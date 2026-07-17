Non c’è niente di simile a Magic: The Gathering. Abbiamo i migliori fan di sempre, che amano ritrovarsi per il miglior gioco del mondo. È per questo che stiamo dichiarando il 2027 come l’anno del ritrovo: vogliamo darvi molti luoghi, modi, e soprattutto, motivi per riunirvi e celebrare le uscite più amate di sempre. Oggi parliamo dei viaggi del prossimo anno nel Multiverso di Magic: tanto attesi ritorni nei mondi che già conoscete, ma anche la scoperta di angoli completamente nuovi del nostro Multiverso.

Prima di tutto, il 2027 presenterà tre espansioni del Multiverso di Magic e tre espansioni di Mondi Altrove, alternando tra i due. Questo è l’equilibrio che cerchiamo dopo il 2026, un anno di transizione. Sappiamo quanto i giocatori amino il Multiverso di Magic e per noi è lo stesso! Come si fa a non amare un posto dove una piromante ribelle può fare squadra con un guerriero leonid per fermare l’arroganza di un mago mentale? (Si vede che siamo entusiasti per Frattura della Realtà?)

E le espansioni del Multiverso di Magic per il prossimo anno sono davvero qualcosa di speciale. Sono uscite da celebrare, e non vediamo l’ora di presentare i nuovi mondi e dare il benvenuto in quelli vecchi tanto amati dai fan.

A proposito di celebrazioni, Magic si espande a livello ancora più globale con quattro MagicCon nel 2027, incluso il nostro primo MagicCon in Giappone! Ciò significa più occasioni per incontrare altri fan di Magic, raccogliere autografi e vivere il caotico e sconcertante divertimento del draft con Mystery Booster Commander Edition (che approfondiremo al Gen Con).

Ma ora basta temporeggiare. Sappiamo qual è la parte più succosa. Cosa prevede il prossimo anno? La prima espansione dell’anno ci porterà in un piano completamente nuovo, a lungo oggetto di domande da parte dei giocatori. È ora di tuffarsi in…

Nauctis: Il Regno Sommerso

(5 febbraio 2027)

Un oceano senza confini. Vaste città sommerse. Dei che comandano le correnti mentre nuotano al fianco dei loro seguaci. Questo è Nauctis, un piano ricco di salsedine e opportunità d’avventura. Nauctis: Il Regno Sommerso è l’interpretazione di Magic di un regno sottomarino pieno di ogni sorta di creatura acquiatica. Scendi al di sotto della schiuma del mare, dove incontrerai gli abitanti di Nauctis, tra cui tritoni, foche, homarid e qualche intrepido essere umano.

Mentre le tensioni ribollono tra due regni in guerra, un gruppo di eroi improbabili deve essere all’altezza della situazione, o la loro casa verrà inghiottita dalle profondità abissali dell’oceano. Le avventure attendono negli abissi marini, e i giocatori si troveranno faccia a faccia con creature temibili che vivono lontano, molto lontano dalla superficie.

Scopri cosa si cela sotto le acque quando Nauctis: Il Regno Sommerso uscirà il 5 febbraio 2027! Condivideremo maggiori dettagli sui nostri amici e nemici acquatici in futuro.

Kamigawa: La Breccia dei Titani

(4 giugno 2027)

Quando una Via dei Presagi si apre nei cieli illuminati al neon di Towashi, attraverso di essa crolla un’enorme massa di Ikoria scatenando il caos! Il popolo di Kamigawa deve unirsi per fermare i mostri di Ikoria che minacciano di calpestare, bruciare e distruggere la loro casa! Kamigawa: La Breccia dei Titani è uno scontro tra due piani iconici di Magic, e con due mondi così immensi, i nostri sviluppatori sapevano che dovevano pensare in grande. Tutto in questa espansione è esplosivo, dal design visivo dei mostri alle meccaniche che utilizzerete contro di loro. È Magic su una scala mai vista prima.

Torna a Kamigawa e sfrutta la potenza dei mecha di nuova generazione, capaci di rivaleggiare con la forza di qualsiasi titano. Gli abitanti di Kamigawa avranno bisogno di ogni aiuto possibile, perché i bestioni di Ikoria potrebbero essere la minaccia più grande che questo piano abbia mai visto. E per chi preferisce essere il mostro piuttosto che combatterli, è possibile sfruttare le proprie creature preferite di Ikoria nella battaglia per la città. Indossa l’armatura, preparati a combattere e assisti a una battaglia di dimensioni mai viste prima.

Affronta l’invasione a testa alta quando Kamigawa: La Breccia dei Titani sarà disponibile il 4 giugno 2027. Ulteriori mostri e dettagli emergeranno in futuro. Fino ad allora, avvisa il capitolo locale dei Futuristi se avvisti un ibrido tra gatto, incubo e bestia a piede libero.

Zhalfir

(1 ottobre 2027)

Il regno di Zhalfir è rientrato nel Multiverso come piano indipendente! Zhalfir metterà in mostra il suo omonimo come mai prima d’ora, rigoglioso di magia vivace e radicato nel suo glorioso passato, mentre il suo popolo trova il proprio posto nel Multiverso. Anche Teferi Akosa farà ritorno a Zhalfir, offrendo a una nuova generazione di giocatori la possibilità di incontrare il maestro della cronomanzia di Magic.

Immergiti nella bellezza di Zhalfir e sfrutta nuove e innovative forme di magia. Le menti dietro questo piano hanno creato carte particolarmente sconvolgenti, ognuna delle quali abbraccia il design visivo unico dell’interpretazione di Magic del genere afrofantasy. E poiché Zhalfir è così strettamente legato a un’era di Magic che molti giocatori hanno a cuore, ne onoriamo l’eredità in ogni aspetto dell’espansione. Questo è Magic: The Gathering come lo ricordi, realizzato con la passione e la cura della nostra filosofia di progettazione contemporanea.

Unisciti a noi per una celebrazione dell’innovazione di Magic quando Zhalfir sarà disponibile il 1° ottobre 2027. Per ora stiamo tenendo i dettagli in una bolla temporale, ma condivideremo ulteriori informazioni sull’espansione in futuro.

I nostri prossimi passi nel Multiverso

Le nostre avventure su Nauctis, Kamigawa e Zhalfir sono solo un assaggio di ciò che abbiamo in programma per Magic. Non vediamo l’ora di condividere il nostro amore per Magic, i suoi personaggi, mondi e tradizioni, per tutto il 2027. Ma per ora, puntiamo lo sguardo su Frattura della Realtà e sull’Ecoversо, dove potrai vedere versioni familiari, e non, dei tuoi personaggi preferiti di Magic.

Condivideremo ulteriori dettagli su tutte queste espansioni in futuro, quindi tieni d’occhio DailyMTG e i nostri canali social. E se vuoi vedere le ultime rivelazioni di persona, partecipa a uno dei prossimi MagicCon! Sono il luogo perfetto per celebrare le storie e le espansioni che ami insieme agli altri giocatori di Magic.

Grazie per aver presenziato a questo viaggio nel Multiverso. Ci vediamo dall’altra parte delle Vie dei Presagi!