La Casa apre i battenti e le sue molteplici stanze e orrori sono pronti a cibarsi delle numerose paure del Multiverso. Potrai respingere quest'ondata di mostri nel tuo negozio di zona, al prossimo MagicCon oppure in altre fiere dedicate ai giochi in cui si tengono eventi di Duskmourn: La Casa degli Orrori! Non importa quale sia il tuo stile di gioco, c'è un evento apposta per te, in cui potrai affrontare le tue paure ed emergerne vittorioso.

O, se non altro, potrai dire di aver giocato qualche bella partita a Magic.

Prerelease di Duskmourn: 20-26 settembre

La prima occasione che avrai per giocare con le carte di Duskmourn: La Casa degli Orrori è al Prerelease del tuo negozio di zona. Gioca a una partita di Sealed con gli altri fan di Magic oppure fai squadra con gli altri sopravvissuti nel Two-Headed Giant. Iscrivendoti all'evento di Prerelease, il giorno del lancio riceverai un pacchetto speciale di Prerelease di Duskmourn: La Casa degli Orrori.

Prerelease Pack di Duskmourn: La Casa degli Orrori

6 buste di gioco di Duskmourn: La Casa degli Orrori

1 carta rara o rara mitica foil con impresso l’anno

1 carta con codice per Magic: The Gathering Arena ; disponibile solo in alcune regioni

; disponibile solo in alcune regioni 1 portamazzo

1 dado Spindown (tra cinque versioni di colore disponibili)

Visita il tuo negozio di zona per ricevere ulteriori informazioni sul Prerelease di Duskmourn: La Casa degli Orrori!

Standard Showdown: 27 settembre - 7 novembre

Lo Standard Showdown continua con Duskmourn: La Casa degli Orrori, a partire dal 27 settembre. Dato che i giocatori di Standard continuano ad apportare innovazioni con tutte le carte nuove, non c'è momento migliore per buttarsi a capofitto in questo formato.

Anche se ci sono i mostri della Casa, lo Standard Showdown non fa poi così paura. Si tratta di un approccio leggero e amatoriale al gioco Constructed, che offre carte promo disponibili esclusivamente nei negozi WPN. Nel tuo negozio di zona, ti ritroverai con giocatori di Magic di qualunque tipo e, insieme, giocherete allo Standard Constructed. Si tratta di un formato divertente e immediato in cui appaiono carte di Magic provenienti dalla maggior parte delle espansioni degli ultimi due o tre anni, e che ti permette di puntare a un formato da 60 carte grazie a tutte le carte che ottieni dai Prerelease e dagli eventi Draft.

Pronto a prender parte in alcune partite? Spero proprio di sì, perché i migliori finalisti degli eventi di Standard Showdown riceveranno una copia foil di Fendente Sdegnoso raffigurante un'illustrazione unica di Oko.

Fendente Sdegnoso

Per saperne di più su questa promozione Standard Showdown e su cosa potrai vincere nei negozi WPN nel corso dell'anno prossimo, leggi i i dettagli completi in questo articolo.

CommandFest: 27-29 settembre e 19-20 ottobre

Gli eventi CommandFest sono piccoli eventi celebrativi del formato Commander, simili a delle mini-fiere, in cui è anche possibile disputare partite amichevoli di Magic. Con la presenza di artisti, creatori di contenuti e fornitori provenienti da tutta la community, ogni giocatore di Commander troverà l'esperienza che fa al caso suo.

Puoi acquistare i badge per gli eventi che ti interessano tramite l'organizzatore del CommandFest. Puoi trovare questi organizzatori, insieme ai luoghi dell'evento e le date, qui sotto:

27-29 settembre 2024 a Toronto, Canada - Presentato da Face to Face Games

27-29 settembre 2024 a Twickenham, Londra - Presentato da Axion Now

19-20 ottobre 2024 a Pechino, Cina - Presentato da Kadou

Per maggiori informazioni sugli eventi CommandFest in arrivo, controlla i dettagli su Magic.GG.

Commander Party: 4-10 ottobre e 1-7 novembre

Anche il tuo negozio di zona si unisce al divertimento da Commander! Se non hai mai giocato a Commander Party, ti attende un'occasione spaventosamente divertente. Si tratta di luoghi informali in cui giocare a Commander, ma con un tocco speciale incentrato sull'ultima espansione.

