Gathering® | Marvel Super Heroes, e sarà interessante vedere come sapranno gestire questo tipo di mazzo i migliori giocatori al mondo. Storicamente, gli elementi del sideboard di Modern sono stati ottimi nell’assorbire mazzi aggro lineari basati sulla sinergia come Affinità, ma il tempo ci dirà se sarà ancora così o se Kappa Cannoniere e Produzione di Armi sono troppo brave a schivare le carte di contromisura tradizionali.

4 Ajani, Nacatl Pariah 1 Plains 4 Arid Mesa 1 Plains 1 Dalkovan Encampment 2 Elegant Parlor 1 Mountain 4 Marsh Flats 4 Galvanic Discharge 1 Lightning Bolt 4 Guide of Souls 3 Goblin Bombardment 4 Flooded Strand 3 Fable of the Mirror-Breaker 4 Ocelot Pride 2 Blood Moon 4 Ragavan, Nimble Pilferer 1 Arena of Glory 2 Seasoned Pyromancer 1 The Legend of Roku 2 Thraben Charm 3 Voice of Victory 1 Plains 3 Sacred Foundry 1 Surgical Extraction 1 Celestial Purge 2 High Noon 3 Obsidian Charmaw 1 Boromir, Warden of the Tower 1 The Legend of Roku 1 Vexing Bauble 2 Wear // Tear 3 Wrath of the Skies

Dopo aver bandito Phlage, Titano della Furia del Fuoco, ci sono arrivate tantissime domande su Energia Boros e Intermittenza Jeskai. Per quello che vediamo, Energia Boros è una strategia con cui la gente riesce ancora a trionfare nelle Qualificazioni al Campionato Regionale e nelle Sfide di Magic Online. La configurazione esatta cambia da lista a lista, ma è proprio quell’esplorazione e quel perfezionamento che ci piace vedere nei pilastri dei formati non rotativi. Le varianti Intermittente invece, non si sono ancora stabilite su una combinazione di colori specifica, ma la maggior parte abbina carte blu a carte bianche per usare l’Enigmista Quantico, Relegare nel Ricordo e Teferi, Tessitore del Tempo.

La rimozione del Campo di Loto da Modern ha fatto diminuire leggermente Titano Amuleto portandolo a una quota più sana del metagame. Devo ammettere che ho riso quando ho visto i giocatori adattarsi immediatamente alla rimozione aggiungendo una sola copia del Globo di Zur al mazzo. Dato che Saga di Urza e Tolaria Occidentale possono prenderlo, è ancora possibile che il mazzo giochi una combo con il cimitero simile a quella che usava in precedenza. Però la Saga di Urza richiede tempo e Tolaria Occidentale non è economica da trasformare, quindi i primi indicatori suggeriscono che ciò indebolirà la strategia senza invalidarla del tutto.

Infine, ciò che abbiamo osservato bandendo l’Esplosione Violenta è che ha dato un po’ di forza ai mazzi Fine Vivente. A questo punto, la loro quota di metagame e le percentuali di vittoria rientrano ampiamente in ciò che consideriamo sano in Modern. Passi Schiaccianti non ha ancora trovato un appoggio nel formato, ma quel mazzo ci ha messo un po’ a ingranare la prima volta, e prevediamo che avrà bisogno di metagame specifici per avere successo.

Ciò detto, con la resilienza di Affinità e il livello di potenza dei mazzi sopra indicati, tutti gli occhi saranno puntati sul Pro Tour di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes ad Amsterdam. Non vedo l’ora di vedere cosa porteranno i numeri uno del gioco sulla scena globale.

Legacy

Scritto da Carmen Klomparens

Candelabro di Tawnos è bandita.

Non direi che vedere una carta essere reintrodotta e poi bandita di nuovo sia molto raro, ma di solito passano meno di 27 anni tra una e l’altra. Il Candelabro di Tawnos faceva parte dell’elenco delle carte bandite di Legacy quando il formato è stato fondato nel 1996. All’epoca si chiamava “Tipo 1.5”, poiché si trovava a metà strada tra Vintage (allora conosciuto come “Tipo 1”) e Standard (allora conosciuto come “Tipo 2”). Il primo elenco delle carte bandite di Legacy era composto da carte che erano bandite o limitate in Tipo 1 e Tipo 2.

