Presentiamo The Astrology Lands

Secret Lair ci mostra le nostre stelle del 2022 con The Astrology Lands!

Renderemo disponibile un nuovo drop astrologico da preordinare ogni mese su secretlair.wizards.com. Ogni drop celebra uno specifico segno zodiacale e uscirà nel proprio mese. Dopo essere comparso sul sito, ogni drop rimarrà disponibile per tutto l’anno. Inizialmente saranno disponibili per la preordinazione, poi potranno essere acquistati in un secondo momento fino a esaurimento scorte. Nel caso in cui vendessimo tutti i drop The Astrology Lands prima del 23 dicembre 2022, ne stamperemo altre copie e potrai iscriverti per ricevere una notifica quando saranno nuovamente disponibili.

Controlla la tua carta celeste e preparati per un anno pieno di fantastiche terre base nel drop di Secret Lair The Astrology Lands!

THE ASTROLOGY LANDS: ARIES

The Astrology Lands: Aries è disponibile in versione foil e non foil.

Contenuti :

5 Montagne con illustrazione completa

Prezzo :

Non foil: $ 29,99 / € 34,99*/ £ 29,99* / CN¥ 238,00 / SG$ 43,88

Foil: $ 39,99 / € 44,99* / £39,99* / CN¥ 318,00 / SG$ 58, 88

*IVA inclusa

Festeggia il tuo segno! Che sia solare, lunare o ascendente, fai sapere al mondo che sei del segno dell’Ariete! Ogni drop contiene cinque copie di una fantastica Montagna a tema astrologico creata da Jeanne D’Angelo.

Non è il tuo segno? Tieni gli occhi aperti. Aggiungeremo ogni mese una nuova terra base che rappresenta un segno diverso, e tutte saranno disponibili fino alla fine del 2022!

BUNDLE THE ASTROLOGY LANDS: ARIES

Mostra il tuo lato impetuoso con questi bundle da cinque serie di carte disponibili sia in versione foil che non foil di The Astrology Lands: Aries. Entra in possesso della serie completa di 25 carte di queste ardenti terre base per far risplendere i tuoi mazzi delle qualità di un giocatore Ariete: passione, impeto e spirito competitivo.

BUNDLE ARIES NON FOIL

Contenuti :

5 The Astrology Lands: Aries

Prezzo :

$ 119,99 / € 139,99* / £ 119,99* / CN¥ 988,00 / SG$ 176,88

*IVA inclusa

BUNDLE ARIES FOIL

Contenuti :

5 The Astrology Lands: Aries Foil Edition

Prezzo :

$ 159,99 / € 179,99* / £ 159,99* / CN¥ 1288,00 / SG$ 234,88

*IVA inclusa

The Astrology Lands: Pisces

The Astrology Lands: Pisces è disponibile in versione foil tradizionale e non foil.

Contenuti :

5 Isola con illustrazione completa

Prezzo :

Non foil: $ 29,99 / € 34,99*/ £ 29,99* / CN¥ 238,00 / SG$ 43,88

Foil tradizionale: $ 39,99 / € 44,99* / £39,99* / CN¥ 318,00 / SG$ 58, 88

*IVA inclusa

Festeggia il tuo segno! Che sia solare, lunare o ascendente, fai sapere al mondo che sei un Pesci! Ogni drop contiene cinque copie di una fantastica Isola a tema astrologico creata da Jeanne D’Angelo.

Non è il tuo segno? Tieni gli occhi aperti. Aggiungeremo ogni mese una nuova terra base che rappresenta un segno diverso, e tutte saranno disponibili fino alla fine del 2022!

BUNDLE THE ASTROLOGY LANDS: PISCES

Fai guizzare i tuoi mazzi con bundle che includono cinque set di edizioni non foil o foil tradizionali di The Astrology Lands: Pisces. Possedere un set completo di 25 copie di queste terre oniriche rappresenta le caratteristiche tipiche dei giocatori dei Pesci: immaginazione, serenità e spirito artistico.

BUNDLE PISCES NON-FOIL

Contenuti :

5 The Astrology Lands: Pisces

Prezzo :

$ 119,99 / € 139,99* / £ 119,99* / CN¥ 988,00 / SG$ 176,88

*IVA inclusa

BUNDLE PISCES FOIL

Contenuti :

5 The Astrology Lands: Pisces Foil Edition

Prezzo :

$ 159,99 / € 179,99* / £ 159,99* / CN¥ 1288,00 / SG$ 234,88

*IVA inclusa

THE ASTROLOGY LANDS: AQUARIUS

The Astrology Lands: Aquarius è disponibile in versione foil tradizionale e non foil.

