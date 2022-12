Scegliete la vostra avventura:

Oggi abbiamo pubblicato i video del debutto di Rinascita di Zendikar e della giornata degli annunci del 2020. Li avete:

Già visti? In questo caso, andate a questa pagina.

Persi e volete sapere di cosa si è parlato? Continuate a leggere.

Rinascita di Zendikar

Zendikar è un mondo di avventura e Rinascita di Zendikar ci riporta alle radici di quel mondo; radunate la vostra compagnia, date il via alla vostra ricerca di tesori e scendete sulla terraferma di uno dei mondi più selvaggi del multiverso.

Zendikar è il piano di origine di Nahiri; dopo gli eventi su Innistrad e Ravnica, è tornata alla sua vecchia dimora con un progetto in mente. Insieme a lei troviamo Jace. Anche Nissa è ritornata a casa, ma con motivazioni diverse.

Nissa delle Fronde Ombrose | Illustrazione di: Yongjae Choi

Nel loro cammino visiteranno luoghi strani e nuovi, ma anche molti che risulteranno familiari sia a loro che agli appassionati di Zendikar!

Come ci mostra Jace in alto, viene riproposto potenziamento, che è presente anche nella Sete del Capo Sanguinario:

Un’altra meccanica che rivedremo è Terraferma, con due volti molto familiari. Le carte con Terraferma ottengono anche il trattamento da esibizione di Rinascita di Zendikar, quindi andate alla ricerca delle versioni “edrizzate” delle carte con Terraferma:

Sebbene vi possa sembrare familiare, Zendikar rimane sempre un luogo molto pericoloso da esplorare da soli. Avrete bisogno di una compagnia!

Su Zendikar troveremo anche una novità riguardo alle carte bifronte, che sono diventate modali. Oggi vi mostriamo una versione con una magia su un lato e una terra sull’altro e le favolose terre doppie che offrono il mana che volete in base al lato che decidete di giocare.

Turn Over

Turn Over Turn Over

Turn Over Turn Over

Turn Over Turn Over

Parlando di terre, non sarebbe un vero ritorno su Zendikar senza le due gemme che tutti adoriamo: le terre base con illustrazione completa e le Spedizioni!

Per prime, vediamo le terre base:

Poi, abbiamo rivelato alcune delle Spedizioni che possono essere trovate nei Collector Booster e anche nei Box Topper. E questa non è neanche stata l’unica volta in cui abbiamo parlato delle fetchland in questo annuncio! Ci torneremo dopo; nel frattempo, gustatevi queste:

Abbiamo parlato anche dei Set Booster. Qua parliamo del concetto in generale, ma non perdetevi Good Morning Magic domani mattina, in cui Gavin Verhey aprirà un Set Booster e vi farà scoprire il contenuto.

Set Booster

Trovate sempre una art card. Nel 5% dei casi avrà la firma dorata dell'artista.

Una terra base con illustrazione completa! Nel 15% dei casi sarà foil.

Un insieme di comuni e non comuni. In ogni livello di rarità, le carte sono collegate tra loro e mettono in mostra tematiche, meccaniche ed elementi creativi dell’espansione!

Una comune o non comune Showcase oppure una carta bifronte modale.

Una foil garantita e una rara o rara mitica garantita.

Le posizioni a rarità casuale possono offrirvi qualsiasi cosa, da comune a rara mitica!

1 Set Booster su 4 conterrà anche una carta dalla Lista. La Lista è un insieme selezionato di 300 carte dell’intero passato di Magic che mettono in evidenza la favolosa e bizzarra storia di Magic. Pensate ai Tramutanti, alle meccaniche strane e alle gemme che abbiamo realizzato in tutti questi anni di Magic... tutto in una singola busta! Queste sono tre delle carte della Lista:

Avete completato la vostra prima avventura! Tante altre attendono di essere scoperte. Volete:

Lanciarvi e scoprire di più sul mondo di Zendikar? In questo caso, cliccate qui.

Scoprite i tanti prodotti in arrivo nel 2021!

In arrivo

Pensavate che il 2020 fosse un anno speciale per Magic? Non avete ancora visto nulla.

Nel primo trimestre del 2021 ci dirigeremo su Kaldheim, la visione di Magic di come potrebbe essere un mondo ispirato ai Vichinghi.

Successivamente ci recheremo a Strixhaven, l’università più esclusiva del multiverso!

Poi sarà il momento della fusione più elettrizzante dall’invenzione di pane e Nutella:Avventure nei Forgotten Realms sarà la prima espansione a tematica Dungeons & Dragons di Magic. In sostituzione del Set Base, Avventure nei Forgotten Realms sarà spettacolare per i fan di Magic e anche per i fan di Dungeons & Dragons!

Andremo infine su un piano così eccezionale da aver visto ben due ritorni: Innistrad! La prima espansione sarà incentrata sui lupi mannari e la seconda sui vampiri. Abbiamo ancora molti dettagli da scoprire, ma potete sicuramente iniziare a preparare i vostri cosplay di Sorin fin da oggi.

Queste sono solo le espansioni in uscita per il formato Standard, ma c’è molto di più per gli appassionati di Commander, Modern e degli altri formati!

Per prima cosa, il 2021 vedrà l'arrivo di Spirale Temporale Remastered. Questo nuovo modo di vivere Spirale Temporale offrirà carte di successo di questa apprezzata espansione e anche carte stampate con la vecchia grafica, per noi appassionati da molto, molto tempo. Eccovi alcuni esempi:

Poi ci tireremo a lucido per Modern Horizons 2, espansione con tiratura in base alla richiesta che, come già accennato, conterrà le cinque fetchland di colori nemici! Ci saranno anche molte altre splendide carte.

Volete di più?

"C’è . . . di più? Non so se riuscirò a reggere di più." Date un’occhiata a questa pagina.

"Sì! Sì, molto di più!" Continuate a leggere!

Secret Lair e scarpe

Adesso, potete acquistare un paio di scarpe da ginnastica K-Swiss Jace in edizione limitata. Esatto, scarpe da ginnastica con Jace. Le trovate proprio qui: https://hasbropulse.com/products/k-swiss-jace-beleren.

Secret Lair continua il suo viaggio divertente nel mondo di Magic, partendo dallo Yargle Day del 3 settembre, con nuove carte dedicate all’unico e inimitabile Yargle!

Ultima ma non meno importante notizia: The Walking Dead sta per arrivare nei Secret Lair! Pubblicheremo a breve un Secret Lair ispirato a The Walking Dead, che potrete ottenere solo da Secretlair.wizards.com! Potete gustarvi ciò che vi aspetterà proprio qui!

Buona giornata degli annunci!

E questo è tutto! La nostra rapida panoramica di tutto ciò che è stato annunciato è terminata! Se volete scoprire di più, date un’occhiata al video degli annunci, con Jimmy Wong, Becca Scott e molti dei colleghi di Wizards of the Coast!