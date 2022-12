I più grandi guerrieri, avventurieri ed esploratori si distinguono sul campo di battaglia e sui territori conquistati innalzando stendardi su cui campeggiano i loro simboli e colori. Questi vessilli vengono sbandierati con orgoglio per incutere soggezione o timore. E proprio come l’occhio dei Jeskai o la maschera bicolore dei Rakdos, quei simboli rappresentano sempre una caratteristica legata al territorio, al baluardo o all’eroe che li esibiscono.

Nel corso della storia di Magic, ci sono stati momenti in cui si è creato un divario tra la realtà del marchio e ciò che era rappresentato sul suo “stendardo”, ovvero il logo. L’anno scorso abbiamo avuto la sensazione che il divario stesse diventando incolmabile, quindi abbiamo deciso di prendere provvedimenti, progettando un nuovo logo che riflettesse la nostra lunga storia e mettesse al contempo in risalto le caratteristiche che rafforzeranno il marchio per il futuro. Si tratta della terza evoluzione del logo di Magic. Come nei due casi precedenti, questo cambiamento influisce sull’intera linea di prodotti e su tutti i materiali promozionali del marchio, con una grande eccezione: il retro delle carte fisiche di Magic. Non abbiamo intenzione di apportare modifiche al retro delle carte stampate né ora né in futuro, o di impedirti di collezionare e mischiare carte provenienti da tutte le espansioni e le ere.

La progettazione di un nuovo logo risulta forzata se realizzata unicamente per risvegliare l’interesse per un marchio in declino. Una modifica di questo tipo ha ragione di esistere solo quando ha lo scopo di riflettere l’evoluzione, completata o in corso, delle qualità di un marchio. Ogni nuovo logo di Magic è stato progettato in risposta allo sviluppo del marchio.

Agli inizi, nel lontano 1993, il marchio e il suo stendardo erano in perfetta sintonia. Magic ha iniziato il suo percorso come gioco di carte con un’eclettica grafica basata su elementi fantasy tradizionali e un idoneo logo disegnato a mano.

1993-1999

Pochi anni dopo, Magic è diventato uno dei giochi di punta nella nuova categoria che aveva contribuito a creare. In quel periodo, anche la progettazione del gioco e della grafica hanno raggiunto nuovi traguardi. Il semplice logo azzurro non rispecchiava più le prerogative e la raffinatezza del marchio. Nel 1999, l’immagine è stata quindi aggiornata per la prima volta, proponendo una versione più decisa ed energica rispetto all’originale dall’elevata componente fantasy.

1999-2015

Nei primi anni 2000, Magic era senza ombra di dubbio il miglior gioco di strategia del mondo, ma aveva obiettivi ancora più ambiziosi. Il marchio si stava consolidando, ampliando gli orizzonti e accentuando il carisma di personaggi e mondi destinati a lasciare il segno, presentati con illustrazioni di altissimo livello e un’estetica fantasy più moderna. Nel 2015, il logo è stato ulteriormente modificato per riflettere l’evoluzione della qualità grafica e inglobare un nuovo elemento del marchio che denota entusiasmo e potere: la tonalità “arancione mitico”.

2015-2018

Il logo rivisto del 2015, tuttavia, non era destinato a durare a lungo. Per diversi motivi, non era una rappresentazione abbastanza fedele dell’essenza fantasy moderna del marchio. La grafica di Magic trae ispirazione da diverse culture e meraviglie del nostro mondo, ma è anche l’espressione di una fervida immaginazione, che va ben oltre l’estetica fantasy di stampo medievale su cui si basava il logo originale. Inoltre, Magic è sempre più incentrato su elementi distintivi, come i Planeswalker e i mondi concettuali in cui si muovono: i pilastri di un marchio che non rappresenta solo un gioco, bensì una fonte di intrattenimento con molteplici aspetti.

2018 e anni a venire

Avevamo bisogno di uno stendardo da poter associare con orgoglio a tutti i mondi e le tematiche di Magic per la versione da tavolo e digitale del gioco, le app, la narrativa, i prodotti per la moda e lo stile, le animazioni e lo streaming in diretta, e qualsiasi altra sorpresa ci riservi il futuro. Era chiaro che serviva qualcosa di più audace che una semplice rivisitazione del logo originale. Con uno sguardo al passato e uno al futuro, abbiamo compiuto un grande passo.

Siamo entusiasti dei potenti elementi visivi di questo nuovo luogo, primo fra tutti il simbolo dei Planeswalker. Per noi ha giocato un ruolo fondamentale sin dalla sua creazione, passando da elemento accessorio a componente di spicco, fino a rivestire un ruolo “ufficiale” all’interno del marchio. Continuerà ad apparire da solo sui prodotti che richiedono un marchio con più stile, come gli indumenti e i materiali in esclusiva per il Comic-Con di San Diego. Più spesso verrà associato al logotipo, come illustrato sopra.

Forse hai già avuto modo di vedere il suo “alter ego”: il logo di Magic: The Gathering Arena. Insieme offrono una dimostrazione della flessibilità del nuovo sistema di logotipi, con il simbolo dei Planeswalker che funge da sostegno ed espressione secondaria del logo. Tieni gli occhi aperti: in futuro questo logotipo alternativo verrà affiancato al simbolo dei Planeswalker creando un marchio distintivo associato a nuove forme di intrattenimento e nuovi giochi basati sui mondi di Magic.

D’ora in poi, preparati a vedere il nuovo logo di Magic: The Gathering Arena ovunque il gioco venga rappresentato ufficialmente. Il nuovo logo di Magic: The Gathering verrà utilizzato per tutti i prodotti e i materiali promozionali del marchio da marzo 2018, con l’uscita di Dominaria. L’inizio del 2018 rappresenterà anche un punto di svolta per i festeggiamenti del 25° anniversario di Magic, a partire dal quale l’attenzione non sarà focalizzata sui grandi momenti della nostra storia, bensì sui traguardi che ci prefiggiamo di raggiungere in futuro.