Contenuti :

5 Isola con illustrazione completa

Prezzo :

Non foil: $ 29,99 / € 34,99* / £ 29,99* / CN¥ 238,00 / SG$ 43,88

Foil tradizionale: $ 39,99 / € 44,99* / £ 39,99* / CN¥ 318,00 / SG$ 58,88

*IVA inclusa

Festeggia il tuo segno! Che sia solare, lunare o ascendente, fai sapere al mondo che sei un Acquario! Ogni drop contiene cinque copie di una fantastica Isola a tema astrologico creata da Jeanne D’Angelo.

Non è il tuo segno? Tieni gli occhi aperti. Aggiungeremo ogni mese una nuova terra base che rappresenta un segno diverso, e tutte saranno disponibili fino alla fine del 2022!

THE ASTROLOGY LANDS: AQUARIUS

The Astrology Lands: Aquarius è disponibile in versione foil tradizionale e non foil.

Contenuti :

5 Isola con illustrazione completa

Prezzo :

Non foil: $ 29,99 / € 34,99* / £ 29,99* / CN¥ 238,00 / SG$ 43,88

Foil tradizionale: $ 39,99 / € 44,99* / £ 39,99* / CN¥ 318,00 / SG$ 58,88

*IVA inclusa

Festeggia il tuo segno! Che sia solare, lunare o ascendente, fai sapere al mondo che sei un Acquario! Ogni drop contiene cinque copie di una fantastica Isola a tema astrologico creata da Jeanne D’Angelo.

Non è il tuo segno? Tieni gli occhi aperti. Aggiungeremo ogni mese una nuova terra base che rappresenta un segno diverso, e tutte saranno disponibili fino alla fine del 2022!

BUNDLE THE ASTROLOGY LANDS: AQUARIUS

Con questi bundle, i veri Acquario daranno un tocco di individualità ai loro mazzi. Ogni bundle include cinque set di edizioni non foil o foil tradizionali di The Astrology Lands: Aquarius. Possedere un set completo di 25 copie di queste terre esclusive rappresenta le caratteristiche tipiche dei giocatori dell’Acquario: indipendenza, intelligenza e ispirazione.

BUNDLE AQUARIUS NON-FOIL

Contenuti :

5 The Astrology Lands: Aquarius

Prezzo :

$ 119,99 / € 139,99* / £ 119,99* / CN¥ 988,00 / SG$ 176,88

*IVA inclusa

BUNDLE AQUARIUS FOIL

Contenuti :

5 The Astrology Lands: Aquarius Foil Edition

Prezzo :

$ 159,99 / € 179,99* / £ 159,99* / CN¥ 1288,00 / SG$ 234,88

*IVA inclusa

The Astrology Lands: Capricorn

The Astrology Lands: Capricorn è disponibile in versione foil tradizionale e non foil.

Contenuti :

5 Paludi con illustrazione completa

Prezzo :

Non foil: $ 29,99 / € 34,99*/ £ 29,99* / CN¥ 238,00 / SG$ 43,88

Foil tradizionale: $ 39,99 / € 44,99* / £39,99* / CN¥ 318,00 / SG$ 58, 88

*IVA inclusa

Festeggia il tuo segno! Che sia solare, lunare o ascendente, fai sapere al mondo che sei un Capricorno! Ogni drop contiene cinque copie di una fantastica Palude a tema astrologico creata da Jeanne D’Angelo.

Non è il tuo segno? Tieni gli occhi aperti. Aggiungeremo ogni mese una nuova terra base che rappresenta un segno diverso, e tutte saranno disponibili fino alla fine del 2022!

BUNDLE THE ASTROLOGY LANDS: CAPRICORN

Crea i tuoi mazzi sotto il segno del Capricorno con questi bundle. Ogni bundle include cinque set di edizioni non foil o foil tradizionali di The Astrology Lands: Capricorn. È un pacchetto completo di 25 carte di queste magnifiche terre che dimostreranno i tratti principali dei giocatori del Capricorno: ambizione, disciplina e determinazione.

BUNDLE CAPRICORN NON-FOIL

Contenuti :

5 The Astrology Lands: Capricorn

Prezzo :

$ 119,99 / € 139,99* / £ 119,99* / CN¥ 988,00 / SG$ 176,88

*IVA inclusa

BUNDLE CAPRICORN FOIL

Contenuti :

5 The Astrology Lands: Capricorn Foil Edition

Prezzo :

$ 159,99 / € 179,99* / £ 159,99* / CN¥ 1288,00 / SG$ 234,88

*IVA inclusa

Esprimi la tua individualità cosmica! Preordina i drop su secretlair.wizards.com a partire dal 4 gennaio 2022. Ogni mese del 2022 aggiungeremo un nuovo drop di The Astrology Lands, quindi tieni d’occhio questa pagina!