Nelle occasioni del 4-10 ottobre e del 1-7 novembre, un connubio di divertimento e paura farà la sua presenza agli eventi di Commander Party con Duskmourn: La Casa degli Orrori. Fai squadra con gli altri sopravvissuti per superare gli orrori di Duskmourn o soccombere a causa loro. Per coloro che sono abbastanza coraggiosi da affrontare le proprie paure, i partecipanti del Commander Party riceveranno una promo di Paura Opprimente con bordo retrò. Le versioni foil della promo Paura Opprimente saranno disponibili per tutti i negozi WPN Premium che partecipano, mentre le versioni non foil sono disponibili in tutti i negozi non Premium.

Paura Opprimente (Bordo retrò)

Per conoscere le date specifiche di un negozio WPN vicino a te, controlla il tuo negozio di zona per tutte le informazioni.

Inoltre, se vuoi partecipare a una partita a casa o vuoi vedere cosa fa urlare tutti quanti, puoi scaricare i file dal sito del WPN! Quelle... sono urla di gioia, vero?

Campionato in negozio: 12 ottobre - 5 gennaio

Hai incontrato gli altri giocatori agli eventi di Prerelease, di Commander Party e altro. Adesso è il momento di affrontarli per avere il diritto di farti chiamare Campione del negozio. Dal 12 ottobre al 5 gennaio, il tuo negozio di zona potrà tenere un Campionato in negozio. Lì, potrai competere contro i migliori partecipanti del tuo negozio di zona nello Standard Constructed.

Pensi di avere ciò che serve per vincere? Tutti coloro che partecipano a un evento del Campionato in negozio del formato Standard di Duskmourn riceveranno una versione di Sfera Cromatica con illustrazione completa, una delle "uova" più iconiche di Magic, completa di illustrazione di Lorenzo Lanfranconi.

Sfera Cromatica (Illustrazione completa)

Se riesci a rientrare fra i primi 8 dell'evento, riceverai in premio una versione del Frantumatore di Realtà con illustrazione completa. Questo potente Eldrazi era ed è una forza da non sottovalutare e questa versione sfoggia una splendida illustrazione di Michal Ivan.

Frantumatore di Realtà (Illustrazione completa)

Coloro che amano sfidare le avversità, padroneggiare il formato Standard ed emergere vittoriosi dal Campionato in negozio, riceveranno una copia di Setacciatore del Vuoto con illustrazione completa e senza testo. Questo importante consumatore del Multiverso si abbina perfettamente alla sensazione che proverai quando sarai il Campione del negozio, il tutto raffigurato in questa illustrazione di Joshua Raphael.

Setacciatore del Vuoto (Illustrazione completa e senza testo)

Per ulteriori informazioni su dove giocare l'evento, visita il tuo negozio di zona.

Magic presenta Dolcetto o Scherzetto: 25-31 ottobre

Dolcetto o Scherzetto! Per rimare in tema con l'atmosfera orrifica di Duskmourn, Magic porta il divertimento di Halloween con le promozioni Dolcetto e gli eventi speciali Scherzetto. Entrambe offrono esperienze uniche, perciò hai la scusa perfetta per andare al tuo negozio di zona e dare un'occhiatina a Duskmourn: La Casa degli Orrori.

Cominciamo dagli eventi Scherzetto! Contrariamente al nome, non avrai la sensazione che qualcuno ti abbia fatto uno scherzo quando ti iscriverai al tuo negozio di zona. Il formato dell'evento è il Sealed e il tuo negozio ti fornirà una Goodie Bag dell’evento Scherzetto con cui costruire il tuo mazzo che comprende:

4 buste di gioco di Duskmourn: La Casa degli Orrori

2 buste casuali di Magic: The Gathering

1 carta Emblema

Le buste casuali che riceverai saranno, appunto, casuali! Può trattarsi di buste di gioco, buste per Draft, buste dell'espansione oppure di Collector Booster! Di qualunque si tratti, è sicuro che si tratterà di un prodotto Sealed unico. Assicurati solamente di tenere gli occhi ben aperti per avvistare eventuali orrori che si nascondono in agguato nella Casa.

E ora, la promozione Dolcetto! Quando spendi $75 USD (o l'equivalente in valuta locale) in prodotti sigillati di Magic nel tuo negozio di zona che aderisce alla promozione, riceverai una Goodie Bag Dolcetto, fino a esaurimento scorte. Essa contiene 2 buste di gioco casuali di Magic: The Gathering, in aggiunta all'emblema della Goodie Bag dell’evento Scherzetto. Sta a te scegliere come partecipare. Gioca in un evento Scherzetto, partecipa alla promozione Dolcetto, oppure fai entrambe le cose!