Dopo aver bandito l’Accademia di Tolaria in Legacy, il Candelabro di Tawnos venne reintrodotto all’inizio del 1999. Grazie alla scelta di bandire la Spirale Temporale e il Vaso della Memoria, le due fonti di pesca di carte note per abusare del mana rapido all’epoca, la reintroduzione funzionò... per un po’.

1 Blue Sun's Zenith 2 Preordain 2 Misty Rainforest 4 Ponder 2 Flooded Strand 2 Polluted Delta 3 Cunning Wish 12 Island 4 Brainstorm 4 Time Spiral 3 Turnabout 2 Mind Over Matter 3 Meditate 4 Force of Will 4 Merchant Scroll 4 High Tide 4 Candelabra of Tawnos 1 Blue Sun's Zenith 3 Pact of Negation 1 Wipe Away 4 Repeal 1 Echoing Truth 1 Brain Freeze 1 Rebuild 1 Turnabout 1 Meditate 1 Intuition

Ironico, no? Scrivendo questo pezzo a 15 anni di distanza dai risultati del torneo e a 27 anni dallo scambio di bandire/reintrodurre tra il Candelabro di Tawnos e la Spirale Temporale, che sarebbero diventati uno dei mazzi più forti in Legacy non appena fossero stati nuovamente legali insieme. Eppure eccoci qua. Dopo che il Passo Falso Mentale è stata bandita e la Spirale Temporale è stata reintrodotta, i fratelli Hatfield, Alix e Jesse, si sono impegnati molto nel bilanciare la Mareggiata e hanno ottenuto un successo competitivo significativo con l’archetipo.

Con il tempo, altri giocatori hanno trovato successo con delle varianti del mazzo, anche avvicinandosi alla carta Riassetto per cercare di ottenere più ridondanza per gli effetti di STAP delle terre. Per fortuna Legacy è un formato potente che può assorbire mazzo Combo estremamente potenti.

L’ultima volta che abbiamo parlato di Legacy, abbiamo detto di tenere d’occhio le ultime versioni del Tron Incolore che stavano crescendo sempre di più nel metagame di Legacy sia per presenza che per tasso di vittoria. Da quanto possiamo vedere, quelle tendenze si sono confermate, anche in contesti con un alto grado di pressione competitiva.

4 Ancient Tomb 3 Candelabra of Tawnos 1 Cityscape Leveler 2 Disruptor Flute 1 Emrakul, the Aeons Torn 1 Expedition Map 4 Grim Monolith 4 Karn, the Great Creator 4 Kozilek's Command 1 Lotus Petal 2 Manifold Key 4 Planar Nexus 4 The One Ring 4 Trinisphere 4 Ugin, Eye of the Storms 2 Urza's Mine 2 Urza's Power Plant 4 Urza's Saga 4 Urza's Tower 4 Urza's Workshop 1 Voltaic Key 1 Argentum Masticore 2 Dismember 1 Disruptor Flute 1 Ensnaring Bridge 2 Faerie Macabre 1 Liquimetal Coating 2 Mindbreak Trap 1 Mycosynth Lattice 1 Paradox Engine 1 Tormod's Crypt 1 Torpor Orb 1 Warping Wail

Verso la fine del mese scorso, abbiamo visto due copie del Tron Incolore incontrarsi alle finali del Legacy Showcase Challenge, con un’altra copia nella Top 8. Da allora, abbiamo visto la popolazione del mazzo aumentare senza influire sul suo tasso di vittoria, il che ci preoccupa particolarmente. Crediamo che sia possibile per i mazzi Tomba Antica incolore essere una parte sana e divertente del metagame di Legacy. La traiettoria che ha preso questa versione del Tron Incolore però, ci preoccupa al punto che sentiamo la necessità di intervenire.

Il Candelabro di Tawnos è la carta che stiamo puntando perché è quella che riteniamo possa causare più problemi al formato nel lungo termine ed è quella meno probabile che renda divertente un metagame ciclico. Continuiamo a stampare motori pesca terre e carte divertenti, ma stiamo molto attenti con le carte che STAPpano le terre. Il problema principale del Candelabro è che difficilmente viene usato tranne che nei mazzo Combo troppo potenti, dove spesso è la carta con il valore più alto rispetto alle alternative nel mazzo. Temiamo che bandire le carte intorno al Candelabro porterebbe a situazioni simili in futuro. Prendiamo molto sul serio la possibilità di bandire le carte. Quando dobbiamo fare cambi simili in Legacy, spesso cerchiamo di limitare il numero totale di carte che dovremo bandire nel lungo periodo.

