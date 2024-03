Wizards of the Coast

Riunisci il tuo gruppo o affronta la sfida in solitaria: visita il tuo negozio WPN di zona per giocare a eventi incredibili, ottenere carte promozionali fantastiche e molto altro!

È ora di radunare la tua banda e non solo per approfittare di allettanti incentivi nel tuo negozio WPN di zona... però, se l’idea ti sembra allettante, chi siamo noi per impedirtelo?

Banditi di Crocevia Tonante uscirà tra poche settimane. Questa nuova espansione contiene rapine, crimini, un cast di personaggi da ogni estrazione sociale, draghi che hanno chele d’aragosta al posto delle braccia, qualche meme sugli alci e molto altro.

Ci saranno anche moltissimi modi di giocare a Banditi di Crocevia Tonante nel tuo negozio di zona, quindi prepara forchetta e coltello (o le mani) per fare una bella scorpacciata di nuove buste nei prossimi eventi di gioco, a partire dal...

Prerelease: 12-18 aprile

Il Prerelease di Banditi di Crocevia Tonante è la tua prima occasione per fare un bel bottino di nuove carte ed è sempre un evento divertente al tuo negozio di zona.

Iscriviti a un Prerelease per ottenere un Prerelease Pack, che comprende un segnapunti vita Spindown a 20 facce, sei buste di gioco di Banditi di Crocevia Tonante e una carta rara o rara mitica dell’espansione con impressa la data dell’evento come ricordo della tua esperienza al Prerelease. È tutto ciò che ti serve per creare un mazzo Sealed, uno dei modi migliori per apprendere le meccaniche e le tematiche di una nuova espansione.

Crocevia Tonante è un’entusiasmante e nuovissima frontiera nel Multiverso di Magic e ha riunito un cast di personaggi unico in una banda per un colpo davvero grande. E proprio come Oko e i suoi compari (o nemici-amici, a essere proprio onesti), puoi riunire una banda al tuo Prerelease di zona per delle nuove e interessanti promo.

Tessimateria Oltec

(promo con illustrazione estesa) Fonte della Trasmutazione (promo)

Queste due promo “Raduna la Banda” saranno disponibili presso un rivenditore WPN vicino a te con il Prerelease. Devi solo portare con te un amico che non ha mai giocato a Magic affinché partecipi al suo primo evento Magic, come il Prerelease. Se vi iscrivete tutti e due a un evento utilizzando il vostro account Wizards, otterrete entrambi una copia di queste promo! Per di più, anche la promo Porta-un-amico Coltivare è disponibile nei negozi di zona per questa promozione!

Coltivare

(promo Porta-un-amico foil)

Porta degli amici e riceverai delle ricompense... quantomeno fino a esaurimento scorte. È semplicissimo! E tutto questo ha inizio con il Prerelease di Banditi di Crocevia Tonante, quindi prepara la tua banda per un paio d’ore di divertimento a un Prerelease vicino a te!

Open House: 19-21 aprile

Vuoi reclutare nuovi membri nella tua banda per i prossimi furti eventi del tuo rivenditore WPN di zona? Allora l’Open House di Banditi di Crocevia Tonante fa proprio al caso tuo!

L’Open House offre ai nuovi giocatori la possibilità di apprendere come giocare a Magic. I rivenditori WPN di tutto il mondo possono decidere con flessibilità come gestire questo evento per rispondere al meglio alle esigenze dei nuovi giocatori della zona. Gli eventi possono configurarsi come partite individuali con prodotti Jumpstart o Kit Iniziali, oppure come partite in coppia tra i nuovi giocatori e gli amici che li hanno coinvolti in formato Two-Headed Giant, una modalità che favorisce le amicizie e la socialità per scoprire quanto è divertente giocare a Magic.

I giocatori che utilizzano il proprio account Wizards per iscriversi e giocare riceveranno una copia di Tutore Diabolico con bordo retrò fino a esaurimento scorte. Inoltre, i veterani che portano un amico che deve imparare a giocare non solo riceveranno la carta promo Porta-un-amico Coltivare, ma i rivenditori potranno anche offrire loro le promo “Raduna la Banda” che possono essere utilizzante anche all’Open House!

Tutore Diabolico (promo con bordo retrò)

Come sempre, le promo sono soggette a disponibilità e durano fino a esaurimento scorte. Per saperne di più sui dettagli relativi al negozio più vicino a te, contatta il tuo rivenditore WPN di zona.

