Un po' come Oko per Crocevia Tonante, qualcuno nel caveau ci ha traditi. Orizzonti di Modern 3, un'espansione che rappresenta il connubio perfetto tra la magia di Magic e delle meme, si va diffondendo nel mondo a ritmo rapido ma involontario. Riteniamo che la colpa ricada su una porta nascosta sul retro del caveau dei Fomori. Pare che Jace se la sia "dimenticat", ma Oko è l'unico a conoscerne l'esistenza. Sarà da qualche parte a scolpirsi gli addominali.

In ogni caso, eccoci qui. Ci sono già state fughe di notizie di questa magnitudine in passato, e ogni volta abbiamo ricevuto commenti simili: una nutrita schiera dei nostri fan preferirebbe vedere anteprime nitide, anziché avere a che fare con scatti sfocati e sgranati. E noi siamo decisamente d'accordo.

"Fughe di notizie? Non ho idea di cosa tu stia parlando." 0062_MTGMH3_Main: Flare of Denial 0400_MTGMH3_RetroMH3: Flare of Denial 0326_MTGMH3_FrameBrk: Flare of Denial

Detto questo, le fughe di notizie che stiamo vedendo con Orizzonti di Modern 3 sono difficili da ignorare completamente. Da qui, l'articolo. Parliamo allora di dove indirizzarci da qui

"Continuo a fare sempre lo stesso incubo: mi dimentico di fare i compiti, e metà dell'espansione è trapelata." 0083_MTGMH3_Main: Chthonian Nightmare 0406_MTGMH3_RetroMH3: Chthonian Nightmare 0330_MTGMH3_FrameBrk: Chthonian Nightmare

Il lancio è il prossimo 21 maggio. Un'infinita attesa di tre settimane a partire da adesso in tempistiche di Internet. Non vedevamo davvero l'ora di dare a tutti voi una pausa per farvi rilassare e godervi Banditi di Crocevia Tonante. I giocatori amano il Draft. Le carte hanno il loro impatto in vari formati e oltretutto, abbiamo ancora diverse carte da presentare su campo di battaglia. Oh, ce la prendiamo comoda!

"Davvero comoda, con una terra che fornisce due mana al primo turno." 0233_MTGMH3_Main: Ugin's Labyrinth 0359_MTGMH3_BdlFetch: Ugin's Labyrinth

A tal riguardo, vogliamo dare ai fan l'esperienza che desiderano. Sei il tipo di persona che fa scorpacciate di anteprime e informazioni trapelate appena si presenta l'occasione? Allora le fughe di notizie di Orizzonti di Modern 3 non sono difficili da trovare. Non abbiamo intenzione di guidarti a scoprirle... ma se sei proprio quel tipo di persona, saprai già dove sono.

"Sono proprio qui." 0234_MTGMH3_Main: Urza's Cave

Se sei il tipo di giocatore che ama l'esperienza comunitaria di scoprire nuove espansioni in modo intenzionale e con tanto di immagini da fotocamera nitide e di qualità, puoi rilassarti: lanceremo questi aggiornamenti nelle prossime settimane. Abbiamo tante interessanti novità in serbo per te, tra cui una revisione delle storie classiche incentrate sugli Eldrazi, ritorni al passato di DailyMTG nel mentre che rivisitiamo i nostri vecchi sezionamenti (Latest Developments, Command Tower, Savor the Flavor, and From the Lab!); in più, altri lampi di genio che ci fulminano al volo.

"Guarda questa carta. Non siamo dei geni? Troviamo sempre la soluzione." 0207_MTGMH3_Main: Wight of the Reliquary 0460_MTGMH3_ExtRM: Wight of the Reliquary

Inoltre, le espansioni Orizzonti di Modern sono note per i loro fantastici formati Limited. E questa terza iterazione non fa eccezione. In questa espansione, proveremo a dare un aspetto più raffinato all'esperienza Limited. Grazie al contesto, ovviamente. (Suggerimento: è grande, grosso e strambo)

"Il contesto qui è: una carta non comune molto forte." 0140_MTGMH3_Main: Spawn-Gang Commander

Il lancio ufficiale e definitivo di Orizzonti di Modern 3 è fissato al 21 maggio. Puoi unirti a noi per ripercorrere l'ascesa (e la sconfitta) degli Eldrazi con Storie di Magic il 13 maggio. Include carte in anteprime. Le sorprese casuali avvengono... beh, a caso!

"Oh, no! Così i mazzi artefatto saranno finiti!" 0270_MTGMH3_Bonus: Kappa Cannoneer 0401_MTGMH3_RetroMH3: Kappa Cannoneer

"Oh, no! Così i mazzi artefatto saranno pessimi!" 0282_MTGMH3_Bonus: Meltdown 0418_MTGMH3_RetroMH3: Meltdown

Ma non siamo mostri. Beh, magari Bob del reparto contabile sì, ma in genere siamo fan proprio come lo sei tu. (Chiedi al tuo giocatore veterano locale se conosce Bob del reparto contabile) Per finire, ecco alcune fantastiche carte da Orizzonti di Modern 3 e dai mazzi Commander di Orizzonti di Modern 3.

"Ehi, anche noi non stiamo nella pelle per questa espansione!" 0040_MTGMH3_Main: Phelia, Exuberant Shepherd 0478_MTGMH3_FEModern: Phelia, Exuberant Shepherd 0364_MTGMH3_Portrait: Phelia, Exuberant Shepherd

Carte salienti dell’espansione

0013_MTGMH3_Main: Nulldrifter 0388_MTGMH3_RetroMH3: Nulldrifter

0008_MTGMH3_Main: Herigast, Erupting Nullkite 0474_MTGMH3_FEModern: Herigast, Erupting Nullkite 0362_MTGMH3_Portrait: Herigast, Erupting Nullkite

0192_MTGMH3_Main: Kudo, King Among Bears 0490_MTGMH3_FEModern: Kudo, King Among Bears 0432_MTGMH3_RetroMH3: Kudo, King Among Bears 0376_MTGMH3_Portrait: Kudo, King Among Bears

0012_MTGMH3_Main: Null Elemental Blast 0387_MTGMH3_RetroMH3: Null Elemental Blast

0103_MTGMH3_Main: Nethergoyf 0454_MTGMH3_ExtRM: Nethergoyf

0287_MTGMH3_Bonus: Sylvan Safekeeper

0265_MTGMH3_Bonus: Orim's Chant 0323_MTGMH3_FrameBrk: Orim's Chant

0213_MTGMH3_Main: Winter Moon 0462_MTGMH3_ExtRM: Winter Moon

Rivelazioni di Commander

0113_MTGMH3_NewOther: Siege-Gang Lieutenant 0061_MTGMH3_CommExP2: Siege-Gang Lieutenant

0104_MTGMH3_NewOther: Final Act 0052_MTGMH3_CommExP2: Final Act

0100_MTGMH3_NewOther: March from Velis Vel 0048_MTGMH3_CommExP2: March from Velis Vel