Wizards of the Coast

Grazie per festeggiare con noi più di quattro anni di Secret Lair! Come per tutti i nostri prodotti, ascoltiamo sempre le vostre opinioni e uno dei commenti più diffusi è stato che i giocatori vogliono ricevere in fretta i loro drop di Secret Lair.

A partire dal 2024, per accelerare i tempi di consegna e diminuire l’attesa per i trattamenti più interessanti di Magic, Secret Lair passerà ufficialmente da un modello di stampa su richiesta a uno a tiratura limitata per la maggior parte della linea del prodotto. Potrebbero esserci eccezioni per cui i drop di Secret Lair verranno stampati su richiesta per un periodo di prenotazione, ma d’ora in avanti sempre più drop saranno pre stampati e dunque disponibili per la spedizione non appena completerai l’ordine.

In temini pratici, questo significa che i prodotti potrebbero esaurirsi prima della data di conclusione. Tuttavia significa anche che dovrai apettare molto di meno per ricevere il tuo ordine di Secret Lair. Per quanto i drop più popolari di Secret Lair potrebbero esaurirsi in fretta, ormai abbiamo alle spalle quattro anni di vendite di Secret Lair sulle quali basare il numero di stampe e l’obiettivo è avvicinarsi il più possibile alla richiesta generale. Il risultato dovrebbe essere che la maggior parte dei giocatori dovrebbe ricevere ciò che desidera più rapidamente.

Siamo entusiasti di questi cambiamenti e, come sempre, ti ringraziiamo per i tuoi commenti.