Spassiamocela nella ferocia e nel glamour dell’età dell’oro di Strade di Nuova Capenna con un nuovo Superdrop che non teme alcun rivale. Ci saranno moltissime carte dorate leggendarie, artisti di talento e magnifiche carte per mancini, il tutto in unico posto: il glorioso Superdrop di aprile 2022!

Per unirti all’azione, passa a trovarci e sussurra la parola d’ordine Secret Lair al guardiano per preordinare il Superdrop di aprile 2022, tra le 18:00 CET dell’11 aprile e le 18:00 CET del 9 maggio. Presto, prima che l’opportunità svanisca!

SHOWCASE: STREETS OF NEW CAPENNA

Showcase: Streets of New Capenna è disponibile soltanto in formato foil dorato.

Contenuti :

1 Atraxa, Praetors’ Voice in foil dorato in stile vetrina

1 Breya, Etherium Shaper in foil dorato in stile vetrina

1 Yidris, Maelstrom Wielder in foil dorato in stile vetrina

Prezzo :

$49,99/€54,99*/£49,99*/CN¥398,00/SG$73,88

Riscatto in MTG Arena**:

Un (1) codice utilizzabile una volta per tre (3) bustine protettive a tema Showcase: Streets of New Capenna (le bustine potrebbero essere disponibili in seguito per l’acquisto in MTG Arena).

I giorni scorrono in fretta nella vissuta metropoli di Nuova Capenna. Qui il crimine paga sempre e gli affari vanno alla grande. Non sappiamo bene come siano arrivate qui, ma in qualche modo tre delle leggende più amate di Magic si sono trovate invischiate in uno scenario a dir poco insolito. Come si comporteranno Atraxa, Breya e Yidris sulle perfide strade di Nuova Capenna? Julie Dillon, Krharts e Tom Roberts hanno qualche idea e, ora, puoi fartene una anche tu. Queste carte presentano lo stupendo trattamento foil dorato dell’espansione Strade di Nuova Capenna, il genere di look che non passa inosservato.

Nota: questo drop è disponibile solo in foil dorato.

SPECIAL GUEST: MATT JUKES

Special Guest: Matt Jukes è disponibile in foil tradizionale e in non foil.

Contenuti :

1 Glacial Fortress senza bordo

1 Drowned Catacomb senza bordo

1 Dragonskull Summit senza bordo

1 Rootbound Crag senza bordo

1 Sunpetal Grove senza bordo

Prezzo :

Non foil: $ 29,99 / € 34,99* / £ 29,99* / CN¥ 238,00 / SG$ 43,88

Foil: $ 39,99 / € 44,99* / £ 39,99* / CN¥ 318,00 / SG$ 58,88

Abbiamo già visitato in passato queste checkland alleate, ma non ricordavamo avessero quest’aspetto. L’artista contemporaneo Matt Jukes è famoso per i suoi panorami astratti capaci di carpire l’essenza di terre ripescate da ricordi fumosi. Aggiungi queste terre al tuo mazzo o alla tua collezione per raggiungere luoghi mai visti prima ma, al contempo, familiari.

ARTIST SERIES: MAGALI VILLENEUVE

Artist Series: Magali Villeneuve è disponibile in foil tradizionale e non foil.

Contenuti :

1 Mother of Runes

1 Death’s Shadow

1 Elvish Mystic

1 Forest

Prezzo :

Non foil: $ 29,99 / € 34,99* / £ 29,99* / CN¥ 238,00 / SG$ 43,88

Foil: $ 39,99 / € 44,99* / £ 39,99* / CN¥ 318,00 / SG$ 58,88

Riscatto in MTG Arena**:

Un (1) codice utilizzabile una volta per quattro (4) bustine protettive a tema Artist Series: Magali Villeneuve (le bustine potrebbero essere disponibili in seguito per l’acquisto in MTG Arena).

Se negli ultimi dieci anni o più hai posato gli occhi su qualche opera fantasy, probabilmente hai già visto qualcuno dei capolavori di Magali. Da abitanti dai lineamenti eleganti a intricate lande dai dettagli incredibili, è facile capire perché l’arte di Magali sia tanto apprezzata nel genere. Considerate le oltre 100 illustrazioni che Magali ha realizzato per Magic, questa Artist Series era deliziosamente inevitabile. Magali ha inoltre collaborato con noi per i testi narrativi di queste carte, e ciascuno di essi rispecchia il processo artistico che l’artista ha seguito durante la realizzazione delle opere. Queste carte saranno uno splendido pezzo forte per qualsiasi mazzo o collezione. Ottienile oggi stesso!