Inoltre, se una versione di Tron che non usa il Candelabro di Tawnos dovesse avere comunque successo in un mondo post rimozione, pensiamo che sembrerebbe un bel mondo in cui vivere. Abbiamo visto il Fulcro Planare dare forza alla Torre di Urza e compagnia in passato, il che ci fa credere che sia possibile.

Per tali ragioni, Candelabro di Tawnos è bandita.

Guardando al reto del metagame di Legacy, siamo felici di vedere il formato diversificarsi. I mazzi stanno diventando un po’ più isolati rispetto ai mazzi combo che abbiamo visto negli ultimi due anni. Rianimatore sta assumendo una forma più simile a una combo all-in, le varianti Attacco a Sorpresa stanno apparendo con creature grandi e ci sono alcuni tipi di mazzi basati su creature bianche che si muovono sul confine tra polverizzare e aggressività. Seguire il Flusso è una carta che stiamo tenendo d’occhio come successore spirituale dell’Iterazione Espressiva, ma per ora sembra essere uno strumento utile per il formato che aiuta a diminuire la pressione in una partita e a giocare un po’ più a lungo.

Infine, sappiamo che la community ha notato La Fantasticar. Non ci è sfuggito che questa sia una carta che funziona molto bene con il mana veloce e gli artefatti incolore attivatori dei formati Eternal. Ci aspettiamo che la carta abbia un impatto peggiore in Vintage che in Legacy, ma questo annuncio dovrebbe essere considerato come una dimostrazione della nostra volontà di agire rapidamente nel caso in cui una carta si riveli un evidente svantaggio per uno dei due formati.

Vintage

Scritto da Eric Engelhard

Nessun cambiamento

Vintage continua a essere uno dei miei formati di Magic preferiti ora che inizia l’estate. Seguire il Flusso e Fare Scorta continuano a giocarsela come la magia di pesca illimitata preferita, anche se alcuni mazzi continuano a dire: “Perché non tenerli entrambi?” come questo incredibile mazzo Riparatrice Grixis.

1 Ancestral Recall 1 Black Lotus 1 Bolas's Citadel 1 Brainstorm 1 Chain of Vapor 1 Demonic Tutor 1 Flooded Strand 4 Flow State 2 Flusterstorm 2 Force of Negation 4 Force of Will 1 Gitaxian Probe 2 Hexing Squelcher 1 Hullbreacher 2 Island 4 Lórien Revealed 1 Mana Crypt 1 Manifold Key 1 Mental Misstep 1 Misty Rainforest 1 Mox Emerald 1 Mox Jet 1 Mox Pearl 1 Mox Ruby 1 Mox Sapphire 1 Mystical Tutor 1 Polluted Delta 1 Scalding Tarn 1 Sol Ring 4 Stock Up 1 Thundering Falls 1 Time Vault 1 Time Walk 1 Timetwister 1 Tinker 1 Tolarian Academy 2 Underground Sea 1 Urza's Saga 1 Vampiric Tutor 1 Vexing Bauble 2 Volcanic Island 1 Yawgmoth's Will 2 Abrade 1 Dismember 2 Hullbreacher 1 Hurkyl's Recall 3 Leyline of the Void 1 Long Goodbye 1 Opposition Agent 1 Portal to Phyrexia 2 Pyroblast 1 Yixlid Jailer

I pilastri del formato esistono e sono saldi, ma c’è ampio margine di personalizzazione. E c’è anche un sacco di spazio per gli archetipi di nicchia. Avendo a disposizione quasi ogni carta di Magic esistente, giocate e interazioni sorprendenti sono la norma, non l’eccezione.

Detto questo, abbiamo scatenato qualcosa che sembra poter essere problematico in Vintage con l’uscita di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. La Fantasticar può attaccare e infliggere potenzialmente fino a 16 danni dal nulla nei primi turni. Poiché questa carta può essere lanciata subito dal mana del Laboratorio di Mishra, è esattamente il tipo di carta che viene controllata con molta attenzione. Ciò detto però, non puntiamo le carte direttamente a Vintage, ma permettiamo anche ai nostri designer di innovare e progettare le carte che ritengono più adatte alle espansioni, entro certi limiti. Questa rientrava nei limiti all’epoca, ma quei limiti vengono aggiornati continuamente e oggi potrebbe non essere più così.

