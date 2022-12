Il 4 Ottobre, gli universi di Magic: The Gathering e AMC's The Walking Dead si scontreranno in un crossover unico nel suo genere in Secret Lair!

Secret Lair X The Walking Dead sarà disponibile per la prenotazione dal 4 al 12 Ottobre, con le carte che saranno stampate e spedite al termine della finestra di preorder. Questo significa che se le vorrete, avrete la garanzia di poterle ordinare – ma non saranno in giro per sempre! Le carte incluse in questo specialissimo drop di Secret Lair saranno totalmente nuove per Magic, e raffigureranno I personaggi iconici della longeva e celebrata serie TV. Queste carte dalle meccaniche uniche saranno legali nei formati Eternal. Soprattutto i giocatori di Commander non vedranno l’ora di portare i loro personaggi preferiti di The Walking Dead sul campo di battaglia!

La release del 4 Ottobre coincide con il AMC's "We Are The Walking Dead Weekend," che inizierà con l’Evento Speciale di The Walking Dead: The Whisperer War Final Showdown alle 9 p.m. ET/6 p.m. PT, seguito dalla première di The Walking Dead: World Beyond alle 10 p.m. ET/7 p.m. PT e terminerà con un episodio speciale di Talking Dead alle 11 p.m. ET/8 p.m. PT. I fan di The Walking Dead e Secret Lair non vorranno perdersi l’episodio speciale di Talking Dead, in cui ci sarà un unboxing che rivelerà tutti i contenuti del drop.

Ci stiamo tenendo il meglio per ultimo con il reveal durante Talking Dead, ma questo non significa che mancheranno dei reveal emozionanti in giro per Internet nei giorni che ci separano dal grande show. Infatti, buttate un occhio su The Hollywood Reporter e Gamespot nella giornata di oggi (tipo, in questo istante!) per vedere due delle nuovissime carte ispirate ad alcuni dei personaggi più memorabili di The Walking Dead! Poi seguite @MTGSecretLair, Day9 (aka Sean Plott), e i nostri amici di Gamespot per molti altri reveal in vista del grande show.

Secret Lair X The Walking Dead sarà disponibile per la prenotazione dal 4 al 12 Ottobre in esclusiva su secretlair.wizards.com al prezzo di $49.99/£49.99/€54.99. Come tutti i Secret Lair, anche questo non sarà in circolazione per molto. Ogni lasciata è persa!