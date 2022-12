Festeggiamo il lancio di Kamigawa: Dinastia Neon con uno dei superdrop più fantastici che abbiamo mai rilasciato! È pieno zeppo di drop ispirati al Giappone illuminati da appariscenti neon, e ha in serbo persino un crossover con Street Fighter. Dai un’occhiata!

Secret Lair ti propone un itinerario per una visita completa a Kamigawa, perciò pianifica una tappa su secretlair.wizards.com tra le 9 del mattino (ora del Pacifico) del 18 febbraio e le 9 del mattino (ora del Pacifico) del 18 marzo per prenotare il tuo preorder!

Secret Lair x Street Fighter

Secret Lair x Street Fighter è disponibile in foil e non foil.

Contenuti :

1 E. Honda, Sumo Champion

1 Ryu, World Warrior

1 Ken, Burning Brawler

1 Blanka, Ferocious Friend

1 Chun-Li, Countless Kicks

1 Dhalsim, Pliable Pacifist

1 Guile, Sonic Soldier

1 Zangief, the Red Cyclone

Prezzo :

Non foil: $ 39,99 / € 44,99* / £ 39,99* / CN¥ 318,00 / SG$ 58,88 / JP¥ 5.500,00*

Foil: $ 49,99 / € 54,99* / £ 49,99* / CN¥ 398,00 / SG$ 73,88 / JP¥ 6.600,00*

*IVA inclusa

Arriva un nuovo sfidante! I leggendari guerrieri di Street Fighter sono pronti a suonarsele in Magic: The Gathering. Affronta i tuoi avversari con una carta per ognuno degli otto personaggi giocabili della versione originale di Street Fighter II. Con questi combattenti nel tuo mazzo o nella tua collezione, Shadaloo ha le ore contate.

Li’l Walkers è disponibile in foil e non foil.

Contenuti :

1 Tamiyo, the Moon Sage borderless

1 Ajani, Mentor of Heroes borderless

1 Angrath, the Flame-Chained borderless

1 Ashiok, Dream Render borderless

1 Sorin, Grim Nemesis borderless

Prezzo :

Non foil: $ 29,99 / € 34,99* / £ 29,99* / CN¥ 238,00 / SG$ 43,88 / JP¥ 4.400,00*

Foil: $ 39,99 / € 54,99* / £ 39,99* / CN¥ 318,00 / SG$ 58,88 / JP¥ 5.500,00*

*IVA inclusa

Questi simpatici piccoletti sono pronti a dimostrarti la loro fedeltà. Ma guardali! Testa grande, occhi grandi, corpicini piccoli... più carini di così si muore. L’artista UTA NATSUME la sa lunga in fatto di carinerie. Ogni drop contiene cinque li’l walkers per addolcire il tuo mazzo o la tua collezione.

Introducing: Kaito Shizuki

Introducing: Kaito Shizuki è disponibile in foil e non foil.

Contenuti :

1 Brain Freeze borderless

1 Bribery borderless

1 Snap borderless

1 Unmask borderless

1 Shadow of Doubt borderless

Prezzo :

Non foil: $ 29,99 / € 34,99* / £ 29,99* / CN¥ 238,00 / SG$ 43,88 / JP¥ 4.400,00*

Foil: $ 39,99 / € 44,99* / £ 39,99* / CN¥ 318,00 / SG$ 58,88 / JP¥ 5.500,00*

*IVA inclusa

Fai conoscenza con il nuovo planeswalker di Magic: il ninja tecnologico Kaito Shizuki. L’artista Rorubei ci aiuta a presentarlo in grande stile. Queste cinque carte sfoggiano le sue abilità acrobatiche, la sua magia e anche un assaggio del suo passato. Aggiungi subito la storia di Kaito al tuo mazzo o alla tua collezione!

Special Guest: Yuko Shimizu

Special Guest: Yuko Shimizu è disponibile in foil e non foil.