Vintage può assorbire molto. Lo abbiamo visto assorbire meccaniche molto potenti, come iniziativa, senza aver bisogno di alcuna restrizione. È l’unico formato agonistico in cui puoi giocare alcune delle famose carte folli di Magic, come Incanalare Energia, Anello Solare, Riparatrice e quattro copie di Risucchia Potere e Morsa Cerebrale. Questo significa che siamo esitanti a intraprendere un’azione preventiva quando una carta sembra poter essere problematica, ma vi assicuriamo che stiamo tenendo d’occhio il formato. Se la Fantasticar dovesse diventare un problema in Vintage, non esiteremo a intervenire.

Pauper

Scritto da Gavin Verhey

Cercatore di Cielguasto è bandita.

Oggi bandiamo Cercatore di Cielguasto. Lo facciamo a causa di una combo che riguarda il Cercatore di Cielguasto e l’Arco di Occhio di Falco che può uccidere molto in fretta. Dopo aver esaminato i primi risultati, abbiamo pensato che fosse meglio intervenire su questa combo ora, piuttosto che lasciarla andare avanti per tutto luglio e permettere che influenzi alcuni dei prossimi grandi tornei Pauper.

Per maggiori informazioni leggi la nostra analisi qui.

Alchemy

Scritto da Dave Finseth

Nessun cambiamento

Stiamo monitorando un problema crescente con la dominanza dei mazzi Onniscienza nell’Alchemy al meglio di uno alimentati da Sottigliezza Acquatica e Sin, Punizione di Spira. L’abilità della Sottigliezza Acquatica di pescare nel mazzo e trovare i pezzi della combo necessari stava spingendo il mazzo oltre i nostri obiettivi di tasso di vittoria per il formato, quindi l’abbiamo ribilanciata qualche settimana fa per ridurre la sua costanza. Stiamo iniziando a vedere i giocatori abbandonare questo mazzo, ma continueremo a monitorare la situazione.

Historic

Scritto da Dave Finseth

Nessun cambiamento

Dopo la competitività sfrenata del Campionato Arena 12, ci è piaciuta molto la diversità di strategie e di costruzione dei mazzi che stiamo vedendo in questo formato. Nella Top 16 del Campionato Arena c’erano dieci mazzi e una varietà di strategie. A vincere l’evento è stato Yawgmoth Golgari, ma i mazzi rivelazione sono stati Demilich Izzet e un mazzo pensato proprio per neutralizzarlo: Mezzogiorno di Fuoco Azorius. Questi mazzi dominanti mantengono un equilibrio che permette a molti altri archetipi di prosperare, quindi non riteniamo necessario intraprendere alcuna azione al momento.

1 Thoughtseize 2 Prismatic Vista 4 Ignoble Hierarch 4 Yawgmoth, Thran Physician 4 Marionette Apprentice 2 Forest 1 Swamp 1 A-Blood Artist 1 Echoing Cavern 4 Badgermole Cub 4 Birthing Ritual 2 Delighted Halfling 1 Nurturing Peatland 1 Birds of Paradise 3 Blooming Marsh 1 A-Haywire Mite 1 Wastewood Verge 4 Overgrown Tomb 1 Yavimaya, Cradle of Growth 1 Urborg, Tomb of Yawgmoth 4 Young Wolf 1 Hapatra, Vizier of Poisons 1 Boggart Trawler 1 Sephiroth, Fabled SOLDIER 1 Chittering Illuminator 2 Boseiju, Who Endures 4 Chord of Calling 1 Phyrexian Tower 1 Endurance 1 Khalni Garden 1 Kraul Harpooner 1 Endurance 1 Skyfisher Spider 1 Surgical Extraction 1 Reclamation Sage 1 Chittering Illuminator 2 Necromentia 1 Pile On 2 Abrupt Decay 1 Force of Vigor 1 Opposition Agent 2 Thoughtseize

Timeless

Scritto da Dave Finseth

Nessun cambiamento

Con nessun archetipo che occupa più del 4% del metagame, Timeless è in ottima forma. Il ritorno dell’Archivio Mistico con I Segreti di Strixhaven ha sostenuto il mazzo Tempo Dimir con l’aggiunta di Sbalordire, offrendo una contromagia potente e un motore di pesca quando si abbina alla Progettista dell’Idroponica. Questo è esattamente il tipo di stranezze che ci piace vedere dal nostro formato più potente di MTG Arena.

