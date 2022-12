Durante il periodo di anteprima di Leggende di Commander, ogni giorno condivideremo una breve biografia e una carta in anteprima. Il 30 ottobre e il 6 novembre metteremo insieme le biografie di tutti i personaggi rivelati in tutti i canali di anteprima, in modo da offrirvi un luogo unico in cui trovare informazioni su ogni "leggenda" dell’espansione. D'accordo, due luoghi, ci siamo capiti.

Bell Borca, Sergente Spettrale

Bell Borca non chiese di essere il partner di Agrus Kos. Al giorno d’oggi Kos è sicuramente considerato uno dei più grandi eroi della storia di Ravnica, ma al tempo delle battaglie era ritenuto un personaggio senza futuro che una ridotta legione Boros non lasciava andare via e che trattava malamente il suo giovane partner. Bell Borca non chiese di esplodere insieme alla bomba di un assassino. Ma non fu il solo. Bell Borca aveva firmato un’assicurazione sulla vita con gli Orzhov, che gli permise di tornare sotto forma di fantasma e cercare giustizia per la sua morte, con grande disappunto del suo compagno Agrus. Questa è una tipica morte su Ravnica, soprattutto in quei giorni, quando le anime dei defunti non erano in grado di abbandonare il regno dei vivi. Bell Borca non chiese di essere l’unico Wojek a risolvere il proprio assassinio. Ma lo fece e ora le sue imprese si trovano nei registri.