ARTIST SERIES: SIDHARTH CHATURVEDI

Artist Series: Sidharth Chaturvedi è disponibile in foil tradizionale e non foil.

Contenuti :

1 Nomad Outpost

1 Island

1 Concordant Crossroads

1 Ghost Quarter

Prezzo :

Non foil: $ 29,99 / € 34,99* / £ 29,99* / CN¥ 238,00 / SG$ 43,88

Foil: $ 39,99 / € 44,99* / £ 39,99* / CN¥ 318,00 / SG$ 58,88

Riscatto in MTG Arena**:

Un (1) codice utilizzabile una volta per quattro (4) bustine protettive a tema Artist Series: Sidharth Chaturvedi (le bustine potrebbero essere disponibili in seguito per l’acquisto in MTG Arena).

Sidharth Chaturvedi ha una storia da raccontare. Ciascuna delle sue carte potrebbe dare vita a un romanzo. La luce, le espressioni, le pose: ognuno di questi elementi è una storia a sé. Quando abbiamo chiesto a Sidharth di concederci l’onore di un’Artist Series, ci ha chiesto se le sue quattro carte avrebbero potuto narrare una storia. La vicenda che raccontano è un viaggio pieno di dolore, fatica e successo. Sidharth ci ha persino aiutati a stendere i testi narrativi per fare in modo che la sua storia venisse raccontata così come l’aveva immaginata. Certo, possono esserci diverse interpretazioni della storia, ma siamo tutti d’accordo su una cosa: queste carte sono impreziosite da illustrazioni talmente sognanti che ogni rivisitazione delle loro vicende diventa un piacere.

ARTIST SERIES: WAYNE REYNOLDS

Artist Series: Wayne Reynolds è disponibile in foil tradizionale e non foil.

Contenuti :

1 Sram, Senior Edificer

1 Balthor the Defiled

1 Torbran, Thane of Red Fell

1 Depala, Pilot Exemplar

Prezzo :

Non foil: $ 29,99 / € 34,99* / £ 29,99* / CN¥ 238,00 / SG$ 43,88

Foil: $ 39,99 / € 44,99* / £ 39,99* / CN¥ 318,00 / SG$ 58,88

Riscatto in MTG Arena**:

Un (1) codice utilizzabile una volta per quattro (4) bustine protettive a tema Artist Series: Wayne Reynolds (le bustine potrebbero essere disponibili in seguito per l’acquisto in MTG Arena).

Wayne Reynolds ha iniziato a realizzare illustrazioni per Magic nel primissimo blocco di Kamigawa, e da allora il suo stile è stato sinonimo del gioco. C’è tensione in ciò che crea, sia nelle opere dalla dinamicità irruenta che nei momenti di calma riflessione. L’arte di Wayne sembra essere sempre pronta a saltare fuori dalle carte e balzare da una parete all’altra della stanza. Per questa Artist Series, Wayne ha chiesto di illustrare dei nani, e che nani ha tirato fuori! Ci ha dato anche una mano con il testo narrativo! Robusti, affidabili e incisivi come un pugnale, questi nani sono pronti a scendere in prima linea nel tuo mazzo o collezione.

FINALLY! LEFT-HANDED MAGIC CARDS

Finally! Left-Handed Magic Cards è disponibile sia in versione foil tradizionale che non foil.

Contenuti :

1 Left-Handed Sisay, Weatherlight Captain

1 Left-Handed Empress Galina

1 Left-Handed Geralf’s Messenger

1 Left-Handed Rograkh, Son of Rohgahh

1 Left-Handed Garruk, Caller of Beasts

Prezzo :

Non foil: $ 29,99 / € 34,99* / £ 29,99* / CN¥ 238,00 / SG$ 43,88

Foil: $ 39,99 / € 44,99* / £ 39,99* / CN¥ 318,00 / SG$ 58,88

Riscatto in MTG Arena**:

Un (1) codice utilizzabile una volta per cinque (5) bustine protettive a tema Finally! Left-Handed Magic Cards (le bustine potrebbero essere disponibili in seguito separatamente per l’acquisto in MTG Arena).