Standard Showdown continua dal 19 aprile

Lo Standard Showdown, che ha fatto il proprio ritorno durante Delitti al Maniero Karlov, continua in nuove frontiere con Banditi di Crocevia Tonante. Questa offerta di gioco nei rivenditori WPN offre ai giocatori della zona un incentivo per tuffarsi in Standard Constructed, un formato da 60 carte incentrato sulle uscite fino a Innistrad: Caccia di Mezzanotte.

I giocatori di Standard possono trovare altri giocatori della zona entusiasti del formato con cui giocare, con carte promo premio foil sotto forma di terre base con illustrazione completa di Via dei Presagi in palio per ogni evento. In ogni rivenditore WPN è disponibile solo un numero limitato di ogni terra base, quindi contatta il tuo negozio di zona per sapere qual è la strutturazione dei premi delle prossime settimane, quante carte sono disponibili per evento e le carte disponibili in una determinata settimana. I rivenditori WPN possono anche offrire premi aggiuntivi in base alle esigenze della community, quindi verifica tutti i dettagli sugli eventi specifici nel tuo negozio di zona.

Pianura (promo con illustrazione completa) Isola (promo con illustrazione completa) Palude (promo con illustrazione completa)

Montagna (promo con illustrazione completa) Foresta (promo con illustrazione completa)

Non vedi l’ora di vincere le terre di Via dei Presagi? Allora prepara il tuo mazzo di Standard Constructed e contatta il rivenditore WPN più vicino a te per maggiori informazioni!

CommandFest: 19-21 aprile in quattro città, 17-19 maggio in una città

I CommandFest sono tornati! Preparati a diversi giorni di Commander, eventi e molto altro nel negozio più vicino a te! Anzi, porta la tua banda per partecipare e mettere a segno un gran colpo. Però non parliamo di una vera banda di fuorilegge. Parliamo dei tuoi amici. E, ehm, non compiere davvero una rapina. I nostri organizzatori sono simpatici. Non sarebbero affatto felici. Rubare non è una cosa bella. Non farlo.

Se non hai mai partecipato a un CommandFest, si tratta essenzialmente di una mini-convention che celebra Magic e tutto ciò che riguarda Commander. Vieni a conoscere nuovi amici o ritrova chi conosci già, partecipa a qualche partita di Commander e goditi lo spirito di gruppo! Spesso gli organizzatori offrono anche eventi programmati e su richiesta per chi cerca qualche novità. Partecipa agli eventi e vinci dei premi! Generalmente, in questi eventi entrano in scena anche ospiti speciali, tra cui artisti pronti a firmare autografi e molto altro, cosplayer e creatori di contenuti della community di Magic.

Solitamente si tratta di esperienze che richiedono l’acquisto di un badge per poter partecipare. Tutti gli organizzatori dei CommandFest di aprile e maggio mettono a disposizione dei badge, quindi contatta il tuo organizzatore per tutti i dettagli, compresi i badge disponibili, i prezzi e molto altro.

Consulta la lista di eventi qui sotto e fai click sul sito web dell’organizzatore per maggiori informazioni.

19-21 aprile 2024 a Dallas, Texas. Presentato da CoolStuffInc.com

19-21 aprile 2024 a San Francisco, California. Presentato da Laughing Dragon

19-21 aprile 2024 a Birmingham, Inghilterra. Presentato da Axion Now

20-21 aprile 2024 a Pechino, Cina. Presentato da Kadou

17-19 maggio 2024 a Vancouver, Canada. Presentato da Face to Face Games

Pro Tour di Banditi di Crocevia Tonante: 26-28 aprile

È un crimine non sintonizzarsi sul Pro Tour di Banditi di Crocevia Tonante su twitch.tv/magic dal 26 al 28 aprile per vedere alcuni dei migliori giocatori di Magic del mondo competere per una fetta dei 500.000$?

Tecnicamente parlando, non lo è. Ma probabilmente dovrebbe esserlo! E allora segna le date sul calendario per non perdertelo!

Al Pro Tour di Banditi di Crocevia Tonante parteciperanno i migliori concorrenti dei Pro Tour, i vincitori dei tornei principali e i primi classificati dell’ultimo turno del Campionato Regionale che si è svolto dal 27 gennaio al 10 marzo di quest’anno. I concorrenti competeranno per una fetta del grande premio in denaro e per il titolo di Campione Pro Tour.

