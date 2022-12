Durante il periodo di anteprima di Leggende di Commander, ogni giorno condivideremo una breve biografia e una carta in anteprima. Il 30 ottobre e il 6 novembre metteremo insieme le biografie di tutti i personaggi rivelati in tutti i canali di anteprima, in modo da offrirvi un luogo unico in cui trovare informazioni su ogni "leggenda" dell’espansione. D'accordo, due luoghi, ci siamo capiti.

Braghe, Saccheggiatore di Bronzo

Il pirata goblin Braghe è rinomato per il suo talento nell’uso delle armi da fuoco, per la sua abilità nella creazione di nodi e per la sua esperienza nelle imprecazioni. Il piacere che prova nel chiacchierare con vigore e ad alto volume su qualsiasi cosa, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo è motivo di leggenda.

Nonostante l’ultimo viaggio di Braghe a Orazca per trafugare il Sole Immortale non abbia avuto successo, lui e i suoi compagni hanno saccheggiato la città dorata, arricchendosi a dismisura. Braghe e il suo amico Malcolm sono diventati celebri nell’Alleanza di Bronzo grazie ai loro "gioielli, monete e promesse di pagamenti"!