Quando Magic è nato, nei primi anni ’90, l’idea era di realizzare due tipi di bordi: uno per i giocatori destrorsi e uno per i mancini. Purtroppo, dato il budget limitato, vennero prodotti solo i bordi per destrorsi, e il gioco venne etichettato come prodotto per ambidestri. Crediamo che sia ora di porre rimedio a questo tiro mancino (o meglio, destrorso). Mai più i nostri giocatori saranno costretti a giocare con carte per destrorsi poco adatte a loro! Questo è Magic come doveva essere, con cinque dei mancini più forti a fare da araldi, illustrati con maestria da Volkan Baga, Jesper Ejsing, Andrew Mar, Chris Seaman e Matt Stewart.

Pesce d’aprile! Questa storia ce la siamo inventati di sana pianta, ma le carte ci sono davvero. Non perderti questo drop per il tuo mazzo o collezione e avrai un ottimo argomento con cui rompere il ghiaccio fino a quando non aggiorneremo il gioco e realizzeremo questi bordi anche per tutte le altre espansioni. Anche quest’ultima affermazione è un altro d’aprile. Forse.

JUST SOME TOTALLY NORMAL GUYS

Just Some Totally Normal Guys è disponibile in foil tradizionale e non foil.

Contenuti :

1 Void Winnower senza bordo

1 Goblin Settler senza bordo

1 Collector Ouphe senza bordo

1 Vengevine senza bordo

Prezzo :

Non foil: $ 29,99 / € 34,99* / £ 29,99* / CN¥ 238,00 / SG$ 43,88

Foil: $ 39,99 / € 44,99* / £ 39,99* / CN¥ 318,00 / SG$ 58,88

Riscatto in MTG Arena**:

Un (1) codice utilizzabile una volta per quattro (4) bustine protettive a tema Just Some Totally Normal Guys (le bustine potrebbero essere disponibili in seguito per l’acquisto in MTG Arena).

Sono loro! Dei tizi qualunque in cui ci siamo imbattuti. Li ha realizzati Roman Klonek. Delle persone di tutti i giorni che si sono ritrovate in un mondo folle e fantastico e stanno facendo del loro meglio per tirare avanti. Se li inserirai nel tuo mazzo o collezione, anche lì faranno del loro meglio per aiutarti. È come si dice: in ogni gruppo di amici c’è un Void Winnower, una Goblin Settler, un Collector Ouphe e delle Vengevine. Tu quale sei? Taggati e faccelo sapere su Twitter con #MTGSLD!

NON-STOP, NON-FOIL BUNDLE

Contenuti :

1 Artist Series: Magali Villeneuve

1 Artist Series: Sidharth Chaturvedi

1 Artist Series: Wayne Reynolds

1 Finally! Left-Handed Magic Cards

1 Just Some Totally Normal Guys

1 Special Guest: Matt Jukes

Prezzo :

$148,99/€174,99*/£148,99*/CN¥1.188,00/SG$218,88

Riscatto in MTG Arena**:

Un (1) codice utilizzabile per quattro (4) bustine protettive a tema Artist Series: Magali Villenueve

Un (1) codice utilizzabile per quattro (4) bustine protettive a tema Artist Series: Sidharth Chaturvedi

Un (1) codice utilizzabile per quattro (4) bustine protettive a temaArtist Series: Wayne Reynolds

Un (1) codice utilizzabile per cinque (5) bustine protettive a tema Finally! Left-Handed Magic Cards

Un (1) codice utilizzabile per quattro (4) bustine protettive a tema Just Some Totally Normal Guys

(Le bustine potrebbero essere disponibili in seguito per l’acquisto in MTG Arena).

Vuoi qualche carta di Secret Lair davvero stupenda ma ritieni che le cose luccicanti siano pacchiane e fastidiose? Allora abbiamo quello che fa per te! Il Non-Stop, Non-Foil Bundle include una copia di ciascun drop in edizione non foil (se disponibile). Lo sappiamo. Le foil non piacciano a tutti, e lo stile opacizzato è di moda. Ti consigliamo di scegliere il bundle più adatto a te. Se ti piacciono le non foil, scegli questo. Se ti piacciono le foil, scegli l’altro. Se ti piace usare le tue zampe possenti per mandare a pinne all’aria i salmoni e cibartene, non scegliere nessuno dei due bundle: sei un orso, e gli orsi non giocano a Magic. Così dicono le nostre ricerche di mercato. E le prognosi del pronto soccorso.

