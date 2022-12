Durante il periodo di anteprima di Leggende di Commander, ogni giorno condivideremo una breve biografia e una carta in anteprima. Il 30 ottobre e il 6 novembre metteremo insieme le biografie di tutti i personaggi rivelati in tutti i canali di anteprima, in modo da offrirvi un luogo unico in cui trovare informazioni su ogni "leggenda" dell’espansione. D'accordo, due luoghi, ci siamo capiti.

Archelos, Mistico della Laguna

Lo sciamano tartaruga Archelos ha vissuto molto, molto a lungo. Così a lungo che si è dimenticato la propria età da secoli. Trascorre molto tempo a meditare nella sua corazza, diffondendo la sua magia tra le paludi che sono la sua dimora, percependo e comprendendo ogni aspetto della natura.

La sua magia è così immensa da trascinare gli altri esseri al livello del ritmo vitale di Archelos. Basta porre una semplice domanda la cui risposta può essere solo sì oppure no e non ci si accorge che passano ore prima di ricevere una risposta. Solo un essere, un fastidioso coniglio, è riuscito a resistere all’influenza di questa magia. Nonostante sia irritato dalle interruzioni di quel coniglio, Archelos è conscio di essere stato molto antico nel momento della nascita del coniglio e che sarà ancora più antico nel momento in cui tornerà polvere.