Contenuti :

1 Hokori, Dust Drinker borderless

1 Kira, Great Glass-Spinner borderless

1 Eidolon of the Great Revel borderless

1 Elvish Spirit Guide borderless

Prezzo :

Non foil: $ 29,99 / € 34,99* / £ 29,99* / CN¥ 238,00 / SG$ 43,88 / JP¥ 4.400,00*

Foil: $ 39,99 / € 44,99* / £ 39,99* / CN¥ 318,00 / SG$ 58,88 / JP¥ 5.500,00*

*IVA inclusa

Yuko Shimizu è una premiata illustratrice giapponese con sede a New York. Il suo stile caratteristico è un incontro mozzafiato tra arte tradizionale giapponese e concetti moderni. Questo drop saprà stupirti con quattro magnifici spiriti, perfetti per mettere il tuo mazzo o la tua collezione al centro dell’attenzione.

Showcase: Neon Dynasty

Contenuti :

1 Ghostly Prison neon ink foil di AI NANAHIRA

1 Freed from the Real neon ink foil di SENNSU

1 Boseiju, Who Shelters All neon ink foil di ESUTHIO

1 Hall of the Bandit Lord neon ink foil di ZOUNOSE

Prezzo :

$ 49,99 / € 54,99* / £ 49,99* / CN¥ 398,00 / SG$ 73,88 / JP¥ 6.600,00*

*IVA inclusa

Festeggia l’uscita di Kamigawa: Dinastia Neon con un’uscita bonus di fantastiche foil con inchiostro neon. Le foil con Inchiostro neon hanno debuttato in Kamigawa: Dinastia Neon e vantano un inchiostro fluorescente che mette in risalto i dettagli della carta. Illustrate da artisti delle “buste divertenti” AI NANAHIRA, ESUTHIO, SENNSU e ZOUNOSE, queste carte sono perfette per mettere in evidenza il tuo mazzo o la tua collezione.

Shades Not Included

Shades Not Included è disponibile in foil e non foil.

Contenuti :

1 Plains Hand-drawn

1 Island Hand-drawn

1 Swamp Hand-drawn

1 Mountain Hand-drawn

1 Forest Hand-drawn

Prezzo :

Non foil: $ 29,99 / € 34,99* / £ 29,99* / CN¥ 238,00 / SG$ 43,88 / JP¥ 4.400,00*

Foil: $ 39,99 / € 44,99* / £ 39,99* / CN¥ 318,00 / SG$ 58,88 / JP¥ 5.500,00*

*IVA inclusa

*Sottofondo di synthwave ispirato agli anni '80*

Non importa quanto guidi veloce, non riuscirai mai a seminare queste spettacolari terre. L’artista Ben Schnuck ci riporta ai tempi dei sintetizzatori e dei bassi tonanti. Queste terre sono tutt’altro che base!

Pictures of the Floating World

Pictures of the Floating World è disponibile in foil e non foil.

Contenuti :

1 Windbrisk Heights di TOMOHITO

1 Shelldock Isle di AMAYAGIDO

1 Howltooth Hollow di SHIE NANAHARA

1 Spinerock Knoll di Nagano

1 Mosswort Bridge di AOJI MAIKO

Prezzo :

Non foil: $ 29,99 / € 34,99* / £ 29,99* / CN¥ 238,00 / SG$ 43,88 / JP¥ 4.400,00*

Foil: $ 39,99 / € 44,99* / £ 39,99* / CN¥ 318,00 / SG$ 58,88 / JP¥ 5.500,00*

*IVA inclusa

Ukiyo-e, famoso stile di arte giapponese del 1600-1800, può essere tradotto come “immagini del mondo fluttuante”. Queste terre ne sono la dimostrazione, perché sono così belle che ti spediranno in orbita. Gli artisti AMAYAGIDO, AOJI MAIKO, Nagano, SHIE NANAHARA e TOMOHITO ritraggono il ciclo delle terre nascondiglio in un modo mai visto prima.

Kamigawa: The Manga: The Cards

Kamigawa: The Manga: The Cards è disponibile in foil e non foil.

Contenuti :

1 Idyllic Tutor

1 Swords to Plowshares

1 Solve the Equation

1 Praetor’s Grasp

1 Veil of Summer

Prezzo :

Non foil: $ 29,99 / € 34,99* / £ 29,99* / CN¥ 238,00 / SG$ 43,88 / JP¥ 4.400,00*

Foil: $ 39,99 / € 44,99* / £ 39,99* / CN¥ 318,00 / SG$ 58,88 / JP¥ 5.500,00*

*IVA inclusa

Hai visto le carte. Hai visto il manga. Ora ammira queste! Le carte basate sul manga basato sulle carte. Questo drop contiene le illustrazioni di RIYOU KAMEI, riprese direttamente dal manga ufficiale di Kamigawa: Dinastia Neon! Ora puoi rivivere l’avventura di rivivere l’avventura, direttamente nel tuo mazzo o nella tua collezione.