Per maggiori informazioni sull'evento, nonché sulla disponibilità, visita il tuo negozio di zona.

Il MagicCon: Las Vegas ospita il Mystery Booster 2: 25 - 27 ottobre

Nessuno sfugge all'adunanza. E fidati: non ne avresti motivo! Duskmourn arriva a Las Vegas per il MagicCon! Questo evento di tre giorni è ricco di opportunità di gioco, artisti, venditori, creatori di contenuti e tanto altro! Sei curioso di sapere quali eventi ci saranno? Vediamo cosa c'è in serbo per i partecipanti del MagicCon.

Il Mystery Booster 2 è stato annunciato recentemente al GenCon e fa il suo debutto ufficiale al MagicCon: Las Vegas! Ci sono un sacco di opportunità per giocare con la nuova espansione, dandoti l'opportunità di collezionare le carte con bordo Visione Futura, le carte playtest e i pezzi iconici della storia di Magic, tutti in un unico misterioso prodotto!

Gioca nell'evento $100K Limited con Duskmourn: La Casa degli Orrori! Il formato di questo evento aperto che si terrà in 2 giornate sarà il Sealed Deck di Duskmourn il primo giorno, poi i giocatori con 18 punti (o più) giocheranno al Booster Draft di Duskmourn il secondo giorno. I migliori 8 giocatori della seconda giornata giocheranno al Booster Draft di Duskmourn la domenica. Oltre ai migliori 128 giocatori che vinceranno una somma del premio in palio di $100.000, i giocatori che finiranno il secondo giorno con 36 o più punti partita riceveranno un invito per il primo Pro Tour del 2025. Questi sì che sono premi spettracolari!

Qualificati per il Secret Lair Showdown negli eventi di qualificazione! Se vuoi avere l'opportunità di tornare a casa con una carta rara Rituale Oscuro del Secret Lair, per prima cosa dovrai dar prova delle tue abilità in uno di questi eventi. Tutti i partecipanti andranno via con un Perforamagie del Secret Lair, con un premio aggiuntivo che include carte del Secret Lair, confezioni di buste di gioco e buste di gioco.

E per un premio davvero speciale, controlla l'evento Sealed for Original Magic Artwork! Il vincitore riceverà un'illustrazione originale per Drago Decadente, illustrato dall'amata artista di Magic Wylie Beckert. Con un'illustrazione così bella, puoi essere certo che il gioco sarà dolce e la ricompensa ancor più dolce. I premi aggiuntivi includono confezioni di Collector Booster e confezioni di buste di gioco, entrambe di Duskmourn: La Casa degli Orrori.

Se sei un amante delle partite amatoriali, fai nuove amicizie e partecipa nel Commander Boxing League organizzato dallo stesso Brian David-Marshall! Se il Sealed fa più al caso tuo, prova Chase the Planes Sealed oppure Turbo 4-Pack Sealed venerdì, sabato e domenica! Non importa che tipo di partita amatoriale preferisci, il divertimento al MagicCon è assicurato.

Non partecipi al MagicCon: Las Vegas e cerchi comunque un modo per unirti al divertimento? Porta a casa il divertimento con Festival in a Box tramite MagicSecretLair.com.

Questo prodotto ricco di divertimento comprende tutto ciò che ti serve per celebrare Magic, e cioè:

1 confezione di Mystery Booster 2 Ogni confezione contiene 24 buste

1 Collector Booster di Commander Masters

1 Collector Booster di Terre Selvagge di Eldraine

1 Collector Booster di Le Caverne Perdute di Ixalan

1 drop Lil'est'er'est Walkers foil di Secret Lair 1 Reya Dawnbringer 1 Orvar, l’Onnimorfo 1 Lavinia, Rinnegata Azorius 1 Drana, l’Ultimo Capo Sanguinario 1 Omnath, il Genesilocus

foil di 1 busta promo non foil del MagicCon 1 Ponderare 1 Da Spade a Spighe! 1 Pianura 1 carta playtest Convention Maro



30° Campionato mondiale di Magic: 25-27 ottobre

C'è un altro evento importante al MagicCon: Las Vegas: il 30° Campionato mondiale di Magic! Questo è il trentesimo Campionato mondiale, il che lo rende una celebrazione del lato competitivo di Magic e delle storie che crea. I partecipanti qualificati provenienti da più di 25 Paesi si affronteranno in Draft e Standard Constructed di Duskmourn: La Casa degli Orrori, e il vincitore verrà dichiarato il Campione mondiale del 2023-2024! Con un premio in palio di 1.000.000$ USD e con la partecipazione dei migliori giocatori di Magic, si tratta di un evento che non vorrai assolutamente perderti.

