Oggi abbiamo condiviso un primo sguardo ai prossimi viaggi nel Multiverso di Magic: Frattura della Realtà e tre nuove espansioni in arrivo nel 2027. Ma i nostri viaggi ci portano lontano dalle sale di Hexhaven e i soli di Zhalfir. Magic è un gioco sempre più globale, e nel 2027 porteremo il nostro evento principale di Magic, il MagicCon, a quel pubblico globale. Preparati per quattro MagicCon in tre continenti, tutti in celebrazione di una community internazionale di giocatori di Magic.

Esatto, avete capito bene. Ci saranno quattro MagicCon nel 2027, incluso il primo MagicCon in Giappone! Ecco tutti i dettagli su questi MagicCon e i principali eventi agonistici. Per maggiori informazioni e i nostri piani sul futuro, dai un’occhiata a mtgfestivals.com e segui @mtgfestivals!

Programma MagicCon 2027

Libera la tua agenda e inizia a preparare i tuoi raccoglitori! Ecco tutti i MagicCon annunciati per il 2027:

MagicCon: Detroit : 26-28 febbraio 2027

: 26-28 febbraio 2027 MagicCon: Tokyo : 14-16 maggio 2027

: 14-16 maggio 2027 MagicCon: Las Vegas : 27-29 agosto 2027

: 27-29 agosto 2027 MagicCon: Amsterdam: 3-5 dicembre 2027

Ognuno di questi eventi offrirà le classiche scene e i suoni del MagicCon insieme ad alcune sorprese. Questo significa presentazioni, Pro Tour, raduni della community e tante partite di Magic. Condivideremo più dettagli su come puoi acquistare i biglietti per questi eventi in futuro. Fino ad allora, dai un’occhiata a mtgfestivals.com e segui @mtgfestivals per le ultime novità.

Programma Pro Tour 2027 e Campionato Limited di Magic

Le luci del palco splenderanno sui migliori giocatori di Magic! Ecco dove si raduneranno i nostri migliori giocatori per i Pro Tour 2027 e il 33° Campionato Mondiale di Magic:

Pro Tour Nauctis presso MagicCon: Detroit Nauctis: Il Regno Sommerso Draft e Modern Constructed 26-28 febbraio 2027

Il secondo Pro Tour del 2027 presso MagicCon: Tokyo Draft e Standard Constructed 14-16 maggio 2027

Il terzo Pro Tour del 2027 presso MagicCon: Las Vegas Draft e Standard Constructed 27-29 agosto 2027

33° Campionato Mondiale di Magic presso MagicCon: Amsterdam Draft e Standard Constructed 3-5 dicembre 2027



Ma nel 2027 ci sarà un altro incredibile evento agonistico. Lo scorso anno abbiamo visto migliaia di giocatori scontrarsi per un posto nel Campionato Limited di Magic 2027, un emozionante evento che celebra Magic Limited su un palco globale. Ora possiamo finalmente condividere che il Campionato Limited di Magic del 2027 si terrà dal 18 al 20 giugno a Minneapolis, in Minnesota.

Se vuoi competere a Minneapolis, puoi ancora qualificarti! Ci sono tanti modi per guadagnarsi un invito a questo evento, incluse Qualificazioni al Campionato Limited da tavolo ed eventi su MTG Arena. Dai un’occhiata a questo articolo per maggiori dettagli e spolvera le tue abilità in Limited!

Guardare il Pro Tour di persona è uno spasso, ma puoi godertelo anche dalla comodità di casa tua. Copriremo ogni Pro Tour, il Campionato Limited di Magic e il 33° Campionato Mondiale in diretta su twitch.tv/magic e sul canale YouTube Play MTG, con copertura scritta su Magic.gg. Qualunque modo tu scelga per seguire le partite, puoi tifare per i tuoi giocatori preferiti mentre si sfidano per il trofeo.

Più MagicCon. Più Magic. Condivideremo maggiori dettagli su tutti questi eventi in futuro, incluso come puoi ottenere i biglietti per i MagicCon 2027! E se anche tu come noi non vedi l’ora che arrivi un anno così magico, i biglietti per MagicCon: Atlanta sono ora in vendita!

Per maggiori informazioni sugli eventi futuri di Magic, dai un’occhiata a mtgfestivals.com per le ultime novità sulle più straordinarie adunanze del Multiverso. A presto!