Non hai letto il manga? Lo trovi qui!

NON-STOP, NON-FOIL BUNDLE

Contenuti :

1 Secret Lair x Street Fighter

1 Introducing: Kaito Shizuki

1 Kamigawa: The Manga: The Cards

1 Li’l Walkers

1 Pictures of the Floating World

1 Shades Not Included

1 Special Guest: Yuko Shimizu

Prezzo :

$ 188,99 / € 219,99*/ £ 188,99*/ CN¥ 1.518,00/ SG$ 277,88 / JP¥ 22.000,00*

*IVA inclusa

Sette drop sono promessi all’acquirente di questo bundle. E sette drop riceverà: ognuno dalla forma non foil ma dall’aspetto affascinante e misterioso. I sette drop non foil di questo bundle hanno alle spalle una storia di giorni, se non settimane. In alcune culture si dice che il primo drop sia un segno di buon auspicio. Il secondo porta buona salute, mentre il terzo è per la postura. Il quarto drop rappresenta uno strike al bowling, e il quinto è come abbattere tutti i birilli in uno split, che è ancora più ammirevole. Il significato del sesto e del settimo drop è avvolto nel mistero, ma alcuni dicono che siano presagi dell’inizio di una nuova serie TV e la realizzazione di un singolo, perfetto pancake.

FULL-OF-FOILS BUNDLE

Contenuti :

1 Secret Lair x Street Fighter foil edition

1 Introducing: Kaito Shizuki foil edition

1 Kamigawa: The Manga: The Cards foil edition

1 Li’l Walkers foil edition

1 Pictures of the Floating World foil edition

1 Shades Not Included foil edition

1 Showcase: Neon Dynasty

1 Special Guest: Yuko Shimizu foil edition

Prezzo :

$ 278,99 / € 307,99* / £ 278,99* / CN¥ 2.258,00 / SG$ 409,88 / JP¥ 31.900,00*

*IVA inclusa

Amanti delle foil, gioite! Questo bundle contiene tutti e otto i drop del February 2022 Superdrop! Tutti quanti! Sono due volte quattro, o quattro volte due se preferisci. Sai qual è un’altra cosa fantastica e relativamente collegata al numero otto? Le piovre. Proprio così. Quei mostri a otto tentacoli che infestano non solo gli oceani, ma anche gli incubi di molti. E sì, hai sentito bene. Sono proprio piovre, non banali polpi. Come dici? Polipi? No quelli sono tutt’altra cosa, cercali sul dizionario.

THE BUNDLE BUNDLE

Contenuti :

1x Non-Stop, Non-Foil Bundle

1x Full-of-Foils Bundle

Prezzo :

$ 428,99 / € 479,99* / £ 428,99*/ CN¥ 3.388,00 / SG$ 629,88 / JP¥ 48.400,00*

*IVA inclusa

The Bundle Bundle contiene ogni singolo drop, sia foil che non foil (dove applicabile). Sono quindici drop di Secret Lair, tutti in un solo bundle. Dall’alto del tuo buon cuore starai pensando “Ma è crudele! Come fanno a stipare quindici drop in una sola scatola? Non riusciranno a respirare!” Comprendiamo la tua preoccupazione e ammiriamo la tua bontà d’animo; dobbiamo tuttavia ricordarti che i drop di Secret Lair sono oggetti inanimati e non necessitano di frivolezze come aria o nutrimento. Se ricevi un drop di Secret Lair che sembra respirare o chiede di essere nutrito, ti consigliamo di lasciarlo dov’è e scappare il più lontano possibile. Ma è successo solo una volta, vedrai che non dovrai preoccupartene!

Ricorda di visitare Kamigawa su secretlair.wizards.com tra le 9 del mattino (ora del Pacifico) del 18 febbraio e le 9 del mattino (ora del Pacifico) del 18 marzo per prenotare questo superdrop celebrativo prima che si esaurisca!