Tutti i giocatori del Pro Tour riceveranno anche dei bei premi solo per aver partecipato. Non solo il montepremi di 500.000$ dell’evento viene spartito fino all’ultimo posto, tutti i partecipanti ricevono anche una copia non foil della carta premio Wrenn and Six di Secret Lair, con illustrazione di Ricardo Cavolo, per la sola partecipazione al torneo.

Inoltre, i primi 32 classificati ai Pro Tour del 2024 riceveranno anche una copia foil di Wrenn e Sei!

Wrenn and Six

(promo premio Secret Lair) Wrenn and Six

(promo premio foil Secret Lair)

Se desideri affinare le tue abilità con il mazzo di Banditi di Crocevia Tonante, i Pro Tour sono il posto ideale per scoprire come giocano i migliori giocatori del mondo. Inoltre, sono una buona occasione per vedere il metagame di Standard Constructed se stai cercando idee per il mazzo da costruire per i prossimi eventi di Standard Showdown o per il prossimo Campionato in negozio. (Di questo parleremo meglio più avanti!) Si tratta di un evento che non vorrai assolutamente perdere quando inizierà la diretta su twitch.tv/magic.

Parti alla carica come un alce e preparati a incornare tre giorni di diretta live: venerdì e sabato partiranno con tre turni di Booster Draft di Banditi di Crocevia Tonante seguiti da un sacco di Standard.

Questo riferimento agli alci era forzato? Sicuramente. Oko ne sarebbe orgoglioso? Eh, probabilmente no.

Commander Party: dal 26 aprile al 2 maggio

Cerchi qualcosa da fare tra un watch party del Pro Tour e l’altro? Allora partecipa a un Commander Party di Banditi di Crocevia Tonante! Questi eventi Commander saranno organizzati nei negozi WPN di tutto il mondo dal 26 aprile al 2 maggio.

Gli eventi Commander Party consentono di aggiungere un po’ di pepe a una partita di Commander grazie a materiali di gioco aggiuntivi che portano le novità di Banditi di Crocevia Tonante nel gioco. E non dovrebbe sorprendere che questa serie di eventi Commander Party ti spinga a commettere ogni genere di crimine (entro i limiti di Magic)... ma c’è un tranello.

Tutti i giocatori che utilizzano i materiali Commander Party per questo turno inizieranno come un Onesto Cittadino, come chiunque. Tuttavia, la vita esemplare diventerà noiosa e ogni giocatore, durante la propria sottofase finale, distribuirà i segnalini taglia nei cinque caveau. Durante il proprio turno, ogni giocatore può girare l’elemento Onesto Cittadino per diventare In Fuga, rubando i segnalini taglia dal caveau per ottenerne il bonus. Quando sei In Fuga, gli altri Onesti Cittadini sono incentivati a inseguirti per ottenere la tua taglia, quindi fa’ attenzione!

Oltre a una doppia vita Commander da cittadino e ladro, i Commander Party di Banditi di Crocevia Tonante offrono anche una promo specifica dell’evento per i partecipanti, fino a esaurimento scorte. In questo turno riceverai una copia con bordo retrò di Saccheggio a Caro Prezzo! Le carte non foil saranno disponibili nella maggior parte dei WPN, mentre le copie foil saranno disponibili nei negozi WPN Premium.

Saccheggio a Caro Prezzo (promo con bordo retrò)

Un altro promemoria importante: a partire da questo turno, i Commander Party si svolgeranno dal venerdì al giovedì successivo, dando ai rivenditori la possibilità di organizzare i Commander Party in una serata durante la settimana per offrire alle community locali ancora più opportunità per giocare. Non perderti tutto il divertimento e le rapine dei Commander Party vicino a te!

Campionato in negozio: 4-12 maggio

Forse hai sentito parlare di colpi grossi. E del colpo grossissimo, invece? Vedi, il colpo grossissimo è una pigna mostruosa gigante, cattiva e molto viva.

D’accordo, forse non è un colpo grossissimo, e nemmeno un colpo grosso e basta. È solo grossa... e cattiva. Inoltre, si dà il caso che sia anche il premio che puoi vincere al Campionato in negozio di Banditi di Crocevia Tonante in un negozio vicino a te. Gli eventi si terranno nei rivenditori WPN partecipanti dal 4 al 12 maggio.

