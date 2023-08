Wizards of the Coast

Vuoi iniziare il tuo viaggio nel Multiverso di possibilità di Magic? Allora dai un’occhiata al nuovissimo Kit iniziale 2023, in uscita l’8 settembre 2023. Con carte dalle espansioni dell’ultimo anno di Magic, questi due mazzi da 60 carte ti daranno un assaggio di quanto possa essere divertente il gioco.

Kit Iniziale 2023

In ogni kit troverai due mazzi da 60 carte costellati di ristampe da espansioni passate di Magic, entrambi basati su due colori. Queste carte provengono dalle stampe originali e non hanno il simbolo dei Planeswalker in basso a sinistra associato alla Lista. Inoltre troverai un codice per sbloccare le carte dei mazzi su MTG Arena, così potrai usarli per sfidare giocatori da tutto il mondo.

Ogni mazzo contiene anche una rara foil che ne mostra l’approccio strategico e il tema: Tiranno delle Creste di Kher in blu-rosso e Valchiria Latrice di Doni in verde-bianco.

Tiranno delle Creste di Kher Valchiria Latrice di Doni

Il Kit Iniziale 2023 avrà il seguente contenuto:

4 carte rare mitiche (due per mazzo)

14 carte rare (sette per mazzo) In ogni mazzo, una rara è foil.

102 carte non comuni o comuni

2 carte con codice per MTG Arena

Disponibile solo in alcune regioni.

2 portamazzi

4 pedine bifronte

2 schede di riferimento rapido

Di seguito troverai le liste con il contenuto di ogni mazzo. Puoi preordinare oggi stesso il Kit Iniziale 2023 presso il tuo negozio di zona, rivenditori online come Amazon e ovunque si vendano prodotti di Magic.

Liste dei Mazzi del Kit Iniziale 2023

1 Tyrant of Kher Ridges 1 Sarkhan, Soul Aflame 1 Shivan Devastator 1 Ragefire Hellkite 1 Aether Channeler 1 Ingenious Prodigy 1 Dragonwing Glider 1 Goddric, Cloaked Reveler 3 Kolaghan Warmonger 2 Archive Dragon 3 Dragon Whelp 3 Witchstalker Frenzy 1 Shivan Branch-Burner 2 Quick Study 4 Stormkeld Prowler 3 Stasis Field 3 Lightning Strike 2 Roc Hunter 4 Swiftwater Cliffs 11 Island 11 Mountain

1 Boon-Bringer Valkyrie 1 In the Trenches 1 Silverback Elder 1 Dusk Legion Duelist 1 Siege Veteran 1 Ancient Imperiosaur 1 Quirion Beastcaller 1 Simian Simulacrum 2 Recruitment Officer 2 Storm the Seedcore 2 Samite Herbalist 2 Sigiled Sentinel 3 Mesa Cavalier 3 Cooped Up 2 Iridescent Blademaster 2 Chomping Kavu 2 Magnigoth Sentry 1 Giant Growth 1 Titanic Growth 2 Broken Wings 2 Fairgrounds Trumpeter 4 Blossoming Sands 12 Forest 10 Plains

