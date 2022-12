Accorri e spargi la voce! Ammira le meraviglie del Secretorium Superdrop del Dr. Lair! Rimarrai sbalordito dalla varietà di terre, dalle plurisillabe alle ultraterrene! Stupisciti con gli incredibili incantesimi presi in prestito dal famoso Archivio Mistico di Strixhaven! È c’è di più: musica dal vivo!

Quali deliziose raccolte di carte di Secret Lair sceglierai oggi? Esamina tutta la mercanzia e unisciti a noi alla pagina secretlair.wizards.com tra le 9:00 del 26 aprile e le 9:00 del 28 maggio (orario del Pacifico) per preordinare tutte le meraviglie in esposizione.

CULTURE SHOCKS: BANT

Contenuto:

1 Breeding Pool con illustrazione alternativa

1 Hallowed Fountain con illustrazione alternativa

1 Temple Garden con illustrazione alternativa

Prezzi:

$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

*IVA inclusa

Il Multiverso di Magic ospita una grande varietà di strani e magnifici piani. In questa serie di drop Culture Shock, abbiamo selezionato dieci piani da visitare e celebrare con nuove illustrazioni “shockland”. Questo drop, in verde, bianco e blu, visita Kylem, Nuova Phyrexia e Theros, amorevolmente illustrati da Aleksi Briclot, Ruxing Gao e Tyler Jacobson.

CULTURE SHOCKS: ESPER

Contenuto:

1 Godless Shrine con illustrazione alternativa

1 Hallowed Fountain con illustrazione alternativa

1 Watery Grave con illustrazione alternativa

Prezzi:

$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

*IVA inclusa

Il Multiverso di Magic ospita una grande varietà di strani e magnifici piani. In questa serie di drop Culture Shock, abbiamo selezionato dieci piani da visitare e celebrare con nuove illustrazioni “shockland”. Questo drop, in bianco, blu e nero, visita Amonkhet, Kylem e Ixalan, amorevolmente illustrati da Alayna Danner, Ruxing Gao e Victor Adame Minguez.

CULTURE SHOCKS: GRIXIS

Contenuto:

1 Blood Crypt con illustrazione alternativa

1 Steam Vents con illustrazione alternativa

1 Watery Grave con illustrazione alternativa

Prezzi:

$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

*IVA inclusa

Il Multiverso di Magic ospita una grande varietà di strani e magnifici piani. In questa serie di drop Culture Shock, abbiamo selezionato dieci piani da visitare e celebrare con nuove illustrazioni “shockland”. Questo drop, in rosso, nero e blu, visita Dominaria, Innistrad e Ixalan, amorevolmente illustrati da John Avon, Seb McKinnon e Victor Adame Minguez.

CULTURE SHOCKS: JUND

Contenuto:

1 Blood Crypt con illustrazione alternativa

1 Overgrown Tomb con illustrazione alternativa

1 Stomping Ground con illustrazione alternativa

Prezzi:

$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

*IVA inclusa

Il Multiverso di Magic ospita una grande varietà di strani e magnifici piani. In questa serie di drop Culture Shock, abbiamo selezionato dieci piani da visitare e celebrare con nuove illustrazioni “shockland”. Questo drop, in verde, rosso e nero, visita Fiora, Innistrad e Tarkir, amorevolmente illustrati da Daarken, Seb McKinnon e Adam Paquette.

CULTURE SHOCKS: NAYA

Contenuto:

1 Sacred Foundry con illustrazione alternativa

1 Stomping Ground con illustrazione alternativa

1 Temple Garden con illustrazione alternativa

Prezzi:

$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

*IVA inclusa

Il Multiverso di Magic ospita una grande varietà di strani e magnifici piani. In questa serie di drop Culture Shock, abbiamo selezionato dieci piani da visitare e celebrare con nuove illustrazioni “shockland”. Questo drop, in rosso, verde e bianco, visita Kaladesh, Tarkir e Theros, amorevolmente illustrati da Daarken, Tyler Jacobson e Magali Villeneuve.

THE FULL-TEXT LANDS

The Full-Text Lands è disponibile in versione foil e non foil.

Contenuto:

1x Full-text Plains

1x Full-text Island

1x Full-text Swamp

1x Full-text Mountain

1x Full-text Forest

Prezzi:

Non Foil: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

Foil: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00

*IVA inclusa

Le terre di Magic sono note per i loro stupendi paesaggi e le maestose ambientazioni esotiche. Secondo noi è uno spreco. Uno spreco! Da troppo tempo queste magnifiche illustrazioni hanno messo in ombra la parte più emozionante del gioco: un sistema di regole estremamente dettagliato che ci indica esattamente come giocare! Con le illustrazioni di ASSOLUTAMENTE NESSUNO, le Full-Text Lands analizzano gli ingranaggi segreti delle terre base. Esprimi il tuo amore per le regole e nient’altro con le terre più esplicative che il gioco abbia mai visto!

