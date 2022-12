Data dell’annuncio: 21 ottobre 2019

Standard:

Campo dei Morti è bandita.

Pauper:

Astrolabio di Arcum è bandita.

Data di applicazione versione cartacea: 25 ottobre 2019

Data di applicazione in MTG Arena: 24 ottobre 2019

Data di applicazione in Magic Online: 21 ottobre 2019

L’elenco di tutte le carte bandite e limitate, suddivise per formato, è disponibile qui.

Prossimo annuncio sulle carte bandite e limitate: 18 novembre 2019

Standard:

Dall’ultima rotazione di Standard, uno dei mazzi più forti e ricorrenti nel metagame è un archetipo “ramp” che usa Golos, Pellegrino Instancabile per trovare il Campo dei Morti. Il mazzo non solo detiene un’alta percentuale di vittorie e una parte importante del metagame, ma ha anche ridotto la gamma di strategie competitive in Standard.

L’abilità del Campo dei Morti di produrre un flusso costante di pedine Zombie con un investimento minimo in termini di risorse si traduce in una condizione di vittoria spesso inevitabile nelle partite più lunghe. I mazzi di controllo tradizionali e gli altri mazzi ramp, che normalmente tendono a prendere il sopravvento a partita inoltrata, si trovano particolarmente in difficoltà. Sul versante opposto, l’ampio ventaglio di strumenti contro gli aggro e la rapidità di sviluppo permettono al mazzo di difendersi contro le strategie più tradizionali improntate all’attacco, prima di inondare il campo di battaglia con pedine Zombie da schierare in difesa. Tutto questo ha spinto il metagame verso posizioni estreme: solo archetipi rossi iper-aggressivi e mazzi che schierano diversi planeswalker riescono ad ottenere ripetutamente dei buoni risultati contro i mazzi Campo dei Morti.

Il Campo dei Morti, inoltre, causa una serie di ulteriori problemi al metagame, al di là della pura potenza strategica della carta. La natura ripetitiva e cumulativa del suo effetto fa sì che le partite abbiano spesso uno svolgimento simile e predeterminato. Per molti archetipi è difficile interagire con una terra, limitando ulteriormente la capacità di adattamento del metagame. Infine, il vantaggio a lungo termine fornito dal Campo dei Morti conduce a partite spesso prolungate. Abbiamo osservato una crescita evidente tanto nel numero di incontri che raggiungono il tempo limite nei tornei della versione cartacea, quanto nella durata media delle partite online.

I mazzi ramp con Campo dei Morti al Mythic Championship V rappresentavano il 42% del totale, e mantengono un’elevata frequenza di gioco e di vittorie su MTG Arena e Magic Online. A causa della forza e la prevalenza dell’archetipo, l’effetto di distorsione sul metagame e le situazioni di gioco indesiderate che tende a creare, la carta Campo dei Morti è bandita in Standard.

Vogliamo sottolineare che i risultati del Mythic Championship V non hanno determinato questa decisione. Le modifiche all’elenco di carte bandite e limitate richiedono un certo tempo: è necessario raccogliere e analizzare grandi quantità di dati, discutere fino a raggiungere una decisione, e infine trasmettere tale decisione ai nostri partner nel campo delle regole, del gioco digitale e del gioco organizzato. Quindi, anche se il metagame del Mythic Championship V e immediatamente precedente ha influenzato la nostra decisione, non si tratta di una reazione diretta ai risultati dell’evento. Al momento di considerare la lista di carte bandite e limitate, un singolo torneo viene sempre esaminato come parte di un contesto più esteso.

Per finire, siamo a conoscenza di altri potenziali problemi del formato Standard discussi dalla community; in particolare, la rapida entrata in campo dei planeswalker e il predominio del verde in diversi archetipi. Continueremo a monitorare le condizioni dell’ambiente di gioco, ma al momento e prima di ulteriori valutazioni, riteniamo opportuno permettere al metagame di adattarsi all’assenza del Campo dei Morti. È sempre preferibile che siano le scelte dei giocatori in fatto di costruzione del mazzo e di metagame a causare l’evoluzione dell’ambiente di gioco, piuttosto che gli interventi dall’alto. Questa è sempre stata la nostra filosofia.

Pauper

Dopo l’uniformazione della gamma di carte a disposizione di Magic Online e della versione cartacea, avvenuta qualche mese fa, abbiamo lasciato al metagame un po’ di tempo per adattarsi. Nel frattempo, l’Astrolabio di Arcum si è diffuso enormemente fra gli archetipi Pauper.

A causa della natura delle carte utilizzabili in Pauper, trovare fonti affidabili di mana multicolore è da sempre un problema per molti mazzi. L’Astrolabio di Arcum ha modificato profondamente questa dinamica, diventando l’unica scelta di fatto possibile per il “color fixing”. La carta viene adottata da molti mazzi per le proprie esigenze in termini di mana colorato, ma offre vantaggi ulteriori in quanto artefatto economico e in grado di produrre un vantaggio carte. In certa misura, il metagame è diventato una selezione dei migliori mazzi con Astrolabio di Arcum.

In particolare, abbiamo osservato mazzi Skred da tre colori o più conquistare una parte sostanziale del metagame, occupando a volte il 15-20% del totale di partecipanti a un torneo, con una percentuale di vittorie superiore al 55%. L’Astrolabio di Arcum non solo offre a questi mazzi una base di mana multicolore affidabile, ma entra in sinergia con la Pescatrice Volante Kor, il Mago dei Gingilli, Effimerare ed altri effetti di entrata nel campo di battaglia, permettendo di sopraffare gli avversari tra vantaggio carte e rimozioni singole. Inoltre, i mazzi con Falco Luccicante rosso-bianchi hanno mantenuto una percentuale di vittorie elevata, generando vantaggio carte allo stesso modo, ma con una strategia complessivamente più aggressiva.

A causa della prevalenza nel metagame e la percentuale di vittorie dei mazzi con Astrolabio di Arcum nel formato, la carta Astrolabio di Arcum è bandita in Pauper. Sotto questo strato superficiale di mazzi con Astrolabio di Arcum, rileviamo una salutare varietà nel metagame Pauper, e saremo lieti di continuare a sostenere il formato nella sua evoluzione.