FULL-OF-FOILS BUNDLE

Contenuti :

1 Artist Series: Magali Villeneuve edizione foil tradizionale

1 Artist Series: Sidharth Chaturvedi edizione foil tradizionale

1 Artist Series: Wayne Reynolds edizione foil tradizionale

1 Finally! Left-Handed Magic Cards edizione foil tradizionale

1 Just Some Totally Normal Guys edizione foil tradizionale

1 Showcase: Streets of New Capenna edizione foil dorata

1 Special Guest: Matt Jukes edizione foil tradizionale

Prezzo :

$248,99/€279,99*/£248,99*/CN¥1.988,00/SG$365,88

Riscatto in MTG Arena**:

Un (1) codice utilizzabile per quattro (4) bustine protettive a tema Artist Series: Magali Villenueve

Un (1) codice utilizzabile per quattro (4) bustine protettive a tema Artist Series: Sidharth Chaturvedi

Un (1) codice utilizzabile per quattro (4) bustine protettive a tema Artist Series: Wayne Reynolds

Un (1) codice utilizzabile per cinque (5) bustine protettive a tema Finally! Left-Handed Magic Cards

Un (1) codice utilizzabile per quattro (4) bustine protettive a tema Just Some Totally Normal Guys

(Le bustine potrebbero essere disponibili in seguito per l’acquisto in MTG Arena).

Il Full-of-Foils Bundle include una copia di ciascun drop foil disponibile nel Superdrop di aprile 2022. Se le metti sotto la giusta luce, le vedrai splendere come le scaglie di un salmone scagliato in aria dalle zampone possenti di un orso affamato. La natura è spettacolare, misteriosa e un po’ inquietante. Questo bundle pieno zeppo di foil è tutte e tre le cose, ma anche qualcosa che puoi acquistare prima che termini l’offerta. Ah, la bellezza della natura! Non si compra da nessuna parte. Questo bundle invece? Sì. Nota la differenza. E acquista il bundle.

THE BUNDLE BUNDLE

Contenuti :

1 Artist Series: Magali Villeneuve

1 Artist Series: Magali Villeneuve edizione foil tradizionale

1 Artist Series: Sidharth Chaturvedi

1 Artist Series: Sidharth Chaturvedi edizione foil tradizionale

1 Artist Series: Wayne Reynolds

1 Artist Series: Wayne Reynolds edizione foil tradizionale

1 Finally! Left-Handed Magic Cards

1 Finally! Left-Handed Magic Cards edizione foil tradizionale

1 Just Some Totally Normal Guys

1 Just Some Totally Normal Guys edizione foil tradizionale

1 Showcase: Streets of New Capenna edizione foil dorata

1 Special Guest: Matt Jukes

1 Special Guest: Matt Jukes edizione foil tradizionale

Prezzo :

$368,99/€409,99*/£368,99*/CN¥2.908.00/SG$541,88

Alcuni orsi sono in grado, con possenti zampate, di scagliare i salmoni fuori dai fiumi con grande abilità. Allo stesso modo, i nostri artisti hanno realizzato dei drop di Secret Lair con dei colpi da maestro. Anche se dubitiamo del fatto che i nostri bravissimi artisti possiedano la forza e la tecnica di un orso, per non parlare della necessità di far volare dei pesci da rapide tumultuose fino a riva e poi dilaniarli con le proprie fameliche fauci, questa metafora ci sembrava bella data l’abilità e l’esperienza dei nostri illustratori. Insomma, sono forti. Non in senso fisico, ma ci siamo capiti. Vogliamo inoltre aggiungere che il Bundle Bundle contiene una copia di ogni drop del Superdrop di aprile 2022, sia in versione foil che non foil, se disponibili.

Questo è davvero un Superdrop da urlo, quindi precipitati su secretlair.wizards.com ed effettua il preordine tra le 18:00 CET dell’11 aprile e le 18:00 CET del 9 maggio!