OUR SHOW IS ON FRIDAY, CAN YOU MAKE IT?

Contenuto:

1 Decree of Pain disegnata a mano

1 Gamble disegnata a mano

1 Nature’s Lore disegnata a mano

1 Preordain disegnata a mano

1 Wrath of God disegnata a mano

Prezzi:

$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

*IVA inclusa

Ehilà. Questo venerdì facciamo spettacolo al Carnario Rakdos, e sarebbe mitico se partecipassi. Oh no, al banchetto del merchandising c’è già Fblthp, non dovrai occupartene tu. Sarebbe semplicemente bello vederti tra il pubblico, sai? Tu ti scateni, la gente intorno a te si scatena, tutti si divertono. Chi altri ci sarà? Beh, ecco. Giusto delle fantastiche carte disegnate a mano da Ian Jepson, Sam McKenzie, Jermaine Rogers, Jeff Soto e Alexis Ziritt. Allora, verrai? Grande! Ci dai una mano a caricare? Aspetta, dove stai andando?

SHOWCASE: STRIXHAVEN

Showcase: Strixhaven è disponibile in versione foil e non foil.

Contenuto:

1 All Is Dust in stile vetrina

1 Artifact Mutation in stile vetrina

1 Drown in the Loch in stile vetrina

1 Fire Covenant in stile vetrina

1 Fractured Identity in stile vetrina

1 Fracturing Dust in stile vetrina

Prezzi:

Non Foil: $29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

Foil: $39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00

*IVA inclusa

Nel cuore dell’Università di Strixhaven risiede il Biblioplex, un’enorme biblioteca ricca di antiche pergamene e tomi arcani. Una delle sua ali più grandi è l’Archivio Mistico, che si dice contenga una copia di ogni magia mai creata nel Multiverso. Forse hai già dato un’occhiata ai suoi contenuti nell’espansione Strixhaven, ma i suoi segreti sono innumerevoli. Questo drop contiene altre sei magie con il bordo in stile vetrina dell’Archivio Mistico, illustrate da Rovina Cai, Anato Finnstark, Justin e Alexis Hernandez, Minttu Hynninen e Dominik Mayer.

SUPERSHOCK BUNDLE

Contenuto:

1 Culture Shocks: Bant

1 Culture Shocks: Esper

1 Culture Shocks: Grixis

1 Culture Shocks: Jund

1 Culture Shocks: Naya

Prezzi:

$119.99 / €129.99* / £119.99* / CN¥998.00

*IVA inclusa

Esplora gli innumerevoli angoli del Multiverso (beh, tutti e dieci) con questo bundle contenente tutti e cinque i drop di shockland. Una scelta di colori a portata di mano!

VORACIOUS READER BUNDLE

The Voracious Reader Bundle è disponibile in versione foil e non foil.

Contenuto:

10x The Full-Text Lands

Prezzi:

Non Foil: $239.99/€279.99*/£239.99*/CN¥1908.00

Foil: $319.99/€359.99*/£319.99*/CN¥2508.00

*IVA inclusa

Amanti dei testi, gioite! Aumenta notevolmente il numero di parole della tua collezione con dieci copie del drop di Secret Lair Full-Text Lands! Sono dieci copie di ogni terra base in tutta la loro prolissa gloria. Sei senza parole, vero? Non preoccuparti, ne farai presto il pieno.

THE MAIN EVENT BUNDLE

Ecco ciò per cui sei qui: una per ogni tipo delle migliori esibizioni del Dr. Lair. Questo bundle ha tutto. Ogni drop contiene sia foil che non foil (se disponibili), tue per sempre. Potrai custodire queste meraviglie a casa e per la tua collezione! Ammira:

Contenuto:

1 Culture Shocks: Bant

1 Culture Shocks: Esper

1 Culture Shocks: Grixis

1 Culture Shocks: Jund

1 Culture Shocks: Naya

1 The Full-Text Lands

1 The Full-Text Lands Foil Edition

1 Our Show Is on Friday, Can You Make It?

1 Showcase: Strixhaven

1 Showcase: Strixhaven Foil Edition

Prezzi:

$259.99/€299.99*/£259.99*/CN¥1998.00

*IVA inclusa

Riscatto in MTG Arena: Un (1) codice utilizzabile una volta per ottenere una (1) bustina a tema “Showcase: Strixhaven” (potrebbe essere disponibile in seguito per l’acquisto in MTG Arena).

Porta a casa la meraviglia

Scopri qualcosa che non sapevi di volere prima che sia troppo tardi con Dr. Lair’s Secretorium Superdrop. Visita la pagina secretlair.wizards.com tra le 9:00 del 26 aprile e le 9:00 del 28 maggio (orario del Pacifico) per preordinare le tue curiosità preferite provenienti da tutto il Multiverso!