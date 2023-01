L'invasione Phyrexiana del Multiverso inizierà un po' prima questo fine settimana con le buste per draft di Dominaria Remastered. Come hanno notato molti fan durante gli eventi di anteprima nei negozi del Wizards Play Network di tutto il mondo, alcune buste per draft di Dominaria Remastered contenevano un accenno di Phyrexia, soprattutto carte rare della prossima espansione Phyrexia: Tutto Diverrà Uno.

Pur essendo una mossa tipicamente Phyrexiana, sappiamo che per molti fan sia stata una sorpresa. Dunque, se chiunque abbia comprato buste per draft di Dominaria Remastered non fosse soddisfatto dell'acquisto a causa dell'imminente follia Phyrexiana, è possibile contattare il servizio clienti.

Nel frattempo, seguendo l'esempio della resistenza dei coraggiosi Mirran, nemmeno noi ci inchineremo davanti all'invasione Phyrexiana. Il debutto di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno verrà trasmesso la prossima settimana il 17 gennaio a partire dalle 9:00 PT (12:00 ET) su twitch.tv/magic e sul canale ufficiale di YouTube di Magic e in seguito verrà trasmessa la stagione di anteprime. Chiunque volesse potrebbe trovare già immagini delle carte rare, ma noi abbiamo scelto di mantenere l'esperienza dell'anteprima per il tanto atteso ritorno a Nuova Phyrexia. Inoltre, le varianti delle buste divertenti non sono ancora state rivelate e sono delle vere opere d'arte.

Collegati il 17 gennaio per partecipare all'anteprima di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno (quella vera). Nel frattempo, faremo il possibile per limitare la prossima ondata di invasione Phyrexiana.