I Campionati in negozio sono l’occasione di dimostrare alla tua community locale di cosa sei capace. Dai prova delle tue strategie di costruzione del mazzo e delle tue abilità di gioco in uno Standard Showdown in preparazione al Campionato in negozio, poi porta il tuo mazzo Standard Showdown da 60 carte migliore per combattere per la gloria e per promo fantastiche.

I Campionati in negozio di Banditi di Crocevia Tonante offrono una serie di promo che rispecchiano lo spirito del piano: si tratta di carte che ti consentono di infrangere le regole che prevedono di spendere mana per lanciarle. I giocatori che partecipano a un Campionato in negozio riceveranno una variante promo di Lucertola Fiammeggiante fino a esaurimento scorte.

Lucertola Fiammeggiante (promo con illustrazione completa)

Raggiungi la top 8 al tuo Campionato in negozio di zona e ottieni una promo Il Vacuo!

Il Vacuo (promo con illustrazione completa)

E infine, vinci il Campionato per ricevere una promo con illustrazione completa senza testo di Vengevine, edizione pigna!

Vengevine (promo con illustrazione completa senza testo)

Escogita le tue migliori strategie Standard, mettile alla prova negli Standard Showdown e poi porta in battaglia il tuo mazzo in un Campionato in negozio vicino a te per provare a vincere la nuova promo vincitore Vengevine.

Campionato Regionale: dal 4 maggio al 2 giugno

I vincitori delle Qualificazioni al Campionato Regionale (QCR), che si sono svolte dal 6 gennaio al 24 marzo, potranno sfidarsi agli eventi del Campionato Regionale dal 4 maggio al 2 giugno per avere la possibilità di competere al Pro Tour e al Campionato Mondiale di Magic. Per i giocatori non qualificati, di solito il Campionato Regionale prevede anche i Last Chance Qualifier, con i quali vincere la possibilità di partecipare al grande evento della tua regione!

Il Campionato Regionale di questo turno porta al Pro Tour di Orizzonti di Modern 3 che si svolgerà ad Amsterdam dal 28 al 30 giugno. In base alla tua regione, gli eventi si svolgeranno nei periodi designati indicati qui sotto:

A questo turno del Campionato Regionale partecipano giocatori che utilizzano il proprio miglior mazzo Standard Constructed per la possibilità di vincere un premio in denaro e un invito al Pro Tour.

Tutti i partecipanti a questo turno delle Qualificazioni al Campionato Regionale riceveranno una copia non foil della carta premio di Secret Lair Valakut, the Molten Pinnacle, con illustrazione di Graham Yarrington.

Valakut, the Molten Pinnacle

(promo premio senza bordo di Secret Lair)

Inoltre, i primi classificati riceveranno una copia foil di Valakut, the Molten Pinnacle. Il numero di carte promo foil distribuite è diverso in base alla regione. Anche il premio in denaro e gli inviti al Pro Tour variano in base alla regione, quindi contatta gli organizzatori per maggiori informazioni sull’evento al quale ti sei qualificato o su quello più vicino a te.

Qualificazioni al Campionato Regionale: dal 20 aprile al 21 luglio

Il 20 aprile avrà inizio un nuovo turno di Qualificazioni al Campionato Regionale (QCR), che avvierà il percorso verso il Pro Tour “Tennis”, il primo Pro Tour del 2025.

Questo turno prevede QCR nei negozi WPN in formato Limited o Pioneer Constructed. Gli eventi QCR di destinazione (generalmente tornei aperti più grandi organizzati in sedi più ampie come le sale degli hotel) possono variare, quindi assicurati di consultare il sito web dell’organizzatore per tutti i dettagli.

Anche le promo QCR per questo turno sono state aggiornate, come abbiamo mostrato a febbraio. I partecipanti possono ottenere una copia non foil di Springleaf Drum con illustrazione di F. Malta fino a esaurimento scorte.

Springleaf Drum

(promo senza bordo di Secret Lair)

Posizionati tra i primi giocatori della tua QCR per portarti a casa una copia non foil della carta premio di Secret Lair Goblin Guide con illustrazione di Luke Pearson. Inoltre, i giocatori che ottengono un invito al Campionato Regionale dell’autunno 2024 durante questo turno di QCR otterranno una copia foil di Goblin Guide!

Goblin Guide

(promo premio senza bordo di Secret Lair)