4 Hydroponics Architect 4 Orcish Bowmasters 4 Psychic Frog 4 Tamiyo, Inquisitive Student 4 Brainstorm 4 Daze 4 Fatal Push 4 Force of Will 2 Snuff Out 3 Ponder 3 Treasure Cruise 1 Island 4 Misty Rainforest 4 Polluted Delta 2 Scalding Tarn 4 Strip Mine 1 Undercity Sewers 4 Watery Grave 1 Lurrus of the Dream-Den 3 Surgical Extraction 3 Stern Scolding 1 Disruptor Flute 3 Harbinger of the Seas 2 Bloodchief's Thirst 2 Spell Pierce

Brawl

Scritto da Dave Finseth

Forza di Volontà è bandita.

Sottigliezza è bandita.

Lavare Via è bandita.

Labirinto di Ugin è bandita.

Distorsione Temporale è bandita.

Manipolazione Temporale è bandita.

Vogliamo che Brawl sia un posto dove tutti i giocatori possano trovare una partita divertente, con mazzi che spaziano da un tipo Scoiattolo un po’ sciocco a strategie potenti e ottimizzate. Con l’uscita di Brawl agonistico, possiamo rendere Brawl un formato più rilassato. Significa adottare una linea più ferma contro alcuni degli stili di gioco che limitano la fattibilità complessiva di certi comandanti. Oggi vogliamo agire su tre di queste categorie di carte: mana rapido, magie gratuite e magie che danno un turno extra.

Un’accelerazione di mana efficiente crea un vantaggio strategico man mano che i giocatori aumentano le proprie risorse turno dopo turno. Quando l’accelerazione del mana è troppo veloce, limita la giocabilità dei comandanti più economici e accelera il ritmo del formato. Le carte più preoccupanti in questa categoria sono le carte incolore, poiché possono essere incluse in ogni mazzo, e le carte che non hanno un costo o una condizione significativa associata. Ad esempio, in passato abbiamo bandito Mox di Cromo e Tomba Antica. Oggi aggiungiamo il Labirinto di Ugin all’elenco. Abbiamo anche discusso la possibilità di bandire le carte che generano mana in modo esplosivo e una tantum, come Rito Oscuro e Rituale Febbrile, ma crediamo che questi effetti unici aggiungano una varietà significativa alle partite, anche quando vengono giocate usando tutte le risorse disponibili.

La quantità e la qualità della contromagia efficace sono cresciute oltre il livello che riteniamo ragionevole per Brawl. Per quanto queste magie reattive giochino un ruolo importante nel formato, il numero di opzioni disponibili per i giocatori è aumentato rapidamente nell’ultimo anno. Avere così tante magie gratuite ha cambiato fondamentalmente il momento in cui è sicuro giocare la tua mano. Per tale ragione bandiamo Forza di Volontà, Sottigliezza e Lavare Via. La nostra speranza è che, rimuovendo tre delle contromagie più potenti, il formato potrà sostenere meglio un maggior numero di comandanti che altrimenti potrebbero non averne avuto l’occasione. Stiamo osservando anche altre magie gratuite, come Spazzare Via e Forza della Negazione, ma non vogliamo apportare troppe modifiche troppo velocemente senza valutarne i risultati.

Infine bandiamo Distorsione Temporale e Manipolazione Temporale. Abbiamo valutato le carte che permettono ai giocatori di giocare turni extra senza esiliarsi e abbiamo scoperto che spesso portano a partite ripetitive. Dopo aver analizzato i dati delle partite per queste carte, abbiamo dedotto che rovinano l’esperienza di tutti i giocatori.

Questo è solo un piccolo passo verso la direzione in cui vorremmo che andasse il formato, ora che la pressione competitiva è stata rimossa. Con l’uscita di Brawl agonistico, prevediamo la necessità di un’iterazione più rapida man mano che il formato si adatta. Monitoreremo e risponderemo con cautela man mano che il formato continua a crescere.

Brawl agonistico

Scritto da Dave Finseth

Nessun cambiamento

Siccome questo è un formato del tutto nuovo, non apporteremo ulteriori modifiche per il momento. Non vediamo l’ora di vedere come i giocatori svilupperanno questo metagame competitivo nei prossimi mesi.