Questo è l'evento clou della stagione 2023-2024 e i risultati determineranno il Giocatore dell'anno 2023-2024. Il vincitore riceverà il trofeo Giocatore dell'anno Kai Budde al primo Pro Tour della stagione 2024-2025.

Anche se non sarai al MagicCon: Las Vegas per vedere il tutto dal vivo, tutte e tre le giornate dell'evento verranno trasmesse in live su twitch.tv/magic e anche sul canale YouTube di Play MTG!

1° round dei Campionati regionali 2024-2025: 28 settembre - 1 dicembre

Se vuoi provare a competere nel Pro Tour, per prima cosa devi qualificarti ai Campionati regionali! I Campionati regionali sono eventi esclusivamente su invito sostenuti dalle Qualificazioni al Campionato regionale. Le qualificazioni si sono già concluse a luglio, però c'è ancora la possibilità di qualificarsi, dato che gli organizzatori terranno anche dei Last Chance Qualifier prima del grande evento. Così, avrai ancora occasione di mostrare alla tua regione quello che sai fare!

I giocatori potranno partecipare a questi eventi (località, date e organizzatori riportati qui sotto) e i migliori finalisti riceveranno un invito per il Pro Tour del 2025. Da notare che gli inviti per regione possono variare. Controlla tutti i dettagli con l'organizzatore della tua regione.

2° round di QCR 2024-2025: in corso fino al 3 novembre

Cerchi di qualificarti per il Pro Tour, di giocare partite a Magic di alto livello e di ottenere delle belle carte promo? E allora dirigiti nel tuo negozio di zona o all'evento Magic per questo round di QCR! Poiché in corso fino al 3 novembre, puoi competere per avere l'opportunità di giocare nel Campionato Regionale. Tutti i partecipanti di questo round di QCR riceveranno questa fantastica copia non foil di Gioco di Prestigio fino a esaurimento scorte.

Gioco di Prestigio

I migliori finalisti riceveranno in premio questa copia della promo non foil di Verdetto Supremo, una potente carta in grado di spazzare il campo in diversi formati. Coloro che si qualificano al Campionato regionale in questi eventi riceveranno anche una copia foil di Verdetto Supremo.

Verdetto Supremo

Scopri di più sull'ultimo round di QCR e come qualificarti su Magic.GG.

Open House “casa infestata”: 1-3 novembre

Sei un nuovo giocatore di Magic o cerchi di insegnare a un tuo amico come giocarci? Gli eventi Open House del tuo negozio di zona fanno al caso tuo!

Ma sembra che i residenti di Duskmourn siano giunti nel tuo negozio di zona e abbiano “infestato” questi eventi Open House! I devoti di Valgavoth portano con sé molti regali, per cui avrai un sacco di modi per tuffarti nell'Open House di Magic.

Un modo semplice per iniziare a giocare a Magic è il kit iniziale. Grazie ai due kit recentemente stampati (uno di Bloomburrow e l'altro di Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®), potrai scegliere come desideri imparare a giocare. Che tu scelga i furtivi assassini o i coccolosi animalidi, si tratta di una via d'accesso facile e veloce per accedere al gioco di carte collezionabili primo al mondo.

I mazzi di benvenuto fanno il loro ritorno. Questi mazzi da 30 carte sono costruiti su uno dei cinque colori di Magic. Con delle carte semplici e facili da capire, si tratta del modo perfetto per cominciare la tua collezione. I mazzi di benvenuto sono disponibili fino a esaurimento scorte, per cui contatta il tuo negozio di zona per avere maggiori informazioni!

Mentre Valgavoth ricompensa i suoi seguaci con maledizioni terrificanti, noi abbiamo pensato che delle carte promo sarebbero più appropriate per questo evento. I partecipanti all'Open House riceveranno la carta foil Sussurri della Notte con bordo retrò. È potente, spaventosa e perfetta per questa stagione spettracolare!

Sussurri della Notte (Bordo retrò)

Da notare che la carta promo dell'Open House è disponibile non solo per i nuovi giocatori del negozio WPN, ma anche per i veterani di Magic che invitano nuovi giocatori a partecipare all'evento. Tuttavia, le scorte sono limitate, e la carta promo sarà distribuita in ordine di acquisto.

Controlla il tuo negozio di zona per ricevere maggiori informazioni sui loro eventi di Open House “casa infestata”!