Quando Magic è nato, nei primi anni ‘90, l’idea era di realizzare due tipi di bordi: uno per i giocatori destrorsi e uno per i mancini. Purtroppo, dato il budget limitato, vennero prodotti solo i bordi per destrorsi e il gioco venne etichettato come prodotto per ambidestri.

Crediamo che sia ora di porre rimedio a questo tiro mancino (o meglio, destrorso). Mai più i nostri giocatori saranno costretti a giocare con carte per destrorsi poco adatte alle loro particolarità! Questo è Magic come doveva essere, con cinque dei mancini più forti a fare da araldi, illustrati con maestria da Volkan Baga, Jesper Ejsing, Andrew Mar, Chris Seaman e Matt Stewart.

FINALLY! LEFT-HANDED MAGIC CARDS

Finally! Left-Handed Magic Cards è disponibile in versione foil e non foil.

Contenuti :

1 Sisay, Weatherlight Captain Left-Handed

1 Empress Galina Left-Handed

1 Geralf’s Messenger Left-Handed

1 Rograkh, Son of Rohgahh Left-Handed

1 Garruk, Caller of Beasts Left-Handed

Prezzo :

Non foil: $ 29,99 / € 34,99* / £ 29,99* / CN¥ 238,00 / SG$ 43,88

Foil: $ 39,99 / € 44,99* / £ 39,99* / CN¥ 318,00 / SG$ 58,88

*IVA inclusa

Riscatto in MTG Arena**:

Un (1) codice utilizzabile una volta per ottenere cinque (5) bustine a tema Finally! Left-Handed Magic Cards (le bustine potrebbero essere disponibili in seguito per l’acquisto in MTG Arena.)

**Il riscatto in MTG Arena non è disponibile nelle seguenti regioni: Cina, Hong Kong, Macao, Singapore, Taiwan e Vietnam

Pesce d’aprile! Questa storia ce la siamo inventati di sana pianta, ma le carte ci sono davvero e puoi farle tue. Davvero! Gira a sinistra al cartello Secret Lair (non puoi confonderti, è quello con l’impronta della mano del nostro copywriter mancino) tra le 9 PT (18:00 CEST) dell’11 aprile e le 9 PT (18:00 CEST) del 9 maggio per non perderti questo drop per il tuo mazzo o collezione e avrai un ottimo argomento con cui rompere il ghiaccio, fino a quando non aggiorneremo il gioco e realizzeremo questi bordi anche per tutte le altre espansioni. Quest’ultima affermazione è un altro pesce d’aprile. Forse.